С 27 июля вступило в силу новое соглашение о перемирии на Донбассе. Впервые за всю историю подобных соглашений оно было обставлено беспрецедентными запретами и мерами контроля.

Детально новую схему прекращения огня "Страна" уже анализировала в материале "Без дронов и диверсий. В чем суть схемы по прекращению огня на Донбассе".

Сейчас мы решили проанализировать, как новейшее соглашение соотносится с общим процессом достижения мира на Донбассе. Процедура мирного процесса была подробно расписана в Минских соглашениях. Они были подписаны более пяти лет назад и одобрены президентами четырех стран и Советом безопасности ООН.

Первая неделя перемирия. Что стало понятно

"Страна" уже рассказывала, что в первый день остановки огня наблюдатели ОБСЕ насчитали 111 нарушений - более 90 очередей и двадцати взрывов.

Правда, Украина и сепаратисты сделали вид, что ничего не произошло - Киев заявил о трех нарушениях, а "ДНР -ЛНР" не заметили их вовсе.

Последний отчет ОБСЕ увидел свет 1 августа - он охватывает период до 31 июля включительно. Там говорится, что всего нарушений с момента объявления перемирия насчитали 225.

То есть динамика такая: 45 нарушений в сутки - за пять дней с 27 по 31 июля. Но это в среднем. Примерно половина из них была в первый день перемирия. Остальные - в другие четыре дня. Другими словами, интенсивность обстрелов с понедельника по пятницу снизилась.

Как видно из опубликованной ОБСЕ графики, средний показатель обстрелов за последние 30 дней - более четырехсот в сутки. То есть за пять дней перемирия он снизился более чем в 8 раз.

В Украине же рисуют более радужную картину. В штабе ООС вчера заявили, что за минувшую неделю было всего 14 неприцельных выстрелов со стороны "вооруженных формирований Российской Федерации" - мол, чтобы спровоцировать Украину на ответные обстрелы и обвинить ее в срыве перемирия.

"Украинские воины, в течение недели, на провокации не реагировали. В течение последних семи дней на участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не было", - говорится в заявлении штаба ООС.

В "ДНР" 31 июля заявили только об одном инциденте нарушения перемирия - обстреле позиций сепаратистов в районе поселка Яковлевка. В другие дни огня не зафиксировали.

"ЛНР" заявили, что в последний день июля на их позиции сбросили несколько гранат с украинского квадрокоптера, двое солдат получили ранения. Также за 29-30 июля сепаратисты заявили о трех обстрелах в районе Новотошковского-Голубовского.

То есть опять видна тенденция на сокрытие фактов нарушений: если ОБСЕ фиксирует десятки обстрелов и взрывов каждый день, то ВСУ и сепаратисты говорят о единичных случаях. Значит, есть политическая воля поддерживать если не само перемирие, то его иллюзию. И хотя обстрелов стало действительно меньше - они все равно есть.

Чем отличается новое перемирие

Согласно договоренностям о нынешнем перемирии, теперь полностью запрещено вести разведку, осуществлять диверсии, запускать дроны, удерживать позиции в "серой" зоне, вести снайперский огонь.

Для контроля режима прекращения огня на передовую прибыли специальные офицеры с опытом миротворческих миссий. Все запреты были зафиксированы приказами командующих - ООС и "народной милиции "ДНР/ЛНР".

Полный текст нового соглашения о перемирии публиковала "Страна".

Это должно было произойти 5 лет назад

Отметим, что полное прекращение огня уже было предусмотрено раньше, в обоих минских соглашениях. В первом соглашении ("Минск-1"), которое было подписано 15 сентября 2014 года, в первом и третьем пунктах постулировались общий запрет на применение всех видов оружия и запрет на ведение наступательных операций:

Источник: osce.org

Во втором минском соглашении, подписанном через пять месяцев, была конкретизирована дата прекращения огня – ею было названо 15 февраля 2015 года:

Источник: osce.org

Получается, что сторонам конфликта потребовалось более пяти лет, чтобы, наконец, выполнить лишь первые пункты своих договоренностей.

О чем был "Минск-1"

Напомним, что масштабные военные действия на Донбассе были остановлены двумя документами, подписанными в Минске. Первое соглашение о прекращении огня на Донбассе было подписано 19 сентября 2014 года. Документ официально опубликовала Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), чей представитель Хайди Тальявини поставил первую подпись в соглашении.

Документ назывался "Меморандум" и содержал девять пунктов.

Основные из них следующие:

1. Прекращение применения оружия считается общим.

2. Остановка подразделений и воинских формирований сторон на линии их соприкосновения по состоянию на 19 сентября.

3. Запрет на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий.

4. В течение суток с момента принятия данного меморандума отвод средств поражения калибром свыше 100 миллиметров от линии соприкосновения на расстояния не менее 15 километров с каждой стороны:

Источник: osce.org

Меморандум подписали Посол ОБСЕ Хайди Тальявини, представитель Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов и представители "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

Подписание меморандума дало Украине передышку после поражения в иловайском котле. Со временем бои возобновились с новой силой. Особенно ожесточенными они были под Дебальцево и под аэропортом Донецка. То есть, фактически, выполнение соглашения "Минск-1» было полностью сорвано.

"Минск-2" тоже не выполнили

В феврале 2015 года украинские войска попали под Дебальцево в новый котел и были вынуждены выходить из него с огромными потерями. И стороны конфликта возобновили минские переговоры.

12 февраля 2015 года в столице Беларуси был подписан новый документ, который назывался "Комплекс мер по выполнению минских соглашений". Часто его сокращенно также называют "Комплекс мер".

