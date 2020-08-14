Решение Центральной избирательной комиссии о невозможности проведения местных выборов 25 октября 2020 года в 18 громадах на востоке Украины, стало громом среди ясного неба как для самих жителей этих населенных пунктов, так и для правозащитников и политиков.

Отметим важный момент - речь идет о тех населенных пунктах, которые подконтрольны Украине, и где в прошлом году спокойно проходили и президентские и досрочные парламентские выборы. В ЦИК главным аргументом отмены выборов назвали выводы областных военно-гражданских администраций (ВГА) относительно ситуации с безопасностью в прифронтовой зоне. Но по закону военно-гражданские администрации не уполномочены решать, должны на этих территориях проходить выборы или нет.

Уже неделю в этих громадах проходят масштабные митинги против отмены выборов. А ЦИК поспешила оправдаться, что если ситуация изменится, то голосование там все же состоится.

"Страна" отвечает на главные вопросы, связанные с отменой выборов в местные советы в Донецкой и Луганской областях.



1. Где не будет выборов?



На данный момент принято решение, что выборов не будет в 10 объединенных громадах Донецкой и 8 громадах Луганской областей, подконтрольных Украины.

Это Светлодарская, Торецкая, Волновахская, Угледарская, Авдеевская, Марьинская городские ОТГ, Мирненская, Ольгинская, Сартанская, Очеретинская объединенные поселковые ОТГ в Донецкой области.

Это значит, что не будет выборов в таких населенных пунктах, как Светлодар, Торецке , Волновахе, Угледаре, Авдеевке и Марьинке.



В Луганской области под запрет проведения выборов попали Горская, Лисичанская, Попаснянская, Северодонецкая, Счастьенская городские ОТГ (то есть, не будет выборов в Северодонецке, Попасной, Лисичанске и Счастье), Нижнетепловская сельская ОТГ, Станично-Луганская, Широковская поселковые ОТГ.

Всего речь идет о голосах минимум 500 тысяч украинцев.

2. На каком основании отменили выборы?

По закону решение о проведении выборов принимает исключительно Центральная избирательная комиссия Украины.

В данном случае ЦИК, принимая такое решение, сослался на выводы областных военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской области.

Те, в свою очередь, сослались на выводы главных управлений СБУ и Нацполиции.

Так, в письме Донецкой ВГА говорится: "В связи с вооруженной агрессией России против Украины невозможно обеспечить должную безопасность граждан и избежание террористической угрозы во время организации и проведения местных выборов в 10 громадах".

А в письме Луганской ВГА сказано: "Командование ООС подчеркивает сложную общественно-политическую обстановку, проведение местных выборов на линии соприкосновения создает чрезмерную опасность для гражданского населения".

Отметим, что в письмах соответствующих правоохранительных органов прямо о необходимости отмены выборов ничего не написано. Более того, в них идет речь о невозможности обеспечить безопасное волеизъявление граждан на неподконтрольных территориях.

Например, в письме начальника Главного управления СБУ в Донецкой области Владимира Петриченко прямо говорится о ситуации на временно оккупированных территориях.

Фрагмент письма начальника ГУ СБУ в Донецкой области. Скриншот "Страна"

Как разъяснил "Стране" адвокат Артем Захаров, по сути ЦИК совершила подлог и манипулятивно отменила выборы на подконтрольных территориях, при этом ссылаясь на позицию правоохранительных органов, которая касается совершенно других населенных пунктов - на неподконтрольных территориях.

"Военно-гражданские администрации имеют право давать заключение о возможности проведения безопасных выборов или невозможности проведения безопасных выборов. В выводах Донецкой и Луганской ВГА приводятся аргументы правоохранительных органов, в которых говорится, что именно на неподконтрольной территории невозможно провести выборы. О той территории, которая подконтрольна Украине, они не говорят ничего. Это манипулятивный момент. Во-вторых, ЦИК заявила, что они не имеют полномочий проверять данные. Но при этом ЦИК имеет полное право запрашивать эти данные. Что им мешало направить запросы в Минобороны или Генеральный штаб, чтобы уточнить ситуацию именно на подконтрольных территориях? Таким образом, решение об отмене выборов - полностью манипулятивное, преждевременное, не основывается ни на каких объективных выводах и очевидно принято, чтобы сфальсифицировать выборы", - говорит "Стране" Артем Захаров.

Более того, возникает вопрос, даже если предположить, что ВГА обоих областей действительно сомневаются в безопасности проведения выборов непосредственно близко к линии разграничения, то почему ЦИК отменила выборы даже в тех населенных пунктах, которые никак не граничат с ОРДЛО?

