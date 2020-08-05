В Украине уже пять дней действует рынок газа для населения. Но пока остается немало вопросов.

Во-первых, не до конца ясно, по каким ценам придется платить рядовым украинцам.

Как уже писала "Страна", "Нафтогаз" на днях выставил ценник на газ для бытовых потребителей - 3,24 гривны за куб, то есть дороже, чем в июле (2,3 гривны без НДС и стоимости распределения, и порядка 2,9 гривен с налогами и 2,5% наценкой газсбытов). Также стала известна цена по годовому тарифу - 4,73 гривны за куб.

Но эти ценники актуальны только для потребителей, которые будут покупать газ напрямую у НАКа.

По другим газсбытам окончательной цены на август пока нет. Большинство компаний обещают огласить ее "немного позже". Конкретную цифру назвали в "Кременчуггазе" (Полтавская область) - 4,3 гривны за куб, но без стоимости распределения. Как видно, это еще дороже, чем предлагает "Нафтогаз".

Руководитель исследовательских проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев считает, что у большинства газсбытов ценник на август может оказаться выше, чем у "Нафтогаза", как минимум, на 10%. Таким образом НАК, якобы, попытается переманить к себе как можно больше бытовых клиентов, что позволяют упрощенные условия смены поставщика.

Во-вторых, непонятно, как, собственно, будет работать рынок. Новая модель предполагает усиление конкуренции за потребителя, в том числе, ценовой. Но газсбыты жалуются, что им не дают доступа к дешевому газу "Укргаздобычи", соответственно, снижать цены они не могут.

В-третьих, неясно, что будет с должниками. Для них определен "поставщик последней надежды" - "Нафтогаз". Причем, цены для должников он выставил ниже, чем для потребителей, которые аккуратно платят - 2,8 гривен за куб. Что вообще противоречит логике, так как у "поставщика последней надежды" цена должна быть выше, чем у других поставщиков, говорит Рябцев.

Получается, что сейчас выгоднее вообще не платить за газ, чтобы в итоге получить дешевый тариф НАКа.

В-четвертых, неясно по какой цене будут получать газ теплокоммунэнерго, для которых сохраняется ПСО (возложение специальных обязанностей), но конкретного тарифа на август пока нет. И как эта "специальная цена" в отопительный сезон отразится на платежках.

"Страна" разбиралась в ситуации.

Не сложат цены

Итак, "Нафтогаз" выставил свой ценник для населения - 3,24 гривны за куб, что на 15% дороже, чем было в июле .

Это цена для клиентов "Нафтогаза". Для тех, кто получает газ от газсбытов окончательного ценника пока нет.

По логике, она будет примерно такой же, то есть, 3,24 гривны за куб без стоимости распределения. Ведь все газсбыты покупают газ у НАКа.

То есть, с учетом тарифа на распределение, по словам Рябцева, цена составит примерно 3,74 гривны, но в каждом регионе цифра будет разной, так как отличается абонплата за сети.

Но в реальности ценники у разных поставщиков все же могут отличаться.

Скажем, "Кременчукгаз" в конце июля заявил цену на август в 4,2 гривны за куб, что почти на 60 копеек дороже, чем у НАКа. Правда, есть приписка, что итоговый тариф еще может поменяться.

В "Хмельницкгазсбыте" нам рассказали, что цену для населения озвучат "в ближайшее время".

"Цена для населения традиционно формируется и публикуется по итогам 21 дня поставки, то есть, обычно 22 числа каждого месяца. Мы не раз выступали с инициативой изменить механизм ценообразования, чтобы определять цену до начала месяца поставки В связи с открытием рынка газа очевидно, что по подходы к ценообразованию нужно менять. Главное, чтобы посреди месяца не менялись правила определения цены", — говорят в компании.

В других гасбытах августовский ценник пока тоже не называют.Обещают озвучить конкретные цифры до 22 августа. "То есть, получается, что люди сейчас потребляют газ, но пока неясно, сколько за него в итоге придется заплатить", - говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Геннадий Рябцев допускает, что ценник от газсбытов будет, как минимум, на 10% выше, чем напрямую от "Нафтогаза". То есть, вместо 3,24 гривен - не меньше 3,56 гривен за куб.

В "Черниговгазсбыте" заявили, что уже в июле рыночная цена должна была бы составлять 4-4,5 гривен. То есть, там, очевидно, ориентируются на эти цифры.

