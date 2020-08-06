После того, как пассажир поезда избил и пытался изнасиловать телеведущую, в “Укрзализныце” задумались о безопасности пассажирских перевозок. Сама компания и сторонние эксперты предлагают разные варианты решения проблемы - от полицейского сопровождения в поездах дальнего следования, до разделения вагонов на мужские и женские и даже до полной отмены ночных поездов как таковых.

“Страна” разбиралась, как можно оградить пассажиров “Укрзализныци” от преступлений в пути, и насколько это эффективно.

В МВД хотят денег

Вопрос безопасности пассажирских перевозок в “Укрзализныце” остро встал 1 августа, когда в купе телеведущей канала "Интер" Анастасии Луговая, которая ехала вместе с сыном в поезде "Мариуполь-Киев", ночью вломился незнакомый мужчина. Он избил девушку и пытался изнасиловать на глазах у ее сына.

После этого шокирующего инцидента украинская железнодорожная компания заявила, что хочет вернуть полицейское сопровождение в поездах дальнего следования. В компании просят правоохранителей обеспечить надлежащую охрану и безопасность пассажиров в пути.

Полицию хотят именно “вернуть” в поезда - ведь раньше она там работала. Точнее, это была не полиция, а транспортная милиция - отдельное подразделение МВД, которое и обеспечивало правопорядок во время ж/д перевозок.

Но после реформы полиции в 2014 году транспортная милиция была ликвидирована. И с тех пор за правопорядком в поездах никто не следит.

По словам опрошенных “Страной” экспертов, после упразднения транспортной милиции резко возросло количество преступлений и правонарушений на железной дороге.

“Из правонарушений самые распространенные - курение, распивание алкогольных напитков. Часто пассажиры нарушают общественный порядок в ночных поездах - громко разговаривают, мешают другим пассажирам. Из преступлений - кражи, драки, особенно на пьяную голову”, - рассказывает “Стране” Александр Красноштан, экс-руководитель Департамента пассажирских перевозок дальнего сообщения “Укрзализныци”.

Эксперт в сфере транспорта Павел Кушнирюк согласен, что в последние годы в стране в целом и в поездах в частности фиксируется рост бытовых преступлений - драки, разбои, кражи. “Раньше в каждом поезде дальнего следования дежурил патруль из двух сотрудников милиции. На фоне роста преступности было бы правильно вернуть представителей уже не милиции, а полиции в поезда”, - считает он.

Однако реализовать это предложение на практике будет не так-то просто.

“Укрзализныця” уже неоднократно обращалась к МВД с просьбой обеспечивать правопорядок в поездах. Но в МВД не собираются делать это бесплатно.

В МВД утверждают, что у них нет финансирования для того, чтобы восстановить полицию в поездах. Поэтому они предлагают “Укрзализныце” заказать у МВД услуги охраны.

“Такие услуги предоставляются полицией охраны на платной основе, и они довольно дорогие - один пункт охраны в месяц может стоить от 80 до 200 тысяч гривен. Чтобы позволить себе платить такие суммы, “Укрзализныце” придется повышать стоимость билетов. Но компания на это не пойдет”,- говорит Павел Кушнирюк.

Хотя в данном случае речь идет не об охране, а об обеспечении общественного правопорядка - а на это МВД и так получает финансирование из госбюджета.

“Мэрия Киева же не оплачивает МВД патрулирование улиц столицы", - отмечает экс-заммнистра инфраструктуры Украины Александр Кава. И уточняет, что обеспечивать правопорядок - прямая обязанность полиции.

"Но они требуют дополнительные средства с “Укрзализныци”. В последний раз МВД запросило 250 млн грн в год. И это при том, что “Укрзализныця” в год платит до 20 млрд грн налогов, за счет которых в том числе содержится МВД”, - добавляет Кава.

Он акцентирует, что “Укрзализныця” не может дополнительно оплачивать услуги полици. Тем более, что УЗ и так перевозит пассажиров по тарифам, установленным правительством и покрывающим меньше половины себестоимости перевозок.

При этом ведомству Арсена Авакова в этом году из госбюджета выделили 93 млрд грн - это почти 10% всех расходов государственного бюджета.

“Полиция должна за свой счет обеспечивать правопорядок в поездах. Для этого мы, граждане, и содержим МВД”, - отмечает Александр Кава.

По его подсчетам, на обеспечение правопорядка поездов потребуется около 1500 полицейских при условии, что в каждом поезде будет дежурить наряд из двух правоохранителей - как это и было до реформы полиции. “Из общего количества в почти 150 тысяч полицейских - это немного”, - отмечает Кава.

