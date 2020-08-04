Украина взяла на себя новую порцию обязательств в обмен на получение денег.

В конце июля глава Минфина Сергей Марченко и новый руководитель Нацбанка Кирилл Шевченко от имени правительства подписали в Брюсселе меморандум с ЕС о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Но до последнего времени об условиях меморандума было известно лишь в общих чертах, и только сейчас появился полный текст соглашения, который опубликовали журналисты "Украинских новостей".

Как оказалось, кредит на 10 лет под низкие проценты (0,125% годовых), мы сможем получить под несколько условий. В частности, прописаны вопросы зарплат членов набсоветов госкомпаний, рынок газа для населения, медицинские закупки и др.

Часть из них перекликается с теми, что уже заложены в меморандуме с МВФ, часть - содержат новые нюансы.

Меморандум получит законный статус лишь после того, как его ратифицирует парламент, для чего планируется созыв внеочередного заседания Рады приблизительно в 20-х числах августа

"Страна" разбиралась, что Украина пообещала ЕС в обмен на миллиард.

Миллиард на коронавирус

Макрофинансовую помощь от Евросоюза Украина получала и раньше. Было уже четыре подобных программы. Последний транш в размере 500 млн наша страна получила в июне этого года. Всего с 2014 года финансирование составило порядка 3,7 млрд евро.

Еще в мае Евросоюз согласовал новую программу - это специальная макрофинансовая помощь для стабилизации экономики в связи с пандемией. Украина вошла в список 10 стран, которые получат деньги от ЕС (в перечне также Грузия, Молдова, балканские страны). Общее финансирование составит 3 млрд евро, но самую большую сумму - 1,2 млрд - Евросоюз выделил нашей стране. Для сравнения: Грузия получит лишь 150 млн, а Молдова - 100 млн.

Кредит рассчитан на 15 лет под очень низкий процент (0,125% годовых).

Стоит отметить, что от согласования макрофинансовой помощи до подписания меморандума прошло достаточно много времени, больше двух месяцев. ЕС тянул с меморандумом пока не стало понятно, что наша страна будет и дальше продолжать сотрудничество с МВФ. Это - обязательное условие получения нового кредита от Евросоюза.

Деньги от ЕС напрямую перечислят в бюджет и, как сообщили в правительстве, они пойдут на поддержание макроэкономической стабильности и реформ.

"На самом деле речь идет о банальном финансировании дефицита бюджета. Ни о каких инвестиционных программах или поддержке бизнеса речь не идет. Кредит от ЕС попадет в "черный ящик" бюджета и оттуда направится либо на финансирование долгов, либо на покрытие срочных бюджетных выплат, скажем, по социалке. То есть, деньги уйдут банально на проедание. В том числе, так как это общий котел бюджета, не исключено их коррупционное освоение", - считает экономист Виктор Скаршевский.

Сама программа, в отличие от предыдущих, это своего рода "скорая помощь" для пораженной пандемией экономики. Она рассчитана всего на год (предыдущая, к примеру, действовала 2,5 года).

Первый транш в размере 600 млн Украина получит сразу же после ратификации Меморандума (то есть, в конце августа-начале сентября), остальную часть - после выполнения его условий. Таким образом, предполагается, что все прописанные в меморандум реформы мы сможем завершить в течение ближайших 12 месяцев, а если нет, то у ЕС будет повод не платить второй транш в размере 600 млн.

Зарплаты в набсоветах, лекарства, газ для людей

Стоит отметить, что до последнего времени об условиях меморандума было известно лишь в общих чертах.

В частности, сообщалось о четырех блоках.

Первый — управление государственными финансами (корпоратизация ГК "Государственные закупки", продолжение реформы налоговой и таможенной служб).

Второй — государственное управление и верховенство права (судебная реформа, реформа Высшего антикоррупционного суда, создание комиссии по вопросам этики при международном участии, реформа госслужбы).

