Цены на еду в Украине снова бьют рекорды.

Если традиционно летом стоимость общей продуктовой корзины падает из-за дешевых овощей и фруктов нового урожая, то в этом сезоне наблюдается обратная картина — ценники пошли вверх.

Дорогая еда даже спровоцировала ускорение инфляции в стране. По данным Нацбанка, в июне инфляция выросла до 2,4% и продолжила ускоряться в июле.

"Главным фактором роста инфляции стало подорожание отдельных сырых продуктов питания из-за неблагоприятных погодных условий", - говорится в последнем инфляционном отчете НБУ.

"В прежние годы новый урожай овощей и фруктов, наоборот, "сбивал" инфляцию и даже обеспечивал отдельные периоды дефляции в летние месяцы, но в этом году тенденции прямо противоположные. На фоне общего снижения потребительских цен (на жилье, технику, бензин, энергоресурсы) еда только дорожает", — говорит аналитик института Growford Алексей Кущ.

Нынешним летом в рознице зафиксировано сразу несколько продуктовых рекордов.

Скажем, арбузы продаются втрое дороже, чем в прошлом году, ягоды и косточковые подорожали вполовину, томаты - на треть.

Если еда так дорого стоит в августе, который всегда считался месяцем минимальных ценников на продукты, то чего же ждать дальше?

"Страна" разбиралась в ситуации.

Малина подорожала вдвое, арбузы - втрое, морковь - на треть

По данным Госстата, на начало июля продукты питания и напитки в Украине подорожали, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 4,2%, а за первое полугодие -на 2,7%. За месяц - с мая по июнь - ценники выросли на 0,4%, хотя к тому времени, наоборот, должны были пойти вниз, так как на рынок начала поступать продукция нового урожая.

"В начале лета ценники не только не поползли вниз, но и продолжили расти. Ситуация повторилась в июле и, похоже, не станет исключением август. Всегда последний месяц лета считается периодом минимальных цен, но в этом году - аномальный сезон", — говорит глава Ассоциации поставщиков розничных сетей Алексей Дорошенко.

По данным Госстата, больше всего на июль (более свежих данных пока нет) подорожали хлеб и хлебобулочные изделия (на 9% за полгода), молоко (на 6,5%), сыр и творог (на 5,9%), масло (на 5,4%), фрукты (на 23,8%).

Ценники на фрукты и ягоды в этом году вообще побили все рекорды, Скажем, стоимость черешни доходила до 300 гривен за килограмм, а клубники - до 150. За малину просят до 75 гривен, хотя прошло летом ее стоимость не превышала 45 гривен. Арбузы сейчас продают втрое дороже, чем годом ранее - по 6,5-7 гривен за килограмм. Яблоки стоят до 15-16 гривен, хотя в августе прошлого года их продавали по 12 гривен.

При этом есть позиции, которые по официальной статистике, наоборот, подешевели. Скажем, яйца упали в цене на 10,4%, подсолнечное масло на 1,8%, овощи — на 15,9%.

Впрочем, по овощам ситуация оперативно меняется и, по состоянию на начало августа, некоторые позиции дороже, чем в это же время в прошлом году.

Так, по данным аналитического центра львовского оптового рынка "Шувар", если в прошлом году 3 августа килограмм моркови стоил 9 гривен, то в этом - 12 гривен. Томаты подорожали с 24-25 гривен до 35 килограмм. Капуста продается практически по прошлогодним ценам (3 гривны против 3,5 гривен в 2019 году). Но подешевели лук и картофель. Скажем, в позапрошлом году ценники на лук достигали 40 гривен за килограмм. В прошлом году цена упала до 6 гривен. Но на волне коронавируса лук стал одним из главных "противовирусных" и взлетел в цене до 20 гривен. Что воодушевило фермеров и заставило их расширить площади под луком, — говорит исполнительный директор Украинской плодоовощной ассоциации Семен Крамаренко.

В итоге из-за перепроизводства цены на лук обвалились до 3 гривен за килограмм. То же самое с картофелем - сейчас он дешевле, чем в прошлом году примерно на 2 гривны за килограмм (6 гривен против прошлогодних 8 гривен). Но разница в цене будет расти, так как в этом сезоне не ожидается ажиотажного спроса на картофель и рекордных цен.

Карантин и погода

Причин, по которым ценники на еду ползут вверх, несколько.

"Главные факторы - карантин и погода. Весенняя посевная кампания у нас началась еще в период жестких ограничений. Транспорт не ходил, семена и средства защиты растений можно было купить не везде. Многие дачники, которые из года в год выращивают на своих грядках овощи, в этом году туда просто не доехали. Изначально было понятно, что стоит ждать проблем, так как доля хозяйств населения на плодоовощном рынке у нас традиционно высокая", — говорит Алексей Дорошенко.

Посевная кампания прошла сложно и для многих хозяйств. Карантина у них не было, но общие сложности в стране сказались на поставках семян, "химии", логистике и пр.

Также решили забросить грядки многие фермеры, которые потеряли урожай из-за проблем со сбытом. Ведь в карантин рынки не работали, а пристроить свою продукцию в супермаркеты смогли немногие. В итоге некоторые фермеры попросту выбрасывали испорченный товар на свалки.

Впрочем, по словам Хорева, по большинству овощей нового урожая ситуацию спасла погода. В период вегетации не было климатических катаклизмов (засухи, потопов и пр.), поэтому урожай овощей ожидается хорошим.

По некоторым культурам селяне расширили посевные площади. Скажем, по луку урожай, по предварительным оценкам, будет выше на 20%. Что уже сказалось на ценам - лук сейчас продается вдвое дешевле, чем в прошлом году.

