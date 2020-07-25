В деле владельца одной из крупнейших в Украине аграрных компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, которого в июне один суд предписал арестовать, а второй - закрыть уголовное производство — наметился новый поворот.

Высший антикоррупционный суд сейчас пытается отменить решение Печерский районный суд, который в прошлом месяце предписал Офису генпрокурора закрыть дело против Бахматюка.

Дело грозит стать прецедентом, так как впервые в истории Украины суд из одной вертикали (антикоррупционной) пытается отменить решение суда другой вертикали. Да еще и по иску НАБУ, которая в первом суде вообще не являлось стороной процесса.

Против подобного подхода уже выступили многие юристы и правозащитные организации.

Но если ВАКС все-таки отменит решение Печерского суда, это может открыть путь к тому, что суды из разных судейских "вертикалей" будут отменять решения друг друга. Например, районный суд отменит решение антикоррупционного суда.

"Страна" изучила кейс по Бахматюку, и узнала у юристов, что он значит для судебной системы Украины.

Суд не указ

"Страна" уже подробно писала о деле Олега Бахматюка. Оно тянется еще с 2016 года и связано с ликвидацией в период массового банкопада двух банков бизнесмена - VAB и "Финансовой инициативы". НБУ предъявлял претензии собственникам, а сам Бахматюк обвиняет НБУ в том, что он сознательно положил его банки.

К делу подключилось НАБУ, но затем оно было передано в Нацполицию, которая 9 августа 2019 года закрыла уголовное производство в связи с отсутствием состава преступления.

Но уже 18 сентября первый зам генпрокурора Касько отменил постановление о закрытии уголовного дела и вновь передал его в НАБУ, который вскоре вынес Бахматюку подозрение (но не вручил, так как бизнесмена в тот момент не было в Украине). Сам Бахматюк связывает возобновление дела с одной стороны с личной местью главы НАБУ Сытника (которого объявили коррупционером по заявлению сотрудника компании Бахматюка). А с другой стороны - с желанием экс-главы Офиса президента Андреем Богданом и близких к нему бизнесменов отжать агробизнес.

В конце мая этого года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Бахматюка.

Но 5 июня этого года Печерский районный суд Киева признал незаконным уголовное дело против Бахматюка и обязал Офис генпрокурора отменить решение Касько о его возобновлении. 25 июня генпрокурор Ирина Венедиктова вердикт суда выполнила и решение о возобновлении дела отменила.

То есть, казалось бы, тема закрыта.

Но НАБУ подало жалобу в Апелляционную палату ВАКС на решение Печерского суда. И она приняла материалы дела к рассмотрению, фактически запустив его по второму кругу.

В чем юристы усмотрели грубое нарушение действующего законодательства.

Харьковская правозащитная группа и Региональный центр по правам человека уже направили обращение на имя главы Апелляционной палаты ВАКС Черненькой и директора НАБУ Сытника, в котором, в частности, утверждается, что Национальное антикоррупционное бюро и Апелляционная палата ВАКС "неправомерно способствуют возобновлению уголовного производства, демонстрируют явную заангажированность грубо нарушают требования Уголовного процессуального кодекса Украины, чем подрывают фундаментальные принципы права и разрушают основы судопроизводства в Украине".

Такого же мнения придерживаются и другие юристы.

"Можно по разному относится к Бахматюку, личности в данном случае ни при чем. Тут вопрос принципа. Получается, создается своего рода схема — ВАКС по-сути, может вмешиваться в работу любого суда и ставить под сомнение его решения. Это грубое нарушение Конституции и лишний раз подтверждает, что Высший антикоррупционный суд в свое время создавался как "карманная" структура НАБУ", — говорит глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Грубое вмешательство в работу судебной системы"

Почему действия Апелляционной палаты ВАКС так возмутили юристов?

"Дело в том, что апелляцию на решение Печерского суда о закрытии уголовного дела против Бахматюка можно было подавать только в Апелляционный суд Киева, но никак не в Апелляционную палату ВАКС. Кроме того, НАБУ не является стороной этого дела. Приняв материалы к рассмотрению, Апелляционная палата ВАКС продемонстрировала свою предвзятость и нарушила закон. Это, по-сути, первый подобный прецедент и очень опасный — получается, что по такой схеме любое уголовное дело, которое рассматривается в любом суде страны может передаваться ВАКС", — пояснил нам Кравец.

Как говорят юристы, ВАКС не то что нашел лазейку в действующем законодательстве или использует ситуацию, которую можно трактовать двояко, а нарушает закон "прямо в лоб".

Основных нарушений два:

НАБУ не мог могло подавать апелляцию, так как не является стороне в данной тяжбе. Апелляционная палата ВАКС не имела права принимать апелляцию к рассмотрению, так как это не входит в ее полномочия.