Алексей Кошель, глава Комитета избирателей Украины, также соглашается, что в вопросе проведения выборов в Донецкой и Луганской областях не могло быть единого подхода.

"С одной стороны, военно-гражданские администрации могут делать выводы о том, могут ли выборы на этих территориях пройти безопасно или не могут. Но удивляет единый подход для всех громад. Для меня лично было удивлением, почему ставится под вопрос проведение выборов в Лисичанске и Северодонецке? Они не граничат с прифронтовой зоной, там не было рисков для проведения выборов, я знаю позицию их руководства, что выборы там могут и должны состояться. Но эти населенные пункты тоже оказались под запретом. Тут не может быть однозначного решения. Нужно более внимательно подходить к ситуации. Есть отдельные громады, где выборы должны быть проведены. Я не исключаю того, что ВГА могут под давлением общественности пересмотреть свою позицию, на основе чего ЦИК вынесет новое решение. Но вопрос безопасности никто не отменял", - говорит "Стране" Кошель.



Отметим, что в ЦИК из 16 членов только двое - Юрий Мирошниченко и Сергей Дубовик (оба назначены по квоте фракции "Оппозиционная платформа За жизнь") - выступили против принятия решения об отмене выборов.

"Очень важно, что глава ЦИК сделал заявление, что это постановление не является догмой. И если мы получим соответствующие ответы ВГА о том, что выборы в этих областях проводить можно, мы их там проведем", - сказал Юрий Мирошниченко "Стране".

"Я считаю, что мы спешим, принимая такое постановление. До начала избирательного процесса есть время. За это время может измениться довольно много. Происходят мирные переговоры, введен режим прекращения огня. Возможно, за этот месяц может существенно измениться политическая обстановка и ситуация с безопасностью. Сегодня же, принимая такое решение, мы даем месседж, что в этих громадах выборов не будет. Для меня не являются догмой выводы ВГА. Я считаю их поверхностными, недоработанными", - заявил Дубовик.

Но позиция двух представителей ЦИК на общий результат голосования не повлияла.

Впрочем, учитывая общественный резонанс, глава ЦИК Олег Диденко действительно отметил, что комиссия может изменить свое решение по выборам. Если соответствующие выводы предоставят военно-гражданские администрации региона.

3. Могут ли выборы там состояться?

Еще запутаннее ситуация стала в пятницу, 14 августа, когда ЦИК приняла постановление о проведении 25 октября выборов в новосозданных райсоветах. Речь идет о первых выборах в уже укрупненных районах. Напомним, их, после админреформы, стало 136 вместо 490 по всей Украине.

Примечательно, что ЦИК назначила эти выборы во всех районах, которые недавно нарезали в рамках админреформы, по всей контролируемой Украине территории, включая Луганскую и Донецкую область.

Но значит ли это, что в новых районах состоятся выборы?

Член ЦИК Юрий Мирошниченко сообщил "Стране", что может повториться та же ситуация, как и с 18 громадами в Донецкой и Луганской областях.

То есть, вероятно, что Комиссия обратится к губернаторам ВГА, чтобы получить их выводы о возможности или невозможности обеспечить безопасность проведения выборов уже в новые районные советы в Донецкой и Луганской областях.

И если ВГА снова дадут ответ, что там невозможно обеспечить безопасность, то будет принято отдельное постановление о том, что в этих районах выборов не будет.



"ЦИК объявила выборы во всех районах на всей территории, контролируемой Украиной. Включая Донецкую и Луганскую область. Теперь, я так понимаю, что будет такое же обращение к ВГА, как и в предыдущий раз, с вопросом, можно ли обеспечить безопасность при проведении выборов в эти райсоветы. Если будет ответ негативный, логично допустить, что будет такое же постановление, как и по громадам, где на данный момент решено выборы не проводить, - отмечает Юрий Мирошниченко. - Если же ВГА изменят свою позицию и скажут, что считают проведение выборов возможным, ЦИК примет соответствующее постановление о проведении местных выборов на этих территориях".

Кроме того, по его словам, местные общины имеют право обжаловать решение Центризбиркома о запрете местных выборов на Донбассе. В таком случае суд должен решить, отменять или нет волеизъявление избирателей на этих территориях.

В то же время, с момента отмены выборов в Донецкой и Луганской областях в крупных населенных пунктах региона проходят масштабные протесты. Митинговать против того, что у людей отбирают право голоса, уже выходили жители Северодонецка, Счастья, Лисичанска, Попасной. Во многих городах местные жители участвуют во флешмобе "Меня лишают права голоса".