В документе были уточнен и расширен список мероприятий, предусмотренных "Минском-1". Также в "Комплекс мер" была добавлена политическая часть. Она предусматривала особый статус отдельных районов Донбасса, проведение там выборов по украинским законам, амнистию участникам конфликта и т.д.

Текст второго минского соглашения публиковала "Страна". Документ был также был опубликован ОБСЕ. С полным текстом "Комплекса мер" можно ознакомиться ниже:

Источник: osce.org

"Минск-2" одобрили, кроме непосредственных подписантов, также президенты стран "нормандской четверки". Для этого они подписали специальную декларацию к соглашению.

На тот момент в число лидеров нормандской четверки входили президент России Владимир Путин, президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд.

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Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Петр Порошенко в Минске, февраль 2015 года

Минские договорённости впоследствии были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН от 17 февраля 2015 года. В резолюции Совет Безопасности призвал "все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер, включая предусмотренное в нем всеобъемлющее прекращение огня".

Следующий шаг – разведение войск?

Если следовать логике, заложенной в минских соглашениях, стороны конфликта на Донбассе находятся лишь в самом начале долгого пути. Хрупкое равновесие может быть нарушено в любой момент, ведь армии продолжают стоять на своих позициях и смотреть в прицелы друг на друга.

В любой момент у кого-то могут не выдержать нервы. Также всегда могут найтись желающие устроить провокации.

Остановка огня – это, в любом случае, лишь маленький шажок к достижению мира. Поэтому без дальнейших шагов, которые уже пять лет как прописаны в официальных минских документах, нынешнее перемирие обречено на провал, как и десятки предыдущих.

Очевидный следующий шаг в мирном урегулировании – разведения войск по всей линии фронта. Это предлагалось Украине еще в декабре прошлого года на саммите нормандской четверки в Париже, но с украинской стороны ответили, что такое развитие событий Украине "невыгодно".

О разведении войск говорилось в пункте 4 соглашения "Минск-1" и пункте 2 "Минска-2". Правда, речь там шла только об отводе тяжелой артиллерии и систем залпового огня:

Источник: osce.org

Поначалу этот пункт стороны пытались выполнить. Однако обстрелы с использованием "запрещенной" тяжелой артиллерии периодически происходили на разных участках фронта в течение всех пяти лет.

В начале правления Зеленского были предприняты попытки развода войск на некоторых участках на расстояние несколько километров друг от друга. Но эти попытки провалились. Войска возвратились на исходные позиции, что произошло, например, в районе Золотого.

Когда приступят к политической части

До сегодняшнего дня все пункты, описанные в "Комплексе мер", являются единственным закрепленным юридически путем для установления мира на Донбассе. С документом согласились и подписали все стороны конфликта и международные посредники и одобрил Совет безопасности ООН.

В соглашении "Минск-2" было 13 позиций, среди которых только первые три были посвящены военным вопросам – прекращению огня, отводу тяжелых вооружений и контролю за этим со стороны ОБСЕ. Остальные пункты соглашения – гуманитарные и политические вопросы.

И очевидно, что реальным решением конфликта на Донбассе может стать лишь запуск процесса политического урегулирования. Это прямо предусмотрено во втором минском соглашении. Впрочем, пока это еще более отдаленная и сложная перспектива, чем разведение войск.

У политического решения конфликта есть масса противников в Украине. Они не согласны с очередностью действий, предусмотренной в "Комплексе мер".

Ключевая проблема в том, что согласно пункту 9 соглашения, восстановление полного контроля над государственной границей Украины должно начаться в первый день после местных выборов. А завершиться передача контроля над границей должна после всеобъемлющего политического урегулирования, которое включает в себя внесение особого статуса Донбасса в Конституцию:

Источник: osce.org

Сторонники "партии войны" с этим не согласны и требуют, чтобы контроль над границей Украина получила до выборов на неконтролируемых территориях. Они называют это "красной линией", которые переступать нельзя. С чем украинская власть и согласилась.

В тоже время, такое требование прямо противоречит Минским соглашениям. Также эти требования блокируют все последующие действия, поскольку на местные выборы в ОРДЛО "завязан" сам старт процесса последующие меры по политическому урегулированию.

К саботажу "Минска-2" недавно подключилась Верховная Рада, где большинство голосов имеет партия Зеленского. "Слуги" назначили местные выборы в Украине на 25 октября везде, кроме неподконтрольных территорий ОРДЛО и Крыма.

В постановлении парламента прозвучало объяснение: выборов на неконтролируемых территориях Донбасса не будет, пока Россия не выполнит условия Украины. В частности - не вернет контроль над границей. Это постановление парламента подробно анализировала "Страна".

В итоге, политическое урегулирование конфликта на Донбассе тормозят украинские власти. А без политического урегулирования конфликт в любой момент может вспыхнуть с новой силой, несмотря на любые перемирия.

Отметим, что недавно президент Зеленский дал повод говорить о возможных подвижках в этом вопросе. Накануне перемирия на Донбассе, Владимир Зеленский позвонил своему российскому коллеге. В ходе разговора с Владимиром Путиным украинский президент поднял тему изменений в Конституцию в части децентрализации. Подробно мы анализировали этот разговор в материале "Зеленский обсудил с Путиным изменения в Конституцию. Подробности разговора двух президентов".

Правда, пока непонятно о чем именно говорил президент Украины. Вполне может быть, что по поводу предложенных им еще в прошлом году изменений в Конституцию по децентрализации, где ни о каком особом статусе Донбасса не упоминается, что уже было раскритиковано Россией и представителями "ДНР/ЛНР".

В любом случае без старта политической части Минских соглашений стабильный мир на Донбассе не наступит.