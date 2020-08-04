В Киеве появилась очередная националистическая организация - "Центурия". Фото и видео с ее презентации, похожей на ночную мистерию, уже облетели соцсети.

Правда, до сих пор не было понятно - кто стоит за новой группой ультраправых.

"Страна" разобралась, кем создавалась "Центурия" и зачем нужна еще одна организация подобного толка.

Старые песни на новый лад

Представление новой "Центурии" соответствовало всем канонам националистической эстетики: ночь, прожектора, ряды единомышленников, одетых в темное и с закрытыми одинаковой маской лицами, церемония со щитами "под Рим" вокруг сцены, лидер вещает о конце "глобального мира", приближении "хаоса" и нациестроительстве в таких условиях.

"Нации создают единицы. Сама по себе народность — это собрание людей. Но если есть единицы, которые готовы (бороться — Ред.) за свою веру, веру в что-то большое, веру в идею, то у этих единицы есть все шансы сделать нацию великой. Каждый из вас — единица, которая готова за собой повести десять, сто, тысячу, десятки тысяч в бой — новый бой цивилизаций", - заявляет оратор.

Девиз организации — "Aut Caesar, Aut nihil", что в переводе с латыни означает "Или все, или ничего". Выражение приписывают императору Калигуле. Оратор — это Игорь Михайленко, в националистических кругах известный как "Черкас". И его присутствие на презентации объясняет происхождение "Центурии".

Михайленко — бывший командир полка Национальной гвардии "Азов", который занял эту должность после того, как командовавший этим подразделением Андрей Билецкий ушел в народные депутаты. Замена неудивительная, если учесть, что Михайленко собеседники издания в "Азове" называют правой рукой Билецкого. Именно "Черкасу" тот доверил руководство "Национальными дружинами" (НД) — одновременно молодежное и силовое крыло партии Билецкого "Национальный корпус".

"Это организация, цель которой — обеспечение порядка на улицах украинских городов. Личный состав организации — это бывшие участники боевых действий, патриотическая молодежь и неравнодушные граждане, которые разделяют наше желание улучшить ситуацию с безопасностью в стране", - говорится в описании на сайте организации.

Теперь Нацдружины, как утверждают собеседники "Страны" в окружении Билецкого, будут вливаться в "Центурию". Причем и новой организацией, как и "дружиной", продолжает руководить один человек - "Черкас" Михайленко.

На ребрендинг решились по двум причинам.

"Во-первых, хотели привлечь внимание к организации, и у нас получилось "освежить историю". Старое название немного приелось. Хотя решение о перезагрузке было, скорее, спонтанным. Во-вторых, кроме политического пиара это еще способ привлечения новых людей в организацию. Кто хотел присоединиться к "Нацдружинам", уже это сделал. Теперь ждем новое пополнение", - говорит источник, попросивший об анонимности.

Правда, большого эффекта от такой смены вывести эксперты не ждут.

"Этот политтехнологический ход сродни маркетинговому, когда привычный товар получает новую упаковку. В политике он в большинстве случаев не является эффективным. Это известная история о молодом вине, заливаемом в старые меха. Даже если не только поменяешь название, но и введешь в организацию новые лица, структура-то старая. И если она была неуспешной, от всех метаморфоз она не становится успешной", - комментирует политтехнолог Андрей Золотарев "Стране".

Центурионы без регистрации

В Госреестре общественных объединений "Нацдружины" по-прежнему числятся. Будут ли они переименованы в "Центурию" — вопрос открытый.

Формально организация с таким названием уже существует. Причем она была зарегистрирована в июле этого года некими Андреем Бондаренко (указан председателем организации) и Михаилом Семенко.

Ее название официально может писаться латиницей "Centuria", что кстати предпочитают и соратники Билецкого. Однако собеседник в его окружении утверждает, что зарегистрированная "Центурия" не имеет к ним никакого отношения. Одновременно в Facebook появилось заявление "Ордена CENTURIA", в котором отрицается его связь с организацией, презентация которой наделала столько шума.

