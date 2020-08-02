У 17% украинцев на карантине секса стало меньше. По данным проекта Rubikon, только 8% украинцев стали заниматься сексом чаще. Эта статистика идет в разрез с заявлением президента Владимира Зеленского, который в самом начале карантина призвал украинцев использовать время на самоизоляции с пользой: улучшать демографическую ситуацию в стране.

Другие социсследования также показывают, что призыв Зеленского к любви остался без ответа. По данным социологической группы "Рейтинг", во время карантина 8% украинцев стали чаще заниматься сексом, а 14% - реже. Кроме того, оказалось, что 21% опрошенных вовсе не занимаются сексом на карантине.

“Страна” решила выяснить, как на демографическую ситуацию повлиял карантин, и почему секса в жизни украинцев становится все меньше.

Больше виртуального секса, меньше реального

Специалисты говорят, что снижение сексуальной активности на фоне карантина закономерно. Это часть глобального тренда, который фиксируют ученые во всем мире на протяжении последнего десятка лет: у людей пропадает интерес к сексу.

Так, ученые Каролинского института в Стокгольме в период с 2000 по 2018 года проводили опросы 10 тысяч разных мужчин и женщин в возрасте от 18 до 44 лет. Их спрашивали о количестве сексуальных контактов и партнеров за прошлый год.

Как выяснилось, люди стремительно теряют интерес к сексуальным контактам, особенно молодежь. Так, более трети граждан США в возрасте от 18-24 лет сообщали, что за последний год не занимались сексом. Эти данные увеличились на 63% в сравнении с 2002 годом.

Кроме того, недостаток сексуальной активности вырос и среди представителей обоих полов в возрасте от 25 до 34 лет.

Среди возможных причин подобной тенденции называют повышенный уровень стресса, а также доступность и разнообразность "сольных развлечений" в интернете.

Украина уже несколько лет бьет рекорды по просмотру порно и покупкам секс-игрушек. Наша страна входит в топ-20 стран-любителей фильмов “для взрослых” на популярном порносайте Pornhub. Трафик из Украины в 2019 году вырос на 14%. Зритель PornHub из Украины проводит на ресурсе 9 минут 56 секунд за одну сессию.

Более трети всех пользователей ресурса - молодые люди в возрасте 24-35 лет.

С каждым годом, говорят специалисты, секс все больше виртуализируется и роботизируется. Сексологи утверждают, из-за этого люди все меньше занимаются сексом друг с другом.

"Параллельно с увеличением виртуального секса становится меньше секса реального. Люди предпочитают провести вечер наедине с собой, с секс-игрушкой и порносайтом, чем заняться любовью с партнером. И это очень опасный тренд", – отмечает сексолог Юлиана Толкачева.

Секс-игрушки продаются с призывом разнообразить сексуальную жизнь. Но возможности современных секс-игрушек настолько превосходят человеческие, что они часто становятся не дополнением к сексу, а его заменой. Особенно, если сочетать их использование с порно. По словам сексологов, частая мастурбация под порно снижает либидо и возможность получения оргазмов с партнером.

К слову, “сольные развлечения” во время карантина стимулируют и украинские госкомпании. Так, “Укрпочта” запустила бесплатную доставку книг и секс-игрушек - в госкомпании решили, что с этими товарами людям будет легче переносить режим самоизоляции.

"Люди стали меньше интересоваться сексом еще и потому, что появилось много альтернативных стимулов, помимо сексуальных контактов", - считает Спартак Суббота, психиатр и советник министра здравоохранения Украины.

Альтернативные стимулы - это другие формы досуга.

"Раньше у молодежи было не так много вариантов развлечений. Сейчас, помимо секса, в свободное от работы время можно ходить на концерты, рейвы, ездить в поездки. Раньше люди путешествовали гораздо реже. Ввиду этого изменилась потребность в таком стимуле, как секс”, - говорит “Стране” Спартак Суббота.

Доступный секс и неограниченный доступ к порнографии тоже влияет на сексуальную активность.

“Еще несколько десятков лет назад все, что было связано с сексуальной сферой, было табуированным и необычным. А сейчас все в открытом доступе. Уже никого не удивишь “умными” секс-игрушками или девиациями сексуального характера. Устраняется запретность - и спрос тоже падает”, - анализирует Спартак Суббота.

