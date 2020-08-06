Вокруг украинской компании "Мотор-Сич" закручивается новая интрига. На днях группа DCH Александра Ярославского сообщила, что заходит на предприятие вместе с китайским покупателем Skyrizon Aircraft Holdings Limited, который до этого долгое время безуспешно ждал согласования сделки от АМКУ.

Буквально на следующий день китайская Skyrizon обнародовала эту информацию на Шанхайской бирже. В сообщении также сказано, что Skyrizon отозвала из Антимонопольного комитета заявление, которое она ранее подавала совместно с ГК "Укроборонпром" и уже с DCH подала новый запрос на согласование сделки.

Также в Skyrizon заявили: они рассчитывают, что сотрудничество с DCH "подтолкнет к скорейшему получению одобрения АМКУ".

В профильной среде появилось сразу несколько версий происходящего. И бизнес-интересы - лишь одна из них. По другой, Ярославский должен стать своего рода "посредником", который поможет китайцам ускорить завершение сделки по "Мотор-Сичи".

Впрочем, как стало известно "Стране" из своих источников, американцы, которые уже давно проявляют интерес к "Мотор Сичи", не намерены отказываться от своих планов.

Напомним: ранее США уже открыто высказалось против продажи "Мотор Сичи" китайцам, а позже с визитом на предприятии побывал основатель частной военной компании Blackwater (Academi) Эрик Принц, которого и прочили в новые инвесторы запорожского предприятия.

В это раз никаких официальных заявлений со стороны США пока нет. Но уже есть реакция украинских властей. 6 августа на сайте президента появилось сообщение, в котором говорится о поручении Зеленского премьер-министру Денису Шмыгалю совместно с СНБО и СБУ принять меры по защите экономических интересов государства. В частности, предотвратить "экономически необоснованное отчуждение имущества предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, а также субъектов хозяйствования с корпоративными правами государства". В этой связи в сообщении называется только одно конкретное предприятие, судьба которого, судя по всему, обеспокоила президента - публичное акционерное общество "Мотор Сич".

Резко негативно по поводу "заявлений, сеющих хаос" высказался также министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский. Он заявил, что стратегические для страны сделки должны проходить черед его ведомство.

"Страна" разбиралась, что происходит вокруг "Мотор Сичи".

Китайская петля

"Страна" уже подробно писала о сделке теперь уже бывшего владельца предприятия экс-нардепа Вячеслава Богуслаева с китайской Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Эта история тянется уже несколько лет. В реальности сделка давно прошла, и деньги Богуслав получил. Также китайская сторона уже инвестирует в "Мотор Сич" - в прошлом году получено 100 млн долларов, в этом ожидается 150 млн.

Но полноценно зайти в этот бизнес китайцам мешает АМКУ - он уже больше года "держит" документы на согласование.

Чтобы сдвинуть вопрос с мертвой точки, китайский покупатель попытался "взять в долю" "Укроборонпром". В концерне долго думали, но в итоге отклонили это предложение.

"На поверхности все выглядело хорошо: давайте подарим вам 25%. Но, сами понимаете, там был целый ряд условий. Параллельно с сообщением АМКУ, мы проводили переговоры с китайской стороной, пытаясь углубиться в детали. В любом случае, сегодня это предложение уже неактуально. Оно потеряло силу еще в прошлом году", - рассказал в одном из недавних интервью советник директора по стратегическим вопросам госконцерна Руслан Корж.

Также сделка по "Мотор Сичи" с китайцами вызвала резкую критику со стороны США. И, как уже писала "Страна", якобы, появился "другой покупатель" (им называли американского бизнесмена Эрика Принса, основателя частной военной компании Blackwater). Но есть и другие претенденты на запорожское предприятие. В начале этого года издание BuzzFeed сообщило, что "Мотор Сиччю" интересуется американская компания Oriole Capital Group, которая работает в авиационной сфере, и якобы, присматривается еще к нескольким украинским предприятиям этого профиля.

А управляющий партнер этой компании Хусейн Мусави подтвердил в интервью изданию, что прорабатывать сделку ему помогают чиновники Госдепа и американского посольства в Киеве.

То есть, по итогу китайцы спустя несколько лет ожидания и немалых инвестиций в "Мотор Сич" оказались на исходной позиции.

Ситуацию усугубляют бизнес-проблемы Skyrizon. Она входит в Beijing Xinwei Technology Group, а у последней, как уже писала "Страна" - серьезные сложности. В мае этого года акции компании попали в делистинг Шанхайской биржи, а сама она — в шаге от банкротства.

По информации "Страны", одной из причин стала проблемная сделка по "Мотор Сичи".

Под нее компания взяла в китайском государственном банке кредит в порядка 3,5 млрд долларов. 575 млн ушло в качестве оплаты Богуслаеву, остальная сумма - на инвестиции, разного рода сопроводительные расходы и прочее. Всего затраты китайской стороны в этот проект уже приближаются в миллиарду долларов.

Порядка 2,5 млрд пошли на строительство в Китае двух заводов, куда планировалось частично перенести производство "Мотор Сичи". Но из-за того, что сделка не завершена, а доступа к технологиям у китайцев по-прежнему нет, эти производственные мощности простаивают, - сообщил наш источник.

