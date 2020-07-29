Народные депутаты уже второй раз пытаются сбить с должности министра здравоохранения Максима Степанова.

Первую попытку предпринимала фракция "Голос" еще в мае, когда не прошло даже двух месяцев со дня его назначения. Тогда депутаты собирали подписи за отставку, но так и не довели дело до конца. Теперь "Голос", заручившись поддержкой "Европейской солидарности" и части фракции "Слуг народа" зарегистрировали проект постановления в Верховной Раде об увольнении Степанова. Всего под документом подписалось около 100 нардепов. Последний в перечне - уже бывший народный депутат Святослав Вакарчук.

"Находясь на должности министра здравоохранения Украины, Степанов Максим Владимирович продемонстрировал непригодность к выполнению должностных обязанностей, некомпетентность и профессиональную небрежность. Под его руководством, Министерство здравоохранения Украины выявило тотальную неспособность обеспечить способность системы здравоохранения противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в пояснительной записке.

Какие на самом деле причины стоят за очередной попыткой уволить Степанова и будет ли она успешной, анализирует "Страна".

Уволить за профнепригодность и небрежность

Кандидатура Максима Степанова на должность министра здравоохранения изначально была негативно воспринята той частью депутатского корпуса, которых давно окрестили "соросятами".

Речь идет о депутатах, плотно сидящих на западных грантах. Их же соотносят с группой поддержки бывшей и.о. министра Ульяной Супрун. Например, депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина, чье имя стоит первым в перечне авторов проекта постановления об увольнении министра, была заместителем Супрун в Минздраве, а сейчас активно критикует работу Степанова.

Еще в мае "соросята" устроили настоящую травлю министру, активно раскручивая скандал с закупками защитных костюмов для медиков по якобы завышенной цене. Самого министра даже прозвали "Костюмовым" из-за этой истории.

Сейчас их обвинения свелись к 4 пунктам.

Во-первых, именно Степанова авторы постановления винят в том, что обеспеченность системы учреждений охраны здоровья противоэпидемическими материалами находится на низком уровне, и с начала эпидемии заболело более 3,5 тысяч медицинских работников.

Также именно министра авторы постановления считают ответственным за то, что работники отрасли, задействованные в борьбе с COVID-19, не получили доплаты в размере 300%. Отметим, что сам Степанов отмечал, что выделение доплат зависит от полномочий органов местного самоуправления и руководителей учреждений охраны здоровья.

Также в перечне претензий все те же проваленные закупки защитных костюмов для медиков и конфронтация с ГП "Медзакупки". Как говорится в пояснительной записке, Минздрав закупил костюмы по цене, которая вдвое превышает рыночную, но поставка самих костюмов задержалась на более, чем полтора месяца.

"Таким образом, Степанов Максим Владимирович вместе с другими должностными лицами Минздрава Украины прибегли к злоупотреблению служебным положением и действовали вопреки интересам службы", - считают инициаторы увольнения.

Вообще недовольство медзакупками проходит красной лентой через все постановление об увольнении Степанова. Авторы документа считают, что Минздрав провалил госмедзакупки за деньги госбюджета, а это приведет к дефициту необходимых лекарств для многих украинских пациентов.

"Большая часть государственных программ еще даже не передана международным организациям. А это значит, что больные гепатитом, туберкулезом, легочной гипертензией и другими заболеваниями просто будут умирать без лекарств", — отмечается в сообщении.

Напомним, речь идет о том, что в предыдущие годы закупками лекарств занимались международные партнеры, как ЮНИСЕФ, ВООЗ, IDA Foundation (Нидерланды), Crown Agents (Великобритания), Partnership for supply chain management (США), Global Drug Facility (Швейцария). Но делали это они также не бесплатно. Когда в 2015 году принимался соответствующий закон, его противники говорили, что деньги в сумме 2,2 млрд грн (по состоянию на март 2015 года) отдаются организациям, которые до этого никогда не работали на украинском медицинском рынке и не знают его специфику. Более того, Минздрав засекретил даже от самих народных депутатов договоры с этими организациями, ссылаясь на коммерческую тайну.