"Не исключено, что "Нафтогаз" будет продавать газсбытам газ с тем расчетом, чтобы итоговый тариф для населения у них оказался выше, чем у НАКа. В перспективе это позволит "Нафтогазу" отвоевать часть бытовых потребителей", - говорит Рябцев. НАК на своем официальном сайте активно агитирует украинцев менять поставщика и переходить к ним. Для этого по принятой недавно упрощенной схеме достаточно лишь написать заявления и подать пакет документов.

Цель такого окучивания потребителей понятна. Пока летом потребление газа небольшое, можно давать ценник со скидкой. А когда удастся набить клиентскую базу, с отопительного сезона можно включать счетчик по полной.

"Нафтогаз" уже анонсировал годовой пакет с ценников в 4,73 гривны за куб.

В "Черниговгазсбыте" и "Закарпатгазсбыте" заявили, что вскоре также объявят условия для годовых пакетов. Обещают, что в рамках последних можно будет купить газ на зиму (то есть, по предоплате за несколько месяцев) по "низкой летне цене", но других подробностей пока нет.

Такие же предложения и тоже пока без деталей анонсировали в "Львовгазсбыте" и "Винницагазсбыте".

С учетом ценника от "Нафтогаза", несложно предположить, что в отопительный сезон гаг будет дорожать, как минимум, до 5 гривен", - говорит Александр Скубченко.

По словам Рябцева, так как цена на газ в Украине формируется по импортному паритету (европейский хаб плюс доставка в Украину) на октябрь газовый тариф может выйти на 6-6,5 гривен за куб.

А конкуренция где?

В теории рынок газа - это конкуренция между поставщиками, в том числе, ценой.

Лицензии на торговлю газом на сегодняшний день имеет больше 770 компаний, реально работает - порядка 300, заявили о выходе на рынок газа для населения - около 50. Но это не значит, что на рынке ту же начнутся ценовые войны и можно рассчитывать на газовую рапродажу.

"Рынка как не было, так и нет. У нас остается один монополист - "Нафтогаз". Европейские трейдеры, которые, якобы, ждали открытия рынка, тоже вряд ли будут продавать газ дешево, так как они точно также , как и НАК, торгуют российским газом по цене импортного паритета (европейский хаб плюс доставка). То есть, у всех ценник будет примерно одинаков", - говорит Скубченко.

Впрочем, "Нафтогаз" все же имеет преимущество, так как располагает ресурсом "Укргаздобычи", а это дешевый украинский газ, стоимость которого не превышает 50 долларов за тысячу кубов, то есть, даже с учетом накруток поставщика — меньше 2 гривен за куб.

"Это позволит НАКу демпинговая и давать свои прямым потребителям цену ниже, чем могут предложить другие поставщики. И таким образом переманивать к себе население", - говорит Рябцев.

В газсбытах жалуются, что они на сегодняшний день отрезаны от газа "Укргаздобычи".

"Закарпатгазсбыт" обратился к Минэнерго с просьбой "не допустить срыва поставок газа закарпатцам". В компании утверждают, что вопрос формирования ресурса газа для потребностей населения после 1 августа остается нерешенным. "Правительство до сих пор не установило четких и прозрачных механизмов, при помощи которых поставщики смогут получить равный доступ на рыночных условиях к ресурсу "Укргаздобычи", — говорят в "Закарпатгазсбыте". В компании также отметили, что газа "Укргаздобычи" могло бы с лихвой хватить для обеспечения населения. Так, для бытовых потребителей нужно 8 млрд кубов в год, а "Укргаздобыча" добывает 14,9 млрд. Также "Закарпатгазсбыт" обратился в "Укргаздобычу" с предложением заучить договор купли-продажи газа на август 2020- март 2021 года. Но ответа пока нет.

Нужен равный доступ всех поставщиков к газу внутренней добычи, а не только оного игрока в лице НАК "Нафтогаз", — говорят и в "Винницагазсбыте".

Так что пока газсбыты пытаются противостоять оттоку потребителей только методом убеждения, используя аргумент, что от смены поставщика население ничего не выиграет.

"Хочется предостеречь потребителей, что в погоне за "дешевой рыбкой" можно стать жертвами недобросовестных поставщиков. На сегодня в лицензионном реестре НКРЭ есть 772 компании, имеющие право поставлять газ. На Виннитчине таких зарегистрировано около ста, но большинство их них "спящие" и не ведут никакой деятельности. То есть, потенциально с открытием рынка газа такие компании могут выйти с какими-то предложениями, но дут ли они иметь необходимые сервисы, чтобы обслуживать население", - говорит директор "Винниагазсбыта" Василий Сопильник. Он также добавил, что какого бы поставщика не выбрал потребитель, он получит "один и тот же газ", то есть, ничего кардинально не изменится.

