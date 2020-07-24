За выборами в Кривом Роге, по всей видимости, будут следить наравне с Киевом и рядом областных центров. Все-таки это родной город президента Владимира Зеленского, в котором к тому же может баллотироваться его близкий соратник — коллега из "Студии “Квартал 95”, замглавы фракции "Слуги народа" (СН) Юрий Корявченков, более известный под сценическим псевдонимом Юзик.

С учетом того что в других крупных городах шансы "слуг народа" победить на выборах мэра довольно сомнительны, выборы в Кривом Роге превращаются для Зе-команды в одну из главных битв на выборах. Потому что если их кандидат (тем более столь близкий соратник Зеленского, как Юзик) проиграет даже в родном городе президента, то это будет воспринято как яркое свидетельство глобальных проблем партии власти.

Руководит 622-тысячным городом уже десятый год Юрий Вилкул, отец бывшего вице-премьер-министра и одного из лидеров партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула. Отец или сын Вилкулы и станут главными конкурентами для Юзика.

Кто по итогу победит, выясняла "Страна".

Семейный подряд

О возможном выдвижении Юрия Корявченкова на мэра Кривого Рога изданию сообщили ряд собеседников во фракции СН. Председатель пропрезидентской партии, первый замглавы ее фракции Александр Корниенко на пресс-конференции на вопрос "Страны" ответил хоть и уклончиво, но фактически подтвердил, что такой вариант рассматривается.

"Как только придет время, мы объявим кандидатов. Насчет Юрия Корявченкова, думаю, что его шансы высокие в Кривом Роге", – сказал он, пообещав Юзику поддержку "Слуги народа".

"Страна" попыталась получить личный комментарий Корявченкова, но в пресс-службе СН ответили, что "без принятого решения о кандидатурах" Юрий не будет ничего комментировать.

Интересно, что собеседник издания во фракции из числа депутатов, избранных в мажоритарных округах Днепропетровской области, говорит, что не замечал у Юзика не только мэрских, а вообще "каких-либо амбиций".

"Но он без дураков хороший парень. Да, это не самый яркий, харизматичный человек, но в то же время — достаточно понятный, близкий народу", - дает он оценку коллеге.

Он прогнозирует, что в случае выдвижения Корявченков сможет опереться на депутатов от СН, избранных по округам Кривом Рога. Это и неудивительно. Территория города разделена между тремя одномандатными округами, по одному из которых — округ №33 — прошел сам Юзик. В округе №32 победила Елена Криворучкина — это кума жены Юзика Татьяны. Сама нардеп родом из Кривого Рога, но уже давно живет в столице. В округе №31 был избран Владимир Захарченко, который также входит в ближний круг Юрия Корявченкова.

За деятельностью потенциального кандидата в Кривом Роге внимательно следят в команде Юрия Вилкула. По словам собеседника из окружения мэра города, у Корявченкова помимо ориентирующегося на него депутатов, есть в городе достаточно влиятельная группа поддержки.

"Ее можно назвать протоштабом. Это его ключевые спонсоры", - говорит источник.

Один из них - местный агропредприниматель Александр Фастовец. Судя по открытым данным, на выборах президента 2019 года он числился наблюдателем в Кривом Роге от общественной организации "Команда Зе". Другой — это владелец криворожской сети магазинов "Файно маркет" и супермаркетов "Халва", Павел Сухоцкий, который, как говорят в городе, является другом детства Юзика. К группе относят также двоюродного брата Сергея Корявченкова, который, правда, живет в Горишних Плавнях (Полтавская область), где руководит Рыжевским гранитным карьером, камень откуда используется по всей Украине.

С братом связывали разговоры о возможном назначении Юзика главой Полтавской областной парторганизации "Слуги народа", однако в итоге руководителем сделали его коллегу из фракции Ольгу Савченко.

Влияние на действия Юзика в Кривом Роге может оказать также и его жена Татьяна Корявченкова.

"Потенциальные спонсоры и вообще многие в "Слуге народа" хотят, чтобы нардеп шел на выборы мэра. Но Татьяна, как говорят, не в восторге от этой идеи, что и добавляет некоторой неопределенности", - сказал источник "Страны" в политических кругах Кривого Рога.

Видимо, по этой же причине в городе идут разговоры, что Юзик якобы может "переуступить" право на выдвижение кому-то другому. Вариантов якобы два.

