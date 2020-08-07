Вокруг бывших собственников Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова сжимаются тиски американского правосудия.

Как уже писала "Страна", на днях Минюст США обвинил Игоря Коломойского в выведении средств из Приватбанка и отмывании денег в Соединенных Штатах через огромное количество компаний. Впрочем, сам Коломойский эти обвинения опровергает.

Буквально за пару дней до этого ФБР провело обыск в офисе Optima Management Group в центре Кливленда, а также в другом офисе Optima в здании Юго-восточного финансового центра в Майами. Optima — это группа компаний, владеющая десятками объектов недвижимости. Подозревается, что как раз через нее Коломойский и Боголюбов скупали в США гостиницы, офисные здания и другую недвижимость.

Собственно, эта информация известна уже давно. По ней идет судебное расследование в штате Дэлавер, куда украинский Приватбанк в мае прошлого года подал иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Тогда банк обвинил олигархов в отмывании в США 622,8 млн долларов.

Но теперь Минюст требует через окружной суд Южной Флориды конфискации части активов Коломойского, в частности, в городах Даллас (Техас) и Луисвилль (Кентукки).

Также появилась информация, что американский партнер Коломойского и Боголюбова - Мордехаем Корф - пошел на сделку со следствием и активно "сливает" бывших собственников Приватбанка.

Все это должно ускорить вынесение приговора. Пока Коломойскому и Боголюбову грозит только конфискация активов. Но обвинительное решение суда и признание факта отмывания средств могут служить также основанием для уголовного преследования. А уже по этой статье в США предусмотрены серьезные тюремные сроки - до нескольких пожизненных заключений.

Впрочем, как говорит глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, в этом деле не все так однозначно.

"Страна" разбиралась, что значат новые иски Минюста США против Коломойского, и вернут ли деньги Приватбанку.

Почему ускорилось американское правосудие

Хотя Приватбанк подал иск против своих бывших собственников в суд штата Дэлавер больше года назад, продвижение по этому делу наметилось только в мае этого года, о чем уже подробно писала "Страна".

Тогда к расследованию подключилось Большое жюри в Кливленде (штат Огайо). В этом штате Коломойский и его бизнес-партнеры скупили едва ли не больше всего недвижимости. Большое жюри США — это коллегия присяжных заседателей, которая определят обоснованность предъявления обвинений. Другими словами, отвечает на вопрос — есть ли состав преступления. И если есть, то запускается механизм привлечения к уголовной ответственности.

Также в процесс включилось ФБР. Американские правоохранители, в частности, "пытаются отследить миллионы, которые были якобы отправлены через банки-корреспонденты США", — сообщало издание BuzzFeed News.

При этом особый акцент в публикации делался на политической составляющей. BuzzFeed, в частности, задалось вопросом, что в этой ситуации будет делать Зеленский, которого прямым текстом называют "сторонником" Коломойского.

"Возникает вопрос: позволит ли Зеленский НАБУ сотрудничать с ФБР и провести собственное расследование и будет ли страна выдавать Коломойского, если ему предъявят обвинение в США?" — процитировало издание бывшего прокурор Флориды Романа Гройсмана.

Интересно, что эти публикации появились почти одновременно с обнародованием нардепом Андреем Деркачем разговоров Порошенко и Байдена. Причем этот "слив" активно связывают с Игорем Коломойским. А о том, что Коломойский и близкие к нему депутаты активно воюют против сторонников Демпартии США в Украине известно уже давно. Поэтому сразу же появились подозрения, что главный смысл публикаций в американских СМИ - предупредить Зеленского, чтоб он не "включался" в кампанию против демократов, в которой участвует Коломойский, ибо олигарх стал слишком "токсичным".

Нынешние иски Минюста США - это по сути официальное признание схем Коломойского и Боголюбова незаконными. В этом случае истец уже не Приватбанк, как в случае с судом Дэлавера, а государство Соединенные Штаты Америки.

