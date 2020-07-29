Кабмин 29 июля начался с краткого отчета премьер-министра Денис Шмыгаля по итогам поездки по Полтавской области. Премьер побывал на Крюковском вагоностроительном заводе, который получил масштабный госзаказ. И отрапортовал, что проплата за 18 вагонов уже прошла. Шмыгаль пообещал: господдержку получат и другие вагоностроительные заводы да и промышленность в целом. Что, впрочем, тут же опроверг новый проект Минсоцполитики по бэби-боксам.

По нему поддержу получат, скорее китайские производители детских товаров, чем украинские. Ведь решать какой товар продавать родителям за бюджетный счет теперь будет розница.

Впрочем, такой явный диссонанс с заявленным курсом не помешал правительству принять этот проект, как и пачку остальных, за которые голосовали пачками и в турбо-режиме Причем, многие принимались с условием доработки в течение трех дней. Так что в каком варианте их в итоге утвердят — неясно.

По такой схеме приняли и макроэкономический прогноз на 2021-2023 годы — ключевой документ на сегодняшнем Кабмине, к которому у экспертов уже возникла масса вопросов. Тем не менее, правительство его даже не обсуждало и утвердило единогласно.

"Страна" разбиралась, за что проголосовал Кабмин 29 июля.

Новый прогноз: минималка вырастет, газ и свет подорожают

Кабмин утвердил макроэкономический прогноз на 2021-2023 годы.Стоит отметить, что это уже не первый вариант прогноза. Прежний правительства вернуло Минэкономики на доработку "с учетом определенных президентом задач по повышению минимальной заработной платы и утвержденных программ и мер по стимулированию экономики".

В итоге переписанный прогноз заметно "похорошел". Украине, вместо стагнации на ближайшие годы, нарисовали бурный рост и улучшение благосостояния граждан.

Как указано в пояснительной записке к проекту об утверждении "Программы экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы", прогноз нужен, чтобы "сформировать представление о наиболее вероятном рестарте экономики после пандемии COVID-2019 с учетом реформ, задекларированных правительством". Кроме того, на документ будут ориентироваться при подготовке бюджета на следующий год.

Стоит отметить, что есть несколько сценариев по экономике. Но правительство склоняется к базовому сценарию. В его основе правительство использовало свою же программу стимулирования экономики на 2020-2022 годы.

"Страна" уже подробно о ней писала. Напомним: в планах Кабмина - бурное строительство и создание нескольких сотен тысяч рабочих мест, а также поддержка производства, в частности, машиностроения, что, по расчетам правительства, позволит Украине быстро выйти из кризиса.

Но в свое время эксперты жестко раскритиковали эту программу, назвав ее "красивыми картинками". Между тем, Кабмин ориентируется на прописанные в этом документе пункты, как на уже свершившийся факт. И строит свой прогноз на предположениях: что будет, если программа воплотиться в реальность именно так, как прописано в планах.

Кроме того, Кабмин смело предположил, что пандемия завершится уже в этом году (хотя уже сейчас понятно, что до стабилизации ситуации еще далеко).

Поэтому первое, что бросается в глаза в новом макроэкономическом прогнозе от Кабмина - его излишняя оптимистичность. В этом году, по расчетам правительства, экономика упадет на 4,8%. А уже со следующего года начнется бурный рост: в 2021 году на 4,6%, в 2022 — на 4,3%, в 2023 году — на 4,7%.

"То есть, Минэкономики решило, что у нас будет V - образный рост, быстрое восстановление после падения. Хотя в мире экономисты уже редко используют эту модель, предпочитая вариант U- образного роста, то есть, медленного восстановления. Есть также модели W- образного роста, цикла ростов и падений, сменяющих друг друга и т.д. Аргументация Минэкономики по прогнозу непонятна", — говорит аналитик института Growford Алексей Кущ.

При этом прогнозируется постепенное снижение дефицита бюджета (в этом году - 7,5%, в 2021 году — 6%, в 2022 году — 4,5%, в 2023 году — 3%).

Также будет уменьшатся госдолг (с 59,7% ВВП в этом году до 52,8% к 2023 году). Но при этом государство будет больше одалживать: в этом году — 642,7 млрд гривен, в следующем — уже 744,9 млрд. Только с 2022 года планируется сократить этот показатель почти до 570 млрд.

Драйверами экономического роста должны стать фармацевтическое, химической производство, машиностроение, сельское хозяйство, ИТ-индустрия и т.д. Им государство обещает всяческую поддержку (развитие индустриальных парков, государственно-частное партнерство, поддержка экспорта и запуск Экспортно-кредитного агентства (которое после секвестра бюджета в этом году практически лишили финансирования) и т.д.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что он ожидает также роста переработки аграрной продукции, улучшения бизнес-климата (плюс 10-20 позиции в рейтинге Doing Business), активной большой приватизации и притока инвестиций.

