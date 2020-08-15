Беломайдан поднимает вопрос не только политического, но и экономического будущего Белоруси.

О том, как революции бьют по экономике Украина знает не понаслышке. Впрочем, политические изменения - это всегда минус по деньгам. Другое дело, как быстро страна сможет восстановиться и наверстать упущенное.

Плохая новость для белорусов в том, что у них такая возможность весьма призрачная.

Бацька сумел выстроить очень специфическую модель "социалистического капитализма". Причем, Беларусь, в отличие от Украины - не сырьевая, а индустриальная страна. А ключевую роль играют государственные предприятия.

Но вся эта конструкция базируется, в первую очередь, на союзе с Россией. РФ является главным донором белорусской экономики, причем, зависимость столько сильная, что в случае ссоры с Москвой, Беларуси может грозить масштабный кризис. Что срикошетит и по Украине.

"Страна" разбиралась, что будет с белорусской экономикой без Лукашенко.

"Белорусское чудо"

Судя по данным официальной статистики., белорусская экономика, несмотря на коронавирус и охвативший мир кризис, чувствует себя достаточно неплохо.

По данным Белстата, по итогам первого полугодия это года ВВП составил порядка 66,3 млрд белорусских рублей (26,9 млрд долларов), что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

То есть, несмотря на коронавирус, падение белорусской экономики - минимальное. Для сравнения, в первом полугодии 2019 года был рост, но незначительный — на 0,9%, по сравнению с 6 месяцами 2018 года.

То есть, общий коронавирусный удар по белорусской экономике — до 3% ВВП. Для сравнения- Украина по итогам первого полугодия потеряла 6,5% ВВП, а, к примеру, США — больше 20%.

При этом, в отличие от нашей сырьевой экономики, основной вклад в ВВП Беларуси дает промышленность. По итогам первого полугодия этого года промышленность республики сгенерировала 52,9 млрд рублей. Для сравнения: сельское хозяйство — только 6,9 млрд.

"В отличие от Украины, которая после распада СССР быстро начала утрачивать промышленный потенциал, Беларусь сумела сохранить и частично адаптировать к новым реалиям индустриальное ядро. Поэтому если на момент обретения независимости наши стартовые позиции были сильнее, чем у белорусов, то сейчас белорусская экономика демонстрирует лучшие результаты, чем украинская", — говорит аналитик института Growford Алексей Кущ Алексей Кущ.

Скажем, ВВП на душу населения в Беларуси составляет порядка 6,7 тысяч долларов, что на 80% больше, чем в Украине (около 3,7 тысяч). К слову, ВВП Беларуси с 1994 года вырос вчетверо. Для сравнения: ВВП Украины сейчас - это только чуть больше 60% того, что было на 1990 год.

И это при том, что ресурсная база в Украине - намного богаче, чем у соседей, а населения вчетверо больше.

Бацька построил в Беларуси свою версию "социализма". Ключевые промышленные предприятия находятся в государственной собственности и работают в жестких рамках плановой экономики.

При этом в страну идут иностранные инвестиции. К примеру, Беларусь фактически заняла место Украины в новом Шелковом пути, став крупным транзитным коридором по пути товаров из Европы в Китай. А благодаря современной системе таможенного досмотра (скажем, грузы сканируются специальным оборудованием без остановки транспорта) и хорошим дорогам, Беларусь перехватила и немалую часть другого транзитного трафика.

Скажем, по итогам первого полугодия этого года Белстат отчитался о перевозке 186,6 млн тонн грузов. Украина по этому показателю пока впереди (275,5 млн), но беларусы нас быстро догоняют.

Российская "игла"

В тоже время, обратной стороной сильных позиций госсектора является высокая доля убыточных предприятий. Они поддерживаются с социальной целью (чтоб не плодить безработицу). И делается это за счет как прибыльных предприятий, так и поддержки со стороны России. Точно также поддерживается и высокий уровень социальной защиты населения.

При этом белорусская экономика настолько тесно интегрирована в российскую, что уже практически стала ее частью.

Беларусь входит в Таможенный союз с Россией, граница между ними - чисто условная, а таможенное и налоговое законодательство синхронизировано.

Что во многом объясняет успехи Беларуси в транзите грузов — перевозчикам, которые едут из ЕС или в ЕС намного удобнее пускать потоки через соседнюю страну, в обход Украины, так как там они быстро проезжают российскую границу.

Но, главное, — это беспрепятственный или почти беспрепятственный товарооборот между самой Беларусью и Россией.

"До половины товарооборота Беларуси приходится на РФ, это огромный показатель, который в том числе позволяет поддерживать стратегическую для белорусов отрасль - промышленность. Белорусская продукция на мировом рынке, мягко говоря, не очень конкурентна. Их тракторы и сеялки в той же Европе никому не нужны, поэтому Россия - едва ли единственный рынок сбыта. Похожая зависимость от российского рынка была у нашей промышленности, в частности, машиностроения. И ни для кого не секрет, чем все закончилось. Потеряв российский рынок, украинская экономика быстро скатилась в сырьевую. Но у Беларуси такой возможности нет. Она попросту не сможет стать мировым экспортером аграрной продукции, как наша страна. И крупных месторождений сырья у них тоже почти нет. Поэтому связь с российским рынком является жизненно важной для белоруской экономики", — говорит Алексей Кущ.