Третий — улучшение бизнес-климата (расширение полномочий частных исполнителей, блокировка средств на банковских счетах путем предоставления разрешения на электронную связь между банками и исполнителями, постепенная ликвидация налоговой милиции и создание Бюро финансовых расследований).

Четвертый — секторальные реформы экономики, в частности, создание независимых набсоветов в крупнейших госпредприятиях, корпоратизация госсектора и др.

"Все это есть и в меморандуме с МВФ, так что договоренности с ЕС его по-сути дублируют и закрепляют", — говорит Скаршевский.

Впрочем, в полном тексте меморандума, который появился только недавно, все же много интересных деталей.

1. Зарплаты членов набсоветов

В меморандуме с ЕС прописано, что Украина должна проводить реформу управления госпредприятиями, в частности, создать независимые наблюдательные советы на крупнейших 15 госпредприятиях с рыночным вознаграждением для их членов.

Напомним: на время карантина Украина ограничила зарплаты на госпредприятиях до 47 тысяч гривен, в связи с чем президенту Владимиру Зеленскому уже начали поступать жалобы от обиженных членов набсоветов, оставшихся на "голодном пайке". То есть требование ЕС, которое согласился выполнить Шмыгаль, восстановить прежние огромные зарплаты членов набсоветов (об их размерах, которые вызвали возмущение общественности, мы уже подробно писали здесь).

Отметим, что ранее Зеленский уже пытался отменить ограничения на зарплаты членов набсоветов, но после многочисленных возмущений в СМИ отозвал соответствующий законопроект.

Каким образом правительство намерено уговаривать депутатов все-таки проголосовать за эту норму пока непонятно. Мера явно непопулярная и голосов под нее вряд ли получится собрать.

2. Госзакупки лекарств

В меморандуме с ЕС прямо указано, что лекарства должны приобретаться через конкретную компанию — госпредприятие "Медицинские закупки Украины". В ней в свою очередь должен быть создан независимый наблюдательный совет, который будет контролировать деятельность этой компании.

Как указано в меморандуме, это делается "в целях повышения прозрачности и эффективности закупок медицинских услуг, особенно с учетом текущих медицинских проблем, связанных со вспышкой COVID-19".

Напомним: ранее лекарства закупались через международные организации. Но затем закупки передали в новое специально созданное предприятие. Причем, тема госзакупок в последнее время стала одной из наиболее резонансных в Минздраве и поводом для группы так называемых "соросят" требовать отставки главы МОЗ Максима Степанова. "Соросята" говорят о непрозрачности в распределении лекарственного бюджета и "личном интересе" самого Степанова.

"С одной стороны странно, что в меморандуме прописаны не принципы проведения госзакупок, а указана конкретная компания — "Медицинские закупки Украины". Это выглядит как очередное подтверждение внешнего управления. С другой, по факту может оказаться, что в компании придется многое менять в угоду западным партнерам", — говорит Скаршевский.

Судя по всему под это и прописана норма о создании "независимого наблюдательного совета", который войдут люди, ориентированные на западные структуры. То есть они и получат полный контроль над всеми закупками лекарств.

3. Реформа налоговых и таможенных органов, назначение их руководителей

Этот пункт есть в меморандуме с МВФ и реформа уже идет. Правда, пока назначен лишь глава Налоговой службы (Алексей Любченко), а глава таможни Игорь Муратов находится в статусе и.о.

Да и статус Любченко (его считают близким к другу президенту Илье Павлюку) также подвешенный. Потому что он был назначен по ускоренной процедуре в разгар эпидемии коронавируса. Но затем, по требованию Запада, была принята поправка в закон, по которой назначенные по этой процедуре лица занимают свои посты только до момента окончания карантина. А затем должен быть проведен новый конкурс.

К слову, по одной из версий, именно чтобы не проводить эти конкурсы власти и продлевают раз за разом сроки карантина.

