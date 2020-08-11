В реакции на последние события в Беларуси украинская власть продемонстрировала — как и при многих других обстоятельствах — раздробленность и непоследовательность.

В "Слуге народа" наблюдается полный разнобой в комментариях, высказываются диаметрально противоположные оценки событий, а заявление самого президента Зеленского оказалось предельно невнятным. Он не поздравил Лукашенко с победой, но и не осудил его прямо.

Какая по итогу будет позиция у Украины по вопросу выборов в Беларуси выясняла "Страна".

Поучения Зеленского

Прямо с утра понедельника довольно большое заявление выдал на гора президент Владимир Зеленский.

Он заявил, что Киеву "совсем не безразлично" то, что происходит в Беларуси сейчас, как и дальнейший ход событий.

По его словам, "уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких масштабах – это прямая дорога к насилию, к конфликту, к нарастающему общественному протесту. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем".

Зеленский призвал "к максимально открытому, пусть и сложному диалогу. Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия”.

При этом власти Беларуси, по мнению украинского президента, “должны максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов, постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме”.

Политолог Руслан Бортник особо выделяет в этом заявлении упоминание протестов и призыв к диалогу с протестующими. "На фоне заверений белорусского руководства, что все происходящее в стране — какие-то мелочи, официальный Киев подсвечивает факт протестов, по сути легитимизируя их. Лукашенко ждет поздравлений, как подтверждений законности его победы. А Зеленский предлагает открыть переговоры с несогласными, по сути встав с ними на одну ступеньку", - комментирует эксперт "Стране".

В свою очередь политолог-международник Николай Капитоненко характеризует призывы Зеленского как "традиционную попытку понравиться и нашим, и вашим". "Все максимально смягчено, критика дается в обтекаемых выражениях, которые ни о чем не говорят", - говорит эксперт.

По его мнению, Киев поторопился с заявлением. "Стоял простой выбор: поздравлять Лукашенко с переизбранием или немного подождать. Я считаю, что пафосные поучения в этой ситуации лишние", - полагает эксперт.

Есть еще один примечательный момент: по тону это заявление отличается от недавних переговоров с Лукашенко. Совсем недавно Зеленский дружелюбно обсуждал по телефону с президентом Беларуси вопросы задержанных членов частной военной компании Вагнера, подготовки к Третьему форуму регионов обеих стран в октябре. Кроме того, Зеленский выразил личную благодарность белорусскому коллеге за предоставленную в июле гуманитарную помощь населению западных регионов Украины, пострадавших от наводнения. “Этот жест настоящей дружбы Беларуси в очередной раз подчеркивает ценность партнерства между нашими странами”, – сказал Зеленский.

"Этот телефонный разговор накануне дня голосования воспринимался как поддержка Лукашенко. А как иначе можно охарактеризовать обсуждение встречи на форуме, который состоится после президентских выборов? Нынешние призывы диссонируют с тональностью того диалога. Наверное, потому, что Зеленский, согласовывая текст, не вник в детали, а готовили его люди, настроенные антилукашенковски. Или кто-то убедил президента, что таким образом можно усилить влияние Украины, попытавшись продать наши посреднические услуги в диалоге между Лукашенко и оппозицией", - настаивает эксперт Бортник.

А, возможно, целью было просто показать, чью сторону Украина приняла в геополитической игре вокруг Беларуси — не Китая и России, чьи лидеры уже поздравили Лукашенко с победой, а Запада, раскритиковавшего (пусть и после некоторых колебаний) Минск за ход выборов и применение силы против протестующих.

Эту же версию подтверждает и наш источник в Офисе президента. "Заявление появилось не само по себе, а в русле общей линии Запада. Украина таким образом показала, что она не с Лукашенко в этой истории. Вслед за этим появилось и заявление депутатов, но там вышла, скажем так, осечка", - говорит источник.

Вероятно, имеется в виду заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, которая предложила депутатам подписаться под заявлением о ситуации на выборах.

Оно было выдержано в куда более жестких тонах, чем реакция Зеленского.

"Учитывая близость и родство народов наших стран, считаем необходимым выразить поддержку свободы белорусского народа избирать представительные органы власти, включая президента, демократическим правовым способом, - говорится в заявлении. - Обращает на себя внимание тот факт, что протесты в Беларуси вызваны многочисленными сообщениями о нарушениях и некоторыми непрозрачными событиями, которые происходили в ходе избирательной кампании и в день голосования. Для сохранения мира, спокойствия и общественного согласия в Беларуси призываем представителей соответствующих ветвей власти и государственных институтов нашей дружественной страны-соседки быстрее предоставить достоверные и четкие ответы на вопросы протестующих”.

