Конкуренты мэра Харькова Геннадия Кернеса не оставляют надежд помешать ему переизбраться на осенних выборах. Или как минимум не дать ему победить в первом же туре и сформировать большинство в горсовете.

Какой предвыборный расклад в первой столице на данный момент, разбиралась "Страна".

Война бордов

Харьков понемногу втягивается в избирательную кампанию по местным выборам. Основные политические игроки спешат заполнить город своей рекламой.

Наиболее массированно продвигает себя, по наблюдениям местных СМИ, городской голова Геннадий Кернес с партией своего имени.

Одно время множество рекламных плоскостей было занято плакатом с надписью "Блок Кернеса — Успешный Харьков!" и шуточным изображением мэра, показывающего пальцами любимый свой (и Уинстона Черчилля) знак V "Виктория". На центральной площади Свободы под интересы мэра занято два билборда и три мультимедийных экрана, на которых, впрочем, ротируется также реклама экс-главы Харьковской области, народного депутата Юлии Светличной (внефракционная) и партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ).

Как говорят политконкуренты Кернеса, такого обилия агитации тот добился благодаря контролю над рекламными агентствами и админресурсу.

"Мэр всячески блокирует наши борды по городу. С "боями" он выдал нам 250-300 плоскостей, что очень мало для Харькова, зато собой завесил по полной программе", - говорит собеседник издания в окружении главы Харьковской области Алексея Кучера.

А там, где все-таки удалось разместить борды с губернатором, над ним возвышается Кернес со своим фирменным знаком. Ставя как бы "рожки" Кучеру.

Фото из открытых источников

На территории области бордов пропрезидентской партии "Слуга народа" (СН), к которой принадлежит Кучер, больше.

По словам собеседника в окружении губернатора, на большинстве изображен Кучер, как наиболее узнаваемый представитель Зе-команды в области, а также экс-начальник Главного территориального управления юстиции в Харьковской области Татьяна Егорова-Луценко (чье назначение первым зампредседателя Харьковской облгосадминистрации Кабинет министров недавно согласовал), гендиректор промгиганта "Турбоатом" Виктор Субботин и бывший чемпион Европы по боксу по версии WBO Сергей Федченко.

Эти люди, а также народные депутаты от СН, избранные в Харькове, станут публичными лицами кампании политсилы в регионе, и, как дает понять собеседник издания, некоторые потом попадут в избирательные списки.

Вполне вероятно, Кучер в партийной рекламе появился неслучайно. До сих пор остается интригой, кто пойдет от СН на мэра Харькова. Как намекает собеседник издания в окружении Кучера, вариант баллотирования того "возможен".

Некоторое время тому назад неофициально обсуждалась кандидатура IT-предпринимателя Романа Катеринчика, но, судя по всему, тот уже не выйдет на дистанцию. "Этот вопрос закрыт", - комментирует источник без подробностей.

"Губернатору" же действительно нужна дополнительная раскрутка, если он не хочет провалиться на выборах. Кучера очень плохо знают в области, при том что назначен он был 6 ноября прошлого года.

Согласно исследованию социологической группы "Рейтинг", проведенному в начале июля, положительно относятся к председателю Харьковской облгосадминистрации только 6% респондентов из числа жителей региона, нейтрально — 26%, отрицательно — 14%, а 54% участников опроса заявили, что вообще его не знают.

При этом к Кернесу положительное отношение — у 60% респондентов, нейтральное — у 26%, отрицательное — у 13%.

Светличная и Фельдман

По замерам "Рейтинга", положительный баланс доверия — недоверия также у экс-главы области Светличной (44% - положительное отношение, 26% - нейтральное, 14% - отрицательное) и члена парламентской фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александра Фельдмана (36% - положительное, 37% - нейтральное, 15% - отрицательное).

Фельдман уже заявил, что "Оппоплатформа" его выдвигает на мэра города.

Собеседник издания в политических кругах Харькова считает, что у нардепа есть шансы получить хороший результат на выборах. При том, что он находится в жесткой оппозиции к Кернесу.

"Он узнаваемый, медийный. У него не только серьезный бизнес (Фельдман контролирует самый большой в городе рынок "Барабашово" - Ред.), но и известные меценатские проекты типа "Фельдман экопарка". Он избирается на своем округе вопреки Кернесу, у него там действует постоянный штаб. Деньги на выборы он соберет", - прогнозирует собеседник "Страны".

