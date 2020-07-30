Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили предложил полностью изменить систему судов и в разы уменьшить их количество. Таким образом Михо приоткрыл завесу таинственности над проектом новой судебной реформы, разработку которой президент поручил Нацсовету реформ.

В частности, Саакашвили предложил ликвидировать многие суды, переизбрать всех судей на основании новых конкурсных требований, внедрить английскую систему прецедентного права в хозяйственном судопроизводстве и ликвидировать Конституционный суд.

Многие сочли это заявление традиционной самодеятельностью в стиле Михо и популизмом, ничего не имеющего общего с реальностью.

Однако, как стало известно "Стране", судебная реформа с уклоном в так называемое английское (прецедентное право), о которой заявил Саакашвили, действительно обсуждается в Офисе президента. Причем уже довольно давно.

И Саакашвили лишь озвучил идеи Банковой, правда, добавив к ним изрядную долю собственного креатива.

Что Саакашвили предлагает сделать с судами?

1. Ликвидировать Высший совет правосудия, Государственную судебную администрацию и Высшую квалификационную комиссию судей, создав вместо них единый орган судебного контроля, который бы занимался переаттестацией и отбором судей, финансово-организационными вопросами, а также рассматривал бы дисциплинарные жалобы и контролировал добропорядочность судей.

2. Сократить количество судов. Саакашвили предлагает вместо 764 судов оставить 200. Также он хочет ликвидировать отдельные системы хозяйственных судов и административных судов, заменив их окружными судами, и создать Высший админсуд для обжалования решений госорганов. Еще одна новация от Михо – автоматизировать все судебные процессы, реализовав проект "суд в смартфоне".

3. Внедрение практики суда присяжных в категориях особо важных и социально опасных преступлений.

4. Формирование английского (прецедентного) права.

Английское право подразумевает т.н. прецедентную систему. Суть английского общего права (common law) заключается в том, что оно создается судами. Таким образом, судьи, в процессе слушаний, на основе принципа stare decisis ("неукоснительно придерживаясь решенного ранее") применяют юридические прецеденты к фактам и обстоятельствам каждого конкретного судебного разбирательства. Проще говоря, если определенный кейс раньше уже рассматривался, судья должен проводить рассмотрение дела в логике того, как оно рассматривалось раньше. В рамках этой системы исключается вариант, что два суда могут принимать по одному вопросу диаметрально противоположные решения.

5. При рассмотрении уголовных дел разрешить проводить судебные экспертизы в частных экспертных учреждениях (подобные законопроекты есть в парламенте уже давно, но их не спешат рассматривать).

6. Провести всенародный референдум по поводу дальнейшей судьбы Конституционного суда. Михо предлагает упразднить его и создать Конституционную палату в ВСУ. С подобной идеей, кстати, выступает и первый вице-спикер Руслан Стефанчук, который, кроме того, предложил сократить в разы число судей КСУ и перенести сам суд в Харьков.

Идеи Зеленского

При очевидной спорности многих из предложений Саакашвили (об этом подробнее ниже), схожая концепция судебной реформы действительно обсуждается и в Офисе президента. Причем разрабатывать эту концепцию начали еще задолго до карантина и до назначения Саакашвили в Национальный совет реформ.

Как заявил “Стране” советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко, идея по изменению судебной системы в Украине с уклоном в английское право не принадлежит Михаилу Саакашвили - это идея президента Зеленского, которая озвучивалась на закрытых совещаниях много месяцев назад.

А одна из целей реформирования судов – привлечение инвесторов в Украину.

“Мы много обсуждаем с президентом важность английского (прецедентного) права. Эта идея изначально принадлежит президенту. Она обсуждалась в ходе “мозгового штурма” на закрытой встрече в Офисе президента еще до создания Нацсовета реформ и до назначения Саакашвили. Тогда мы с узким кругом специалистов решали, как привлечь инвестиции в Украину. В ходе этой встречи поднимался вопрос – что основное мешает инвесторам?”, – рассказывает Олег Устенко.

По его словам, на совещании пришли к выводу, что у инвесторов две основные проблемы. Первая – недостаточная защита права собственности, и как следствие – постоянные угрозы рейдерских захватов и атак со стороны конкурентов. Вторая – невозможность бизнеса защитить свои права в суде, так как судебная система коррумпирована. Особенно остро эта проблема стоит для малого и среднего бизнеса.

“И вот на том совещании и возникла идея – задуматься о системе английского права. Пусть не для всех, хотя бы для той части бизнесменов, которые хотят играть “в чистую” и могут себе это позволить”, – вспоминает Олег Устенко.