Но, видимо, Западу это не нравится, поэтому он и требует назначения полноценных руководителей налоговой и таможни, куда он, вероятно, планирует продвинуть понятных себе людей.

4. Расширение использования кассовых аппаратов

"Осуществления планов налоговой и таможенной реформы (особенно в отношении усовершенствования системы мониторинга НДС, основанной на управлении рисками, разработкеа методологии и юридических проектов электронного налогового аудита, внедрении электронных кассовых аппаратов и использование новых ИТ-решений для ускорения таможенного оформления)", — перечислено в меморандуме.

Напомним: как уже писала "Страна", с 1 августа в Украине запустили программное РРО - предприятия могут использовать в качестве кассовых аппаратов смартфоны. Но на ПО Государственной налоговой службы бизнес жалуется (говорят, что она сбоит), а альтернативные - платные (скажем, программа Дубилета предусматривает плату до 49 копеек с каждого чека).

Но РРО в смартфоне пока распространяется только на те предприятия, которые уже используют кассовые аппараты. Их обязательное использование для малого и среднего бизнеса перенесли на следующий год и сейчас профильные ассоциации пытаются это "время Ч" или еще раз отсрочить либо вообще отменить обязательный переход на РРО.

В Раде уже появился законопроект на эту тему. Но в связи с обязательствами, которая Украина взяла перед ЕС в меморандуме, судьба этого законопроекта вызывает вопросы.

5. Судебная система

В меморандуме указано, что украинские власти обязались принять поправки к закону о судебной реформе в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии. Речь идет о тех обязательствах, которые уже указаны в меморандуме с МВФ, в частности, создание комиссии с участием иностранцев, которые будет проводить отбор судей.

"Хотя по большому счету та же комиссия по этике с иностранцами, которые не знают ни украинского законодательства, ни даже языка — это попросту госизмена и лишнее подтверждение того, что наша страна находится под внешним управлением", — говорит гама адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

5. Антикоррупционные органы

"Власти будут обеспечивать и укреплять политическую независимость и эффективную работу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), в том числе путем:

создания деполитизированной комиссии по отбору нового прокурора САП (полномочия нынешнего прокурора Назара Холодницкого истекают в ноябре 2020 года - Ред .)

.) внедрения автономной системы управления электронными делами НАБУ/САП", - говорится в меморандуме.

Напомним, нынешний руководитель САП Холодницкий должен покинуть свой пост в ноябре 2020 года. Причем, ходят слухи, что это произойдет и раньше - уже в августе.

Как видим из текста Меморандума, Запад беспокоит процесс отбора его преемника. Вероятно, ему хотелось бы, чтоб комиссия по отбору нового антикоррупционного прокурора была под его контролем и на эту должность был бы назначен человек, который бы действовал в связке с главой НАБУ Сытником (его также считают ориентированным на западные структуры).

В тоже время, если на пост руководителя САП будет назначен человек, не разделяющий подходы Сытника, то он может полностью заблокировать его деятельность - без санкции антикоррупционных прокуроров детективы НАБУ не могут проводить следственные действия.

6. Расширение полномочий судебных исполнителей

Украинские власти взяли на себя обязательства уравнять в полномочиях государственных и частных судебных исполнителей, разрешив частникам действовать от имени любого клиента и против любого должника, включая государственные или общественные организации, а также упростить "вход в профессию".

"Хотя для Украины такая смешанная система не совсем подходит. Уже есть прецеденты, когда по одному и тому же предприятию открывают производства сразу несколько исполнителей - и государственные, и частные. И в итоге это работает не на то, чтобы помочь реанимировать предприятие-банкрот, а на то, чтобы окончательно его "загнать". Кроме того, такая схема может быть задействована для рейдерского захвата", — говорит Кравец.

Вторая часть задания по этому блоку — упрощение блокировки банковских счетов за счет более тесного общения судебных исполнителей с банками.