"Мы не имеем никакого представления, почему именно это название выбрала эта организация, однако отвергаем любую причастность к ее созданию и функционированию. Мы — объединение государственно ориентированных граждан, поставивших себе целью формирование касты лидеров и интеллектуалов в Вооруженных силах Украины и поднятие престижа военной службы в ВСУ", - говорится в этом сообщении.

Соратник Билецкого в разговоре со "Страной" допустил, что юридически организация после "перезагрузки" останется под старым названием "Нацдружин". Впрочем, сайт новой "Центурии" уже существует, тогда как старый сайт "дружин" почти не обновляется (последняя новость там - за 17 июня).

Кстати, не исключено, что на таком названии остановились из-за увлечения Билецкого историей Древнего Рима.

"Такое бывало: предлагаешь Андрею обсудить некую локальную проблему в национальном плане , а он все переводит на уровень истории цивилизаций, чаще всего с отсылкой к древнему Риму и его многочисленным войнам. Он очень интересуется этой темой", - утверждает собеседник издания из "Азовского движения", хорошо знающий Билецкого.

Слева - логотип организации с орбиты Билецкого, справа - логотип существующей организации "Centuria", фото из Телеграм-канала CENTURIA

Проблема Порошенко

Перевоплощение "Нацдружин" совпало с подготовкой партии Билецкого к предстоящим местным выборам.

На 8 августа запланирован всеукраинский съед "Нацкорпуса" в Одессе. "Мы представим людей, которые пойдут от нашей партии в Одессе, и покажем, что мы в авангарде борьбы с реваншем и будем там, где этот реванш наиболее опасен", - утверждает собеседник издания в окружении Билецкого.

В этом плане он также назвал важными города Харьков и Запорожье, где "Нацкорпус" точно будет участвовать в выборах. При этом выдвигать кандидатов по всей Украине партия не будет по финансовым причинам.

По мнению политолога Руслана Бортника, эта избирательная кампания станет не только для "Национального корпуса", но и всех правых партий своеобразной проверкой на профпригодность.

"Националистический электорат активно подбирает партия Петра Порошенко "Европейская солидарность", у которой — история его президентства, несравнимо мощнее ресурсы. Стать правее, чем Порошенко, им не удается. Можно разве что "покоричневеть", а из "красно-черной" ниши их почти вытолкали. Если эти партии — в том числе "Нацкорпус" не покажут себя на местных выборах, они перестанут быть интересными для нынешних и потенциальных спонсоров. Тогда им ничего не светит на возможных внеочередных парламентских выборах. И Петр Порошенко займет полностью этот политический сегмент", - резюмирует эксперт.

Видимо, с этим и связаны попытки ребрендинга проектов "Нацкорпуса" - в том числе путем "древнеримских" ночных перфомансов, на чем давно специализируются националисты "азовского" разлива.

В прошлом националист, а ныне критик праворадикалов и нардеп от ОПЗЖ Илья Кива считает, что ультраправым больше нечего предложить обществу, кроме срежессированных шоу.

"Националистическому сегменту больше нечего предложить украинскому обществу, кроме как проведения хорошо срежиссированных шоу, которые они исполняют. Они переплюнули Офис президента в своих рекламных роликах, пытаясь хоть как-то привлечь остатки молодёжи, и обратить на себя хоть какое-то внимание. Но делают они это не своими действиями и позицией, а яркими зарисовками. Их место не в политике, а в КВН. Они хорошо исполняют роль статистов, скрывая свои лица. В подобных шоу нормальному человеку стыдно участвовать. Это ещё раз показывает их недееспособность, беззубость и крах. Крах, как сегмента, который когда-то имел электоральную поддержку. К сожалению, руководители этих структур разменяли эту поддержку на деньги, превратив идею в заработок, а свою структуру - в услужливых исполнителей охранных фирм, предоставляющих услуги тем, кто готов за них платить", - заявил Кива "Стране".