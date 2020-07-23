Украинцы будут получать социальную помощь по-новому. На днях Кабмин принял постановление, в котором прописан порядок начисления выплат, а также причины, по которым уже полученные деньги могут забрать.

Формально новый порядок нужен, чтобы запустить принятый в прошлом месяце закон "О повышении соцгарантий для отдельных категорий лиц". Последний предусматривает, в частности, увеличение выплат на детей и упрощение процедуры получения помощи (документы можно подать онлайн).

Но на самом деле изменения коснутся всех получателей социальной помощи.

Главное нововведение - Кабмин переписал формулу определения совокупного семейного дохода, от которого зависит сумма бюджетных компенсаций и само право на помощь.

Кроме того, назван целый список причин, по которым могут "отозвать" соцпомощь, вплоть до того, что придется вернуть уже полученные деньги.

То есть, с одной стороны, отдельным получателям будут платить больше, с другой - врастет армия "отказников".

"Страна" разбиралась как будут по-новому начислять и забирать соцпомощь.

Формула для соцпомощи

Новое постановление Кабмина — это нормативка к закону о повышении соцгарантий, который был принят Радой в начале июня. Он прописывает усиление помощи для детей, которые находятся под опекой, в частности, выплаты на них увеличены с 2 до 2,5-3,5 прожиточных минимумов. Также предусмотрены меры поддержки для бедных семей. В этом же законе впервые упоминается о том, что совокупный месячный доход семьи (а на основании этой суммы принимаются решения о выделении соцпомощи и ее размере) будет определяться по- новому. Но особых подробностей тогда не было. Указано лишь, что порядок должен разработать Кабмин.

В новом правительственном постановлении такая формула есть.

В среднемесячном доходе семьи будут учитываться следующие выплаты:

зарплата после уплаты налогов

денежное обеспечение военнослужащих

пенсия и пожизненные выплаты для судей в отставке

стипендия

все социальные выплаты, в том числе, субсидия

помощь по безработице

денежные переводы из-за границы

все другие доходы, о которых известно налоговой службу и которые задекларированы получателем

для физлиц-предпринимателей на первой группе в совокупной доходе будет учитываться минимальная зарплата, на второй группе - две минималки, на третьей — три.

станут учитывать доходы от продажи молока и продукции животноводства из частных домохозяйств - 30% от выторга

В совокупном доходе не будут учитывать следующие суммы:

помощь при рождении ребенка

разовые выплаты усыновителям детей

разовые выплаты матерям-героиням

помощь на детей-сирот

выплаты по программе "муниципальная няня"

алименты

доходы от размещения депозитов и др.

Стоит отметить, что большинство этих пунктов было и в действующей формуле. Но все же добавили несколько новых: денежное обеспечение военнослужащих и, самое главное, — субсидии.

Как украинцы "разбогатеют" на субсидиях

Субсидии и компенсации на приобретение топлива и сжиженного газа (для сельских жителей) сейчас монетизированы. Люди получают деньги на руки через "Укрпочту" или на банковскую карту. Но они все равно должны платить за коммуналку, иначе, если будет долг от 300 гривен, на следующий месяц их уже лишат субсидии.

Поэтому непонятно, почему субсидии включили в доходы семьи.

"Это вообще бред. Как может компенсация по коммуналке считаться доходом? Но зато такой нехитрый трюк позволяет искусственно увеличить средний доход семьи, что затем скажется на назначении всех социальных выплат. Люди или вообще вылетят из списка получателей или сумма помощи уменьшится", — говорит глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Стоит отметить, что субсидия, особенно в отопительный сезон - это достаточно большая прибавка к среднемесячному семейному доходу. По данным Госстата, в декабре 2019 года (более свежих данных нет) средний размер субсидии по услугам ЖКХ составил около 640 гривен.

Субсидия на покупку твердого топлива и сжиженного газа еще больше - около 3 тысяч гривен.

Включение таких сумм в доходы может резко повысить благосостояний украинских семей. При этом с постановлении указано, что при расчете новых субсидий уже начисленные суммы учитывать не будут. Но их примут во внимание при назначении других видов социальной помощи.