"Опять -таки, как показывает практика, у нас банковские счета должников нередко блокируются в нарушение правил и людей вообще оставляют без средств к существованию", - говорит Кравец,

Также отдельным подпунктов выделено обязательство по содействию возвращению активов госбанков в том числе за путем принятия мер через суд и уголовного преследования. Понятно, что речь в данном пункте идет главным образом о Приватбанке и его бывших собственниках - Коломойском и Боголюбове.

7. Бюро финансовых расследований

По условиям меморандума с ЕС, Кабмин должен принять решение о "поэтапном демонтаже" налоговой милиции (она до сих пор существует и действует в рамках уже как бы расформированной Госфискальной службы) и разработать законопроект о сознании нового агентства по финансовым расследованиям "серьезных экономических и финансовых преступлений".

Должно выполняться несколько условий: разграничение полномочий нового агентства с полномочиями других правоохранительных органов, политическая и операционная независимость (в том числе, через конкурсный отбор руководителя), аналитическая работа.

8. Рынок газа для населения

Украинские власти взяли на себя несколько обязательств:

дать потребителям самим возможности выбирать поставщика газа

ввести рынок газа для населения и тарифы "отражающие затраты", то есть, отменить ПСО, по которым украинцам поставляется газ по льготной цене.

Собственно, эти же пункты есть в меморандуме с МВФ и они уже начали выполняться. Как уже писала "Страна", с 1 августа в Украине действует рынок газа для населения с рыночными тарифами, а также можно менять поставщика по упрощенной схеме.

Правда, пока рыночные тарифы работают только по кухонному газу и газу для отопления в частных домах. Для предприятий теплокоммунэнерго введена отсрочка до конца следующего отопительного сезона, то есть, до весны 2021 года.

Что касается смены поставщиков, то, по всей видимости, этот пункт продавливается под европейских газовых трейдеров. Они, как рассказал аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, уже давно "на низком старте" и ждут полноценного открытия газового рынка. Но пока его реалии таковы, что монопольные позиции по прежнему удерживает "Нафтогаз" и именно он диктует правила игры и ценовую политику.

Напомнили об МВФ, посадили на крючок

"Меморандум с ЕС — в целом играет на "подтанцовках" с договоренностями с МВФ. Но Европа преследует и свои цели, в частности, лоббирует введение своих представителей в украинские госкомпании и высокие зарплаты для них, а также бизнес-интересы европейских газовых трейдеров. Странно, что в меморандуме нет отмены ограничений на экспорт леса-кругляка, но, очевидно, тему решили не педалировать, так как в реальности эти ограничения и так не работают, и наш лес активно отгружается в Европу", — говорит Виктор Скаршевский.

"Стратегически этот меморандум, как и меморандум с МВФ, завязан на том, чтобы не было сворачивания с того курса, который проложил Порошенко. То есть, в Украине будет продолжена так называемая политика усечения - как бизнес-потенциала, так и социальной части. Нам еще раз дали понять, что мы не имеем права позволить себе то, что сейчас делают другие страны - внедрять монетарные и фискальные меры для поддержки бизнеса, проводить протекционистскую политику в отношении отечественного производства и так далее", — отметил аналитик института Growford Алексей Кущ.

По словам Скаршевского, некоторые реформы, прописанные в меморандуме, нереально провести за год. С ним согласен и Ростислав Кравец. "В частности, по судебной системе и созданию независимых набсоветов госкомпаний процесс может затянуться намного дольше", — говорит он.

Это может стать формальным поводом для отказа во втором транше.

В меморандуме указано, что ЕС будет вести мониторинг выполнения пунктов меморандума и от этого будет зависеть выделения второго транша.

"На самом деле все будет зависеть от того, насколько наши власти окажутся "послушными". Если, скажем, парламент все же примет закон о локализации производства, которым уже недовольны в ЕС, это может стать причиной для отказа во втором транше, но под другим предлогом - невыполнения условий меморандума и нарушения сроков реформ", — подытожил Скаршевский.