К тому же, полицейский - должностное лицо, которое имеет право на совершение процессуальных действий: задержание, допрос, осмотр вещей и т.д. “А представитель полиции охраны не имеет таких полномочий”, - объясняет Павел Кушнирюк.

“Общественная безопасность - это государственная услуга, которая гарантируется любому гражданину в любой точке страны, в том числе публичном месте. Поезд - это публичное место. И мы уже фактически заплатили за соблюдение в нем общественной безопасности и порядка - своими налогами. А пассажиры заплатили еще больше - при покупке любого билета они платят НДС", - анализирует Александр Красноштан.

По его словам, всего от НДС на услуги пассажирских ж/д перевозок госбюджет получает около 2 млрд грн в год. "Эта сумма с лихвой покроет затраты на обеспечение порядка в поездах. У нас-то и осталось их немного - около 250 составов”, - полагает Александр Красноштан.

Опрошенные “Страной” эксперты в целом за то, чтобы полиция вернулась в пассажирские поезда для обеспечения правопорядка, но без дополнительного финансирования. По их словам, МВД и так получает достаточно много средств из бюджета по сравнению с другими ведомствами.

“А требовать с “Укрзализныци” дополнительную плату за то, что МВД и так должно делать по закону - это уже чересчур цинично”, - уверен Александр Кава.

Лоукосты и"Хюндаи" вместо ночных поездов

Обсуждаются и другие варианты решения проблемы преступлений на железной дороге - отмена ночных поездов как таковых. Мол, зачем они нужны, если есть скоростные “Хюндаи” и бюджетные авиаперевозчики.

Александр Красноштан рассказывает, что в Европе практически нет ночных поездов - там пассажироперевозки осуществляют в основном дневные скоростные поезда. И в этом есть свои плюсы.

“В дневных поездах нет пьянства. Пассажиры не спят, а путешествуют в open space (открытом пространстве - Ред.) - там украсть что-либо гораздо сложнее, чем в ночном поезде”, - говорит Красноштан.

Впрочем, опрошенные “Страной” эксперты говорят, что сегодняшних мощностей украинской железной дороги не хватит для того, чтобы заменить ночные поезда дальнего следования.

“В Украине курсируют десять "Хюндаев", два "Тарпана" и два поезда постоянного формирования. Ещё есть две скоростных двухэтажных электропоезда Skoda EJ675, простаивающие второй год в ожидании ремонта. 16 составов не обеспечат перевозку пассажиров во всеукраинских объемах”, - отмечает Александр Кава.

Александр Красноштан тоже уверен, что ночные поезда в Украине отменять не стоит - слишком большие расстояния между населенными пунктами, которые пассажирам физически сложно будет выдержать сидя.

"Возьмем, к примеру, Ужгород-Лисичанск, 1633 км. При существующих скоростях даже “Интерсити”, поездка займет часов 18. Вы сможете высидеть 18 часов сидя в поезде? О чем речь? Надо наводить порядок в ночных поездах, а не отменять их и вообще все подряд. Так можно скоро и страну отменить", - возмущен экс-топ-менеджер “Укрзализныци”.

Что касается бюджетных авиаперевозчиков, то они внутренним украинским рынком не интересуются. Еще в 2008 году, когда лоукостер Wizz Air заходил на украинский рынок, компания пробовала организовывать внутренние рейсы, но вскоре их закрыли - это было коммерчески невыгодно.

Плюс, в Украине не создана подходящая инфраструктура для организации доступных авиаперелетов от лоукостов во все уголки страны, а строить в мелких населенных пунктах аэропорты - слишком дорого, долго и хлопотно.

Мужские и женские купе

Еще одна идея - разделение вагонов на мужские и женские. Это якобы должно пресечь любые попытки сексуального насилия в поездах. Идея, впрочем, не нова - ее еще десять лет назад пытались внедрить на украинской железной дороге. Но от такой практики вскоре пришлось отказаться.

Во-первых, такая услуга не пользовалась спросом у пассажиров. А во-вторых, выяснилось, что делить пассажиров по половому признаку - экономически невыгодно.

Места в таких купе часто оставались непроданными, поэтому в итоге разделение на женские и мужские купе решили убрать вообще.