Скажем, сейчас малообеспеченными считаются семьи, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума (в последнем учитывают 21% действующего прожиточного минимума на работающего члена семьи, 85% на ребенка, 100% на пенсионера). То есть, для семьи, в которой работающая мать-одиночка воспитывает троих детей минимальная планка составляет порядка 6,8 тысяч гривен в месяц. Если мама получает минималку в 4,7 тыс гривен, то семья имеет право на помощь в размере около 2,2 тысяч (разница между совокупным доходом и прожиточным минимумом для семьи). Но если в совокупный доход посчитают еще и субсидию в 640 гривен, то ежемесячная помощь будет уже не 2,2 тысячи, а только порядка 1,5 тысячи.

Если же доходы такой семьи сейчас составляют, к примеру, 6,4 тысячи, что позволяет ей получить статус малообеспеченной и претендовать на небольшую помощь от государства (400 гривен в месяц), то по новой формуле выплат вообще не будет. Ведь с учетом субсидии доход семьи будет уже не 6,4 тысячи, а больше 7 тысяч гривен.

При этом благосостояние такой семьи, понятное дело, не изменится. Как и раньше, субсидия будет уходить на оплату коммуналки.

Зато государство сможет сэкономить на выплатах соцпомощи.

Еще одна хитрость, которая может заметно проредить армию получателей соцвыплат, — норма о составе семьи.

По новому постановлению, в состав семьи включили, к примеру, детей до 23 лет (при условии, что у них нет собственных семей), даже если они не проживают вместе с родителями. Но, понятно, что у таких детей уже могут быть свои доходы — стипендия или зарплата. И теперь их приплюсуют к совокупному доходу семьи, претендующей на государственную помощь.

"То есть, армию льготников и суммы выплат хотят уменьшить. Это прямо нарушает Конституцию, так как нормы нового законодательного акта сужают объем существующих прав граждан", — пояснил нам Ростислав Кравец.

Собственно, в Минсоцполитики (оно разрабатывало проект постановления) косвенно признают, что получателей денег от государства станет меньше.

Ведь, несмотря на то, что предусмотрено повышение выплат на детей, которых воспитывают опекуны (с 2 до 3,5 прожиточных минимумов) в пояснительно записке указано, что дополнительные средства из бюджета не понадобятся. То есть, получается, что опекунам будут доплачивать за счет урезания помощи другим категориям получателей.

Как будут лишать соцпомощи

Кабмин также переписал условия получения некоторых видов соцпомощи и причины, по которым ее могут лишить.

К примеру, одиноким матерям сейчас достаточно написать заявление на помощь и подать минимальный пакет документов (свидетельство о рождении, подтверждение семейного состояния и др.). Но новым правилам придется подробно отчитаться еще и о финансовом состоянии (нужна декларация о доходах и имущественном состоянии и справка о зарплате). При этом помощь матерям- одиночкам не назначается, если:

в составе семьи есть трудоспособные члены старше 18 лет, которые не работают и не учатся.

члены семьи в последний год покупали земельные участки, квартиру или дом, авто, стройматериалы или сделал другие приобретения дороже 50 тысяч гривен

у членов семьи есть вторая квартира, авто до 15 лет.

То есть, претендовать на помощь сможет разве что одинокая мама с минимальной зарплатой и без родственников. Если она сама неплохо зарабатывает или, скажем, живет с обеспеченными родителями, то государство ничего платить не будет.

Если поданы недостоверные данные или получатель утаил какую-либо информацию, выплаты отменяются, а всю полученную сумму придется вернуть. Предусмотрен возврат всей суммы сразу, оплата частями (20% от месячного дохода) или взыскание через суд.

При этом, к примеру, доплаты по уходу за пенсионерами старше 80 лет и помощь матерям-одиночкам снимаются, если обнаружится, что лица, которые должны были присматривать за пенсионерами или мамы уезжали за границу больше чем на 60 дней.

То есть, оставить ребенка на бабушку и уехать на заработки в Европу, не получится.

Впрочем, как говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, ключевыми вопросами при реализации подобных инициатив, как показывает практика, остаются вопросы администрирования оформления и выплат соцгарантий на местах. То есть, на какие -то недочеты один соцработник может закрыть глаза, тогда как другой - снимет выплаты. А это значит, что с инспекторами придется договариваться на месте.