Террористический акт с захватом заложников в Луцке стал по сути первым актом радикального "зоозащитного активизма" в Украине, пусть и в достаточно извращенной форме. Напомним, что главным требованием террориста Максима Кривоша, который 21 июля захватил автобус с пассажирами, было, чтобы Владимир Зеленский записал видеообращение с текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем". И он это сделал.

“Земляне” - это документальный фильм о проблеме эксплуатации и убийств животных. А сам Максим Кривош - известный зооактивист: он занимался спасением бездомных собак от отстрела и усыпления и добивался их стерилизации. Хотя фильм и не имеет ничего общего с насилием над людьми, к которому прибегнул Кривош ради привлечения внимания к защите животных. Да и в его родном городе о самом Кривоше отзываются очень неоднозначно и говорят, что защита животных была лишь прикрытием для его других совсем не добрых дел.

“Страна” же решила выяснить, как обстоят дела с зооактивистским движением в Украине, и попросила украинских зоозащитников оценить поступок Кривоша.

На Западе зооактивисты захватывают китобойные судна

Для Украины акции по защите животных - не в новинку. Но обычно они проходят менее рискованно и резонансно, чем “перфоманс” с захватом заложников в Луцке. Который, если разобраться, вообще мало общего имел с посылом о защите живых существ.

Хотя, к примеру, на Западе зооактивистские движения нередко даже более радикальны.

“На Западе, например, зоозащитники атакуют скотобойни, фермы по изготовлению меха, препятствуют их деятельности”, - рассказывает зоозащитник Виталий Черняховский.

По его словам, "Гринпис" (международная независимая неправительственная экологическая организация, созданная в 1971 году в Канаде - Ред.) довольно своеобразным способом пытается препятствовать китобоям:

“С помощью своих суден организация не позволяет китобоям подплывать к подходу к китам. А бывает, что и захватывают китобойные судна. Но у нас такого радикализма и близко нет. Это уже жест отчаяния”, - добавляет Черняховский.

Впрочем, подобные акции скорее эффектные, но неэффективные. Для реальных изменений необходимо запрещать насилие над животными законодательно, убеждены экоактивисты.

“Например, на Фарерских островах ежегодно убивают дельфинов. Да, там об этом пишут, возмущаются, море крови, но не слышал о реальных законодательных инициативах, чтобы отменить эти убийства”, - говорит Черняховский.

В Украине же зоозащитный активизм обычно проходит более спокойно. К примеру, в Киеве и других городах проходит ежегодный мирный Марш за животных. Участники требуют запретить использование животных в цирках, дельфинариях и для фотоуслуг, отказаться от создания и функционирования притравочних станций, пушных ферм и использования живых животных для тестирования косметики.

Активисты также требуют развивать центры реабилитации для содержания животных, пострадавших от людей, создать зоополицию и ввести наказание за жестокое обращение с животными.

И все же, зоозащитников, которые выходят на публичные акции в Украине, очень мало, говорит “Стране” Наталья Вознюк, зоозащитница, владелица приюта "Кошкин дом". По ее словам, у тех активистов, которые реально заняты помощью животным, нет времени выходить на пикеты. А государство не может предоставить зооактивистам надлежащей финансовой помощи и законодательной базы.

“Во многих странах государство полностью финансирует приюты для животных - я же приют содержу сама. На приюты в Грузии просят деньги у сочувствующих людей, а в Польше их содержание полностью оплачивает государство. Но в той же Америке в некоторых штатах животных усыпляют, и это считается нормой. У нас, слава Богу, такого закона нет. Но ситуация настолько плачевная… У нас нет возможности всех устроить в приюты, все хотят маленьких щенков и котят, а выбрасывают и взрослых”, - рассказывает она.

Впрочем, зоозащитное движение в Украине с каждым годом набирает популярность.

“Как человек, который участвует в зоозащитном движении девять лет, могу сказать, что это направление в нашей стране сейчас наиболее растущее - есть постоянный приток новых людей. В Украине марш в защиту животных собирает 5000 человек - и они выходят на улицу не за деньги”, - отмечает зоозащитник Виталий Черняховский.

Кстати, от подобных акций есть и реальные результаты: после требований зоозащитников в большинстве европейских стран и части штатов Америки законодательно запретили использовать животных в цирковых представлениях. В целом же от использования животных в цирковых представлениях полностью или частично отказались около полусотни стран мира. Например, общенациональный запрет на эксплуатацию животных действует в Австрии, Венгрии, Великобритании, Греции, Дании, Италии, Нидерландах, Хорватии, Чехии, Швеции, Финляндии и Израиле. Локальные запреты введены в США, Австралии, Аргентине, Бразилии, Бельгии, Германии, Испании, Норвегии, Эстонии и др.

