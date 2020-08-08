Партии "Голос", председателем которой раньше был певец Святослав Вакарчук, и "Европейская солидарность" (ЕС) Петра Порошенко публично выясняют отношения после того, как преемница Вакарчука Кира Рудык назвала Порошенко "большим политическим врагом" для своей партии, чем президент Владимир Зеленский.

В ЕС расценили это как проявление "мелкого политиканства" и обиду за потерю избирателей, уходящих к электорально близкой партии Порошенко. Однако в "Голосе" поддержали своего лидера, утверждая, что экс-президент заслужил подобные оценки политическими интригами против конкурентов на предстоящих местных выборах. Повторяется ситуация перед парламентскими выборами, когда "Голос" выступил с аналогичными обвинениями в адрес партии Порошенко.

Как предполагают эксперты "Страны", этот конфликт усугубится в ходе избирательной кампании, перенесется в сессионный зал.

Подробности - в нашем материале.

Обмен любезностями

В интервью "Украинской правде" Кира Рудык, которая заменила Вакарчука на посту главы "Голоса", озвучила ряд претензий к партии Порошенко.

Во-первых, ЕС нарушает политические договоренности. Якобы на митинг против закона об отсрочке украинизации русскоязычных школ "Голос и "Евросолидарность" условились выйти без партийных знамен, и политсила Порошенко не сдержала обещания. К слову, там были и другие партии с флагами, например, "Свобода".

Во-вторых, в избирательные списки "Евросолидарности" - по крайней мере, на западе страны - набирают "каких-то бандитов и карьеристов".

В-третьих, ЕС пытается подавить политических конкурентов на своем электоральном поле. И поэтому Порошенко сейчас - "больший политический враг" для "Голоса", чем нынешний президент. "Зеленский не пытается нас так сильно обнять, как "Европейская солидарность". Ну, то есть показать - это ж просто наша часть", - отметила Рудык.

В партии Порошенко на это интервью отреагировали массово и крайне эмоционально. Показательным можно назвать пост члена парламентской фракции ЕС Виктории Сюмар в Фейсбуке. Она пишет, что от "Голоса" ждала "стратегических государственнических видений, а не мелкого политиканства в формате, кто у нас забрал два процента". "Сами у себя забрали. Вот такими вещами", - настаивает Сюмар.

По ее мнению, "Голос" вообще выбрал неподходящее время для сведения счетов.

"Осенний политический сезон должен оформить окончательно - полную политическую зависимость от Кремля, с изменениями в Конституцию и т.д. И тогда Зеленский окончательно превратится в Януковича. Ему можно будет руководить судами и бросать оппозицию за решетку, можно будет самому назначать виноватых и избавиться от того независимого НАБУ, можно будет не выполнять меморандумы МВФ, ездить огромными кортежами а-ля "царь" и жить на мраморных государственных дачах. Только вот Украине нельзя будет быть независимой - вступать в НАТО или ЕС, строит европейские стандарты прозрачности и подотчетности власти, независимые институты. Это очевидные вещи, и мозг закипает от мыслей, как этому противодействовать. А Кире Рудык легче. У нее проблема Порошенко и его "объятия". Нужно учиться видеть больше, чем рейтинги. И президенту Зеленскому, который за Украину отвечает. И вам, если вы в Украине хотите жить, а не в Малороссии", - написала Сюмар.

В "Голосе" тон комментариев был, скорее, примирительный. Например, член фракции Ярослав Юрчишин написал в своем посте, что в интервью Рудык каждый увидит что-то главное для него: и что "Голос" и ЕС действительно конкурируют за "патриотически настроенного избирателя", и что вместе противодействуют "России и ее агентам", отбрасывая политические дискуссии.

Спасение утопающих

Неофициально же в партии Рудык настаивают: Порошенко заинтересован в том, чтобы политически обезвредить "Голос" перед предстоящими выборами, чтобы сконцентрировать западноукраинский электорат. Похожая история случилась в парламентскую кампанию, когда Вакарчук во всеуслышание обвинил партию Порошенко в предвыборной нечистоплотности. ЕС обвинения опровергла, скандал вышел громкий. Теперь - новая серия.

