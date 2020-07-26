Эпопея с затонувшим танкером Delfi, который уже несколько раз безуспешно пытались поднять на берег, заходит на новый круг.

"Страна" уже детально описывала историю с этим судном.

Оно затонуло еще в прошлом году, но несколько попыток его поднять так ничем и не закончились.

25 июля провалилась очередная попытка поставить судно на прямой киль (оно лежит на боку, что усложняет операцию). Буквально через несколько минут после начала работ от танкера оторвался один из металлических тросов, с помощью которого Delfi пытались сдвинуть с места.

Этот провал стал решающим. После него Кабмин окончательно решил передать операцию под контроль Мининфраструктуры и Администрации морских портов. Также АМПУ еще накануне, не дожидаясь 25 июля, объявила тендер на нового подрядчика (очевидно, изначально ожидалось, что попытка поднять танкер снова окажется неудачной). Работы оценили в 24,7 млн гривен, а сам тендер состоится 5 октября. Победитель должен будет поднять танкер до конца года. Если, конечно, получится. Потому что как раз осенью начинаются штормы.

К тому времени Delfi пролежит на дне уже больше года (он сел на мель 22 ноября 2019 года).

Хотя, как пояснил нам экс-нардеп и в прошлом топ-менеджер судоремонтной компании Александр Урбанский, дальнейшее затягивание времени только усложняет ситуацию.

"С этим танкером уже не просто горит, а давно сгорело. Во-первых, продолжается негативное влияние на экологию (уже фиксировали выброс нефтепродуктов и закрыли пляж "Дельфин" — Ред.). Во-вторых, чем дольше танкер находится под водой, тем сложнее его будет поднять, так возможет намыв песка и быстро идет коррозия судна", — говорит Урбанский.

Эта история уже стала настоящим позором как для государственной системы власти, так и для частного бизнеса. Ни те, ни другие не смогли решить довольно простой задачи - поднять в общем-то рядовое судно (оно весит порядка 1,6 тысяч тонн).

"Страна" разбиралась, почему танкер Delfi оказался неподъемным и что теперь с ним будет.

История одного кораблекрушения

Танкер Delfi затонул еще в ноябре прошлого года. Он стоял на Одесской банке за пределами территориальных вод Украины и ожидало пополнения судовых запасов. Но из-за шторма оборвало якорь, и танкер начал дрейфовать в сторону наших морских портов "Южный" и "Одесса". И в тоге сел на мель к районе одесского пляжа "Дельфин".

Уже тогда танкер оказался в центре скандала. Как выяснилось, судовладелец не разрешал морякам покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к танкеру из-за шторма. На Delfi не было ни света, ни топлива, закончилась еда и вода. Но судовладелец (компания из Великобритании) долго не выходил на связь.

В Одесской обладминистрации тогда заявили, что танкер - "серый", то есть, не имеет нужной регистрации. Но добавили, что груза, который бы угрожал экологии, на борту нет.

Всю зиму и весну Delfi благополучно пролежал на мели, а в июне случилось ЧП. Была зафиксирована утечка нефтепродуктов с танкера. В итоге одесская комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности 25 июня закрыла пляж "Дельфин".

В начале июля президент Владимир Зеленский заявил, что собственник танкера уже давно должен убрать его с мели. И вся ответственность - именно на судовладельце. Было предпринято несколько попыток поднять танкер. Но все они провалились. К примеру, 8 июля было сразу две неудачных попытки, в итоге лопнул трос, на котором должны были отбуксировать судно. 21 июля Администрация морских портов потребовала от собственника танкера передать ей право на его подъем и оплатить работы.

На следующий день, 22 июня премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина дал поручение министру инфраструктуры Владиславу Криклив взять работы под свой контроль и отработать операцию совместно с АМПУ и одесскими властями. Но судовладельцу дали время до конца недели. Если ничего не получится, то ему придется отказаться от своих прав на танкер, - заявил Криклий. Также он сообщил, что 23 июля на поверхности воды заметили "серую пленку с серебристым налетом". Это значит, что проезжается выброс нефтепродуктов в море.

Поднять судно попытались 24 и 25 июля, но безуспешно. Снова порвался один из металлических тросов, причем, буквально через несколько минут после начала операции.

Теперь операцией будет руководить Мининфраструктуры. АМПУ уже объявило тендер на нового подрядчика. Документы принимаются до 28 августа, а победителя определят до 5 октября. Он должен будет убрать танкер до конца года. Бюджет этого проекта - около 25 млн гривен.