По словам социолога Виктора Небоженко, в современном мире появилась и еще одна платформа, в определенном смысле заменяющая секс - соцсети.

“Зайдите в “Инстаграм” - это же сплошной эксгибиниционизм. Там каждый второй раздетый. Все улыбаются, все якобы счастливы, вся личная жизнь на показ - это же сумасшествие. Люди находят знакомства в интернете. Секс есть, он никуда не делся, просто все больше переходит в виртуальный мир. Не делайте из людей импотентов - просто у них сейчас много отвлекающих факторов”, - уверяет Виктор Небоженко.

Спрос на секс растет, когда есть запрет на секс

На первый взгляд кажется странным то, что во время первых месяцев карантина, когда украинцы сидели дома с семьей на жесткой самоизоляции, не произошел резкий скачок сексуальной активности. Даже наоборот - по данным проекта Rubikon, за первый месяц карантина 17% украинцев стали заниматься сексом реже.

Однако с точки зрения специалистов, все вполне логично.

Виктор Небоженко считает, что это связано со стрессом и коронакризисом - людям просто не до занятий любовью.

“Секс, работа, заботы, родственники, дети, деньги - все это связано. Если нет работы, все сидят дома, секс не заменяет прочих активностей. В таких обстоятельствах вылазят наружу многочисленные психические и социальные семейные проблемы. Карантин - не лучшее время для секса и улучшения демографической ситуации в стране. В стране кризис, а кризис всегда связан с демографической “ямой”. Люди откладывают рождение детей. Если посмотреть на период перестройки, с 1985 по 1995 год, с середины этого периода как раз началась демографическая “яма”, - анализирует Виктор Небоженко.

По его словам, ждать улучшения рождаемости сейчас в Украине в таких условиях - бессмысленно.

Секс-коуч, сексолог и тренер по мужскому имфитнесу Дмитрий Свиридов также считает, что главной причиной спада в сексуальных отношениях стал стресс, вызванный неопределенностью во время карантина. Все согласно пресловутой пирамиде Маслоу: пока человек озабочен выживанием и безопасностью, в том числе финансовой, речи о продолжении рода не идет.

"В состоянии стресса, когда многие украинцы застряли дома и лишились работы, нет желания заниматься сексом - нужно думать, как выжить, где брать деньги. На первом месте оказалось выживание, а не размножение”, - анализирует Свиридов.

В семьях, где есть дети, банально некогда было найти время на секс - ни садики, ни школы не работали, и у родителей часто не было возможности даже поговорить наедине, не то что заняться любовью.

На сексуальных отношениях сказалось и вынужденная каждодневная близость. Пары, которые в обычное время не проводили вместе 24/7, фактически оказались заперты в четырех стенах. Не все смогли выдержать испытание постоянным нахождением вместе с партнером, пусть даже любимым. У многих пар, говорит сексолог, дошло даже до развода.

“Обычно семейные пары не находятся 24 часа в сутки вместе: они ходят на работу, занимаются своими хобби, а видятся с мужем или женой только вечером. В таком случае у каждого человека есть личное пространство - с точки зрения психологии очень важно, чтобы ты мог побыть с собой наедине со своими мыслями и расслабиться", - считает Свиридов.

Он подчеркивает, что во время карантина пары были вынуждены постоянно находиться вместе, и личное пространство полностью вычеркнулось. "Как бы они не любили друг друга, это давит на психику. Это состояние напряженности перерастает в фоновое недовольство и тревожность. А тут уже никакого секса и наслаждения быть не может. Наоборот, во многих семьях начался раздор, и они разошлись после карантина”, - анализирует Дмитрий Свиридов.

Но Спартак Суббота так не считает. По его мнению, уровень стресса, вызванного карантином и коронакризисом, на либидо значительно не влияет. Дело в другом: секс во время карантина стал доступен в любой момент - а потому интерес к нему пропал.

“Когда люди много сидят дома вместе и у них 24/7 есть доступ к “телу”, потребность в сексе снижается. К тому же, есть доступ к альтернативным источникам сексуального удовлетворения - порнографии”, - полагает Спартак Суббота.

