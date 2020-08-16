Накануне местных выборов вокруг Центральной избирательной комиссии заворачивается интрига. Глава ЦИК Олег Диденко подтвердил курсирующую несколько дней в СМИ информацию о том, что люди, "близкие к Офису президента" от него и еще четверых членов ЦИК требовали написать заявление на увольнение.

Несмотря на то, что Офис президента заявил распространении неправдивой информации, собеседники "Страны" в ЦИК подтверждают, что Банковая хочет провести рокировку в Комиссии, так как считает Диденко и еще нескольких членов ЦИК людьми экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, к которому на Банковой относятся с большим подозрением. Считается, что он может играть на стороне партии "За будущее" Коломойского, либо прозападных сил, но точно не на стороне "Слуги народа" (подробнее о ситуации с Богданом можно прочитать здесь).

Но ситуация осложняется процедурными моментами - если члены ЦИК не напишут заявления по собственному желанию (а Диденко уже сказал, что они этого делать не хотят), то менять придется всю Комиссию. При чем такое решение провести через Раду можно только 300 голосов.

Удастся ли Банковой провести чистку ЦИК, анализирует "Страна".

"Слава Лукашенко не дает Ермаку покоя"

Впервые информация о том, что Банковая требовала увольнения главы ЦИК Олега Диденко и еще 4 членов комиссии, потому что они якобы "люди Богдана", появилась на минувшей неделе в "Зеркале недели". В ОП эту информацию в резкой форме отрицали. "Ваши источники вас обманули", - говорилось в официальном заявлении Офиса президента.

На это заявление ОП отреагировал депутат от "Слуги народа" Гео Лерос (отметим, что у него самого конфликт с главой ОП Андреем Ермаком), который публично написал, что "уже вся фракция в курсе, что Ермак поручил своему заму угрожать главе ЦИК уголовными делами". Хоть Гео Лерос и не назвал имя заместителя прямо, очевидно, речь идет о Сергее Трофимове, который в ОП курирует региональную политику.

Интересно, что в числе тех, кто "лайкнул" этот пост Гео Лероса, оказался и сам предшественник Ермака Андрей Богдан.

Отметим, что другой нардеп фракции "Слуга народа" Александр Качура в разговоре со "Страной" отметил, что это личная позиция Гео Лероса.

"У нас во фракции вообще не было такого обсуждения. То есть это личное мнение Гео Лероса", - сказал он "Стране".

Но уже на следующей день слухи публично развеял сам глава Комиссии Олег Диденко, который в комментарии "Украинской правде" подтвердил, что, действительно, от "людей, приближенных к офису президента" ему и еще четверым членам ЦИК поступали рекомендации об увольнении по собственному желанию. При этом Диденко заявил, что он лично с Ермаком по этому поводу не встречался.

"Могу подтвердить, что от людей, приближенных к Офису президента, мне поступала рекомендация о моем увольнении по собственному желанию и увольнении еще четырех членов Комиссии. С намеками о возможных негативных последствиях в случае отказа", - заявил он.

Речь идет о 4 членах ЦИК, которых, как и самого Диденко, по иронии судьбы, назначили в Комиссию год назад именно по квоте "Слуги народа". Это секретарь ЦИК Елена Гатауллина, замглавы ЦИК Виталий Плукар и двое членов ЦИК Оксана Боярчук и Владимир Перепелюк.

Вообще при формировании нового состава комиссии в 2019 году из 17 назначенцев 12 представляли именно "Слугу народа" и 5 членов ЦИК - все остальные парламентские партии.

Двое кандидатур выдвинула фракция ОПЗЖ, по одному - "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Между членами ЦИК, попавшими в опалу Банковой, есть немало общего. Например, Оксана Боярчук, Владимир Перепелюк и сам глава ЦИК Олег Диденко - выпускники юрфака Черновицкого национального университета.

Секретарь ЦИК Елена Гатауллина, которая родом из Ивано-Франковской области, на момент избрания была членом политсовета партии "УДАР" и работала в ООО "Коллегиум". А это то, что ее "роднит" ее с главой ЦИК. Олег Диденко тоже из Ивано-Франковской области, тоже был в "УДАРе", и был исполнительным директором в "Коллегиуме".

В свою очередь Виталий Плукар также имеет в своем послужном списке работу в юридическом департаменте "УДАРа", а также был помощником народного депутата от "УДАРа" Валерия Карпунцова.

Кандидатуры этих пятерых попавших в немилость Банковой представителей ЦИК предлагал на эти должности именно Андрей Богдан.