По его словам, судебная реформа в такой модели и сейчас проходит активное обсуждение, в том числе, и у президента страны.

“Концепция английского права сейчас обсуждается в Офисе президента. Но другие идеи господина Саакашвили – о переделывании и сокращении судов – это его самостоятельные идеи, которые он предлагает для дискуссии. Чтобы согласовать конкретный проект судебной реформы с президентом, нужно понимать, как ее видит общество – специалисты, работники непосредственно судебной системы, общественные активисты, политики. В целом же идея реформирования судебной системы состоит в том, чтобы защищать права собственности, отстаивать права бизнеса в украинских судах. Цель – в реформировании судов для привлечения инвесторов”, – утверждает Олег Устенко.

Иными словами, все прочие предложения Саакашвили (по сокращению судов и новых конкурсов для судей – словом, всего, кроме системы английского права) – это уже самодеятельность Саакашвили. И то, в планах у Офиса президента нет внедрения прецедентного права сразу по всей Украине.

В Офисе президента планируют запуск пилотного проекта, чтобы протестировать систему английского права на практике. А потом, если опыт окажется успешным, расширять его на всю страну.

В качестве места для пилотной версии судебной реформы рассматривается проект Киев-Сити – бизнес-квартал, который задумывался еще в 2005 году как эдакая украинская Силиконовая долина с упрощенным налогообложением для бизнеса.

Место для стройки Киев-Сити несколько раз менялось, а начало строительство планировали сначала на 2008, а потом - на 2014 год, но из-за Майдана оно так и не началось. На несколько лет о проекте забыли. В июне 2019, после инаугурации президента Зеленского, об этом проекте снова заговорили и предложили разместить Киев-Сити на Теличке.

А недавно известный киевский девелопер Артур Мхитарян заявил, что его компания Taryan Group уже несколько лет занимается разработкой Киев-Сити на территории промзоны на Нижней Теличке и даже опубликовал видео-презентацию проекта. Сейчас под него ищут инвесторов.

Суд присяжных выглядит не так, как в американском кино

По мнению опрошенных "Страной" экспертов, предложенные Саакашвили новации в судебной системе имеют мало общего с реальностью. А некоторые – даже опасны.

Например, попытка создать единый орган контроля за судами, по мнению юристов, может привести к узурпации власти. Это будет удобный рычаг давления на любого судью с целью принятия нужных действующей политической силе решений.

Члены судейского корпуса утверждают, что часть предложений Михаила Саакашвили невозможно реализовать на практике, а другая часть и так уже работает в Украине – и то с проблемами.

Например, право на суд присяжных сейчас в Украине и так предусмотрено для определенного рода разбирательств. Однако ситуация с судом присяжных неоднозначная.

Суд присяжных сегодня в Украине применяется, только в определенной категории дел: например, если речь идет о пожизненном заключении, либо, например, в делах об усыновлении. В большинстве гражданских и уголовных дел суд присяжных не используется. К тому же, по словам юриста Ростислава Кравца, на практике очень тяжело найти присяжных, которые бы регулярно и вовремя являлись на судебные заседания – а это сводит на нет большинство судебных заседаний.

"К тому же, суд присяжных выглядит не так, как показывают в американском кино. В Украине присяжные – это два человека. А не толпа из 20-30 присяжных. Саакашвили, видимо, просто насмотрелся американских фильмов", – иронизирует Ростислав Кравец.

Ликвидация хозяйственной юрисдикции и передача этих полномочий на места – окружным судам, по словам юристов, может привести к коллапсу в рассмотрении дел и снижению качества судопроизводства в разы.

Ведь местным судьям придется владеть знаниями во всех отраслях права.

"Это все равно, что упразднить специализацию у врачей и сделать одного семейного врача специалистом в хирургии, кардиологии, урологии и стоматологии", - говорит "Стране" один из действующих судей, пожелавший остаться неназванным.

Идею проводить новый конкурсный отбор для судей в юридической среде и вовсе называют натуральным издевательством. При Петре Порошенко по всей стране проходила масштабная переквалификация судей, во время которой и без того обескровленные из-за отсутствия кадров суды практически не работали. Новые конкурсы на те же должности, которые только недавно были проведены, не только неэффективны, но и возмутительны для судей.

Изменение территориального устройства и ликвидация большинства районов и так заложила мину замедленного действия в плане территориальной подсудности огромного количества судов. А сокращение судов и вовсе может привести к коллапсу.