"Испанский стыд и разочарование"

Возникает вопрос - почему не удается справиться в общем-то с рядовой для морского дела задачей - поднять затонувший танкер среднестатистического тоннажа (чуть более 1,6 тысяч тонн).

Вот как описывает ситуацию совладелец компании P&O Maritime Ukraine (она принимала участие в работах 25 июля) Андрей Ставинцер.

"Когда буксиры развили по 10% мощности, лопнули оба стальных троса, которыми они собирались тянуть Delfi. Это конец операции по нынешнему плану, разработанному компанией Smart Marine Concept. Лошадь сдохла — слезь. Не мы затопили судно. Не мы нашли подрядчика для подъема. Не мы составляли план, но мы полностью ему следовали, допустив на буксиры представителей Smart Marine. Зато мы, как и многие причастные к морскому делу люди, испытываем сейчас испанский стыд и разочарование. 8 месяцев бункеровщик с дедвейтом в несчастные 1630 тонн подтекает рядом с пляжем курортного города, нашего родного города, и никто с этим ничего не смог сделать. Судовладелец нанял неопытного подрядчика - вышел цирк. К сожалению, попытка судовладельца сэкономить и на работах и на используемых в операции средствах привела нас туда, где мы сегодня", — сокрушается на своей странице в Facebook Андрей Ставинцер.

То есть, он обвиняет в провале операции судовладельца, который нашел "не того" подрядчика и решил сэкономить на работах.

По словам экс-замминистра инфраструктуры Александра Кавы, технически операций не сложная. Все дело у неудачной организации и исполнении.

"Задача простейшая. Судно небольших размеров. Но идиотизм — наше все", — говорит Кава.

Впрочем, по словам Александра Урбанского, на самом деле не все так просто.

"Изначально была допущена ошибка. Такими буксирами невозможно поднять затонувший танкер, который, к тому же, лежит на боку. По законам физики, для этого нужно бы применить силу, превышающую давление воды, а это явно не возможности буксира в 5 тысяч лошадей. Ладно, первая попытка. Возможно, действительно стоило попробовать поставить судно на киль, и тогда транспортировка прошла бы проще. Но так как сделать это не удалось, в дальнейшем вряд ли стоило предпринимать дублирующие попытки - снова пытаться зацепить танкер канатом и отбуксировать его. Исход один - каждый раз просто рвутся канаты, а танкер остается на том же месте", — говорит Урбанский.

Распилить танкер или 25 миллионов?

По словам Урбанского, нужно полностью менять план операции — подключать плавкраны, вспомогательный флот. "Нужно на месте распиливать танкер и извлекать его частями. По другому его не поднять", — говорит Урбанский.

Но, по его словам, проблема в том, что в Украине практически нет специалистов, которые могут провести работы на должном уровне.

"Ближайшие по дислокации компании, которым по плечу такие задачи - в Греции. У нас когда-то подобные работы также выполнялись. Но все специалисты давно на пенсии, а новых никто не готовит. В Украине не осталось ни одного предприятия, которое бы специализировалось на поднятии затонувших объектов. Тендер, который объявила АМПУ, — это, конечно, хорошо. Но не закончилось бы все очередным распилом денег. Сделают еще несколько попыток, порвут пару-тройку тросов. деньги закончатся, а танкер как был на мели, так и останется", — отмечает Урбанский.

Но, по его словам, на проведение операции с привлечение плавкранов и вспомогательного флота выделенных 24,7 млн гривен не хватит.

"За поднятие затонувшего дока в 2,5 тыс тонн я заплатил 1,7 млн долларов. С учетом меньших размеров Delfi, его поднятие может стоить 1,2-1,5 млн. А 24,7 млн гривен это меньше миллиона", — подсчитал Урбанский.

Также он обращает внимание на затягивание сроков. Пока определят нового подрядчика, уйдет еще полтора месяца. История затянется в осень, когда может ухудшиться погода и море будет штормить. Кроме того, постоянно идет намыв песка и коррозия судна.

"Так как оно лежит на боку, вода попадает в надстройку, которая сделана из более тонкого металла, чем корпус. Есть риск, что, когда танкер начнут поднимать, он попросту развалиться на части, что небезопасно", — пояснил Урбанский.

Кроме того, продолжается выброс нефтепродуктов в море, что усугубляет экологическую ситуацию.