"Разные источники в политических кругах, в том числе, на Западной Украине повторяют: или сам Петр Алексеевич или его миньоны рассказывают, что после ухода Вакарчука они купили нашу партию, и теперь мы то ли не идем на местные выборы, то ли не будем им мешать, а то вообще сольемся с ними в политическом экстазе. Порошенко старается показать, что он одна звезда на нашем общем электоральном небосклоне. А вышло как-то не так", - говорит собеседник во фракции "Голоса", попросивший об анонимности.

Он утверждает, что нечестную игру с "Голосом" партия Порошенко ведет уже давно.

"Когда ты внутри процесса, ты видишь, что эти ребята систематически льют грязь на Славу (Вакарчука - Ред.), Киру и других, не стесняются черного пиара через смс-рассылку и в соцсетях. При этом они пафосно рассказывают, что-де патриоты. Ну, Бог им судья. Раз не доходит по-хорошему, будем называть вещи своими именами, как это сделал Рудык", - говорит источник во фракции "Голоса".

Что интересно, в ЕС признают, что хотели бы более тесно сотрудничать с "Голосом" в эту кампанию в электорально привлекательных для обеих партий регионах и даже делают конкретные предложения.

"Что должны бы сделать проукраинские силы? Координировать работу. ЕС мог бы поддержать кандидатуру "Голоса" на пост мэра, например, Ровно или Киева, а "Голос" - кандидатуру ЕС на пост руководителя Львова и Ивано-Франковска. Или, наоборот. "Голос", по словам Киры, не будет участвовать в выборах на Полтавщине, а ЕС собирается там поддержать нескольких авторитетных АТОшников. Почему бы их не поддержать "Голосу"?" - пишет на своей странице в Фейбсуке нардеп от ЕС Николай Княжицкий.

Добиваться ухода "Голоса" с политической арены "Евросолидарность" якобы не хочет. "Друзья, никто не собирается вас "обнимать", атаковать, нападать и уничтожать. И особенно, никто не пытается захватить ваш рейтинг. Наоборот, "Европейская солидарность" очень часто поддерживает ваши инициативы. Поэтому, не стоит искать врагов там, где их нет", - настаивает другой нардеп от ЕС Алексей Гончаренко.

Надо сказать, у "Голоса" после ухода Вакарчука действительно упал критически уровень поддержки. Согласно замерам социологической группы "Рейтинг", проведенным 5 августа, за партию готовы проголосовать 2,6% респондентов, определившихся с выбором и готовых прийти на избирательные участки (1,7% среди всех участников опроса). Даже на западе страны - казалось бы электоральной базе - рейтинг "Голос" достигает лишь 2% от всех респондентов и столько же - на юге.

"Они, конечно, могут пройти в какие-то горсоветы. Свои мэры по итогам выборов у них вряд ли будут. Так что, скандалы вроде учиненного Рудык их не спасут. Это конвульсии. И, чего греха таить, мы только рады", - не без удовольствия признает собеседник в ЕС. У партии Порошенко, по данным социологов, общеукраинский рейтинг - 11,8% от всех респондентов (15,7% среди определившихся респондентов).

"Голос" попытается на съезде 11 августа доказать, что для партии еще не все потеряно. Как намекают во фракции, на форуме будут представлены некоторые кандидаты. Готов ли шоумен и член политсовета партии Сергей Притула баллотироваться на городского голову Киева, до конца не решено. "Скорее всего, будет он, но вопросы остаются", - говорит собеседник. Рудык, правда, в интервью говорила о каких-то еще двух кандидатурах. "Вторая - эта сама Кира, а третью она, похоже, добавила для солидности. Во всяком случае, я не в курсе такой", - говорит источник в партии.

Политолог Вадим Карасев считает, что "Голосу" остается только бороться за выживание.

"Им некуда деваться: либо выплывут, либо утонут, а избирателя заберет партия Порошенко. ЕС хочет окончательно похоронить "Голос", да и другие западноукраинские партии и превратиться в монопольный проект на тех землях. Но эдакая "Моносолидарность" не вылепливается, оттого и такое раздражение на отбивающийся "Голос". А еще растет в рейтинге "Батькивщина" и набирает обороты "За будущее", которая, наверное, даже опаснее для политсилы Порошенко. Эта конкуренция сохранится и после местных выборов, ведь все понимают, что дальше может быть досрочная парламентская кампания", - резюмирует эксперт.