Ускорение американского правосудия может быть связано с приближающимися президентскими выборами в США, считает Кравец.

"Стиральная машина" Коломойского

В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности у некоторых лиц в Кентукки и Техасе Минюст США заявил, что Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов вывели из ПриватБанка столько, что Национальный банк Украины был вынужден выплатить учреждению 5,5 млрд долларов помощи, "чтобы предотвратить экономический кризис во всей стране", - пишет издание The Washington Post.

По информации американского Минюста, Коломойский и Боголюбов использовали Приватбанк в качестве личного "кошелька" для создания бизнес-империи в США.

"Незаконно присвоенные средства были использованы для покупки недвижимости в Далласе, штат Техас, а именно офисного парка площадью около 19,5 акра, состоящего из трех зданий, парковок и незастроенных земель, известного как кампус CompuCom", - говорится в материалах дела.

Во втором иске Минюста США говорится о покупке небоскреба PNC Plaza в Луисвилле, штат Кентукки.

Стоимость активов в Далласе и Луисвилле оценивается в 70 миллионов долларов.

Как описывает в иске Министерсво юстиции США, в целом Коломойский с Боголюбовым приобрели около 500 тысяч квадратных метров недвижимости в Огайо, сталеплавильные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, производство мобильных телефонов в Иллинойсе, коммерческую недвижимость в Техасе, офисный парк в Далласе и здание PNC Plaza в Луисвилле.

"Основная идея была проста: Коломойский и Боголюбов запрашивали деньги у Приватбанка, которые как собственники они всегда получали, и редко возвращали. Механизм схемы сложный. Коломойский и Боголюбов использовали ряд подконтрольных компаний, на которые получали кредиты в Приватбанке. Затем армия функционеров Приватбанка оформляла ссуды. Специальный кредитный комитет банка одобрял эти кредиты (несмотря на искажение информации в заявках). Затем деньги дробили и переводили через обширную сеть компаний, обычно использующих счета в кипрском филиале Приватбанка. В итоге деньги разошлись по всему миру. При этом кредит погашали за счет новых кредитов или за счет доходов от инвестирования незаконно полученных средств", - говорится в материалах дела.

При этом кипрское отделение ПриватБанка использовалось как "стиральная машина для похищенных кредитных средств".

Также указано, что Коломойский и Боголюбов в дальнейшем отмывали деньги, вкладывая их в объекты в США. Для этого они и привлекли Мордехая Корфа и Уриэля Лабера, которые ранее вели бизнес в Украине и США. Корф и Лабер создали сеть компаний "Оптима", чтобы приобретать предприятия и недвижимость Штатах.

"Используя сеть Корфа и Лабера, Коломойский и Боголюбов потратили много: они приобрели более пяти миллионов квадратных футов коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и коммерческую недвижимость. в Техасе", — говорится в материалах дела.

Приводится следующий пример. В 2010 году был приобретен кампус CompuCom в Далласе, штат Техас на деньги, напрямую связанные с четырьмя кредитами, полученными Приватбанке.

"Связанные стороны", через которые Коломойский и Боголюбов выводили деньги из Приватбанка, включали, среди прочего, крупные украинские предприятия подконтрольные олигархам — Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов и Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат (ОГЗК), а также многочисленные фирмы-прокладки.

"Было подано кредитных заявок на общую сумму более 126 млн долларов. Самым вопиющим нарушением было заявленное обоснование кредита. В заявках на получение ссуды содержится раздел, требующий от заявителя описать ее цель. В заявках от связанных сторон, часто говорилось, что целью было финансирование текущих операций хозяйствующего субъекта. Вместо этого деньги отправлялись туда, куда хотели Коломойский и Боголюбов. Например, в заявке на ссуду № 4Z1195D на сумму 14 850 500 долларов указывалось, что цель ссуды заключалась в "финансировании текущих операций Запорожского феросплавного завода". Вместо этого значительная часть ссуды была использована "Паванти Энтерпрайзис Лимитед", компанией, принадлежащей Коломойскому и имеющей счет в кипрском Приватбанке, для покупки коммерческого здания в центре Кливленда, штат Огайо", - говорится в материалах дела.

