Эпопея с легализацией игорного бизнеса заходит на второй круг.

11 августа президент Владимир Зеленский подписал закон об игорном бизнесе, за который Рада проголосовала в июле.

Напомним: принятие этого закона оказалось скандальным. Под первое чтение власти устроили зачистку нелегальной игорки, а под второе проект засыпали почти 3,5 тысячами правок.

Буквально сразу же после принятия закона депутаты подали три постановления об отмене голосования, но их отклонили.

Ожидалось, что новый закон ветирует сам Зеленский, так как в нем обнаружилось несколько взаимоисключающих норм. В частности, в финальный текст прошло две правки - по одной новых контролеров за игоркой (специальный уполномоченный орган) назначает профильный комитет Рады, по другой — Кабмин.

"То ли не будет ни одного уполномоченного органа, то ли у налогового комитета и у Кабмина будет по собственному контролеру", - шутит руководитель общественного объединения "Поддержка легализации игорного бизнеса в Украине" Елена Мочалова.

Что, впрочем, не помешало Зеленскому все же подписать закон.

Впрочем, в данном случае президентская подпись заблокировала легализацию игорки даже надежнее, чем вето.

"Дело в том, что в случае вето закон можно было бы оперативно доработать. Но теперь сложилась патовая ситуация - в нынешнем виде работать он не сможет, а вносить поправки можно лишь новым законопроектом. Законодательная машина фактически опять включается с нуля - будут новые проекты, в том числе, альтернативные, будет работа в комитетах, первое чтение, доработки и пр. Это затянет вступление закона в силу на неопределенное время", — пояснила Елена Мочалова.

Но пока депутаты будут исправлять "ошибки", отдельные статьи нового закона все же могут работать. Причем, без особого контроля со стороны государства. На что и рассчитывают игорщики, уже приготовившиеся осваивать прибыльный рынок.

"Страна" разбиралась, как какую игру затеяли вокруг закона об игорном бизнесе.

Закон и его "ошибки"

"Страна" уже подробно писала о проекте по легализации игорки.

Напомним его основные нормы:

Играть в азартные игры можно будет гражданам, которым исполнился 21 год. Но им нужно будет проходить идентификацию. Также планируется создать реестры игроков. В проекте есть понятие "самоограничения" — зависимые от игры должны будут написать заявление (или, как минимум, поставить под ним свою подпись), в котором дать согласие на их недопуск в игорные заведения.

Залы игровых автоматов можно будет размещать на территории отелей 3-5 звезд (в них должно быть не менее 50 номеров для Киева и 25 - для других населенных пунктов). Стоимость лицензии — порядка 250 тысяч долларов, плюс нужно будет платить порядка 100 долларов за каждый автомат в месяц. Формулировка "о территории отеля" появилась уже ко второму чтению. Изначально речь шла о самих отелях. Разница существенная. По идее, любой участок земли, даже взятый в аренду гостиницей, может считаться ее территорией. "Это значит, что салоны игровых автоматов могут размещаться не только в отелях, но и вблизи них, скажем, через дорогу", — говорит Мочалова.

Казино допускаются только в пятизвездочных гостиницах Киева и в 4-звездочных отелях в других городах или специальных игровых зонах. Лицензия — порядка 2 млн долларов для Киева и миллион — для других населенных пунктов. Норма об казино в гостиницах четыре звезды появилась в последний момент, изначально речь шла исключительно о пятизвездочных отелях.

Букмекеры смогут работать как на онлайн- площадках, так и в обычных конторах. Но пункты должны размещаться только в гостиницах (3-5 звезд) или на ипподроме. Лицензия будет стоить порядка миллиона долларов, а за каждую контору придется платить по 500 долларов в месяц.

Лотереи вывели из категории азартных игр. Лицензионные условия для них будут писаться отдельно.

Разрешены онлайн-казино и онлайн-покер (стоимость лицензии - порядка 200 тысяч за каждый сайт

Покерные клубы могут быть только спортивными. Играть в покер на деньги разрешат исключительно в казино

Допускается создание специальных игровых зон. Предусмотрены бесплатные инвестиционные лицензии на казино на 10 лет при условии строительства отеле на 150-200 номеров.

Будет создана новая структура - государственная Комиссия по регулированию рынка азартных игр в составе 7 человек. Она станет выдавать лицензии, проводить мониторинг и контролировать этот рынок. Правда, тут возникла законодательная коллизия. Одинаковые права на создание нового уполномоченного органа получили и профильный комитет Рады и Кабмин. То есть, кто в итоге ее будут утверждать - неясно.

Планируется специальный централизованный мониторинг всех игровых заведений, который позволит контролировать обороты игорщиков, "видеть" всех игроков и др.

Как видно, после финального голосования, когда многие правки вносились с голоса, в тексте появились изменения.

