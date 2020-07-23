Европа идет на беспрецедентные меры по спасению своей экономики от последствий пандемии и коронакризиса.

На днях на саммите ЕС был утвержден пакет по бюджету на 2021-2027 годы и фонду восстановления после коронавируса с рекордным финансированием в 1,8 триллиона евро. При этом более триллиона бюджетных денег будут вливаться в экономику постепенно - в течение 7 лет, а 750 млрд выдадут сразу, в рамках финансирования фонда восстановления после пандемии (аналог нашего коронавирусного фонда, правда, с несравнимо большим финансированием).

"Лишние" деньги Европа привлечет за счет выпуска долговых бумаг, то есть, это, по-сути, первый "общий" долг стран Евросоюза.

Сотни миллиардов евро раздадут бизнесу прямыми дотациями и дешевыми кредитами, что, по расчетам еврочиновников, позволит быстро перезапустить европейскую экономику.

Напомним: ранее спасаться от кризиса начали в США. Там пошли по пути рекордной эмиссии, влив в экономику уже больше 3 триллионов долларов.

Европейский пакет немного другой по наполнению, но принцип действия тот же - планируется максимально защитить внутренний рынок и повысить конкурентоспособность европейских товаров на экспортных рынках. В том числе, за счет плавной девальвации евро, который уже начал проигрывать подешевевшему доллару.

"Для Украины это не обещает ничего хорошего. Наш экспорт в Европу может уменьшится, тогда как импорт европейских товаров в нашу страну, наоборот, будет расти. Плюс - европейские экспортеры начнут обходить украинских на мировых рынках", — пояснил аналитик института Growford Алексей Кущ.

Ситуация усугубляется тем, что украинский бизнес пока так и не дождался особой поддержки от властей. На днях в первом чтении был принят законопроект о локализации, который прописывает преференции для отечественного машиностроения. Но дойдет ли до второго чтения - пока неясно. Тем более, что Европа уже высказала свои претензии к проекту.

"В действующей редакции законопроект не соответствует некоторым параметрам Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, поэтому правительство будет настаивать на том, чтобы мы отредактировали его совместно с депутатами так, чтобы он не нарушал наших международных соглашений, и не только об ассоциации", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Страна" разбиралась, что значит пакет по спасению Европы для Украины, и что будет с курсом евро.

Как Европа будет деньги раздавать

Дебаты по наполнению европейского антикризисного пакета шли почти неделю и оказались достаточно горячими. Европейская пресса приводит цитаты свидетелей дискуссии, которые рассказали, что президент Франции Макрон даже стучал по столу кулаком, пытаясь убедить "скряг" не жалеть денег на спасение общеевропейской экономики. "Скряг" оказалось несколько — Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция.

Под их давлением в итоге все же пересмотрели планы по распределению "коронавирусного фонда". Изначально хотели пустить на гранты (по-сути прямые дотации) 500 млрд евро, а на кредиты - 250 млрд. Но в итоге сумму разделили практически пополам: 390 млрд на гранты и 360 млн на кредиты.

Об условиях кредитования пока не говорится, но, как считает экономист Виктор Скаршевский, вполне возможно, что это будет "почти нулевая ставка годовых". То есть, отличие от грантов только в том, что кредит все же нужно будет возвращать, хоть и без процентов.

Также возник спор по поводу Польши и Венгрии. Еврокомиссия намекнула на "авторитаризм" властей этих стран и предложила заложить в условия доступа к помощи "соответствие европейским демократическим принципам". На что представители Польши и Венгрии отреагировали достаточно жестко, пригрозив вообще заблокировать принятие программы. В итоге это требование сняли.

Страны ЕС смогут получать деньги без особых условий. Важно лишь, чтобы сохранялось, а в идеале увеличивалось, количество рабочих мест. Также будут рекомендации Евросоюза по проведению реформ в локальных экономиках, но они носят необязательный характер.

При этом не менее трети суммы, которую получит каждая страна, должно пойти на различные "зеленые" проекты и борьбу с углеродными выбросами.