Ольга Стефанишина утверждает, что поскольку на данный момент договора с международными организациями не подписаны, Степанов, якобы, хочет передать закупки в тендерный отдел Минздрава, "чтобы закупить лекарства втридорога через фирмы-прокладки".

Что характерно, что в адрес ведомства, когда им руководила Супрун (а ее заместителем была Ольга Стефанишина), из года в год звучали аналогичные обвинения. Например, полтора года в Украину лекарства не поставлялись вообще, а деньги просто лежали на счетах международных организаций.

Более того, методы проведения закупок, которые сложились при их правлении, аукиваются Украине до сих пор.

Буквально на днях известный иммунолог Андрей Волянский описывал критическую ситуацию с закупками вакцин, которыми занималась ЮНИСЕФ. По его данным, в течение нынешнего лета в регионы было распределено 250 тысяч доз вакцины от кори, паротита и краснухи, купленные еще в 2017 году. Также в регионы распределили 3 тысячи доз вакцины против бешенства и 928 тысяч доз ОПВ ("живой" вакцины от полиомиелита), которые были куплены в 2018 году.

"Бюджет 2019 года в июле 2020 года ЮНИСЕФ еще не начинал тратить", - пишет иммунолог. По его данным, из-за такой непродуманной закупки огромное количество вакцин подлежат утилизации из-за истечения срока годности.

"Все это "богатство" (широко разрекламированный трехлетний стратегический запас вакцин) придется постепенно утилизировать за истечением годности, - сообщил Волянский. - ЮНИСЕФ сидит на закупках вакцин (получает бюджетные деньги в размере 300-400 млн гривен в год) с 2015 года. Полтора года вакцины просто не завозились, с лета 2016 года пошел поток индийских. В 2015 году была прокручена афера по сбросу в Украину под видом гуманитарной помощи нескольких миллионов трехвалентной ОПВ, подлежащей утилизации в апреле 2016 года. В 2015 и 2016 годах постановления КМУ о перечне закупаемых вакцин не выполнялись и менялись постфактум в соответствие с проведенными закупками... В общем, катастрофа вакцинопрофилактики в Украине продолжается под уверенным руководством ЮНИСЕФ и выполняющими его указания МОЗУ и КМУ".

И наконец Степанова обвиняют в том, что он постоянно ставит под угрозу работу украинских больниц, атакуя руководство Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Якобы министр в ручном режиме хотел сменить главу НСЗУ и поставить на эту должность своего "смотрящего".

"Все это более чем веские основания для увольнения Максима Степанова с должности Министра здравоохранения Украины, учитывая его неспособность обеспечить надлежащую работу системы здравоохранения в условиях пандемии", — считают инициаторы проекта.

Сам же Степанов буквально накануне обвинял НСЗУ в том, что служба не заключила с медицинскими учреждениями ни одного договора о повышенных тарифах на экстренную медицинскую помощь, несмотря на то, что правительство приняло решение об увеличении финансирования экстренной медицинской помощи на 40% с 1 июля.

Впрочем, как уже писала "Страна", реальной причиной наката на Степанова были его намерения остановить второй этап медицинской реформы. О чем он неоднократно публично заявлял.

В тоже время, дальше заявлений пока дело не пошло. И второй этап никто не останавливал.

И за это его атакуют уже с другой стороны.

Например, черниговский мажоритарщик Антон Поляков в разговоре со "Страной" отмечает, что на его округе люди очень недовольны медицинской реформой.

"Из-за продолжающегося необдуманного второго этапа медреформы и абсолютно провальной работе Минздрава во время карантина. Многие больницы и медучреждения недофинансированные. А второй этап псевдомедреформы надо пересмотреть и адаптировать под украинские реалии. Ни шагу в эту сторону Минздрав не сделал", - говорит Поляков "Стране".