И по идее их нужно было оперативно исправлять, как минимум, ляпы, блокирующие работу закона (в частности, по созданию уполномоченного органа).

"По уполномоченному органу прошли две взаимоисключающие правки — 722 и 723. Изначально планировалось, что уполномоченный орган будет контролировать правительство. Но в сессионном зале прошла правка, по которой это право получил профильный комитет Рады. В таком виде закон попросту не может работать", - говорит Мочалова.

Дело в том, что новому регулятору отводится центральное место в модели легализированной игорки. Именно он будет писать лицензионные условия, выдавать лицензии, вести мониторинг рынка, выявлять нарушения и наказывать нарушителей. То есть, это - ключевое звено.

Поэтому, когда обнаружилась путаница, был расчет, что президент ветирует закон. Это позволяло достать из под сукна один из альтернативных проектов, оперативно его доработать и заново принять.

Почему Зеленский все же подписал закон

Но Зеленский подписал закон о легализации игорки.

"Президент подписал закон об игорном бизнесе. Даже с откровенной ошибкой о назначении комисии. Даже с наличием казино в 4-звездных отелях. Такое себе решение", — написал в Facebook нардеп Ярослав Железняк.

Теперь, чтобы внести в новый закон правки (как минимум, исправить законодательную коллизию), нужно подавать отдельный проект, который должен пройти работу в комитете, первое и второе чтение.

"На это понадобится немало времени. Скорее всего, до конца этого года легализации не будет", - считает Мочалова.

В профильной среде обсуждается несколько версий - почему Зеленский все таки подписал закон, а не наложил на него вето.

По одной из них президент попросту "не вчитался" или его не поставили в известность об "ошибке".

По другой, подпись под законом появилась не просто так.

"Для Зеленского ветировать закон, который, по-сути, появился по его инициативе и на который положено столько сил в Раде, это удар по репутации. А подписав закон, он тем самым заблокировал его легализацию на ближайшее время, как минимум, до выборов. Что позволит избежать общественного резонанса, ведь противников игорки среди украинцев немало", — рассказал нам источник в "Слуге народа".

Кроме того, в случае вето и оперативной доработки закона встал бы вопрос внесения изменений в бюджетный кодекс. "На создание уполномоченного органа нужны деньги. Это немалые средства на офис, зарплаты (а они не могут быть маленькими). Плюс - нужны средства на запуск модуля мониторинга. Ожидаемо был бы скандал, ведь игорка пока не принесла ни копейки в бюджет, а на нее уже нужно тратить, по самым скромным подсчетам, несколько миллионов гривен", - говорит Елена Мочалова.

Впрочем, есть и другое объяснение. Как рассказал источник "Страны", близкий к Офису президента, "у ближайшего окружения Зеленского есть договоренности о получении денег от продажи бренда "Пари матч" после принятия закона об игорке за очень крупную сумму денег. "В доле" могут оказаться Давид Арахамия (которого еще на этапе подготовки проекта называли одним из главных лоббистов интересов букмекеров) и Сергей Шефир. Если бы Зеленский ветировал закон, сделка, как минимум, отложилась бы еще на какое-то время".

"Второй шанс сбить деньги"

Внесение в подписанный Зеленским закон поправок (а без них он полноценно не заработает) по-сути, открывает новую гонку лоббистов.

Ведь если появится отдельный проект и внесении изменений в закон по игорному бизнесу, поправок может быть сколько угодно.

Ничего не мешает исправить не только явный ляп по уполномоченному органу, но и протянуть другие поправки, которые не удалось проголосовать в прошлый раз.

"Думаю, нас ожидает очередная пачка в три тысячи поправок", - говорит Мочалова.

По ее мнению, в Раде попытаются переписать пункт о игровых автоматах. Многие депутаты будут настаивать, чтобы вычеркнули пункт о "территории отелей" и оставили салоны одноруких бандитов исключительно в помещениях гостиниц.

Также по-новой дискуссию может вызвать пункт об ограничениях для игорки. Сейчас прописано, что заведения могут размещаться не ближе 500 метров от школ и общественных зданий. Но не указано, как мерять эти 500 метров. "Можно пройтись по диагонали, а можно окольным путем, в общем, толком непонятно", - говорит Мочалова.

Предметом торга, по ее мнению, станет и норма о том, что в салонах должны устанавливаться исключительно игровые автоматы не старше 2019 года выпуска, и они не могут быть в аренде или лизинге. "Для бизнеса это очень неудобно и дорого. Скорее всего, попытаются переписать это требование", — предположила Мочалова.

Отдельная тема - наказания за незаконное ведение игорного бизнеса. Изначально обсуждалось ужесточение наказания - вплоть до уголовного. Но в финальной версии — только штраф в размере порядка 600 тысяч долларов. Что на руку самим игорщикам (им даже проще заплатить штраф, чем платить за лицензии и работать по закону), но вызывает критику противников легализации.