Россия "подсадила" Беларусь на дешевую нефть. Что, собственно, и позволило белорусам хорошо зарабатывать на нефтепереработке (в том числе, на поставках в Украину).

Причем, Беларусь долгие годы покупала российскую нефть по внутренним ценам, без экспортной пошлины.

Но когда Россия недавно провела "налоговый маневр", сместив фискальный акцент по нефти с экспорта на добычу, Беларусь потеряла порядка 500 млн долларов. Но в итоге Лукашенко договорился с Путиным о компенсациях этих потерь. В феврале этого года Лукашенко заявил, что Россия готова выплатить 300 млн долларов выпадающих доходов за счет премий нефтяным компаниям.

Нефтепродукты в списке белорусского экспорта - на первом месте (более 7 млрд долларов). На украинских заправках доля белорусского бензина и дизеля достигает 30-40%.

"Разумеется, все это стало возможным благодаря льготным ценам, по которым Минск покупает нефть из России. Белоруссия продолжает эксплуатировать НПЗ, построенные еще во времена СССР для продажи топлива в страны Западной Европы. Со времен перестройки в структуре белорусской экономики почти ничего не поменялось: около 70% ВВП создается государственными или около государственными компаниями", — говорит аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Причем, Бацька принимает "скидки" и "бонусы" от россиян как должное. А нередко и сам их выбивает. К примеру, в случае с той же нефтью он пригрозил России, что в случае недопоставок, начнут несанкционированный отбор. Лукашенко также поднял скандал по поводу слишком дорогого, по его мнению, газа для Беларуси. "Газпром" поставлял его по 127 долларов за тысячу кубов, тогда как в Германию - по 70 долларов.

Примеры, подтверждающие, насколько плотно беларуская экономика встроилась в российскую, есть буквально в каждой отрасли. Скажем, предприятия белорусского ОПК осваивают 15% российского оборонного заказа на 1,5 млрд долларов в год.

По данным МВФ, в разные годы российская поддержка составляла от 11% до 27% белорусского ВВП. К примеру, с 2005 по 2015 год РФ влила в белорусскую экономику порядка 106 млрд долларов, говорится в отчете МВФ.

Активно вкладывается в белорусскую экономику и частный российский бизнес. По данным Белстата, за первое полугодие этого года Беларусь получила 4,5 млрд долларов иностранных инвестиций, и из них на долю российских приходится 42,8%.

"Экономика Беларуси сконцентрирована вокруг народного хозяйства и огромных дотаций со стороны России. Получается, что она напрямую зависит от политической дружбы с РФ", — подытожил аналитик “Центра биржевых технологий” Максим Орыщак.

К слову, саму России такое "покровительство" уже тяготит. Кремль все чаще поднимает вопрос об углублении интеграции и о проведении реформ с целью сделать белорусскую экономику менее зависимой от дотаций.

Но Лукашенко с возмущением отвергает все эти предложения и грозится развернуться на Запад, устраивая России нередко публичные скандалы, что привело к заметному охлаждению в отношениях двух стран в последние годы.

"Быстрая деиндустриализация и крах экономики"

Учитывая столь сильную зависимость белорусской экономики от России, возникает вопрос - а что с ней будет без Лукашенко.

Тут возможно несколько вариантов.

"Все будет зависеть по какому сценарию пойдут белорусские события дальше — если не Бацька, то кто, вместо него. Это будет преемник, который станет продолжать политику и курс Лукашенко, или же Беларусь выберет прозападный курс. От этого зависит формат будущих отношений с Россией", — говорит Кущ.

Если к власти придет "сменщик" Лукашенко, то каких-либо кардинальных перемен ожидать не стоит. "Нечто похожее наблюдалось в Армении: после массовых протестов пришло новое правительство, которое продолжило тесное сотрудничество с Москвой в отсутствии других альтернатив", — говорит аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Гораздо более серьезные последствия будут в случае прихода к власти прозападного политика.

"Россия воспринимает Беларусь, собственно, как часть своей территории. Поэтому не исключено открытое силовое противостояние", - считает Кущ.

Но даже если крайних вариантов удастся избежать, и все закончится только "ссорой", белорусская экономика окажется в шаге от краха, — говорит эксперт.

"Стремительная деиндустриализация, резкий обвал экономики, массовая трудовая миграция. Беларусь без Лукашенко, собственно, уже давно болталась бы где-то между Молдовой и Кыргыстаном. Так что как раз этот сценарий теперь может реализоваться", — говорит Алексей Кущ.