"Тогда "приручением ЦИК" занимался Богдан, а сейчас это решил сделать Ермак", - отмечает бывший Глава комитета избирателей Украины Александр Черненко.

Могут заменить всех

Собеседник "Страны" в ЦИКе, рассказывая об этом кадровом скандале, говорит, что этих членов комиссии до сих считают кандидатурами Богдана. Именно поэтому на Банковой опасаются, что на выборах они могут открыто поддержать конкурентов "Слуги народа".

Склонить же к увольнению "по собственному" их пытались, потому что это единственный механизм, который позволяет провести рокировку в ЦИК без шума и пыли.

Если члены ЦИК не захотят уйти сами, то есть только один путь их уволить из Комиссии - заменив весь ее состав.

К слову, об этом же говорит "Стране" и бывший Глава комитета избирателей Украины Александр Черненко. По его словам, точечно заменить нескольких членов ЦИК можно только по их собственному желанию.

Причем, согласно закону о ЦИК, подписать представление на увольнение отдельных членов ЦИК должен будет глава ЦИК, который ясно дал понять, что в отставку не собирается. А для того, чтобы сместить главу ЦИК, требуется 13 голосов членов Комиссии из 17. То есть, ситуация для Банковой практически безвыходная.

И путь один - обновлять весь состав Центральной избирательной комиссии.

"Если члены ЦИК не выявляют желанию уйти по собственному, добиться их увольнения сложно, если не сказать невозможно. Или по решению суда, которое еще нужно как-то обосновать, или поменять весь состав ЦИК, как говорит закон, "по мотивированному представлению президента, при чем двумя третями голосов. То есть, нужно, чтобы это решение поддержали 300 депутатов. А уволить просто парламентом кого-то одного - фактически невозможно", - говорит "Стране" Черненко.

Как сказал "Стране" источник в Офисе президента, вопрос о досрочном смене состава ЦИК может быть вынесен на одно из внеочередных заседаний Рады уже в августе.

Впрочем, народный депутат Александр Качура полагает, что до выборов Рада не будет трогать Центризбирком. Хоть и не отрицает, что во фракции неоднократно звучали предложения в принципе изменить механизм утверждения состава ЦИК.

"Во-первых, изменить процедуру по назначению членов ЦИК неоднократно рекомендовала Украине Венецианская комиссия. Я состоял в этой рабочей группе, и мы обсуждали предложения Венецианской комиссии. Они говорили о том, что квотный принцип - назначать членов ЦИК от политических сил, представленных в парламенте, - это неверный механизм. Должен быть конкурсный отбор в ЦИК. Поэтому я не исключаю, что в будущем будет изменено законодательство, и после этого действующий состав ЦИК будет распущен, а новые члены ЦИК будут набраны на конкурсной основе. Но делать это сейчас, когда уже во всю проходит избирательная кампания к местным выборам, мне кажется, что это было бы неверным решением. Это может полностью парализовать избирательный процесс. Это просто слухи", - говорит "Стране" Качура.

Впрочем, опрошенные "Страной" эксперты все же не исключают, что Банковая может пойти по пути кадровой революции в Комиссии.

Политолог Руслан Бортник отмечает, что на руку Офису президента сейчас может сыграть скандал с лишением права голоса избирателей из Донецкой и Луганской областей. Так, вторая по численности фракция Рады "Оппозиционная платформа - За жизнь" резко раскритиковала действия ЦИК, которая отменила выборы на значительной части подконтрольной Украине территории Донбасса, что лишило права голоса 500 тысяч украинцев.

Как уже сообщала "Страна", за это решение проголосовал почти весь состав Комиссии, кроме двух членов ЦИК - Юрия Мирошниченко и Сергея Дубовика, назначенных в Центризбирком по квоте самой ОПЗЖ.

"Теоретически поддержать решение о рокировке в ЦИК могут не только в ОПЗЖ, которая несогласна с отменой выборов на Донбассе, и другие фракции, которые изначально были несогласны с тем, что "Слуги народа" завели в ЦИК аж 12 своих представителей, что практически является кворумом", - говорит "Стране" Бортник.

Правда, может быть вариант, что глава ЦИК может все-таки назначить выборы на Донбассе в обмен на обещание ОПЗЖ не голосовать за отставку комиссии. И тогда ЦИК останется в том же составе, что и сейчас, но Банковая, фактически утратит над ней контроль. Что может оказать очень серьезное влияние на ход предвыборной кампании и подсчета голосов.