Приводятся и другие примеры, когда кредит запрашивался под одни цели, а тратился на совершенно другие. Скажем, кредит в 60 млн долларов брали под "завершение текущих операций, связанных с оптовой и розничной торговлей". В итоге деньги пошли на покупку производственного предприятия Motorola в Гарварде, штат Иллинойс.

Много кредитов бралось вообще на фирмы-пустышки, которые в принципе не могли их погашать.

"Хотя на бумаге некоторые ссуды выплачивались в срок, на самом деле погашение шло за счет выпуска дополнительных долгов, и поэтому Приватбанк увеличивал свои убытки", - говорится в материалах дела.

Также в этой схеме отмечается мошенничество с залогами под кредиты Приватбанка.

"Например, в заявке на получение займа № CY001I / 4 на 20 миллионов долларов от Veroni Alloys LLC, подставной компании Коломойского, упоминалось обеспечение в виде товаров, которые будут продаваться на основании контрактов между Veroni и Halefield Holdings Limited (другая прокладка Коломойского - Ред.). Контракт предусматривал, что Veroni купит австралийскую марганцевую руду на 122 500 000 долларов у Halefield и продаст ее Hangli International Holdings Limited (очередная прокладка - Ред.). Таких покупок или продаж австралийского марганца не было", - указано в материалах.

"Известен безжалостностью, платил головорезам"

Как поясняется в материалах дела, "чтобы контролировать работу Приватбанка, Коломойский и Боголюбов назначили лояльных людей на руководящие должности. Одним из этих людей был Менеджер 1, другим был Менеджер 2, которого часто называли "казначеем Коломойского" или его правой рукой. Управляющий 2 занимал должность руководителя инвестиционного бизнеса ПриватБанка и первого заместителя председателя правления ПриватБанка с 2002 по декабрь 2016 года. На этих должностях он действовал под руководством и в интересах Коломойского и Боголюбова. Управляющий 2 также помогал управлять инвестициями Коломойского и Боголюбова незаконно присвоенных средств из ПриватБанка в США. Например, он принимал участие в принятии решения о предоставлении ссуды "Уоррен Стил Холдингс", которое принадлежит Коломойскому, Боголюбову, Корфу и Лаберу", — говорится в материалах дела.

Также в Минюсте США поясняют, почему так безотказно работал "теневой банк".

"Коломойский и Боголюбов имели такую репутацию в Украине, которая заставляла сотрудников Приватбанка выполнять все их приказы. Коломойский, в частности, был известен своей безжалостностью и даже насилием. Будучи губернатором Днепропетровской области, он, как известно, платил вооруженным головорезам".

А если бы сотрудники Приватбанка выразили несогласие, они лишились бы бонусов и работы. "Эти последствия были особенно жестким в контексте того Приватбанк предлагал самые высокооплачиваемые рабочие места в регионе", — отмечается с материалах дела.

Как работал теневой Приватбанк

В материалах дела подробно описано, как работал "теневой Приватбанк" Коломойского.

"В ПриватБанке было два разных комитета, которые рассматривали кредитные заявки. Существовал обычный кредитный комитет, который отвечал за потребительское кредитование. Но был еще "удаленный" или "электронный" кредитный комитет, который рассматривал заявки на получение кредитов связанным сторонам. Этот комитет не собирался лично для обсуждения заявок на кредиты; скорее, он проводил электронные "встречи" через систему под названием PrivatDoc. "Электронный" комитет состоял из определенных сотрудников ПриватБанка, которые в остальном совершенно не участвовали в процессе одобрения кредита. Эти сотрудники понимали, что их роль - просто подписать ссуду электронным способом. Вместо того, чтобы проводить тщательные проверки, члены электронного кредитного комитета просто нажимали "одобрить" всякий раз, когда получали заявку на кредит от одной из компаний Коломойского или Боголюбова. Как заявил один из сотрудников, подписание ссуды было "похоже на открытие двери и вход в офис". Они не проводили анализа или оценки ссуд или связанных с ними документов, как того требует политика банка", — указано в материалах дела.