"Большинство новоявленных поставщиков на газовом рынке никогда не работали, не имеют опыта работы с бытовыми потребителями. Кроме того, стоит обратить внимание на наличие структуры для обслуживания клиентов — отделений в регионах и представительств, онлайн-платформ, горячих линий и сервисов", — отмечают в "Черниговгазсбыте".

На рынок газа выходят и новые компании. В частности, об этом заявили в компании ДТЭК Рината Ахметова, которая имеет и свою газодобычу.

Газ будет продаваться под брендом YASNO. Правда, пока только для бизнеса. Но в компании анонсировали, что вскоре начнут обслуживать также жителей Киева, Днепропетровской, Донецкой областей и других регионов.

Как отметил директор по развитию бизнеса YASNO Александр Онищенко, ни поставляют электронергию для 3,5 млн клиентов в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях. "Потребителю удобно иметь оного поставщика, который обеспечивает и электроэнергией и газом. Поэтому, имея все лицензии, мы уже ведем переговоры по заключению газовых контрактов с юридическими клиентами и готовим постепенно выходить на розничный рынок для населения. На этапе нового для нас продукта доля рынка не является главным показателем. Наша цель - создать понятную и конкурентноспособное предложение для потребителей и наладить все внутренние процессы", — рассказал он.

Но по ценам в компании пока информации не предоставляют, так что непонятно, сможет ли этот поставщик составить реальную конкуренцию "Нафтогазу".

Для должников дешевле?

Отдельный вопрос- что будет с должниками. В теории их должны перевести к поставщику последней надежды, которым стал "Нафтогаз". Он будет поставлять газ должникам в течение 60 дней, пока они не надут себе другого поставщика.

"Нафтогаз" определил цену для должников на уровне 2,8 гривен за куб, то есть, дешевле, чем для других бытовых потребителей. Хотя в теории тариф поставщика последней надежды для должников, наоборот, должен быть выше, как минимум, на 10-20%.

Получается, что не платить за газ и переходить к поставщику последне надежды сейчас выгоднее, чем исправно оплачивать счета.

Но тут все не так просто.

"Сами вы при всем желании не сможете перейти к поставщику последней надежды. Для этого нужно, чтобы ваш поставщик отказался продлевать с вами договор из-за долгов. При этом сами долги никуда не денутся, их все равно придется погашать", — говорит Рябцев.

При этом тариф "Нафтогаза" в 2,8 гривен за куб, по его мнению - это часть плана по переманиванию потребителей. "Так как в распоряжении НАКа есть дешевый газ "Укргаздобычи", он может себе позволить какое-то время держать низкий ценник. Кроме того, НАК уже лоббирует отмену ограничений по срокам на обслуживание потребителей в рамках поставщиков последней надежды, с нынешних 60 дней до "бессрочного периода", — говорит Рябцев.

Все это может позволить "Нафтогазу" увеличить свою клиентскую базу и уже потом повышать ценники.

Что будет с платежками за отопление

Жителей многоэтажек рынок газа пока касается лишь в части кухонного газа, платежки за который невысокие.

По отоплению для предприятий теплокоммунэнерго будет действовать ПСО до окончания следующего отопительного сезона.

Но "социальная цена" тоже будет расти. В июне Кабмин принял постановление, в котором прописал, что коммунальщики могут закладывать в тариф цену газа по средней цене, которая сложилась во врем предыдущего отопительного сезона. По расчетам Министерства общин и территорий, это 4048 гривен за тысячу кубов.

Впрочем, сами коммунальщики рассказывают, что пока ничего не поменялось и в августе, по их словам, действует такая же цена, как и в июле - 2900 за тысячу кубов.

"Есть информация, что такую цену заморозят до выборов", — рассказали нам в одном из региональных теплокоммунэнерго.

Впрочем, если заработает новая схема, то, по словам Рябцева, цена ПСО тоже будет расти, так как в минувшем отопительном сезоне газ стоил дороже, чем сейчас.

Другой вопрос как цена на газ для коммунальщиков отразится на тарифе на отопление и горячую воду. Прямой зависимости тут нет. Весной НКРЭ уже утвердила тарифы для населения, причем, во многих городах они выросли. Пункт "рыночных тарифах" для населения есть также в меморандуме с МВФ.

"Но и эти тариф уже не покрывают расходы. Скажем, у нас возникли долги за транспортировку газа и по ряду других статей. Тарифы нужно повышать", — сказали нам в одном из региональных теплокоммунэнерго.