Во-первых, депутат горсовета Валерий Гресько, кстати избранный от "Оппоблока". Он руководит компанией "КривбассМеталлСтил", одного из подрядчиков "ArcelorMittal Кривой Рог". Во-вторых, это некий (пока неопределенный) представитель финансово-промышленной группы "Приват" (ФПГ) Игоря Коломойского, конкурирующей с ФПГ Рината Ахметова, к которой относят семью Вилкулов.

Впрочем, источник в "Слуге народа" говорит, что Юзик все-таки пойдет на выборы мэра "с высокой долей вероятности". "Это слишком важные выборы для Зеленского, чтоб отправлять на них случайного человека. А слухи о каких-то трениях и сомнениях распускают наши конкуренты", - считает источник.

Вилкулы просчитывают варианты

Каким будет ответ Вилкулов, пока до конца неясно.

Как писала "Страна", есть информация, что Юрий Вилкул готов снова баллотироваться. Хотя до этого ходили разговоры, что счастья попытает экс-нардеп Александр Вилкул, для которого это был способ вернуться в большую политику после поражений на президентских и парламентских выборах в 2019 году. Вместе с тем собеседник издания в группе Ахметова настаивает, что решение, кто из Вилкулов пойдет на мэра и надо ли им вообще избираться, еще не принято.

"Они в любом случае будут советоваться с Ринатом. Не думаю, что они пойдут, не посоветовавшись”, - утверждает источник. При этом, по его словам, закрытые соцопросы показывают высокую поддержку и отца, и сына. "У любого Вилкула рейтинг в городе более 40% сейчас. Для сравнения: у Юзика по одним данным 10%, по другим — 15%", - комментирует он.

В "Слуге народа" к этим цифрам относятся скептически. "Юзик просто еще нигде официально не объявлял о своих мэрских амбициях. Как только он скажет, что идет на мэра и начнется кампания, показатели социологии будут совершенно другими", - уверяет один из нардепов.

Кстати, Александр Вилкул фигурирует в открытом исследовании социологической группы "Рейтинг", проведенном в июле в Днепре. В 2015 году Александр Вилкул проиграл здесь нынешнему городскому председателю Борису Филатову. По замерам "Рейтинга", сегодня уровень поддержки Филатова в городе составляет 42,6% респондентов определившихся с выбором и готовых голосовать. За Вилкула могли бы проголосовать 13,3% таких участников опроса.

Однако источник, вхожий в команду Вилкулов, опровергает подозрения о планах снова попробовать силы в борьбе за кресло мэра областного центра.

"Александр сейчас сосредоточен на подготовке своей партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива" к выборам в областной совет", - говорит наш собеседник.

С другой стороны, теоретически нельзя исключать, что Вилкул может и поменять свою точку зрения относительно выборов мэра Днепра, если будет видеть по социологии, что проходит во второй тур.

Депутат-мажоритарщик от СН из Днепропетровской области считает, что у старшего Вилкула неплохие шансы удержаться в кресле мэра Кривого Рога. "Но он уже немолод (Юрию Вилкулу — 70 лет — Ред.) А требуется новый рывок. Саша был бы лучшим вариантом. Впрочем, для Юзика это не особенно важно. Если он победит, то любого из них", - говорит он.

По информации "Страны", у Вилкулов есть и запасной вариант. Они могут поставить на дружественную кандидатуру. Речь идет о бывшем коллеге Александра Вилкула по парламентской фракции "Оппоблока" и экс-первом заместителя мэра Юрия Вилкула Константине Павлове.

"Под Вилкула-старшего не формируются избирательные структуры, хотя пора бы это делать. В городе заметили, что в канун какого-то праздника появились билборды с поздравлениями Павлова, а от Юрия Григорьевича не было. Тот также работает с населением. И на Павлова теоретически могут быть перенесены достижения команды Вилкула в городе, ведь выходец из нее", - говорит собеседник из команды Вилкулов.

Будет ли он выдвигаться от "Украинской перспективы" или самостоятельно, пока непонятно.

Павлов и Александр Вилкул не ответили на запросы "Страны" о комментарии.

Что, в принципе, объяснимо. Ситуация сейчас такая, что молчание — золото.

"Никто не хочет фальстарта. Все причастные к политике люди в Кривом Роге ждут выдвижения Зе-кандидата. Шутки шутками, но это президентский город. И без понимания, на кого сделает ставку Зеленский, лучше о намерениях не объявлять", - резюмирует собеседник, знающий положение вещей в городе.