Парадоксально, но когда, к примеру, муж с женой на карантине все время рядом, и секс в принципе возможен в любую минуту, то им меньше хочется секса. Работает принцип “запретного плода”.

“Вы когда-нибудь пробовали отказываться от сахара? Когда нельзя, очень сильно хочется. Это связано с тем, что нервная система распознает стимулы запретного характера как более привлекательные, чем стимулы, которые доступны”, - объясняет Спартак Суббота.

Грубо говоря, спрос на секс растет тогда, когда есть запрет на секс.

“То же самое было во времена "сухого закона", когда был введен запрет на алкоголь, а люди поголовно спивались”, - приводит пример психиатр.

Процент пар, которые решатся на ребенка, перекроется процентом разводов

По словам опрошенных "Страной" специалистов, даже когда карантинные ограничения будут сняты, не стоит рассчитывать на беби-бум.

Если во время жесткой самоизоляции секс стал не интересен потому, что был все время доступен, то после карантина изголодавшиеся по социальной жизни люди предпочтут тратить время на другие активности.

“Люди осознают, что секс - не единственная форма досуга, которая уже “приелась” за карантин, и будут искать другие формы взаимодействия с внешней средой. То есть, процент сексуальной активности уменьшится, но не потому, что людям будет меньше хотеться секса - просто появится альтернатива. Думаю, показатель сексуальной активности усреднится: условно, если раньше он составлял 100%, а сейчас - 60%, после снятия всех карантинных ограничений он выровняется до 80-85%”, - прогнозирует Спартак Суббота.

У некоторых пар, которых не коснулся финансовый кризис, была возможность использовать карантин для укрепления отношений.

“Для них это была возможность еще лучше узнать друга друга. В том числе и в сексуальном плане, - говорит Дмитрий Свиридов. - А сейчас, когда карантин постепенно отменяется, люди начнут тусить, отдыхать, опять появится личное пространство, и отношения у многих наладятся. Те пары, которые сумели продержаться и не разойтись во время карантина, будут больше друг друга ценить”.

Впрочем, всплеска рождаемости все равно ждать не стоит. В ближайшее время люди будут больше озабочены зарабатыванием денег, чтобы выжить самим, не говоря уже о детях.

“Процент тех пар, которые решатся на ребенка, перекроется процентом разводов. Только в моем окружении таких достаточно много - одна треть пар. Они еще не скоро вернутся к вопросу создания семьи и планирования ребенка”, - считает Дмитрий Свиридов.

Демографы уже прогнозируют, что уровень рождаемости в Украине упадет.

“К концу этого года - в следующем году стоит ожидать падения рождаемости в Украине. Особенно в больших городах. В селах традиционно рождаемость выше, там принята многодетность. А вот в крупных городах, особенно сильно пострадавших от экономического спада и коронакризиса, рождаемость снизится. Насколько именно - сложно сказать. Но вряд ли намного, потому что у нас по итогу 2018-2019 годов и так один из самых низких уровней рождаемости в Европе. Падать дальше просто некуда. А рождаемость в Украине стабильно снижается с 2013 года”, - сообщила “Стране” Ирина Курило, завотделом проблем качества демографических процессов Института демографии и социальных исследований НАН Украины.

Она объясняет, что люди откладывают рождение детей не столько из-за карантина, как из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

“Пока ситуация нестабильная и кризисная, рождение детей откладывают, если это вопрос осознанного выбора. Но если ситуация с коронакризисом стабилизируется в обозримой перспективе, через год-полтора - будет найдена вакцина, экономические показатели пойдут в рост, - тогда включится компенсационный прирост рождаемости - за счет т.н. отложенных рождений”, - уточнила Ирина Курило.

По ее словам, как правило, в развитых странах, где применяют контрацепцию и рождаемость и так невысокая, такие события, как коронакризис, способствуют снижению рождаемости. А вот в менее развитых странах во время кризиса доступ к контрацепции и абортам ухудшается, и там можно наоборот ожидать всплеск рождений - хоть, возможно, и не очень желанных.

“По Украине - трудно судить. Возможно, незапланированных беременностей в Украине тоже станет больше”, - добавила Ирина Курило.