Что еще важно: текст распространялся с хэштегом “Жыве Беларусь!" (главный лозунг нынешних протестов) и коллажем из малого герба Украины на желто-синем фоне и почитаемого белорусскими националистами герба "Погоня" на красно-белом фоне — символика, ранее бывшей государственной в Беларуси, но отмененной при Лукашенко.

Однако на данный момент под заявлением поставили подписи всего 37 нардепов от "Слуги народа" (преимущественно прозападные члены фракции, за которыми закрепилось прозвище "соросята").

А многие другие депутаты от "Слуги народа" заняли прямо противоположную позицию.

Народный депутат от СН Евгений Шевченко утверждает, что идея коллажа пришла в голову его коллеге во фракции Дмитрию Гурину. "Я написал Гурину в чате, мол, ты хочешь разрыва дипломатических отношений с соседней страной? Что вы делаете? Я им посоветовал создать отдельный чат и продвигать государственный переворот в Беларуси там", - рассказал "Стране" Шевченко. По его словам, подписанты за это назвали его "пророссийски настроенным".

Зампредседателя фракции Евгения Кравчук — одна из подписантов — отрицает авторство Гурина. Заявление также было поддержано фракцией партии "Голос", всем составом подписавшейся под ним.

А сам Шевченко тоже попал в ленты новостей за то, что на своей странице поздравил Лукашенко с переизбранием, поблагодарив за "душевное отношение к Украине", за что нарвался на критику недоброжелателей белорусского лидера из числа коллег. Но этого его не смущает, он говорит о поддержке внутри фракции и со стороны избирателей. "Мнение "соросят" меня не интересует. Меня поддерживают во фракции — просто эти люди в чате не пишут. И я знаю отношение моих избирателей в Запорожье к Беларуси и Лукашенко", - заявил Шевченко "Стране".

Скрин "Страны"

А еще один из нардепов от "Слуги народа" Александр Дубинский поддержал действия Лукашенко.

"В чем урок Беларуси для украинской власти? Улицу не надо бояться, а на попытки беззакония - отвечать законом. Который должен быть один для всех, без избирательного и сопливого деления активистов на тех, кто может убивать, и на тех, кто может грабить. И тогда можно сохранить свою страну", - написал Дубинский на своей странице в ФБ.

А чуть позже он потроллил своих коллег по фракции, которые подписали заявление Евгении Кравчук по поводу протестов.

"Позабавлен, кстати, воззванием ряда своих коллег по фракции к властям Беларуси о "...необходимости услышать протестующих, ответить на их вопросы, снять сомнения и не допускать применение силы". Во время протестов в США они, почему-то, такими заявлениями себя не утруждали, снисхождения к мирным протестующим не требовали, услышать их требования не просили. Никак не могу понять, почему", - написал нардеп.

В русле линии Запада

Как считают источники "Страны" в дипломатических кругах, официальная позиция украинской власти относительно выборов и акций протеста в Беларуси будет выдержана в духе общей линии Запада, которая как раз сейчас вырабатывается.

Изначально в ЕС вообще очень осторожно комментировали происходящее (кроме Польши, сразу занявшей резко негативную позицию), а США долгое время не делали вообще никаких заявлений. По распространенному мнению они не хотели полностью разрывать отношения с Бацькой, чтоб не толкать его к Путину.

Но продолжение акций протеста, их жесткий разгон, а также постоянные заявления о тотальном характере фальсификаций на выборах побудили занять более определенную позицию.

В Евросоюзе не исключили введение санкций против Беларуси. А США официально назвали выборы не демократическими, призвали Лукашенко не применять силу к протестующим. При этом, сразу несколько сенаторов призвали президента страны либо покинуть свой пост, либо пойти на новые выборы.

"Поэтому никаких поздравлений от Зеленского Лукашенко не будет. Хотя риторика у украинской власти будет не столь жесткая, как у Запада, так как в Киеве питают надежды сыграть роль посредника между Бацькой и оппозицией, если стороны все-таки согласятся на диалог. Кроме того, самому Зеленскому сейчас угрожают акциями протеста Порошенко и компания. А потому президент не заинтересован слишком уж явно поддерживать белорусский Майдан, чтоб не пиарить такой способ смены власти", - говорит источник.