Сам Фельдман в своем заявлении о выдвижении в мэры отметил: "Харькову нужна полная перезагрузка. В нашем городе не может и не должно быть мэра-царя, от расположения или немилости которого зависят судьбы предприятий, компаний, судьбы людей" (больше о противостоянии нардепа и мэра можно прочитать здесь).

Не менее интересно развивается ситуация для Светличной.

С одной стороны, как уже писала "Страна", она зарегистрировала партию под названием "Блок Светличной "Вместе!".

С другой стороны, в политических кругах ходят слухи о ее переговорах с партией "За будущее" (ЗБ), которую сейчас активно строит близкий соратник олигарха Игоря Коломойского народный депутат Игорь Палица.

Как писала “Страна”, основой для этой политсилы стала получившая ее имя депутатская группа в Раде, в состав которой входит Палица. Также в ЗБ влился актив его бывшего политпроекта "УКРОП" и ряд региональных игроков вроде экс-нардепа Ярослава Москаленко, который теперь занимается ее подготовкой к кампании в Киевской области.

Источник в окружении Светличной подтверждает, что диалог с "За будущее" продолжается.

"К какому решению они придут, не знает сейчас никто", - уверяет собеседник.

При этом ходят разноречивые слухи о намерениях самой Светличной участвовать в выборах мэра Харькова.

Вчера, например, харьковский активист и внефракционный депутат горсовета Игорь Черняк заявил, что будет идти на выборы мэра Харькова вместе с "командой Светличной". То есть если ему верить, то сама экс-губернатор на выборы не пойдет.

Скрин "Страны"

С другой стороны, собеседник, близко знакомый со Светличной, однозначно говорит, что она на выборы мэра пойдет.

В таком случае у Кернеса будет сразу два серьезных противника, хорошо известных в Харькове - Фельдман и Светличная. Плюс еще пока непонятный кандидат от "Слуги народа", который, впрочем, в любом случае будет опираться на поддержку власти и создаст тем самым определенные проблемы для действующего мэра.

При данном раскладе вполне вероятно, что Кернес в первом туре не одержит победу. А во втором туре могут быть варианты.

"Если Фельдман и Светличная пойдут, если будет серьезная кампания у кандидата от "Слуги народа", есть шансы на второй тур, без которого Кернес явно хотел обойтись. Если замаячит второй тур, подключится Аваков (министр внутренних дел Арсен Аваков, давний недруг Кернеса — Ред.). Еще говорят, что президент Зеленский очень хочет "двухсерийные" выборы в Харькове, потому что не любит Кернеса. То есть Офис президента тоже будет играть против него. А там, глядишь, повторится история в Николаеве, где нынешний мэр Сенкевич еле прошел во второй тур, победив кандидата от "Оппоблока", который достиг потолка поддержки еще в первом туре", - говорит собеседник в окружении губернатора Алексея Кучера.

Впрочем, пока, как видно из опросов, Кернес имеет немалую поддержку харьковчан. И конкурентам нужно будет приложить большие усилия, чтобы не допустить его победы в первом же туре и нанести поражение во втором.

Битва за горсовет

Еще большая интрига на выборах в горсовет. Там у Кернеса ситуация хуже, чем на выборах мэра.

Публикуемые рейтинги показывают четверку лидеров - Блок Кернеса "Успешный Харьков" (30-35%), ОПЗЖ (20-25%), "Слуга народа" и Блок Светличной (обе партии в пределах 10-15%).

То есть у мэра может и не оказаться большинства в будущем горсовете Харькова. Поэтому борьба здесь будет жесткой.

Для Кернеса принципиальная задача - нарастить рейтинг своей политсилы, чтобы она смогла сформировать большинство в будущем горсовете (возможно, с одной из небольших партий, которая сможет пройти 5% барьер). Для его противников главная задача - не допустить этого.

"Исходя из нынешних раскладов, в городе будут четыре субъекта выборов — Кернес, Райнин (глава областной парторганизации ОПЗЖ — Ред.), Светличная, которая близка к Райнину, и коллективный "слуга народа" - там трудно выделить кого-то одного. Они будут делать погоду и определять конфигурацию власти в Харькове и области после выборов", - резюмирует собеседник издания, близкий к Харьковской облгосадминистрации.