Жители Донбасса возмущены отменой выборов. Фото Сергея Шахова

В пятницу, 14 августа, несколько сотен жителей Донбасса митинговали под Офисом президента на Банковой, требуя вернуть им возможность выбирать местные советы. А на сайте президента даже появилась петиция, в которой ее инициаторы требуют проведения выборов в подконтрольных Украине громадах Донбасса.

О своем намерении обращаться в суды в связи с лишением права голоса сотен тысяч избирателей уже заявили в "Оппозиционной платформе - За Жизнь". Народный депутат Ренат Кузьмин уже написал заявление о преступлении в Государственное бюро расследований и призвал правоохранителей провести расследование и наказать виновных.

"Преступление совершено в интересах президента Зеленского и правящей партии "Слуга народа". По надуманным мотивам отменить выборы - это уже слишком! Даже Порошенко со своим БПП на такое не решался. А эти решились", - заявил он.

4. Почему на самом деле власти отменили выборы?

Выступая сегодня на митинге в Светлодарске сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко связал отмену выборов на Донбассе со страхом власти потерпеть поражение на выборах.

"Президент должен определиться с кем он – с народом Украины, или с теми, кто запрещает право на выбор 500 тысячам избирателей Донецкой и Луганской области. С теми гражданами, которые когда-то поверили ему, или с советчиками из своего офиса, которые пытаются спастись от разгромного поражения на выборах", - сказал Юрий Бойко.

В партии "Оппозиционная платформа За жизнь" напоминают, что выборы на этих территориях проходили без всяких проблем в прошлом году.

Действительно, в 2019 году там состоялись и президентские и парламентские выборы. Например, во втором туре президентских выборов за Зеленского проголосовало почти 270 тысяч жителей Луганской области и 710 тысяч жителей Донецкой области. Это около 90% всех избирателей региона.

А вот досрочные парламентские выборы уже прошли с неутешительным для "Слуг народа" результатом.

Так, в Луганской области почти 50% избирателей проголосовали за "Оппозиционную платформу" и только 28% - за партию "Слуга народа". В Донецкой области 43% избирателей были за "Оппозиционную платформу", и 27% - за "Слугу народа".

В мажоритарных округах региона ситуация для провластной партии была еще более удручающей. Например, в Донецкой области пропрезидентская политсила не смогла провести ни одного мажоритарщика, а в Луганской области - только одного. Остальные округа выбрали представителей "Оппозиционной платформы" или же выдвиженцев партии "Наш край".

Согласно соцопросу группы "Рейтинг", опубликованному буквально на прошлой неделе, именно на востоке Украины сейчас самая низкая поддержка партии "Слуга народа" - там ее поддерживают только 16% избирателей. В то время, как у "Оппозиционной платформы" - рейтинг 35%. При этом, если брать конкретно Донецкую и Луганскую области, то он там еще выше - более 50%.

То есть на отмененных выборов "слуг" ждало бы разгромное поражение.

Как говорит "Стране" политолог Руслан Бортник, поэтому сейчас власть и боится провести выборы в этих регионах, чтоб не получить полностью неподконтрольные себе местные органы власти.

"Конечно, если общественное давление будет существенным, то выборы по крайней мере в части этих населенных пунктов еще получится вернуть. В ближайшую неделю эту решение можно пересмотреть без ущерба для хода избирательной кампании. Но с другой стороны, в Офисе президента не хотят получить ОТГ, в которых они не то, что не смогут сформировать коалицию, а в которых вообще не будет "Слуг народа". Это будет очень проблемный результат для них в политически важной зоне", - считает Бортник.



5. Если выборов не будет, кто будет руководить в регионе?

В тех громадах, где местные выборы не состоятся, будут созданы военно-гражданские администрации. Это, по сути, "ручное" назначение руководящего состава громады. Решение принимает глава областной государственной администрации - руководитель ВГА после создания указами президента страны военно-гражданских администраций соответствующих населенных пунктов.

Например, своим указом такие ВГА в Лисичанске и Северодонецке в июле создал президент Владимир Зеленский. Инициатором создания ВГА в Лисичанске стал губернатор Сергей Гайдай, который еще зимой подал соответствующие предложения президенту. Свою позицию Гайдай пояснял тем, "чтобы навести в городе порядок".

После указов Зеленского, Гайдай назначил руководить этими ВГА военного и сотрудника СБУ.

Другими словами, отменяя выборы, власти получают возможность поставить руководить населенными пунктами своих ставленников. Чего они не смогли бы сделать, если за местную власть голосовали жители. Так как у "Слуги народа" там не было никаких шансов.