Руководитель Харьковской области Алексей Кучер удержался на должности, вопреки слухам о возможном увольнении — впрочем весьма противоречивых.

Но непонятно, останется ли он кандидатом в мэры Харькова от провластной партии "Слуги народа" (СН). И кто может заменить его в этом статусе.

Подробности — в материале "Страны".

Странные совпадения

Заседание Кабинета министров в среду, 5 августа, окончилось без последствий для председателя Харьковской облгосадминистрации (ОГА) Алексея Кучера. Согласно закону о Кабмине, именно правительство вносит представление президенту на назначение или увольнение с поста глав местных госадминистраций, а он уже подписывает указ.

На этом заседании Кабмина решение о Кучере не принималось.

Как писала "Страна", разговоры об отставке главы Харьковской области пошли накануне. Спровоцировал их скандал со взяткой в облгосадминистрации. В получении крупной суммы денег обвинили директора департамента капитального строительства ОГА. Его задержали вечером 3 августа детективы Национального антикоррупционного бюро, в чьей юрисдикции находится данное дело.

Глава области оказался под ударом, потому что обвиняемый — его ставленник, к тому же назначенный совсем недавно.

"Для него это была проблема, потому задержанный — его креатура. Не Слюсарева (негласный куратор Харьковской области от СН — Ред.), не кого-то третьего, а именно Кучера. И в Офисе президента об этом знают, и, более того, о ситуации подробно доложили президенту", - утверждает собеседник издания в окружении Кучера.

Глава области сразу заявил о готовности помогать следствию, особо отметив, что взятка проходит по минувшей работе подозреваемого в энергетических структурах и не имеет отношения к должности к ОГА.

Но по факту же перед ним замаячила отставка, о чем с вечера вторника начали сообщать разные телеграм-каналы. Также говорили, что вместо него могут назначить главой ОГА депутата от СН Марию Мезенцеву, избранную по одному из харьковских мажоритарных округов. Если источники, близкие к Офису президента, это подтверждали, то в кругах, близких к Кабмину опровергали.

Сама Мезенцева в комментарии "Стране" отрицала возможность такого назначения.

"Я опровергаю эту информацию. Я не буду губернатором, я народный депутат и исполняю свои обязанности. Это знаете, есть песня “Фантазёр ты меня называла”. Вот это об этом", - сказала нам Мезенцева.

Но партии власти еще нужно выдвинуть своего представителя на выборы городского голову Харькова. Как писала "Страна", Кучер был в числе вероятных кандидатов. Более того, как утверждает собеседник в окружении губернатора, его кандидатура была уже почти утверждена на Банковой.

Кстати, по словам источника, случилось это еще перед тем, как на взятке задержали чиновника Харьковской ОГА. Связаны ли были эти события — вопрос открытый.

"Его утвердили, образно говоря, с многоточием (знак препинания ставится для обозначения незаконченности высказывания — Ред.)" - уверяет источник.

Поэтому скандал со взяткой многими был интерпретирован как попытку сбить Кучера с позиции кандидата в мэры.

Тем более, что противников у губернаторов хватает.

Открытая вражда у него с мэром Харькова Кернесом и очень напряженные отношения с Аваковым. Как говорят в политических кругах Харькова первоначально Кучер шел на главу ОГА как человек министра (в свое время он был адвокатом у его сына), но затем переориентировался на президента (к слову, такой же путь прошел и министр инфраструктуры Криклий). А это влиятельному главе МВД не понравилось.

Поэтому и Кернес и Аваков могли использовать коррупционный скандал, чтоб уволить Кучера с поста губернатора.

Впрочем, как видим, на данный момент Кучер удержался в должности. Как сообщил "Стране" источник на Банковой, его решили пока не менять. В том числе и потому, что он остается главным кандидатом на мэры от "Слуги народа", а других боле мощных кандидатур пока не просматривается.

В окружении Кучера говорят о том же.

"На замену у них никого нет. Планировалось, что Кучер досидит минимум до выборов, и на срок кампании, когда будет баллотироваться в мэры, он бы взял отпуск. И.о. Председателя ОГА станет первый зам Кучера Татьяна Егорова-Луценко (ее недавно утвердил Кабмин — Ред.)", - сказал "Стране" источник в Харьковской ОГА.

В "Слуге народа", впрочем, отмечают, что появление новых кандидатов еще возможно. Та же Мезенцева, или еще один депутат от Харькова Александр Бакумов.

Кроме того, в харьковском штабе "Слуги народа" возникла креативная идея договорится с Кернесом, чтоб тот на выборы не шел, а пустил вместо себя сына. Причем от партии президента.

"Но это пока на уровне креативного мозгового штурм идея. Ни с Банковой, ни с самим Кернесом ее не согласовывали", - сказал источник.

Сам Кучер дал такой комментарий "Стране" по итогу событий.

"Чиновника не поймали на взятке. Ему инкриминируют на сегодняшний день 369 статью, склонение к даче взятки третьим лицам. Насколько я понимаю, склонял руководителя частной компании дать взятку руководству "Харьковоблэнерго". Хочу акцентировать внимание на том, что то, за что просил дать деньги чиновник другим чиновникам облэнерго, не входит в его функциональные обязанности. По сути он занимался тем, что не входит в круг его полномочий, но я свою позицую высказал. Видео есть в интернете, где один из адвокатов заснял, как сотрудники НАБУ заносят деньги из приемной в кабинет руководителя департамента капитального строительства ОГА. Сотрудники НАБУ, насколько я знаю, даже это не отрицают. Каждый правонарушитель, который работает в Харьковской ОГА должен быть наказан. Если судебном порядке будет доказана его вина, то он должен понести наказание. Что касается слухов по кадровым перестановкам в области, то нужно понимать, что на всю информационную повестку нужно смотреть со стороны избирательной кампании, которая по сути началась. По поводу кандидата в мэры от "Слуги народа" решение может принять только команда. Пока вопрос не решен. Так как проблемы, которые есть в Харькове нельзя решить на региональном уровне, их можно решить с участием президента или ключевых игроков органов центральной власти", - сказал "Стране" Кучер.

Срок — до выборов

Как считает политолог Анатолий Октисюк, в этом деле удержать президентский офис от увольнения могло не только кадровый дефицит, но понимание, каким ударом по позициям партии власти в Харьков могла стать отставка главы ОГА по ходу начавшейся фактически избирательной кампании. "Это бы подорвало вступление в кампанию", - говорит эксперт.

При этом для него очевидно, что Кучер не очень эффективно "работает на успех команды президента в Харьковской области".

"Слуга народа" по соцопросам в регионе проигрывает партии Кернеса (нынешний мэр Харькова Геннадий Кернес, который хочет переизбраться — Ред.) и "Оппоплатформе". Настоящую конкуренцию Кернесу в Харькове не навязали. Еще провал с выборами на бывшем мажоритарном округе самого Кучера в области, выигранными конкурирующим кандидатом Светличной (бывшая глава области Юлия Светличная — Ред.) На самом деле Кучера еще тогда нужно было снимать. Хотя нельзя забывать, что ему достался непростой регион с сильными местными кланами. И, по моим наблюдениям, Офис президента не спешил ему помогать в работе", - настаивает Октисюк.

Как прогнозирует политолог Вадим Карасев, до выборов Кучер останется при должности.

"Его, вероятно, утвердят в кандидаты на мэра, а после кампании, вероятно проигрышной, президент уволит без скандала и признания собственной слабости, как бы это восприняли сейчас", - резюмирует эксперт.