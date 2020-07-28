Летние распродажи одежды и обуви сейчас на пике.

Щедрые скидки - до 50-70% и даже больше — предлагают как отечественные магазины, так и иностранные интернет-площадки, где также могут закупиться украинцы. Скажем, американский интернет-магазин Tommy Hilfiger распродается с минус 80%, а 6pm - с минус 75%.

Щедрость ритейлеров вполне объяснима. На традиционные сезонные акции в этом году наложились последствия карантина. Из-за вынужденного простоя продавцы вошли в лето с огромными запасами товара, поэтому вынуждены спешно распродавать коллекции, чтобы заработать хоть что-нибудь. По этой причине даже магазины, которые всегда давали минимальные скидки, этим летом расщедрились.

"В сетевых магазинах скидки уже — минус 60 -70%. Украинские производители дают от дисконт от 20 до 50%. Это - единственный способ оживить продажи", — пояснила маркетолог, руководитель агентства MPR Communications Group и пространства украинских дизайнеров Designer's Room в ТРЦ Art Mall Лидия Маркова.

Но вот новые коллекции будут на любителя - как по ассортименту, так и по ценам.

"Традиционные цепочки мирового рынка индустрии рвутся, многие фабрики останавливались на карантин и переходили на пошив защитных костюмов и масок. Поэтому будут задержки с поставками. Плюс — тенденции коронавирусной моды меняются. Сейчас вообще никто не понимает, что делать и как работать", — говорит глава Ассоциации поставщиков розничных сетей Алексей Дорошенко.

В Украине эти тренды усугубляет еще и неопределенность с долларом. Сети заказывали новые коллекции, когда доллар был по 26 гривен, и не понимают, какие нужно рисовать ценники, если курс, как и прогнозируется, приблизится к 30 гривнам.

При этом уже сейчас понятно, что массовых распродаж, таких как сейчас, осенью не будет. К примеру, американские сети Walmart и Target предупредили, что в этом году "черная пятница" с рекордными скидками и "штурмом магазинов" отменяется.

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Сбрасывают последнее

Украинские магазины начали выход из карантина с массовых распродаж. Собственно, у продавцов попросту не было другого выхода. За время вынужденного простоя у них накопились немалые долги по зарплатам и аренде (скидки на нее дали не все владельцы площадей) плюс на складах зависла весенне-летняя коллекция. Причем, понятно, что шансы реализовать весенние вещи по полной цене на момент открытия магазинов после карантина (а это было в мае-июне) уже были потеряны.

Кроме того, заметно упала покупательская способность украинцев. И, как показала практика, даже "пригласительные" скидки в 20-30% сработали далеко не во всех торговых точках.

Ритейлеры отмечали, что люди с удовольствием гуляли по торговым центрам, присматривались и мерили одежду, но вот покупать не спешили. даже те, у кого были деньги, предпочли потратить их на отпуск, а не на обновки.

Поэтому продавцы были вынуждены давать более щедрые скидки. В итоге сейчас во многих магазинах летние коллекции распродаются со скидками до минус 70%, а некоторые дают еще дополнительно минус 10-20% при покупке нескольких единиц.

Правда, сохранились и все традиционные уловки продавцов. Скажем, некоторые сначала завышают ценники, а уже потом дают скидку. В итоге получается не минус 50%, а только минус 30%.

Продавцы корректируют ценники и с учетом растущего курса доллара. К примеру, еще месяц назад женский спортивный костюм Moschino в интернет-магазине MD Fashion стоил со скидкой 5 тысяч гривен, а сейчас предлагается уже больше чем за 6 тысяч. То есть, по ходу распродажи он не подешевел, а, наоборот, подорожал. Поэтому реальные скидки в украинской рознице не минус 50-70%, а в лучшем случае до минус 40%.

"Кроме того, ценники у нас изначально завышенные, так как продавцы закладывают наценку на уровне от 50%", — говорит Дорошенко.

Но массовые распродажи сейчас проводят и иностранные интернет-магазины. Скажем, на американском 6pm (обувь и сумки) — минус 75%, Tommy Hilfiger — минус 80%, Michael Kors - минус 50%, Nike - минус 25%. И там вещи можно купить еще дешевле, чем в отечественной рознице.

Впрочем, нынешняя щедрая распродажа может оказаться последней. Эксперты утверждают: осенью и зимой больших скидок можно не ждать.

Черной пятницы не будет?

Пандемия нанесла сокрушительный удар по мировой фэшн-индустрии. Ситуация начала усугубляться в феврале. На это время традиционно приходится много модных показов, а также делают заказы на осенне-зимнюю коллекцию следующего года. Весенне-летних коллекции к последнему месяцу зимы уже, как правило, всегда отшиты и начата их отгрузка.

Поэтому основные последствия коронавируса для индустрии моды мы увидим уже на следующих осенне-зимних коллекциях, которые как раз начали поступать в украинские магазины.

"По новым коллекциям есть нюансы. Так как многие швейные фабрики мировых брэндов были переориентированы на пошив масок и костюмов (а некоторые и вовсе закрывались на карантин -Ред.) коллекции отшиты в меньшем количестве", — говорит глава Украинской торговой гильдии Евгения Локтионова.

Кроме того, наши продавцы не знали, что заказывать, так как предусмотреть последствия пандемии на рынок было сложно, но уже тогда компании понимали, что деньги нужно тратить осторожно.