Интересно, что после доработки отдельные показатели в макропрогнозе еще больше улучшились. Скажем, прогнозы по экспорту увеличили на 2,7 млрд долларов (до 60,2 млрд), а по импорту — на 2,2 млрд (до 70,6 млрд). Последние показатели изменились, исходя из новых ожиданий "Нафтогаза", который повысил прогноз цены на нефть (до 48 долларов за баррель) и газ. Газ в этом году будет закупаться по средневзвешенной цене 125 долларов за тысячу кубов (плюс-минус 5%).

Но уже в следующем году его стоимость вырастет до 180 долларов, в 2022 году — до 203 долларов, в 2023 году — до 214 долларов.

Это значит, что будут расти и коммунальные платежи, в частности, за отопление и горячую воду. В прогнозе дан расчет по росту розничных цен на га и электроэнергию для бытовых потребителей. Согласно им, газ в следующем году подорожает на 19% (плюс-минус 3:), в 2022 году — на 24%, в 2023 году - на 6%. Тариф на электроэнергию в этом год менять не будет. В последующие два года он будет расти на 25% ежегодно, а в 2023 году — на 5%. То есть, платежки будут съедать все большую часть семейного бюджета.

Тем не менее, в обновленном варианте прогнозируется увеличение доходов граждан и рост потребления. Такие ожидания базируются на пересмотре официальной минимальной зарплаты.

Так, ожидается, что в следующем году минимальная зарплата будет повышаться в два этапа — с 1 января до 6 тысяч гривен, с 1 июля — до 6,5 тысяч. С 1 января 2023 года минималка составит 6,7 тысяч, с 1 июля 2023 года — 7176 гривен. Средние зарплаты, согласно ожиданиям Минэкономики, вырастут с 11,3 тыс в этом году до почти 17,2 тысяч к 2023 году.

Базовая инфляция при этом будет снижаться (в следующем году — 4,5%, в 2022 году — 4%, в 2023 году — 3%).

Это позволило Минэкономики дать более высокие цифры по росту ВВП, чем предполагалось изначально. Ожидается, что увеличение соцстандартов подхлестнет потребление и снизит безработицу. Хотя, то касается минималки, вывод сам по себе сомнительный. Ведь в Украине, где львиная доля зарплат платится в конвертах, увеличение минималки означает лишь рост доходов бюджетников и тех, что получает белые оклады.

Плюс увеличатся отчисления с зарплат (ЕСВ и НДФЛ). Рост средних зарплат может подхлестнуть потребление, но не факт, что будет в запланированных Минэкономики рамках. По крайней мере, многие работодатели на ближайшее время не видят основания для повышения зарплат.

Еще один спорный момент - курс доллара. Хотя в Меморандуме с МВФ прописан курс доллара на эту год в 30 гривен, Минэкономики ожидает курс 27-28,3 гривны за доллар. В следующем году курс будет 28,8-29,1, в 2022 году — 29,3-29,5, в 2023 году — 29,5-29,7.

При этом Нацбанк уже высказал свои опасения относительно "формирования более крепкой гривны, чем предварительно прогнозировалось".

Минэкономики просчитало влияние разного курса на экономику. Оценивали, в частности, что будет в следующем году при долларе по 27 гривен и 28 гривен (очевидно, был соблазн нарисовать и такой курс).

"При курсе 27 гривен за доллар прирост реального ВВП уменьшится, по сравнению с базовым сценарием на 0,5 процентных пункта, общем импорта увеличится на 0,62 п.п, тогда как экспорт сократится на 0,45 п.п. При курсе в 28 гривен прирост ВВП уменьшится на 0,2 п.п, импорт увеличится на 0,24 п.п. экспорт сократится на 0,21 п.п", — говорится в пояснительной записке.

Минэкономики также предупреждает: представленный прогноз является "сценарным предсказанием". Кроме того, прогнозы могут заметно откорректироваться, если будут ухудшения по коронавирусу.

"Данный макропрогноз построен на сценарии завершения коронакризиса в этом году, но учитывая текущие тенденции (а сейчас уже некоторые эксперты говорят об одной сплошной «большой волне» COVID-19), прогнозы экономического роста на следующий год могут оказаться нереалистичными и будут существенно корректироваться уже в ближайшее время", — говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Электрическая цепь

Правительство прописало планы относительно компании "Оператор рынка", работающей на рынке электроэнергии. Как заявил Денис Шмыгаль, Украина продолжает имплементировать ворсы европейского Энергопакета, которые касаются присоединения украинского рынка электроэнергии к европейскому.

На первом этапе предусмотрена интеграция с Чехией, Словакией и Румынией, а затем — в европейский энергорынок.

Проект действительно важный, так как открывает Украине путь к экспорту электроэнергии, которой у нас переизбыток из-за снижение потребления. Но как все это будет работать на практике — пока неясно. Ведь Украина пытается внедриться в европейский энергорынок уже не первый год, но на деле пока ничего не вышло — сроки все время откладываются.

Детская схема

Один из сюрпризов Кабмина — постановление по бэби-боксам. "Страна" уже отдельно писала об этом документе.