Харьковская правозащитная группа приводит следующие пояснения:

Верховный суд уже выносил вердикт по вопросу обжалования решений следственных судей, которые прямо не предусмотрены статьей 309 УПК. В первом случае ВС сформировал позицию, что такое апелляционное обжалование возможно, если спорное решение вынесено вне полномочий следственного судьи. Во втором — ВС определил невозможность обжалования решения следственного судьи, если оно вынесено на обеспечение исполнения сторонами требований разумного срока в порядке статей 28 и 114 УПК. "По нашему мнению, с учетом выводов ВС, обжалование решения следственного судьи в обстоятельствах этого дела невозможно", - говорится в обращении правозащитников.

перечень субъектов апелляционного обжалования четко прописан в статье 393 УПК. А с учетом решения ВС по похожему делу, решение Печерского районного суда не может быть обжалована НАБУ, которое не является участником этого дела.

"Судом апелляционной инстанции являются:

Соответственный апелляционный суд в рамках территориальной юрисдикции которого находится суд первой инстанции, принявший решение (для Печерского райсуда это Апелляционный суд Киева - Ред) Апелляционная палата ВАКС - по судебным решениям ВАКС, а также судебным решениям судов первой инстанции, принятым до начала работы ВАКС в уголовных производствах по преступлениям, отнесенным к подсудности Высшего антикоррупционного суда", - говорится в обращении Харьковской правозащитной группы.

"Таким образом, с момента начала работы ВАКС его апелляционная палата не имеет полномочий на пересмотр решений следственных судей общей юрисдикции", — считают правозащитники.

Вывод о том, что НАБУ и САП не наделены правом обжаловать решение Печерского райсуда сделал и Совет научно-правовых экспертиз при Институте государства и права имени Корецкого Национальной академии наук Украины.

"Учитывая, что постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 05.06.2020 года по делу № 757/22567/20-к согласно ч.3 ст.307 УПК Украины обжалованию не подлежит, а также что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура как органы, включая их должностных и служебных лиц, не являются субъектами правоотношений правового спора, который рассматривался в рамках рассмотрения дела № 757/22567/20-к, то НАБУ и САП не наделены правом обжаловать определение следственного судьи Печерского райсуда в любую апелляционную судебную инстанцию, в том числе и в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда", - говорится в заключении Института имени Корецкого.

Кроме того, эксперты Института отмечают, что "Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суд не обладает полномочиями рассматривать и принимать решения по существу апелляционных жалоб НАБУ и САП на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 05.06.2020 года по делу № 757/22567/20-к".

Адвокат, управляющий партнер АО "Радзиевский и Яровой" Юрий Радзиевский также говорит, что ВАКС и НАБУ грубо нарушили требования Уголовно-процессуального кодекса.

"Согласно УПК, есть единственный случай, в котором апелляционная палата ВАКС может пересматривать решения, вынесенные судами других юрисдикций в первой инстанции. Это решения, вынесенные до создания самого ВАКС. В данном же случае ВАКС уже был создан. Кроме того, НАБУ не было участником того процесса и потому вообще никаким образом не могло обжаловать решение в ВАКС", — говорит Радзиевский.

Конвейер НАБУ

Юристы подозревают, что все происходящее - это не просто "ошибка" ВАКС. Буквально на наших глазах рождается новая схема.

"Для чего создается такой прецедент, и для чего ВАКС и НАБУ идут на столь явные нарушения УПК? По моему мнению, создаются предпосылки для дальнейшего "промышленного" использования таких подходов в разрешении политически чувствительных дел. Если ВАКС теперь может рассматривать в апелляции неподсудные ему решения и это сойдет судьям с рук, то такая практика станет массовой, а "антикоррупционное правосудие" существенно "ускорится" в угоду требованиям активистов или других внешних участников процесса", - уверен Радзиевский.

Что касается действий НАБУ, то, по мнению Радзиевского, оно уже давно работает в парадигме "загнать любой ценой" и поэтому нарушениям со стороны этого органа в адвокатской среде уже даже не удивляются.

Вопрос - как в итоге решится дело Бахматюка.

Если ВАКС прислушается к доводам юристам и отклонит иск, то на этом инцидент можно будет считать исчерпанным.

Если же апелляционная жалоба НАБУ будет удовлетворена, то это открывает дорогу к самым разным сценария.

"Что касается стороны Бахматюка, то он, скорее всего, обратится в Европейский суд по правам человека, где получит возможность признать ВАКС ненадлежащим судом для рассмотрения дела и получить наверняка выигрышный кейс и компенсацию", — говорит Радзиевский.

Также юристы полагают, что раз создан прецедент отмены ВАКСом решения суд общей юрисдикции, то и через суды общей юрисдикции теперь будут пытаться отменять решения ВАКС. В целом это приведет к усугублению и без того мощного хаоса в судебной системе Украины.

В тоже время, эксперты не исключают, что нынешняя ситуация с обжалованием решения райсуда в ВАКС может поднять и более глобальный вопрос - о законности существования самого антикоррупционного суда.

К слову, соответствующее обращение в Конституционный суд уже подано.

"Надеюсь, в месячный срок КС найдет в себе силы признать решение о создании Высшего антикоррупционного суда неконституционным. Основания для этого изначально были - он создавался с особым статусом, что нарушает Конституцию", — говорит Кравец.