"До сих пор непонятно, каким будет новый сезон. Много вариантов, который зависят от ситуации с коронавирусом. Пойдут ли дети в школу, а студенты в институты или же с осени снова ужесточат карантин.

Если карантин будет такой как сейчас (то есть, без особых ограничений - Ред.), а учебный год начнется не дистанционно, то новые коллекции будут востребованы", — говорит Локтионова.

Украинские швейники, по словам Лидии Марковой, тоже взяли паузу, а многие небольшие производства и вовсе закрылись.

"Что касается новой коллекции, то сейчас все ещё не понимают: шить что- то или продавать прошлую коллекцию со скидками. Думаю станет понятно не раньше августа", — отмечает Лилия Маркова.

"Это сейчас главный вопрос - что делать дальше? Сделаем шаг и смотрим, в том ли направлении. Все сейчас меняется - от моды до формата продаж", - добавила владелец компании Rito (трикотажная одежда) Татьяна Абрамова.

Но в любом случае со старта сезона щедрых скидок не будет, а ценники на одежду и обувь могут вырасти.

При этом, по словам Марковой, не исключено, что многие со старта дадут пригласительный дисконт до минус 10-15%. Но - за счет изначального завышения цен.

"Цены изначально всегда завышаются, чтобы потом можно сделать скидки", — раскрывает Маркова секреты кухни украинских ритейлеров.

В одной из сетей нам рассказали, что осенние коллекции будут примерно на 15% дороже прошлогодних и щедрых распродаж не предвидится.

"Считаем сразу по 30 гривен за доллар - именно такой курс прогнозируется до конца года. Коллекция - штучная, многие модели завезены в ограниченном количестве, потому остатков не будет. Соответственно и отдавать за полцены товар нет смысла, надеемся все продать по полной цене. Понятно, что к новому году скидки будут, но не факт, что минус 70%. А вот на "ночные шопинги" или черную пятницу скидки будут, скорее, маркетинговые, то есть, реально - не выше 30%", — говорит представитель компании-ритейлера.

Стоит отметить, что от традиционных межсезонных распродаж планируют отказаться многие мировые сети.

Скажем, американские Walmart и Target предупредили, что в этом году черной пятницы с рекордными скидками и "штурмом магазинов" не будет. Основная причина - чтобы не собирать в магазинах "толпу".

Не исключено, что этот аргумент подхватят и наши продавцы.

"В черную пятницу у нас всегда очереди в магазинах. Так что есть риск привлечь не только покупателей, но и контролеров, если к тому времени карантинные ограничения еще не отменят", - говорит Дорошенко.

Но, по его словам, акции переместятся в интернет-магазины. "Иностранные площадки точно будут завлекать покупателей скидками. Чем смогут воспользоваться и украинцы", — говорит Дорошенко. Хотя и там скидки могут оказаться меньшими, чем обычно.

Тренировочные брюки идут на ура

Мировая индустрия моды сейчас кардинально меняется. Основных тенденций несколько.

Во-первых, заметно изменились модные предпочтения покупателей.

"Есть спрос на базовые вещи. Люди формируют универсальный гардероб, покупают вещи, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку, а если вдруг новый карантин, то и дома носить. Так называемый стиль "офис-баня-ресторан". Но при этом есть запрос на креатив, какие-то яркие детали, который мы предлагаем решать за счет аксессуаров", — говорит Абрамова.

Схожие тенденции наблюдаются и на мировом рынке одежды. Так, на фоне резкого снижения продаж на волне карантина, объемы реализации тренировочных брюк выросли больше чем на 60%, а запросы на поиск домашней одежды — на 400%.

При этом, к примеру, интерес к товарам премиальных брэндов обвалился на 18%, а люксовых - больше чем на 30%.

По прогнозу Boston Consulting Group, запросы потребителей после карантина будут кардинально отличаться от прежних. Люди перестанут гнаться за модой и будут покупать максимально практичные вещи.

При этом известный историк моды Кимберли Крисман-Кэмбелл утверждает, что индустрию мод ждет переворот, аналогичный тем, что наблюдались после мировых войн. То есть, будет запрос на женственность и "легкомыслие", а также максимальное проявление индивидуальности.

Такие вводы эксперт сделала на основании популярных флеш-мобов - когда люди на карантине наряжались и выкладывали снимки модных луков в соцсети (такие флеш-мобы были популярны и у нас).

"Креатив просто зашкаливает", — говорит Крисман-Кэмбелл.

Во-вторых, продажи все активнее уходят в онлайн. Это тренд активно развивался и до карантина, но на волне пандемии произошел настоящий скачок. Скажем, в компании Inditex (ZARA, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti и др.) отмечают, что, несмотря на закрытие на карантин 88% магазинов, продажи у них упали только на 44%. При том рост онлайн-продаж за первый квартал 2020 года поставил 50%, а в апреле - на 95%.

"Продажи через интернет-магазин растут, особенно активно переходят на такой формат наши постоянные покупатели, которые знают бренд. Поэтому мы начали активно развивать этот канал", — говорит Абрамова.

В-третьих, растет спрос на товары для дома (кроме одежды, это также различный трикотаж, ковры, постельное белье, швейный декор и другие). Поэтому многие бренды спешно расширяют это направление.