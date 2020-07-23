Президент Владимир Зеленский необычно повел себя в истории с террористом Максимом Кривошем, захватившим автобус с заложниками в Луцке. Он не только участвовал в переговорах с ним, но и согласился выполнить требования, обращенные к нему лично.

Это не типичное поведение для главы государства, которое получило самые разные оценки в обществе и мире.

"Страна" спросила у экспертов, какие последствия для Зе в политическом плане будет иметь эта история.

Официальное объяснение: президент боролся за жизнь

Мы уже подробно проанализировали попытку теракта в Луцке.

Глава государства лично уговаривал террориста отпустить людей.

Разговор длился 7-10 минут, и, по словам президента, они договорились, что тот в качестве первого шага отпустит нескольких человек, в том числе, беременную женщину и ребенка.

А Зеленский в свою очередь запишет тот самый видеопризыв смотреть фильм "Земляне", и тогда через некоторое время Кривош отпустит всех заложников. Что в итоге и произошло.

Зеленский считает, что тем самым он не допустил штурма и не подверг опасности жизни пассажиров автобуса.

"У нас есть результат - все живы. Мы не боремся за рейтинги, мы боремся за жизнь. И для меня это - самая главная ценность”, - заявил он в официальном комментарии, распространенном пресс-службой ОП.

Что будет с рейтингом?

Действия президента вызвали бурную дискуссию, выделившую в обществе две большие группы — тех, кто одобряет Зе и благодарит за спасенных заложников, и тех, кто считает, что уступки террористам, даже кажущиеся безобидными, могут спровоцировать других желающих добиться чего-то своего у власти.

Также появилась большая группа, которая считает, что теракт в Луцке - это инсценировка ради повышения рейтинга Зеленского (подробнее об этой версии можно прочитать здесь).

Даже беглый анализ показывает, что ядро каждой группы составляют идейные противники и сторонники Зе. Их отношение к нему луцкая история вряд ли изменит.

"Те, кто президента в целом поддерживает, запишут этот случай ему в плюс и наоборот. Аргументы подберут обе стороны с легкостью", - дает оценку политолог Вадим Карасев в комментарии "Стране".

Но остаются еще так называемые колеблющиеся, в политику менее вовлеченные люди. "Часть из них, проголосовавших в свое время за Зеленского как неполитика, и потом, возможно, в нем разочаровавшихся, скорее оценят его действия положительно или нейтрально. Но сторонники более жесткой линии в таких ситуациях отнесутся критически" - комментирует политолог Владимир Фесенко "Стране".

Сама власть - судя по комментариям различных ее представителей — будет обыгрывать спасение жизней, ради чего можно было подключиться даже президенту.

"Государства не делятся на те, где теракты совершаются и где они не совершаются. Государства делятся на те, которые защищают своих граждан и те, которые защищают себя в том числе от своих граждан. Последние — это те, которые жертвуют своими гражданскими, отказываясь от возможности их спасти в угоду тем или иным принципам. Такие решения не делают государства сильнее или безопаснее — они уничтожают все человеческое в самой идее государства, лишая его какого-то смысла. Рад, что наше государство защищает своих", - написал в своем Телеграм-канале народный депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

Тактически тут выиграть можно.

"Потому что общество в большинстве своем также увидит оправдание в спасенных жизнях. Зеленский сделал все правильно на уровне бытового сознания", - говорит политолог Руслан Бортник "Стране".

Опасность для власти таится в другом. "Если, не дай Бог, случится новый захват заложников, посыплются обвинения на голову президента, ведь он не только пошел на переговоры, но и на уступки. А вдруг найдутся те, кто тоже захочет что-то у Зеленского вытребовать подобным ужасным способом?! Стратегически история несет огромные риски для Зе", - полагает эксперт.

"Есть риск, что могут появиться новые желающие с другими требованиями. Но это не означает, что Зеленский пойдет им навстречу", - реагирует политолог Фесенко. Он считает, что требования Кривоша не были "унизительными" или "сопряжены с требованиями национальной безопасности". "То, что он требовал, не представляло хотя бы на первый взгляд серьезных проблем", - полагает эксперт.