"Саакашвили предлагает сократить количество судов – якобы это упростит доступ к правосудию. Могу сказать из собственного опыта: сегодня в райсуде Киева рассматривалось одно гражданское дело – заседание перенесли на март следующего года. Представьте, что будет, если еще уменьшить количество судов? Мне кажется, Саакашвили перепутал Грузию и Украину, где население и территория во много раз больше. Если суд будет находиться на расстоянии 300-500 км, участники судебного процесса не всегда смогут банально добраться до зала суда. И тут уже никакая диджитализация не поможет", – считает Ростислав Кравец.

Суды в смартфоне

Предложение Саакашвили создать "суд в смартфоне" юристы тоже критикуют. А проект по диджитализации суда вызывает у опрошенных "Страной" судей и юристов одни насмешки.

По их словам, во многих судах сейчас даже элементарные "диджитализаторские" вещи, вроде видеоконференций, работают с перебоями. Также до сих пор не могут наладить полноценную работу системы "Электронный суд", презентованную еще прошлой властью, на которую выделялись колоссальные средства. Адвокаты говорят, что иски в электронной форме до сих пор подать в суды сложно.

"О суде в смартфоне было бы интересно спросить у тех людей в карпатских горах, где и интернета еще нет. Пожалуй, непременно привлекут Илона Маска, который обеспечит интернет по всему земному шару", – иронизирует адвокат Ярослав Зейкан на своей странице в Фейсбук.

В любом случае, даже при качественном документообороте электронный суд не сможет заменить суд обыкновенный: часто необходимо доставить свидетелей в суд, непосредственно присутствовать на заседании, и не всегда у сторон процесса есть возможность использовать цифровые методы.

"Саакашвили путает электронный суд и диджитализацию. Одно дело – через электронный документооборот подавать заявления. У нас уже есть "Электронный суд", который с горем пополам, но работает. А чтобы в электронном виде, чуть ли не компьютером рассматривались дела – такие предложения говорят о полном непонимании со стороны Саакашвили, как работает судебная система. Если в английской системе права, где есть прецедент, такое еще теоретически возможно, то в нынешней украинской системе права – нет. У нас одни и те же нормы в разных процессах могут трактоваться по-разному, и в судебной практике так и есть", – объясняет Ростислав Кравец.

Что касается английской системы права, ряд юристов считает, что прецедентная практика не применима к украинскому судопроизводству. В Британии нет Конституции, а прецедентное право на основании огромного количества законов-биллей там формировалось столетиями. В украинских же реалиях билли о правах могут стать лишь пародией на англо-саксонскую систему права.

"Если мы независимая страна, для нас неприемлемо применять у себя право другой страны. Человек, который это предлагает, абсолютно ничего не понимает в юриспруденции и судебной системе Украины. А куда мы, простите, денем Конституцию Украины? Забудем про нее? Зачем нам прецедентное право, если у нас есть Конституция? То есть мы заключаем договора и ведем дела по украинским законам, а судебные споры мы рассматриваем по английским законам? Саакашвили вообще понимает, что он предлагает? Саакашвили "слышал звон, но не знает, где он". Ему кто-то что-то сказал, а он теперь, не думая, повторяет", - говорит Ротислав Кравец.

Гибридная модель правосудия

Довольно остро отреагировала на предложения Саакашвили действующая глава Верховного суда Валентина Данишевская.

"Кроме лозунгов о радикальных революционных изменениях мы, собственно говоря, ничего конкретного не слышим. Говорят о создании идеальной системы, которая будет идеально работать. И идет борьба за то, кто будет назначать этих идеальных судей", – заявила глава ВС в недавнем интервью "Интерфакс-Украина".

Также Данишевская прокомментировала реформу судебной системы в Грузии, где Саакашвили в свое время был президентом.

"Мы всегда радуемся успехам своих коллег в других странах. Однако, кажется, что от приговора грузинских судов в отношении господина Саакашвили сам господин Саакашвили не был в восторге", — сказала она.

Ярослав Зейкан оценивает реформу от Саакашвили так: "То, что на протяжении последних 100 лет делалось в правосудии, перечеркнуто. И на этом освободившемся месте хотят создать новую гибридную модель правосудия, которая бы объединяла континентальную систему права и англо-американскую. Таким образом народу подарят справедливость".

"Уже появились мэмы, что есть бесконечность в виде космоса, а есть еще большая бесконечность – это судебная реформа, – смеется Ростислав Крваец. И добавляет: – Есть хорошее высказывание Экзюпери в "Цитадели": "Если вы постоянно перестраиваете фундамент, вы никогда не построите храм". Тут аналогичная ситуация: постоянные попытки что-то изменить в судебной системе ни к чему хорошему не приведут".