Также приводятся примеры, как подозрительные кредиты проходили через "электронный комитет".

Скажем, кредит по заявке 4N09129D на 14 млн долларов. "Залог не был предоставлен, тем не менее, в тот же день кредит был одобрен и подписан Боголюбовым как председателем наблюдательного совета".

По такой же схеме выдали кредиты на 465 млн долларов, 50 млн и 13,5 млн и пр.

Собственно, о существовании "теневого банка" и кредитной пирамиды в Приватбанке было известно давно. Схему обнаружило международное детективное агентство Kroll, которое после национализации Приватбанка было нанято новым топ-менеджментом для того, чтобы "накопать" компромат на бывших собственников. Затем материалы этого расследования передали в рамках иска в суд штата Дэлавер.

Но в иске Минюста "досье" на Коломойского и Боголюбова обросло новыми подробностями и конкретными примерами работы схем.

Не исключено, что они всплыли после того, как партнер Коломойского и Боголюбова Мордехай Корф (или, как его еще называют, "Мотти") который управлял бизнес-империей олигархов в США и был совладельцем латвийского филиала Приватбанка, пошел на сделку со следствием.

Что грозит Коломойскому и вернут ли деньги Приватбанку

Минюст США в своих исках просит конфисковать имущество Коломойского и Боголюбова на территории Соединенных Штатов - как приобретенное за счет схем по отмыванию средств.

Впрочем, по словам Ростислава Кравца, несмотря на громкие обвинения и скандальные подробности, в этом деле не все так просто.

"В частности, пока нет решения суда штата Дэлавер по похожим обвинениям. Само приобретение имущества на территории США проходило по американскому законодательству. Коломойскому и Боголюбову могут вменить только отмывание средств. Нужно доказать что деньги, которые шли на приобретения объектов в США, получены незаконно, а также доказательно связать перечисленные подставные фирмы с Коломойским и Боголюбовым. Сделать это не так просто, тем более, что у олигархов были немалые собственные средства, которыми они могут обосновать покупки. Скажем, Боголюбов незадолго до национализации Приватбанка, продал алмазные рудники в Африке. Возможно, американские правоохранители запросят дополнительную информацию в Украине", - говорит Кравец.

Сам Коломойский, похоже, попытается использовать эту лазейку. Как заявил он в комментарии LB, "все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и с доходов других бизнесов, которые хранились в Приватбанке".

Впрочем, как говорит адвокат, партнер АО "Радзиевский и Яровой" Анатолий Яровой, нынешние обвинения Игоря Коломойского и его партнеров в отмывании средств в США почти наверняка означают, что собраны неопровержимые доказательства.

"В Украине, чтобы обвинить человека или компанию в отмывании денег, нужно сначала доказать, что эти деньги были украдены или добыты другим незаконным путем. В США, Швейцарии, Великобритании процедура "проще": если не можешь доказать происхождение средств – значит это отмывание. Поэтому если в обвинении фигурирует привязка к Приватбанку - это значит, что аргументы уже железобетонные", — говорит он.

Пока длятся судебные разбирательства, на имущество Коломойского и Боголюбова в США могут наложит арест. "Но сама конфискация будет только по соответствующему решению суда", - говорит Кравец.

Если оно появится, это может стать основанием для украинских правоохранителей возбудить аналогичное дело и арестовать имущество Коломойского и Боголюбова в нашей стане. "Причем, у нас все намного проще - объекты можно передать АРМА, которая имеет право их продать даже до решения суда", — добавил Кравец.