Он предусматривает замену "пакетов малыша" на детские компенсации в размере 5 тысяч гривен. Их можно будет потратить в течение года по специальной социальной карточке в определенных магазинах. Покупать разрешат только детские товары. Но неясно, в какие именно магазины придется идти (их определят на конкурсе) и какие там будут ценники. Несложно предположить, что продавцы попытаются установить рекордные наценки, чтобы освоить больше миллиарда гривен из бюджета.

Украинские производители детских товаров в такой ситуации остаются не у дел - не факт, что торговцы предпочтут их продукцию, а не более дешевую китайскую. В свете заявленной поддержки отечественного производства такой подход выглядит, как минимум, странно.

Единый билет для поездов и самолетов

Еще один проект, который был внесен в порядок дня с голоса, — об электронном билете на транспорт. Министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил запустить пилотный проект и уже в ближайшее время объединить в единый билет железнодорожное сообщение (УЗ) и метро ("Киевский метрополитен"). Затем к нему будут подключаться и другие виды города и транспорта, в том числе, авиаперевозки по Украине.

Другой проект от Мининфраструктуры, за который проголосовал Кабмин, касается "зайцев". Министр посетовал, что армию контролеров в регионах не за что содержать. И для решения проблемы попросил оставлять штрафы за проезд без билета в местных бюджетах в расчете, что за эти деньги местные власти будут содержать контролеров. Это должно также повысить результативность охоты на "зайцев", ведь чем больше их оштрафуют, тем больше денег получит местный бюджет.

Срок за паспорт

Правительство с подачи МВД усилило наказание за подделку документов. Соответствующие изменения внесут в Уголовный кодекс Украины.

В пояснительной записке к проекту закона, утвержденного Кабмином, указано, что в последние годы в стране появились целый подпольные лаборатории, торгующие поддельными документами — внутренними и загранпаспортами, визами и пр. При этом услугами посредников активно пользуются иностранцы, использующие Украину как промежуточный пункт по пути в Европу.

Одна из причин активизации торговец поддельными документами — отсутствие жесткого наказания. Так, сегодня подделка документов — это всего лишь штраф до тысячи необлагаемых налогом минимумов, арест до шести месяцев или срок до двух лет (но последнее применяется редко).

Поэтому в УК решено добавить новую статью - 358.1. Она прописывает наказание именно за подделку документов, подтверждающих личность гражданина Украины, свидетельств о госрегистрации и актов гражданского состояния, а также за использование таких документов.

Так, использование подделок - это сразу арест на 3-6 месяцев или тюрьма на 3-5 лет (без возможности просто заплатить штраф).

При этом поддела документов чревата арестов д 6 месяцев или тюрьмой до трех лет (то есть, меньше, чем за использование подделок).

Штрафы за лекарства

Кабмин пересмотрел штрафы за продажу через аптечные сети запрещенных к реализации лекарств. Речь идет о препаратах, которые, к примеру, Гослекслужба запретила продавать по определенным показаниям (побочные эффекты, низкое качество и др.) или же если у них нет действующей регистрации (не получена или закончилась).

Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф от 20 до 100 необлагаемых минимумов (до 1,7 тысяч гривен). По новому проекту закона штраф вырастает сразу до 300-800 необлагаемых минимумов (то есть, до 5,1- 13,6 тысяч).

Также вырастут штрафы за продажу лекарств без рецепта. Сейчас это 6-25 необлагаемых минимумов, а в случае принятия Радой проекта закона — будет 100-500 необлагаемых минимумов (1,7 тысяч — 8,5 тысяч).

Стоит отметить, что, по законодательству, в Украине достаточно жесткие требования по рецептам. Скажем, к рецептурным относятся все антибиотики, многие противовоспалительные и пр. Другое дело, что сейчас эти нормы практически не работают. В аптеках можно свободно купить не только антибиотики, но и даже многие психотропные препараты.

Что позволяет украинцам не идти к врачу, а «назначать» себе лечение самостоятельно.

С одной стороны, ужесточение ответственности аптек за продажу лекарств без рецепта должно пойти на пользу здоровью граждан, с другой - придется по малейшему поводу бежать к семейному врачу за рецептом.

Долги по субсидиям

Кабмин обещает погасить долги по субсидиям по коммуналке и компенсациям на покупку сжиженного газа. Речь идет о старых долгах, которые накопили перед поставщиками услуг и гражданами за прошлые годы, еще до монетизации субсидий.

В общей сложности, это миллиарды гривен, которые попросту "зависли", так как было непонятно по какой схеме их перечислять.

К примеру, глава Ассоциации городов Укаины Александр Собожан рассказывал "Стране", что миллиардные долги образовались у местных властей, которым государство в свою очередь не перечисляло субвенции на субсидии и компенсации по коммуналке. Но и из местных бюджетов платить было нечем, так как денег на эти цели попросту нет.

Также в бюджете на 2020 год нет отдельной статьи о погашении старых долгов.

Поэтому отдельным распоряжением Кабмина прописан порядок для погашения задолженности, который как указано в пояснительной записке "будет применен разово". Деньги будут идти через Минсополитики, которое перечислит их на специальные казначейские счета в региональные органы социальной защиты. Последние перечислят их на банковские счета ОСМД и коммунальщиков.