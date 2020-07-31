Созданные перед предстоящими выборами политические проекты вступают в острую конкуренцию за местных политиков. Эта борьба, зачастую носящая закулисный характер, усугубляется личными мотивами.

Например, мэра Черкасс Анатолий Бондаренко, широко известный благодаря пикировке с президентом Владимиром Зеленским на тему карантина, первоначально планировал идти в партию "Пропозиция", но в итоге оказался в такой же недавно появившейся партии “За будущее” (ЗБ). Давняя неприязнь между "отцами-основателями" обеих политсил могла сыграть не последнюю роль в этой истории.

Подробности — в материале "Страны".

Черкасский бунт

Лидер партии "За будущее" — член одноименной депутатской группы в Верховной Раде Игорь Палица, входящий в близкое окружение бизнесмена Игоря Коломойского. Группа состоит из 24 депутатов-мажоритарщиков, большинство из которых вовлечены в партийное строительство в своих областях.

В четверг, 30 июля, Палица дал совместную пресс-конференцию с черкасским мэром Бондаренко, на которой они объявили о присоединении городского головы к ЗБ.

"Я был очень доволен, когда Анатолий Васильевич согласился... стать членом нашей партии, нашим другом в спасении и развитии Украины", - отметил лидер ЗБ.

В свою очередь Бондаренко уверял, что у него нашлись общие интересы с новыми однопартийцами - "профессионалами, людьми, которые показали результат на местах".

"Эта сила способна изменить страну, остановить издевательство над страной, которое мы видим сегодня... Это будущее (что вынесено в название партии — Ред.) — наша сильная, богатая, реально независимая и мирная страна", - сказал черкасский мэр.

Бондаренко стал широко известен после истории с попыткой ослабить карантин в Черкассах раньше установленного срока. К этому времени недовольство карантинными мерами было уже повсеместным, и в ряде городов самовольно пошли на смягчение ограничений, но в Черкассах действовали наиболее радикально, разрешив работу мелкого бизнеса с населением — большинства магазинов (а не только продовольственных), парикмахерских, рынков и открытых площадок общепита.

Руководство страны посчитало это бунтом. Зеленский в видеобращении передал Бондаренко "отдельный пламенный привет" от себя, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины. "Это – попытка заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города. И это будет иметь соответствующие юридические последствия", - предупредил тогда украинский президент.

Городской голова оправдывался необходимостью спасать работодателей и рабочие места в городе. Зеленский вернулся к теме мэра Черкасс еще раз на своей большой пресс-конференции. Он назвал его "бандитом" и фигурантом якобы 19 уголовных производств.

"Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его выбрали - это народ, это право народа Украины, пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите", - отметил Зе.

Бондаренко ответил в видеообращении в Фейсбуке, что уголовные дела против него политические, а самому президенту (в смысле пропрезидентской партии "Слуга народа") нечего “ловить” на выборах в Черкассах.

Также он говорил, что ему угрожал заместитель главы Офиса президента Трофимов. Но, по итогу, это оказалось розыгрышем пранкера "Джокера".

Кто помянул старое

Но всеукраинская известность Бондаренко обернулась не только конфликтом с Офисом президента, но и интересом со стороны разных групп влияния. И одно время казалось, что мэр нашел общий язык с коллегами из других городов, которые потом объединились в партию "Пропозиция". Как писала "Страна", мотором ее создания были городской голова Днепра Борис Филатов и влиятельный бизнесмен и политик Геннадий Корбан, в прошлом лидер партии УКРОП.

Бондаренко даже пришел в качестве гостя на съезд "Пропозиции" в начале июля, более того, ему там было предоставлено слово. Но, как мы видим, он предпочел присоединиться к ЗБ.

В беседе со "Страной" Геннадий Корбан подтвердил факт переговоров с Бондаренко и дал свою версию, почему тот не вошел в ряды "Пропозиции".

"Ему сделали предложение войти в нашу партию. Он ответил: "Окей", но я, мол, еще не решил. Возможно, пойду самовыдвиженцем, но как вариант возьму партийный бренд в области. Мы ответили, что так не получится, и надо либо целиком быть с партий, либо самовыдвижение. Он взял время подумать. Потом Борис [Филатов] приехал в Черкассы, и он говорил, что склоняется к варианту идти с "Пропозицией". Когда вышел анонс его пресс-конференции, Борис позвонил с расспросами. Бондаренко сказал, что ему предложили условия, от которых он не мог отказаться. Какие именно — не знаю", - рассказал нам Корбан.

Собеседник издания, знакомый с нюансами поиска Бондаренко политического пристанища, допустил, что тому могли пообещать помощь с теми самыми уголовными делами, по которым он проходит. Также он не исклбчает и финансовой мотивации со стороны партии "За будущее", которая сейчас активно зовет под свои знамена региональных политиков по всей стране.