"Это существенно отличает нынешнюю программу от той, которая принималась Европой после кризиса 2008 года. Тогда был создан своего рода европейский МВФ, который выдавал деньги под жесткие условия, скажем, по сокращению дефицита бюджета, структурные реформы и др. Плюс тот фонд был намного меньше нынешнего - всего порядка 400 млрд.

В этот раз Европа решила использовать механизм финансового выравнивания экономик - деньги пустят в первую очередь в страны, которые до кризиса показывали хорошую динамику роста, но еще не успели догнать лидеров ЕС. Таким образом хотят не допустить обнуления экономических успехов ряда стран Восточной Европы. Скажем, Польша получит прямых дотаций порядка 120 млрд и еще 30 млрд - дешевых кредитов", — говорит Кущ.

Испания рассчитывает получить порядка 140 млрд, из которых больше половины - в виде грантов. Италия претендует на более чем 200 млрд (из них 80 млрд прямые дотации, остальное - кредиты). В то же время более продвинутой французской экономике достанется только 40 млрд евро кредитных средств.

План для евро

Деньги планируется занимать на международных финансовых рынках под гарантии ЕС с погашением до 2050 года.

"Это сильно увеличит долговую нагрузку ЕС. Если сейчас этот показатель не выходит за рамки 70-80% ВВП, то после огромного займа превысит 100%. То есть, Евросоюз, по-сути, идет по пути США, стремительно наращивающих госдолг. В будущем это может сослужить европейской экономике плохую службу и замедлить ее рост",— говорит аналитик института Growford Алексей Кущ.

Впрочем, пока в Европе так далеко не заглядывают. Новый пакет с рекордным финансированием там расценивают как прорыв. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал его новым планом Маршалла. А экономический еврокомиссар Паоло Джентилони - самым значительным событием после запуска евро.

В ЕС рассчитывают, что рекордное финансирование поможет не только быстро вывести европейскую экономику из кризиса, но и перезапустить ее, модернизировав согласно новым вызовам. Именно поэтому особый акцент делается на "зеленых" технологиях (что, к слову, должно уменьшить потребление углеводородов в ЕС), а также на разработках по искусственному интеллекту.

Европейский пакет важен не только для самого ЕС. По-сути, это второй по объемам вливаний антикризисный план в мире, после США.

"Там, правда, пошли другим путем - за счет дополнительной эмиссии влили в экономику уже почти 3,3 триллиона долларов. Результаты уже есть. Если еще 2 месяца назад курс доллара к евро составлял 1,07, то сейчас - 1,13. Это значит, что американские экспортные товары за счет мягкой девальвации доллара получили дополнительное конкурентное преимущество на мировой рынке. И, судя по всему, США будут и дальше ослаблять доллар. На что Европа попросту не могла не отреагировать. Нынешний пакет ЕС предполагает, что евро также начнет дешеветь. В идеале разница между евро и долларом не должна превышать 7-8 центов", — пояснил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Впрочем, по его словам, угнаться за США Евросоюзу будет не так просто за счет "винегрета" местных экономик и большей забюрократизированности в принятии решений.

Плюс, по словам Алексея Куща, непонятно по какому сценарию будут развиваться события в США и что вообще ждет доллар "Пик кризиса, в том числе, политического, прогнозируется на осень, под выборы. Как будут развиваться события дальше пока сложно сказать", — говорит Кущ.

"Очередной удар по конкурентоспособности украинских товаров"

Для Украины самый главный вопрос - как новый пакет ЕС скажется на нашей экономике.

Тут есть несколько вариантов.

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский говорит, что мы тоже можем рассчитывать на европейские деньги.

"Учитывая, что значительная часть этих средств будет направляться на проекты, связанные с цифровизацией, созданием единого цифрового рынка, а также с преодолением последствий изменений климата, Украина имеет возможность в рамках Европейского Зеленого Соглашения, Восточного Партнерства получить доступ к такого рода ресурсам. Речь идет, как минимум, о десятках миллионов евро на проекты, связанные, например, с развитием водородной экономики в Украине, повышением энергоэффективности муниципалитетов, созданием цифровой транспортной инфраструктуры и т.п", - говорит Забловский.