"В общем, для представителей лоббистов в Раде — это второй шанс сбить деньги с игорщиков за их "хотелки", - подытожила Мочалова.

"Уже выкупают старые конфискованные автоматы"

Впрочем, представители игорного бизнеса пока не видят рисков.

"Закон подписан президентом, и после публикации вступит в силу. Остальное - законодательное крючкотворство. Понятно, что со временем будут вноситься правки, так как в процессе реализации законодательных норм могут обнаружится узкие места. Но сам закон - рабочий. В нем прописана четкая процедура по легализации рынка и как только все шаги будут выполнены, отрасль начнет работать", - считает вице-президент Украинской ассоциации игровой индустрии Алексей Евченко.

Также игорщики рассказали "Стране", что в парламенту уже собирают мнения бизнеса о том, что нужно менять в законе.

То есть, переписывать новый закон игорщики хотят "с колес", и рассчитывают, что это не помешает им полноценно работать.

По словам Алексея Евченко, бизнес уже не то, что на низком старте, а уже "побежал".

"Уже есть договоренности между представителями игорного бизнеса и отельерами. Активно присматриваются к нашему рынку иностранные компании, в том числе, продавцы оборудования, софта, операторы казино и другие. Они готовы заходить и работать", - говорит Евченко. При этом он отмечает, что пока непонятно, как игорный бизнес будет облагаться налогами. Ведь в Раде только появились проекты на эту тему, но в зал они еще не выносились.

В проекте по GGR (отчисления с разницы между сделанными ставками и выплаченными выигрышами), который подан в Раду отдельно и предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс, обязательный модуль онлайн-мониторинга прописан только через 4 года. Это на руку всем игорщикам. Но особенно в выигрыше букмекерщики.

"Там сети готовятся на продажу. После легализации игроки их бизнес подорожает в разы, а отсутствие контроля еще больше повысит его ценность", — рассказывала ранее Мочалова (что уже подтверждается готовящейся сделкой по "Пари Матч").

По словам Мочаловой, бизнес сейчас действительно активничает.

В частности, первыми могут "выстрелить" игровые зоны, инвесторам которых обещают бесплатные лицензии на 10 лет.

"Страна" уже писала об одном из таких проектов. Это курорт "Дунайя" на косе между озером Сасык и Черным морем. "Более 500 гектар набережная более 10 километров. Более 80 отелей, самый маленький на 150 номеров, а самый большой на 1 тысячу номеров", — описал будущий курорт в большое геймерской зоной председатель правления туристической ассоциации Одесской области Фазель Аскеров.

Но ожидается, что будут и другие подобные проекты. "Каждый из них - это, минимум, 120-180 млн долларов инвестиций", - говорит Мочалова.

По ее словам, на низком старте также игорщики, которые хотят открывать казино. "Все пятизвездочные отели уже заняты, по ним есть договоренности", - рассказала эксперт.

Прогнозируется, что будет активно развиваться и киберспорт, под который, якобы, уже купили киевскую гостиницу "Днепр".

"Киберспорт - это хороший выход для букмекеров. Непонятно как долго еще продлиться карантин, а это значит, что традиционные спортивные события тоже под вопросом, и у контре попросту не будет "линии", то есть, им не на что будет принимать ставки", — пояснила она.

Сейчас ищет способ зайти на наш рынок Pokerstars - крупнейший мировой онлайн-ресурс по игре в покер. Поэтому, скорее всего, будет развиваться и это направление.

Отдельная тема - игровые автоматы.

"Этот бизнес пока в замешательстве. Игорщики не понимают, где им можно будет открываться, что в итоге решат с правкой по территории. Пока идет подготовительная работа. Из регионов поступают сообщения, что со штрафплощадок выкупают старые конфискованные автоматы по 250 долларов. Их планируют устанавливать в новые корпуса, указав, что они выпущенные в 2019 году, как того и требует закон, и продавать по 600-800 долларов. Пока на рынке не будет полноценного мониторинга, такой ход вполне может сработать", — рассказала Мочалова.

Интересно, что свой план готовят также лотерейщики, которые по новому закону уже не имеют особого отношения к азартным играм. Но одновременно они получили возможность и дальше торговать франшизами (по которым фактически работали запрещенные ранее салоны игровых автоматов) на "игры с дополнительной реальностью".

"То есть, возможно, барабаны будут крутиться в другую сторону, или вместо них будут падать какие-то кубики. Но суть при этом не меняется", - говорит Мочалова.

Источники "Страны" рассказывают, что в этот бизнес планирует вернуться Александр Третьяков (экс-нардеп от БПП, которому в СМИ приписывали контроль над "Украинской национальной лотереей", что, впрочем, в самой компании опровергали).

Якобы, от его имени уже ведутся переговоры с владельцами салонов и убеждает их "держать помещения", закрытые после рейдов полицейских. Мол, скоро все откроется.