И, по его словам, эту историю сейчас взяло под контроль правительство Китая. Поэтому завершение сделки для китайской стороны - вопрос стратегический.

В свете этого сотрудничество китайской Skyrizon с известным украинским бизнесменом Александром Ярославским можно было бы считать удачным ходом.

Ярославский на хорошем счету у президента Зеленского. К тому же он знает в какие нужно зайти кабинеты, чтобы "ускорить" АМКУ.

"У него гораздо больше возможностей, чем у китайской стороны, — говорит экс-глава "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук.

Но не факт, что это сработает.

Зачем Ярославскому "Мотор Сич"?

В профильной среде сразу же появилось несколько версий о роли Ярославского в истории с "Мотор Сичь". По одной из них, он - "посредник", который должен ускорить получение разрешения на сделку от АМКУ и закрытие расследования СБУ, в рамках которого до сих пор арестованы акции предприятия. Последней каплей для китайцев, якобы, стало решение Шевченковского районного суда Киева, который недавно в очередной раз отклонил обращение китайских инвесторов о разблокировке акций предприятия.

В качестве аргумента суд сослался на расследование СБУ по "Мотор Сичи" (расследуется вопрос несет ли продажа предприятия китайцам угрозу нацбезопасности Украины).

Кроме того, Ярославский, используя свои связи на российском рынке, поможет вернуть на него продукцию "Мотор Сичи", — считает аналитик компании "Европатруль" (исследования транспортных рынков) Вячеслав Коновалов.

По его словам, россиянам нужны вертолетные двигатели "Мотор Сичи".

"Россия разработала свои двигатели к МИ-8 — ВК 2500, но они хуже, чем модификация запорожского завода. Кроме того, открытом остается вопрос с двигателями к вертолету МИ- 26, над которым россияне работают вместе с китайцами", — говорит Коновалов.

Стоит отметить, что ранее Ярославского связывали с российским бизнесменом Олегом Дерипаской (он сначала продал ему ХТЗ, а затем выкупил его обратно). Но с 2018 года Ярославский - в санкционном списке России, так что тут могут быть проблемы.

По другой версии, "Мотор Сич" для Ярославского - чисто бизнес. Ярославский активно работает с китайцами по различным проектам.

Недавно харьковский бизнес-парк "Экополис ХТЗ" заключил меморандум о сотрудничестве с крупной китайской инвестиционно-промышленной компанией Tus-Holdings. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Facebook.

Китайская компания станет партнером бизнес-парка в отрасли инжиниринга, снабжения и строительства. Кроме того, в "Экополис ХТЗ" появится официальное представительство китайского университета Цинхуа.

Ранее был подписан меморандум с китайской корпорацией ZTE, работающей в сфере решений для телеком-отрасли.

Ярославский также дружит с основателем Alibaba Group китайским бизнесменом Джеком Ма и работал с ним по закупке для Украины тестов на коронавирус.

То есть, для китайского бизнеса - он не чужой. Плюс у Ярославского есть бизнес-интересы в машиностроении и авиационной отрасли (он контролирует "Харьковский тракторный завод", аэропорт "Харьков"). "Поэтому его миссия в этой истории — не просто "красоваться", — говорит Бондарчук.

Отдадут ли "Мотор Сич" американцам?

Впрочем, еще несколько дней назад, как только появилось заявление по "Мотор Сичи", источник "Страны", близкий к американским инвесторам, заявил, что все это - "не более чем информационный шум". И добавил, что американцы от своих планов по предприятию не отказались.

Напомним: в прошлом году уже была резкая реакция США на продажу "Мотор Сичи" китайцам. Советник президента США по безопасности Болтон специально встречался с Зеленским по этому поводу.

Пока со стороны Вашингтона никаких публичных заявлений относительно намерений Ярославского поработать совместно с китайцами по "Мотор-Сичи" не было.

Но 6 августа на сайте президента появилось сообщение, в котором говорится о поручении Зеленского премьер-министру Денису Шмыгалю совместно с СНБО и СБУ принять меры по защите экономических интересов государства. В частности, предотвратить "экономически необоснованное отчуждение имущества предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, а также субъектов хозяйствования с корпоративными правами государства".

Зеленский поручил провести системную оценку влияния на экономическую безопасность приватизации или продажи корпоративных прав в уставном капитале предприятий, имеющих стратегическое значения для экономики и безопасности государства.

"В частности, публичного акционерного общества "Мотор Сич", - уточняется в сообщении.

Резко негативно по поводу "заявлений, сеющих хаос" высказался также министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский. Он заявил, что стратегические для страны сделки должны проходить черед его ведомство.

Другими словами, украинские власти дали понять (причем довольно в жесткой форме), что они против движений по "Мотор Сичи", которые запланировали с участием Ярославского.

И единственное логичное объяснение такой реакции Зеленского и Урусского - влияние американцев, которые не хотят, чтоб "Мотор Сич" окончательно ушла китайцам.

Так что пока история далека от завершения. Борьба за стратегическое предприятие, которое ведут, по сути США и Китай, продолжается.