В Украине же вопрос использования животных в цирковых представлениях пока законодательно не урегулирован, несмотря на многочисленные акции протеста зооактивистов. Впрочем, подвижки есть: в Министерстве культуры Украины заявили, что инициируют полный запрет на использование диких животных в цирковых представлениях, который начнет действовать с 2021 года. А Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует передать животных, которые сегодня находятся на балансе государственных цирковых предприятий, в заповедники, зоопарки и приюты.

Но на местном уровне уже есть прецедент: в сентябре 2019 года Окружной административный суд Одессы удовлетворил иск местных зоозащитников и запретил использовать животных в одесском цирке. Это первое подобное решение в Украине.

Если транслировать ужасы, вроде фильма “Земляне”, то воспитаем поколение маньяков

Украинские зоозащитники, с которыми пообщалась “Страна”, не разделяют подхода луцкого активиста к защите животных. Вопрос - в способе, которым он решил привлечь внимание к проблеме.

Наталья Вознюк считает, что если человек занимается защитой животных, он не может наносить вред человеку.

“Поэтому я не верю, что луцким активистом двигали благие намерения. Есть много других методов для защиты животных: выходи, голодай, ложись возле Офиса президента, причиняй вред себе - но не подвергай опасности жизни других людей”, - считает зоозащитница.

Виталий Черняховский не исключает, что на такой отчаянный шаг луцкого террориста отчасти толкнуло безразличие властей к проблемам насилия над животными.

“Ситуация, конечно, нездоровая. Но проблема есть. Мы неоднократно обращались к экс-президенту Порошенко, к нынешнему президенту - Зеленскому, к депутатам, с требованиями начать действия по спасению Украины и ее природы. А в ответ - глухая стена и равнодушие”, - возмущается активист.

По его словам, отдельные депутаты пытаются изменить законодательство в пользу защиты животных, но за последний год ни один профильный законопроект не был принят.

“Наверное, люди уже настолько отчаялись, что такое происходит с животными, что пытаются хоть таким образом обратить внимание властей. Каждый ведь приходит в зоозащитное движение со своим видением. Так он (Максим Кривош) увидел… Человек просто мечется, потому что нет никакого вектора, государство ничего не предлагает в плане защиты животных. Нужен диалог президента и его фракции с зоозащитниками, чтобы предотвратить подобные срывы. Люди видят несправедливость и действуют, как могут”, - считает Черняховский.

Глава Всеукраинского фонда защиты животных Мария Никиточкина осуждает подход луцкого активиста к зоозащите. Но и не считает это актом отчаяния.

“У Кривоша - не акт отчаяния, он психически нездоров. Я его действия не оправдываю: как бы он не любил животных, это не повод захватывать автобус. Например, в Германии у зооактивистов другие методы: перекрывают трассу, идут с митингом к органам местного самоуправления. А поступок Кривоша - это поступок сумасшедшего”, - полагает Никиточкина.

Но, по ее словам, у части зоозащитников от невозможности спасти всех животных начинаются проблемы с психикой.

“У меня тоже есть отчаяние, что я не могу спасти некоторых животных, но это ведь не значит, что я буду ужасы транслировать у себя на странице в Фейсбук или захватывать автобус. Очень много людей, сошедших с ума из-за того, что они взяли животных, а прокормить их не могут. Они выходят на улицу - а там новые животные, выброшенные. Они не могут всем им помочь, и от этого психика страдает”, - говорит зооактивистка.

Многие украинские зоозащитники также осудили призывы луцкого террориста к просмотру фильма "Земляне". Так, к примеру, в общественной организации "Открытые клетки" заявили, что этот фильм не имеет ничего общего с насилием над людьми. По их словам, фильм "Земляне" 2005 года призывает к состраданию и милосердию, при этом сами авторы документальной ленты признаны зоозащитниками.

"Призываем журналистов и вообще всех граждан Украины с холодным умом отнестись к требованиям преступника. Просим не демонизировать фильм и не пытаться на основании этого требования дискредитировать зоозащитное сообщество и людей, которые призывают к состраданию ко всем живым существам. По нашему мнению, террорист действует прямо противоположно этим идеям", - говорится в сообщении организации.

Марию Никиточкину тоже возмущает не только сам террористический акт Максима Кривоша, а и то, какой фильм он заставил прорекламировать Зеленского. Ведь в киноленте "Земляне" есть кадры с убийствами животных.

“Когда люди, у которых проблемы с психикой, смотрят такого рода фильм, то становятся психически неуравновешенными. Я категорически против трансляции такого кино: живодеров такие фильмы вдохновляют. Кроме того, Европейская конвенция по защите прав животных, которую Украина ратифицировала, запрещает показ таких фильмов”, - рассуждает Никиточкина.

И добавляет: “Нужна пропаганда не в духе - посмотрите фильм "Земляне", как там животных убивают, - нам нужна пропаганда доброты. Если мы будем транслировать ужасы, вроде фильма “Земляне”, то воспитаем поколение маньяков”, - убеждена Мария Никиточкина.