Источник в группе "За будущее" это отрицает: "Не думаю. Просто у нас перспективная партия, к которой многие тянутся", - сказал он.

Тут нужно еще вспомнить, что у Корбана и Палицы остались напряженные отношения со времен УКРОПа, к которому оба имели отношение. Как уже было упомянуто, Корбан в свое время возглавлял эту партию, а потом входил в ее политсовет — как и Палица. На почве целей партии и методов ее строительства у них возникли жесткие противоречия. На самом деле группа Корбана и Филатова внутри УКРОПа противостояла линии Коломойского.

С учетом тех разногласий переход Бондаренко именно в партию Палицы, которая через него также находится под влиянием олигарха, выглядит как желание с их стороны обставить давнего конкурента. И такую подоплеку собеседник в руководстве "Пропозиции" допускает.

Правда, собеседник издания в ЗБ в том сомневается, дескать, "те страсти давно в прошлом".

Игорь Палица представляет партийный актив в Одессе, фото: "Думская"

Запасной аэродром Коломойского

В целом можно говорить, что борьба между разными партиями за популярных на местах политиков, общественных деятелей и просто лидеров мнений будет только нарастать.

"Сейчас политика очень персонифицирована. Избиратель воспринимает партию через личность и взгляды ее лидеров. И перед каждыми выборами идёт охота на тех персон, которые могут вытянуть целый список кандидатов. В 2014 общество жило идеями обороны и войны, и символом этих настроений были, например, Надежда Савченко, или Семён Семенченко (оба — бывшие народные депутаты — Ред.). Насколько я знаю, к сестре Нади в очередь стояли представители разных партий с предложениями взять ту в свой список. Перед местными выборами общество ищет противовес неэффективной центральной власти, а потому и идет борьба за те персоны, который протест против нее символизирует", - говорит "Стране" народный депутат восьмого созыва Игорь Попов.

Ресурсные игроки без партийной крыши тоже сейчас в поиске. В "Пропозицию", кроме Филатова зашли мэры Житомира Сергей Сухомлин, Николаева Александр Сенкевич, Черновцов Алексей Каспрук и ряда других городов.

А вот в ЗБ неожиданно для многих оказался известный в Киевской области экс-нардеп Ярослав Москаленко, который проиграл в прошлом году выборы по мажоритарному округу кандидату от "Слуги народа". Его называют потенциальным первым номером в списке этой политсилы в Киевский облсовет. А вместе с ним, по слухам, под знамена партии могут перейти и многие мэры региона.

Также "За будущее" ведет борьбу за привлечение в свои ряды экс-губернатора Харьковской области Юлию Светличной, которая может пойти в мэры города.

Что касается родного города Коломойского Днепра, то тут, по данным "Страны", пока вопрос кто возглавит партию и какую роль она сыграет на выборах.

"Пока группа Коломойского и ее местные лидеры настроены на то, чтобы идти под флагом "Слуги народа", как более более перспективной для региона политической силы. Но если их в ходе внутрипартийных интриг "бортанут" и обидят по квотам, то могут развернуть и проект "За будущее" в полную силу", - сказал "Стране" источник в Днепропетровском облсовете.

Наконец, еще одна сфера приложения усилий партии - Западная Украина, откуда многие мажоритарщики группы.

"Это тоже может быть условием для выстраивания отношений с Офисом президентом (ОП). У "Слуги народа" все сложно на западе страны, где усиливается партия Порошенко. А вот "За будущее" может не дать Порошенко окончательно подмять под себя эти регионы", - сказал "Стране" политолог Вадим Карасев.

Судя по риторике Палицы, партию настраивают не только на местную кампанию, но и будущую парламентскую, которая даже якобы может быть досрочной. В кулуарах Рады уже ходят разговоры, что если между Коломойским и Офисом президента произойдет окончательный разрыв, ЗБ может объединить представителей группы влияния днепровского олигарха, пребывающих сейчас в различных партиях и фракциях, в том числе "Слуге народа".

Собеседник издания во фракции СН, которого причисляют к квоте Коломойского, говорит, что "теоретически" такая возможность существует. "Но пока меня все устраивает в моей фракции", - резюмирует он.

Правда, насколько успешной будет партия "За будущее" на парламентских выборах сказать трудно. Пока она больше напоминает проект "Наш край", который объединил на прошлых местных выборах под одним брендом разных влиятельных людей на местах, но в целом этот политпроект как "единый оркестр" в масштабах страны не сыграл. И на прошлых парламентских выборах партия даже не шла своим списком.