“Если проданы все места в мужском вагоне, а половина женского - пустая, “Укрзализныця” теряет доход. Это может быть рабочая схема при условии, если пассажиры готовы будут доплачивать за поездки в “женском” или “мужском” купе - тогда, можно в качестве эксперимента пробовать это делать. Но как по мне, преступники могут быть любого пола. Сдерживать преступность таким образом бесполезно”, - считает Александр Кава.

По мнению Александра Красноштана, разделение вагонов на мужские и женские не решит проблему сексуального насилия в поездах.

“Когда вы покупаете билет в интернете, вы можете указать любой пол. Мужчина может купить “женский” билет, чтобы зайти в женское купе. К тому же, если места в “женском” купе купило три женщины, за сутки до отправления поезда снимается регулировка, и это место может купить кто угодно”, - рассказывает Красноштан.

По его словам, еще десять лет назад мужские и женские купе не нашли своего покупателя. И он не думает, что сегодня такие вагоны станут востребованными.

“Если женщина хочет ехать без попутчиков, она может купить два билета в СВ или четыре места в купе и ехать одна. Да, не у всех есть такая финансовая возможность. Но, пардон, кто-то на частном самолете летает, кто-то на трамвае ездит, а кто-то ходит пешком. Это уже к железной дороге никакого отношения не имеет”, - уточняет Александр Красноштан.

"Поезд здесь ни при чем"

В целом же, по словам экспертов, любой из трех обсуждаемых сегодня способов никак не повлияет на уровень преступности. Нападение вроде того, которое произошло с тележурналисткой “Интера”, может случится и в дневном поезде, и в ночном, и в женском купе, и в мужском, и в обычном поезде, и в “Интерсити”.

Любые предложения по улучшению работы железной дороги - это борьба со следствием, а не с причиной того, что на поездах в Украине стало ездить небезопасно.

Причина же - ухудшение криминогенной ситуации в стране.

“То, что произошло с тележурналисткой - это не проблема железнодорожного транспорта. Это проблема обеспечения общественной безопасности, а это уже сфера ответственности МВД, которое перестало следить за правопорядком в поездах”, - уверен Александр Красноштан.

Он не видит другой альтернативы, как пресекать подобные преступления в будущем, кроме как вернуть полицейские патрули в ж/д транспорт.

Другие эксперты также говорят о том, что количество преступлений в поездах обратно пропорционально уровню благосостояния граждан. То есть, чем более обеспечены люди, тем реже они нарушают закон.

По словам Александра Кавы, таких проблем с количеством преступлений в поездах еще в 2012-2013 году в Украине не было.

“Транспортная милиция, которая тогда еще существовала, была недостаточно загружена - это одна из причин, почему ее ликвидировали. А после революции в 2014 году криминальная ситуация резко ухудшилась. Увеличилось и количество краж в поездах и прочих преступлений. А это уже однозначная ответственность МВД - не проводников, не начальника поезда. Они не являются правоохранителями, у них нет оружия, они не имеют права применять силу”, - анализирует Александр Кава.

Павел Кушнирюк согласен, что преступность - явление социальное, и поезд здесь ни при чем. Причины более глобальны. И бороться с ними “Укрзализныце” без помощи правоохранителей не под силу.

“Кражи провоцирует безработица. А психиатрическая медицина недостаточно контролирует учет неуравновешенных людей и их реабилитацию. К тому же, в целом по стране у нас на руках много единиц оружия и людей, которые умеют с ним обращаться. А если эти люди еще и безработные, резко возрастает риск того, что они пойдут на преступление”, - считает Павел Кушнирюк.

По его мнению, восстановление полиции в поездах дальнего следования может стать хорошей превентивной мерой - как минимум против мелких хулиганов и дебоширов.

“В МВД говорят - в Европе, мол, полиция не сопровождает поезда. Извините, но в Европе нет такого, что ты вызываешь полицию, а она не приезжает. Или приезжает, смотрит на нарушителей и “не видит состава преступления”, - возмущается Александр Красноштан. И приводит два ярких примера бездеятельности полиции.

В Виннице напали на начальника поезда, сбили с него фуражку. В поезде Львов-Запорожье футбольные болельщики разгромили два вагона. В обоих случаях полиция, которая приехала на место, заявила, что не видит состава преступления.

“Если мы хотим спокойно ездить в наших поездах, не боясь, что на нас нападут, альтернативы нет - только патруль полиции или, как вариант, Нацгвардии в поездах. С учетом обстановки в обществе и стране, криминогенной ситуации, другим способом вряд ли удастся навести порядок”, - считает Красноштан.