Украинские учителя требуют повышения зарплат.

Профильный профсоюз направил письмо на имя и.о. министра образования Сергея Шкарлета, в котором требует заложить средства на доплаты педагогам в бюджете на следующий год. Также есть соответствующее обращение на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля

Профсоюз ссылается на закон об образовании, в котором прописано, что должностной оклад педагогов должен составлять в конечном счете не менее трех минимальных заплат (по состоянию на сейчас 14,1 тысяч гривен), а ставка каждой следующей квалификационной категории увеличиваться еще на 10%.

Для научно-педагогических кадров в законе предусмотрены оклады на 25% выше, чем у учителей. Реализовать его должны были еще год назад. Но Кабмин Гончарука заморозил эту идею до конца 2020 года.

Вскоре все сроки "бана" истекают, и теперь уже Кабмин Шмыгаля должен принять решение - начать пересчитывать заплаты (на что в бюджете нет денег) или снова отложить повышение, рискуя спровоцировать акции протеста педагогов.

По информации "Страны", в правительстве уже ищут "третий вариант". В частности, разрабатывают схему лишения педагогов различных доплат (они составляют до 30% в структуре зарплат).

А в перспективе Украине вообще грозит сокращение школ и учителей, что власти уже прописали в меморандуме с МВФ.

"Страна" разбиралась, что будет с учительскими зарплатами.

Привет от Гройсмана

В профсоюзе педагогов уверены, что сейчас есть все основания требовать пересмотра зарплат.

В статье 61 закона "Об образовании" прописано, что для низшей квалификационной категории должностной оклад должен составлять 3 минимальных зарплаты, а для каждой последующей — еще плюс 10%. Для научно-педагогических кадров (преподаватели вузов) минимальный оклад, согласно закону, должен быть на 25% чем у педагогов, а каждая последующая категория - еще плюс 10%.

В законе указано, что схема повышения окладов утверждается Кабмином. На прописанный в законе уровень зарплат должны выйти к 2023 году. При этом, как указано в переходных положениях к закону, ежегодно минимальный должностной оклад должен увеличиваться до 4 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

В прошлом году Кабмин Гройсмана принял постановление, по которому с 1 января 2020 года минимальный должностной оклад должен увеличиться до 3 прожиточных минимумов (более 6 тысяч гривен). Это означало, что зарплаты учителей вырастут на 30-70%.

Так, молодой учитель, который сейчас получает порядка 5,4 тысяч (оклад плюс 10% за престижность труда и 20% за проверку тетрадей) после повышения должен получать больше 8,7 тысяч. Педагог с опытом, у которого зарплаты сейчас с учетом всех надбавок, около 8,2 тысяч, должен получать больше 10,5 тысяч.

Но осенью 2019 года Кабмин Гончарука приостановил это постановление до 1 января 2021 года.

Тогда говорили, что обещания Гройсмана повысить зарплаты учителям было своего рода "ловушкой" для новой власти, ведь денег на доплаты в бюджете на тот момент не было.

Но сейчас, по мере приближения к дате "Ч", педагоги активизировались. Так как вскоре начнут верстать бюджет на следующий год, профильный профсоюз настаивает, чтобы о них не забыли, и требует заложить на образование не менее 7% ВВП и в том числе предусмотреть обещанное повышение окладов.

"В постановление Кабмина прописана схема поэтапного повышения окладов. По ней минимальный оклад педагогического работника должен составлять

с 1 января 2021 года - 3 прожиточных минимума для трудоспособных лиц

с 1 января 2022 года - 3,5 прожиточных минимума

с 1 января 2023 года - 4 прожиточных минимума», — пояснил нам юрист в сфере образования Андрей Черных.

С 1 июля этого года прожиточный минимум составляет 2197 гривен. То есть, если следовать постановлению №822, минимальный оклад педагогов должен вырасти с нового года до 6591 гривен (и это только оклад, без надбавок).

А с учетом идей о повышении прожиточного минимума (в программе правительства говорится, что со следующего года прожиточный минимум составит не менее 40% медианой зарплаты по Украине за предыдущий год, а это порядка 3,5 тысяч гривен) педагоги могут рассчитывать на еще большие прибавки.

Минимальный оклад по этой схеме составит порядка 10,5 тысяч.