Но пока неясно, не закончится ли все очередными инвестициями в зеленую энергетику, которая уже и так практически уложила отечественный энергорынок и накручивает тарифы для населения и бизнеса.

По словам Алексея Куща, выиграют также наши заробитчане - если европейская экономика начнет восстанавливаться для украинцев будет больше работы, а зарплаты не станут урезать.

Впрочем, минусов все же гораздо больше, чем плюсов.

"Будет колоссальное ослабление конкурентоспособности наших производителей как на европейском, так и на мировом рынках. Вы представьте: европейское предприятие получит миллионы безвозвратной финансовой помощи плюс кредиты под мизерные проценты. А наше может рассчитывать разве что на кредит под 20% годовых. Как в таких условиях отечественные производители могут конкурировать с европейскими", — говорит Пендзин.

По его словам, наиболее сильный удар придется по украинским металлургам и аграриям. Пострадают также поставщики переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью.

"Сырье еще будет более-менее проходным на европейский рынок, а вот продукция переработки вообще рискует "вылететь", — говорит Пендзин. Поэтому, по его словам, роста экспорта украинской продукции в ЕС, на который рассчитывают власти, не будет. В лучшем случае поставки не сильно сократятся.

"Стратегически нас ничего хорошего от этой программы ЕС не ждет. Европейский бизнес получит дешевые деньги, за счет которых сможет выиграть как на внутреннем рынке, так и на мировых. Та же Польша активно осваивает наши традиционные рынки сбыта в Африке и Азии, и за счет снижения цен сможет потеснить украинских экспортеров. Что там говорить, даже на нашем внутреннем рынке у поляков будет больше шансов, чем у отечественных производителей", — отметил Кущ.

Также, по его словам, новый европейский пакет убьет так называемую малую украинскую индустриализацию — небольшие цеховые производства: которые открывались в 2017-2019 годах преимущественно в заданных областях и были ориентированы на экспорт в Европу (запчасти, чехлы для авто, лакокрасочная продукция, товары легпрома и др.).

"Европа делает акцент на создании новых рабочих мест, поэтому открывать такие производства будет выгоднее там, скажем, в той же Польше. А за счет супердешевого фондирования чуть ли не под 0% годовых такие инвесторы смогут выйти на приемлемые цены", — говорит Кущ.

Наши же предприятия пока могут лишь наблюдать за европейским аттракционом невиданной щедрости. Несмотря на наличие коронавирусного фонда в 65 млрд гривен, государство пока особо не поддерживает бизнес. А попытка включить протекционизм по машиностроению уже вызвала возмущение со стороны Европы. "Страна" уже писала о планах по поддержке украинской продукции в госзаказах (преимущество будет получать товар с высокой долей локализации производства). На днях этот законопроект приняли в первом чтении. Но не факт, что ко второму документ изрядно не перепишут.

Премьер-Министр Денис Шмыгаль уже заявил, что законопроект о локализации не соответствует некоторым параметрам Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

"Закон принят в первом чтении. Для меня, наших международных партнеров он является довольно жестким. Он достаточно интересный для нашей промышленности и экономики", - заявил премьер-министр.

Он также уточнил, что задача властей сегодня - найти "золотую середину", чтобы поддержать собственную экономику во время кризиса, однако не нарушить при этом международные соглашения, которые уже подписаны. Пока международные партнеры абсолютно спокойно это воспринимают, так как понимают: это первое чтение", - отметил Шмыгаль.

Позиция правительства заключается в том, что речь не может идти о жесткой локализации, а лишь об использовании неценовых критериев в размере 30% при проведении государственных закупок, которые будут давать некие преференции товарам, имеющим составляющую украинского производства.

То есть, в итоге проект могут переписать таким образом, что преференции для украинской промышленности останутся разве что в названии.

"Этот законопроект станет в любом случае не решит всех проблем нашей промышленности. Но он станет тестом - сможет ли Украина отстаивать свой экономический суверенитет или же окончательно превратится в сырьевую страну", - подытожил Скаршевский.