Кроме того, проведение приватизации и отмена дотаций убыточным предприятиям (что неизбежно в случае западного вектора развития) приведет к быстрому закрытию многих (или даже большинства) производств. А ныне прибыльные предприятия могут стать убыточными из-за потери российского рынка. Так как переориентироваться на другие рынки большинство из них не сможет из-за слабой конкурентоспособности продукции.

Стать сырьевым экспортером Беларусь также не в состоянии, так как, собственно, экспортировать особо нечего (исключение - отдельные предприятия вроде "Беларуськалия").

"Нельзя стать крупным мировым экспортером только за счет картошки или овощей. Нужны промышленные масштабы монокультур, скажем, кукурузы или подсолнечника, как, к примеру, в Украине, но природные условия для этого в Беларуси не очень хорошие. Тем более, что у страны нет выхода к морю", — пояснил Алексей Кущ.

"Угасание" белорусской экономики может напрямую ударить и по Украине. Стоит вспомнить, что в последние годы Беларусь была активным посредником в экспортно-импортных сделках между Украиной и Россией. Через Беларусь в РФ шли украинские продукты питания, запчасти и т.д, а обратно — уголь и российские товары. Что при формальном закрытии российского рынка, все же позволяло украинской продукции просачиваться на него обходным путем.

Понятно, что при ухудшении российско-белорусских отношений эта лазейка полностью закроется.

Еще одна потенциально проблемная позиция — нефтепродукты. Доля белорусского бензина и дизеля на украинских АЗС за последние годы снизилась, но все равно очень большая. Скажем, по дизельному топливу — 30% (два года назад было 43%).

"Сейчас наступил кризисный период в Белоруссии, а значит, товарооборот будет еще стремительно снижаться. Чем попытаются воспользоваться украинские переработчики, в частности, предприятия Игоря Коломойского. Белорусские производители топлива уже давно являются основными конкурентами для компаний украинских олигархов. Поэтому текущую политическую ситуацию они однозначно будут использовать как причину для тотального сокращения сотрудничества с проблемной страной", — говорит Орыщак.

Он прогнозирует сокращение украинско-белорусского товарооборота не только по нефтепродуктам, но и по другим товарным категориям.

"В прошлые годы Украиной уже вводились заградительные пошлины. Еще в декабре прошлого года сроком на 5 лет ввели антидемпинговые пошлины в отношении импорта прутков из углеродистой и других легированных сталей из Белоруссии и Молдовы. В 2020 году комиссия по международной торговле ввела пошлины на спички из Белоруссии и России в размере 21% и 46% соответственно. Если обратиться к спискам ведомства - таких антидемпинговых расследований за последние годы было немало. А с учетом политической неопределенности в Баларуси, ни о каком улучшении экономических связей речи быть не может", — считает Орыщак. Для нас - это потери миллиардов долларов.

В прошлом году товаров оборот между Украиной и Беларусью составил порядка 5,5 млрд.

Впрочем, как считает нардеп Олег Волошин, "белорусский социализм", с Лукашенко или без него, все равно закончится. Вся разница только в "комфортности" выхода из него.

"Показательно, что в Украине звучит гораздо больше тревоги по поводу будущего "белорусского социализма", чем в России. Потому что там понимают, за чей счёт был этот банкет, как и осознают его неизбежный финал при любом исходе. А как только Киеву хватит ума возобновить прямое авиасообщение, а ЕС и РФ начать снимать взаимные санкции, исчезнут и транзит через Минск, и "белорусский пармезан". Плюс Кремль серьезно настроен пересмотреть условия поставок энергоресурсов. До сих пор субсидии из РФ (в виде льготных цен) составляли до 25% ВВП Беларуси. На конец 2018 года РФ владела 37,6% белорусского госдолга (7,9 млрд долларов), но нужными темпами Беларусь отдавать его не способна и вынуждена каждый год рефинансировать до 75% долга, а значит, снова частично зависеть от российского кредита. И одним из ключевых условий сохранения таких поблажек Москва называет всю ту же большую приватизацию и проведение более ответственной бюджетной политики (а это означает и пересмотр социальной политики). Так что социализм закончится в любом случае. Вряд ли даже КНР захочет его оплачивать. Только, как показывает пример того же Китая, процесс может пойти плавно, или, как свидетельствует опыт Венесуэлы, весьма драматично. СССР можно было сохранить в реформированной форме как общее политико-экономическое пространство, но не обанкротившуюся советскую систему "народного хозяйства", - написал Волошин на своей странице в Facebook.

Один из белорусских предпринимателей, с которым переговорила "Страна" также считает, что при любом исходе нынешнего противостояния созданная Лукашенко социально-экономическая система будет меняться.

"Вопрос только в каком направлении - в сторону большей интеграции с Россией или же в сторону Запада. В первом случае, при условии сохранении поддержки Москвы, можно будет обеспечить плавный переход и избежать закрытия многих предприятий даже в случае их приватизации. Во втором случае обвал будет очень резким и потребуются долгие годы, чтоб экономика перестроилась и нашла свою нишу в мировом и европейском разделении труда", - говорит бизнесмен.