То есть с 1 января 2021 года властям придется или повышать оклады, или снова поставить постановление №822 на стоп, и таким образом заморозить зарплаты учителей еще на неопределенное время, что явно ударит по рейтингам власти.

Некому учить

"Мы всего лишь требуем, чтобы закон об образовании выполнялся полностью - не только в части изменения подходов к образовательному процессу, но и в части оплаты труда педагогов. До 2023 года учителя должны получать не меньше трех минимальных зарплат. Но годы идут, а ничего не меняется, а действующая тарифная сетка построена так, что специалисты до 12 разряда даже минималку не зарабатывают, хотя с 8 разряда - это уже специалисты с высшим образованием. Кто будет работать в школах на такие деньги и о каком качестве образования можно говорить при подобном подходе", — говорит заместитель главы профсоюза работников образования Сергей Романюк.

Директор киевской школы №141 Юрий Киньков рассказал "Стране", что вопрос повышения зарплат педагогам назрел уже давно.

"Сейчас зарплаты варьируются от 5-6 тысяч до 12-13 тысяч в зависимости от категории и нагрузки учителя. Но это с учетом муниципальных доплат. Как видно, эти цифры далеки от планки, которая заложена в закон об образовании. Сегодняшние зарплаты учителей уже не отвечают ни ценам, ни стоимости жизни в стране. Что в том числе влияет на низкую престижность учительского труда и кадровые процессы в отрасли. На начало прошлого учебного года только в Киеве не хватало 1,5 тысячи учителей. У нас также есть несколько вакансий, которые сложно заполнить, в частности, ищу учителей младших классов. Поэтому настроения в среде педагогов не самые оптимистические, все ждут изменений", — говорит Юрий Киньков.

Получается, что молодые педагоги в школах не задерживаются, ищут более высокооплачиваемую работу. С учителями пенсионного возраста тоже проблема. В новой редакции закона о среднем образовании появилась норма, согласно которой директора школ должны в этом году прекратить бессрочные трудовые договоры с учителями-пенсионерами и перевести их на годовые договоры. А если те не согласятся, то попросту уволить педагогов-пенсионеров.

В связи с этим ожидается дополнительные отток учителей уже к началу нынешнего учебного года.

Дадут 20 млрд или урежут надбавки?

Повышение зарплат могло бы хотя бы частично решить кадровые проблемы украинских школ. Но не факт, что на доплаты найдут деньги.

По подсчетам экспертов, только на первые этап пересмотра окладов (то есть, с 1 января 2021 года) необходимо дополнительно 20 млрд гривен.

"Где взять деньги? Прекратить скрутки НДС. К примеру, как рассказал недавно в одном из интервью глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, на схемах по закупке и реализации зерна, сигарет и незаконного перемещения товаров можно насчитать 40 млрд "скрученного" НДС", — говорит Андрей Черных.

Впрочем, не факт, что власти прислушаются к подобным советам.

Заместитель главы профсоюза работников образования Сергей Романюк говорит, что шансы повышения зарплат пока выглядят призрачно.

"На этот год бюджет распланирован. И уровень его выполнения не позволяет рассчитывать на пересмотр в строну увеличения выплат. Более того, после последнего секвестра с образования сняли 2,5 млрд и передали их в фонд COVID-19. Но оттуда они почему-то не вернулись в школы, а ушли на дороги. Сейчас имеем информацию из Хмельницкой области, что учителям не выплатили отпускные. Также, по нашим данным, в недрах Кабмина разрабатывается документ об отмене надбавок учителям, хотят оставить только голые оклады. С профсоюзами по этому поводу не советовались", — рассказал нам Романюк.

Поэтому профсоюзы требуют, чтобы увеличение финансирования на образование заложили в бюджете на следующий год. "Предлагаем предусмотреть 7% ВВП против 5,7% в этом году", — говорит он.

Пока непонятно, учтут ли эти требования при верстке бюджета на следующий год. С одной стороны накануне местных выборов властям явно ни к чему учительские протесты. А они вполне могут быть. К примеру, в прошлом году учителя уже выходили на улицы. С другой, учитывая информацию о попытке Кабмина снять учительские доплаты, не исключено, что власти, наоборот, ищут способ еще больше сэкономить на учителях.