В поддержку Степанова уже выступила главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская, написавшая на своей странице в Facebook, что у инициаторов увольнения министра конфликт интересов со всем государством.

"У шайки грантоедов, инициировавших отставку Степанова, конфликт интересов с нашим государством, ибо они длительное время получали доходы от налогоплательщиков другой страны. К слову, кто такие грантоеды. Это не те люди, которые получают гранты. На гранты делается наука, проводятся исследования, мои ученики имеют возможность, выиграв мелкие гранты, посещать различные международные конференции и т.д. Грантоед - это человек без должного образования, работающий в различных общественных организациях и получающий абсолютно неадекватные доходы в нашей нищей стране, например, тысячи долларов только зарплаты и миллионы на какую-то там борьбу. Например, с ВИЧ-инфекцией, по которой мы лидируем. Или с коррупцией ...) Потом эти люди вдруг получают государственные должности. И рассказывают всем мантры про Богатырёву. Хотя по ущербу для отрасли, для больных перещеголяли уже не только ее, но и некоторых нацистских докторов. Ибо, читая отчеты счётной палаты про поставленные просроченные лекарственные средства, например, для онкобольных детей, приходят в голову именно такие ассоциации. Вот прямо вижу, как в Европе активиста ставят руководить стратегической отраслью. Или бренд менеджера промоакций пива. Или оператора заправочных станций...) коллектора, архитектора и т.д. Ну, конечно, они против Степанова...., - пишет Голубовская на своей странице в Facebook. - Если они кого-то и боятся, то это Трампа...) на все остальное им начхать ... на всех остальных тоже".

И хоть Голубовская это прямо не пишет, но в ее словах прослеживается четкий намек на Ольгу Стефанишину, которая по образованию филолог.

Бунт готовят на осень

Постановление об увольнении Степанова в Раде появилось во время летних каникул. До 20-х чисел августа внеочередных заседаний депутаты не планируют. Таким образом, даже при всем желании, парламент не смог бы рассмотреть этот вопрос в ближайшее время.

Уже не говоря о том, что согласно законодательству, Верховная Рада не имеет полномочий увольнять отдельных министров, и это является прерогативой Кабмина.

Во-вторых, в руководстве монобольшинства отмечают, что подписи отдельных депутатов из "Слуг народа" под этим постановлением - это их личная инициатива, а вовсе не генеральная линия партии.

"Это инициатива отдельных депутатов всех политических фракций. Мы это не обсуждали на заседании фракции и в чатах партийных это не обсуждается. Сомневаюсь, что инициатива будет поддержана всеми народными депутатами, так как не называли никаких аргументов его неэффективности", - сказал "Стране" депутат Александр Качура (СН).

Один из заместителей главы фракции в разговоре со "Страной" добавляет, что еще в начале лета на Банковой все же обсуждали вопрос, на кого можно заменить Степанова. Тогда его наиболее вероятным преемником назывался главный санитарный врач Виктор Ляшко. Но сейчас разговоры об отставке министра не идут.

"Поэтому инициатива отставки на данный момент выглядит бесперспективной", - говорит "Стране" собеседник.

Глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко в разговоре со "Страной" отмечает, что куда вероятнее увольнение Степанова, если будет отставка всего правительства. Но об этом пока говорить преждевременно.

"Против Степанова сейчас международная фармацевтическая мафия, которую представляют как раз "соросята", и наша отечественная фармацевтическая мафия. Потому что они не любят конкурентов. И тем более в таком деле как государственные закупки лекарств. А сам Степанов, который занимался бизнесом, и у которого семья занимается бизнесом, он очень коммерческий человек. Соответственно, он и сам не против контролировать эту сферу. Поэтому весь конфликт исключительно из-за того, кто будет распределять деньги", - считает Кравченко.