Член фракции СН Святослав Юраш в комментарии "Стране" настаивал, что дело не в том, как изменится уровень поддержки Зеленского. "Президент показал, что он человек и что он будет показывать свою человечность всегда, как и в переговорах с террористом. О политических последствиях.. можно спекулировать, но смысла нет", - заявил он.

С Аваковым и без Донбасса

Зато эксперты сходятся во мнении, что усилятся позиции министра внутренних дел Арсена Авакова, влияние которого давно вышло за рамки вверенной ему сферы жизни общества.

"Он руководил операцией, хотя по идее этим СБУ должна была заниматься, раз это антитеррористическая ситуация. Но, видимо, Аваков пообещал сам разрулить, хотя и не обошлось без президента. Вызывает вопросы концовка, когда взрывалась шумовая граната и появился БТР уже после того, как сдался террорист. Но в целом главе МВД удалось снова продемонстрировать президенту своею нужность", - комментирует политолог Фесенко.

С его мнением солидарен политолог Карасев. Он говорит, что Аваков и его подчиненный — заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль" были на виду в событиях в Луцке, тогда как "СБУ была в тени".

Также, как уже писала "Страна", могут вырасти очки у Коваля, который весьма близок к президенту еще со времен истории с извинениями Кадырову в 2014 году. Коваля осенью 2019 года назначили первым заместителем главы Нацполиции с перспективой дальнейшего роста - до главы Нацполиции или даже до министра внутренних дел. И то, что он был на авансцене в истории с терактом в Луцке далеко не случайно.

Впрочем, есть и другие оценки последствий теракта. По мнению ряда экспертов в целом ситуация не пойдет на пользу ни имиджу руководителей силовых структур, ни президенту.

Потому что история с Луцком лишь усиливает в обществе ощущение нестабильности и бардака.

Даже если не вспоминать конфликт на Донбассе, сообщения об угрозах терактов идут потоком, и уже пострадали люди, как от взрыва возле станции метро "Шулявская" в Киеве.

"Очевидно, в кризис роль правоохранительных органов усиливается. Кто покажет, что может сильной рукой навести порядок, выиграет электорально и политически. Если это будет Аваков, то он снова сможет претендовать на кресло премьер-министра", - прогнозирует эксперт Бортник.

В оппозиции, однако, считают, что без компромисса на Донбассе положение в Украине вряд ли радикально изменится.

"В стране не прекращается военный невроз. Власть не хочет двигаться по пути мирного урегулирования. Граждан готовят к тому, что конфликт будет длиться годами. А это значит, что из зоны боевых действий по налаженным каналам будут поступать оружие и взрывчатка. Зараженные пропагандой ненависти и насилия, зачастую с не очень здоровой психикой люди, представляют настоящую опасность и несут угрозу жизни мирных граждан. Пока в стране продолжается военный конфликт, а власть потакает радикалам - подобные ЧП, к сожалению, будут возможны", - заявил сопредседатель "Оппоплатформы" Юрий Бойко.

Впрочем, опрошенные "Страной" эксперты сомневаются, что счастливое разрешение ситуации в Луцке сподвигнет власть энергичнее двигаться к миру на востоке страны.

"На вопрос Донбасса это никак не повлияет", - считает политолог Карасев.

Эксперт Бортник напоминает, что переговоры между Киевом и непризнанными республиками фактически ведутся и в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, и по ряду важных для обеих сторон вопросов вроде обеспечения водоснабжения региона. Другое дело, что не всегда они афишируются, да и до прорывов пока там далеко. И луцкий теракт вряд ли что-то изменит.

В целом, как уже писала "Страна", ситуация с терактом несет для президента очевидные риски, учитывая, что главные претензии к Зеленскому как раз и заключаются в неспособности навести порядок в государстве и положить конец войне на Донбассе.

1. Если президент выполнил требования одного террориста, то что помешает другим подобным людям с больной психикой, обидой на государство и оружием захватывать заложников, чтобы качать права?

2. Почему правоохранители не могли столько времени ничего сделать с террористом-одиночкой? Где было СБУ? Есть ли у нас вообще правоохранительная система в государстве?

3. Если Зеленский говорит, что жизни людей для него важнее всего, то почему он не выполняет политическую часть Минских соглашений, чтобы закончить войну на Донбассе, а выдвигает свои "красные линии" (вроде передачи контроля над границей), задвигая переговоры и весь мирный процесс в тупик?