Расширение площади зафиксировано также по капусте. Правда, пока перепроизводства нет, и цены, по сравнению в прошлогодними, упали всего на 50 копеек с килограмма.

"По картофелю увеличение урожая составит до 10-20%. Поэтому в сентябре цены упадут до 4,5 гривен за килограмм", - говорит Крамаренко. Урожай должно вытянуть улучшение качества семенного материала. Если ранее селяне сажали остатки старых запасов картошки, то в этом году закупались хорошим посадочным материалом.

Но вот по моркови пострадали ранние сорта, что спровоцировало рост цен до 25-30%. Плюс могут быть проблемы при закладке урожая на хранение. Если пойдут дожди, качество моркови резко упадет, - говорит Александр Хорев.

Впрочем, по словам Хорева, решающими для урожая овощей будут вторая половина августа и сентябрь. Если погода испортится, возможно его снижение .

По фруктам погодные катаклизмы уже ударили. Весенние заморозки существенно повредили косточковые (в частности, черешни) и клубнику. "В отдельных регионах сообщали о гибели 50-80% урожая", - говорит Хорев. В итоге практически не было экспорта черешни, а ягоды, которые пошли на свежий рынок, оказались золотыми. Цены на черешню доходили до 350 гривен за килограмм, клубника продавалась по 150 гривен, что заметно дороже, чем в прошлом году.

По остальным ягодам особых проблем с урожаем нет, но цены на них тоже зашкаливают. "Так как не было одних видов ягод, люди больше покупают другие, что позволяет продавцам держать цены. Скажем, малина, урожай которой неплохой, продается по 40-75 гривен в зависимости от качества. Но в прошлом году верхняя цена не превышала 45 гривен, то есть, подорожание существенное", — говорит Хорев.

"Золотые" арбузные баржи и яблоки втридорога

Интересная ситуация с арбузами. В этом году они втрое дороже, чем в прошлом. При этом особых погодных катаклизмов, которые бы сказались на бахче, не было.

"Дело в том, что попросту сдвинулся сезон. Арбузы поздних сортов, а именно они всегда самые дешевые, только начинают поступать на рынок, хотя обычно в такое время ими уже вовсю торгуют. Сейчас же продают среднеспелые сорта, они подороже. В ближайшее время арбузы начнут дешеветь. Но пока о баржах речь не идет - они станут рентабельными, когда ценник на бахчу опуститься до 2 гривен за килограмм", - пояснил Александр Хорев.

Но вот с яблоками ситуация вряд ли улучшиться. Майские заморозки заметно подкосили урожай. "В западных областях страны жаловались на потерю до 50% яблок. Мы так радикально прогнозы пока не снижаем, считаем, что урожай будет на уровне запланированного. Но при этом ухудшится качество. Поэтому хорошее яблоко будет дорогим. Если в прошлом году цены на момент сбора урожая достигали 12 гривен за килограмм и это считалось дорого, то в этом будет и до 15-16 гривен, а качественные яблоки в супермаркете могут продавать и по 20 гривен", — говорит Александр Хорев.

Базовое меню

То есть, сейчас все идет к тому, что в следующем году основные овощи борщового набора будут недорогими. При этом цены на фрукты, наоборот, взлетят. Что касается круп, то проблемной может оказаться гречка, — отмечает Алексей Дорошенко. "Площади под ней в этом году незначительно расширились, но урожай все равно не покроет потребления. Поэтому если Россия не снимет ограничения на экспорт гречки, крупа у нас будет дорогой", - рассказал эксперт.

Будет дорожать также хлеб. Закупочные цены на зерно весной подскочили до 10%, и, с учетом прогнозов о повышенном спросе на продовольствие после пандемии, ценники и дальше будут высокими. А так как Украина является крупным мировым поставщиком зерна, продукты из него (в частности, мука) будут дорогими, несмотря на хорошие прогнозы по урожаю.

"Хлеб уже подорожал на 9%, а в 2021 году прибавит в цене еще 10%", - говорит Дорошенко.

При этом уже подешевело и будет дешеветь дальше подсолнечное масло, цены на которое зависят от мировых ценников на подсолнечник. Они же падают вслед за снижением котировок на нефть.

Также на 15% обвалились цены на куриное филе, что связано с ограничениями на экспорт украинского мяса в Европу. Если раньше за филе просили до 130 гривен, то сейчас его можно купить за 103-105 гривен. Остальное мясо не дешевеет, но и практически не растет в цене: за полгода ценник вырос всего на 1%.

"У людей нет денег на мясо, поэтому в обозримом будущем оно вряд ли подорожает", — считает Дорошенко.

Впрочем, ценники на еду в отечественной рознице зависят не только от урожая и предложения в магазинах. Играет роль также импорт, который в последний год заметно сдерживал аппетиты украинских производителей. Импорт же из-за роста курса доллара будет сокращаться. "Многие импортеры на сентябрь уже снизили заказы, так как непонятно, что будет с долларом и какие ценники выставлять. Сейчас в более выгодной ситуации окажутся отечественные производители, которые смогут отвоевать несколько процентов рынка у импортеров", — считает Дорошенко.

Но снижение конкуренции будет способствовать также и росту цен на самые ходовые товарные позиции. Скажем, по словам Семена Крамаренко, наиболее зависимые от импорта позиции - огурцы, томаты, виноград, персики.

"Аппетиты поставщиков и продавцов теперь будут сдерживать разве что изрядно похудевшие кошельки украинцев. Ведь многие заметно потеряли в доходах, поэтому "упрощают" меню, выбирая только самые недорогие продукты", — резюмировал Дорошенко.