"Когда в Украине будут рассматриваться дела о выводе денег из Приватбанка, факты, установленные судом в США, будут считаться доказанными, то есть их не нужно будет повторно доказывать в Украине. Это существенно упростит работу обвинения. Аналогичные последствия, например, мы видим в деле Мартыненко, который получил обвинительный приговор в Швейцарии – суд в Украине не будет перепроверять уже найденные там данные", — отмечает Яровой.

Но вот получит ли Приватбанк компенсацию - вопрос. "Как показывает практика других судебных разбирательствам, в частности, против Павла Лазаренко, конфискованные активы идут в пользу США", - говорит Ростислав Кравец.

"Один из важных вопросов: будет ли Украина иметь право претендовать на конфискованные в США активы Коломойского и средства, вырученные от их продажи? Ответ – нет, до тех пор, пока он не будет осужден в Украине по делу, в котором будет доказано, что деньги украдены, и с формулировкой в приговоре "конфискация имущества", - пояснил Яровой.

Срок для Коломойского и "звоночек" для олигархов

Признание Коломойского виновным в отмывании средств в США может служить основанием для возбуждения уголовного производства. "По этой статье наказание в Штатах суровое - вплоть до нескольких пожизненных тюремных сроков", - говорит Кравец.

Если такое дело будет возбуждено, США могут объявить олигарха в международный розыск и запросить его выдачу у Украины.

"Но мы своих граждан не выдаем. Так что Коломойский попросту станет невыездным или сможет выехать в Израиль, паспорт которого имеет. Власти Украины могут поднять вопрос о его лишении украинского гражданства на основании двойного гражданства и только после этого провести экстрадицию по запросу американской стороны", - пояснил Кравец. Но решится ли на это Зеленский - вопрос открытый.

Впрочем, тут не все так однозначно.

"В апреле 2020 года Украина присоединилась к Межамериканской конвенции о выполнении уголовных наказаний за границей и обязана либо выдавать граждан для осуществления правосудия в США, либо приводить приговоры в действие на своей территории. Так как своих граждан Украина не выдает, то остается только суд на нашей территории (или на территории Кипра или Израиля – в случае с Коломойским, у которого тройное гражданство). При этом осужденный сам может выбирать, на территории какой страны отбывать наказание. "Не-США" выгодно выбирать в случае, если сроки наказания за одно и то же преступление вне Штатов меньше (мы все знаем, как американские судьи любят сроки по 150 лет). Также лицо, которое не появляется в США (Коломойскому туда очевидно путь заказан) может быть заочно осуждено в Америке – и от страны гражданства потребуют выполнить приговор. В любом случае понятно, что путешествия Коломойскому, скорее всего, теперь противопоказаны, поскольку в любой стране мира (кроме стран гражданства) его могут задержать по ордеру США и затем организовать экстрадицию", — пояснил нам Яровой.

По его словам, если обвинение будет подтверждено в суде, это создаст Коломойскому и другим олигархам, которые могли отмывать или просто прятать деньги в США или оффшорных юрисдикциях, целый ряд проблем.

"С большой долей вероятности, местные правоохранительные органы активизируют проверку такого имущества на предмет законности его происхождения. Соответственно, если у человека нет объяснения, откуда взялась квартира, земельный участок или бизнес – самое время подумать о схеме легализации.

Активизация поисков незаконных активов связана также с финансовым кризисом в мире. Если раньше на "маленькую легализацию" могли закрывать глаза, то сегодня любая возможность конфисковать средства в бюджет через уголовно-правовые механизмы – будет использоваться по полной программе", - отмечает Яровой.

"Кейс по Приватбанку" может оказаться отправной точкой для более масштабных расследований, причем, не только в США, но и в Европе и Азии. Поэтому активы наших олигархов и политиков в ближайшее время будут находиться под прицелом американцев", — подытожил аналитик института Growford Алексей Кущ.