На украинском рынке электроэнергии намечается очередной передел, за который заплатят потребители.

Тарифы для населения и бизнеса могут взлететь как минимум на 50%, а то и в 2-3 раза.

На днях парламент принял новый закон о зеленой энергетике. На первый взгляд, ничего сенсационного в нем нет - он попросту повторяет основные пункты меморандума, подписанного в июне между Кабмином и профильными ассоциациями по возобновляемой энергетике.

Самое главное нововведение - снижение зеленых тарифов на 7,5-15%. Но есть и другие, в частности продажа электроэнергии на аукционах, ограничения по введению новых "зеленых" мощностей, требования по ответственности за так называемые небалансы (когда производитель вводит в эксплуатацию электростанцию, но не инвестирует в аккумулирующие мощности) и т.д.

Все это якобы должно спасти отечественную энергетику от коллапса, связанного с переизбытком "зеленки" и нехваткой у государства денег на выплату завышенных зеленых тарифов (долги уже превысили 15 млрд).

Но еще на этапе продвижения в сессионном зале законопроект оброс массой скандалов. Из него торчали "уши" самых разных лоббистов, а после первого чтения проект и вовсе заспамили правками (их подали порядка 1300). В итоге большинство правок попросту отклонили, а закон приняли в турборежиме.

Хотя его основная цель - снизить напряжение на энергорынке, по итогу все идет к повышению тарифов для населения и бизнеса. Электричество может взлететь в цене уже этой осенью, вопрос только в цифрах. По одним расчетам, тарифы повысятся на 30-50%, по другим - в 2-3 раза и больше. При этом отдельные бизнес-группы могут рассчитывать на бонусы.

"Страна" разбиралась, как новый закон по зеленой энергетике повлияет на тарифы и кому он выгоден.

Минус по тарифам и "ответка" за небаланс

О том что правила на рынке зеленой энергетики нужно срочно менять, в Украине говорят давно.

"Страна" уже писала, что зеленые тарифы в нашей стране одни из самых высоких в мире, что привлекает как отечественных, так и иностранных инвесторов. В итоге в последние несколько лет в Украине наблюдается настоящий "зеленый бум" - массово запускается новые ветро- и солнечные электростанции, причем, как говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, зачастую станции открываются не там, где есть потенциальные потребителя их электроэнергии, а там, где сумеют договориться с местными властями. Если в 2017 году зеленые мощности в Украине увеличились на треть, то в 2018 году — уже на 66%, а за прошлый год - втрое (плюс 4,3 ГВт).

В общей структуре энергорынка доля зеленой генерации выросла за несколько лет с 3% до 8,7% и продолжает стремительно увеличиваться. Государство же обязалось выкупать с рынка всю зеленую электроэнергию по высоким тарифам (до 46 евроцентов за киловатт). То есть сформировалась своего рода "зеленая пирамида" - армия претендентов на выплаты по зеленым тарифам растет значительно быстрее, чем количество потребителей такой энергии. В итоге долги по зеленым тарифам нарастают как снежный ком, и уже превысили 15 миллиардов.

Ситуация заметно усугубилась из-за карантина и кризиса. Потребление электроэнергии в Украине снизилось, а аппетиты "зеленых" продолжают расти, так как вводятся в эксплуатацию все новые и новые станции. Получается, что платить по зеленым счетам уже попросту нечем. Более того, увеличение доли зеленой энергетики рискует положить другие сегменты энергорынка, в частности атомную энергетику, которая дает самую дешевую электроэнергию.

Поэтому как вариант власти предложили производителям зеленой электроэнергии снизить тариф, но при этом гарантировать им возврат долгов. Переговоры велись несколько месяцев, в итоге был найден компромисс — снижение тарифа на 7,5% для ветровых и на 15% для солнечных станций. Эту норму заложили в законопроект №3658, который в итоге приняли 21 июля.

Он также предусматривает, что из государственного бюджета будет компенсироваться не менее 20% выплат по зеленому тарифу (их проводит государственное предприятие "Гарантированный покупатель").

По расчетам Кабмина, в итоге дефицит баланса ГП "Гарантированный покупатель" снизится на 6,4 млрд гривен в год, а выплаты по зеленым тарифам - на 2 млрд гривен.

Плюс в новом законе предусмотрели несколько других важных новаций.

уменьшение тарифов для новых солнечных электростанций. Те станции, что будут запускаться с августа этого года, получат тариф на 50% меньше, чем работающие СЭС. Это должно ограничить введение новых "солнечных" мощностей

Те станции, что будут запускаться с августа этого года, получат тариф на 50% меньше, чем работающие СЭС. Это должно ограничить введение новых "солнечных" мощностей ответственность за небаланс. В 2021 году производители должны будут компенсировать 50% небаланса, а с 2022 года — все 100%. На практике это значит, что производители, во-первых, должны будут более точно планировать объемы генерации (допустимая погрешность для ветровых станций - 10%, для солнечных - 5%), во-вторых. вкладываться в балансирующие мощности (в частности, в аккумулирующие).

"Это, пожалуй, самое главное нововведение, даже важнее, чем снижение зеленых тарифов. Дело в том, что многие "зеленые" станции не имеют высокоманевренных и аккумулирующих мощностей, которые позволили бы сгладить дисбаланс в производстве электроэнергии (в примеру, солнечные электростанции вырабатывают энергию только днем, а ночью фактически простаивают -Ред.). Никто за такие мощности не хочет доплачивать, но в то же время "Укрэнерго" обязана принимать "зеленую" электроэнергию в энергосистему, то есть проблема решается за счет других производителей. По расчетам "Укрэнерго", уже в ближайшее время нужно ввести в эксплуатацию по 2 ГВт маневренных и аккумулирующих мощностей, что потребует значительных инвестиций", — пояснил "Стране" Геннадий Рябцев.

зеленые аукционы. На них производители смогут выставлять свой ценник на электроэнергию. То есть если предложения будут ниже установленных зеленых тарифов, то фактически государство будет платить за альтернативную электроэнергию еще меньше.

Коломойский, Ахметов, Пинчук и другие зеленые

"На самом деле закон нужно было принимать, так как ситуация в энергетике близка к катастрофе", - говорит Рябцев. Тем не менее проект продвигался в Раде со скандалом. Считается, что его пытались переписать сразу несколько лоббистских групп.

В работу над проектом активно включился Коломойский. При этом интересов в зеленой энергетике у него нет. Но, как говорят наши источники, олигарх преследовал несколько целей.

"Коломойский хотел пролоббировать значительно большее снижение зеленых тарифов, минимум вдвое. Нынешнее уменьшение на 7,5-15% - это ни о чем. И понятно, что для того, чтобы обеспечить выплаты зеленой генерации, власти будут повышать тарифы для всех потребителей, в том числе для бизнеса. А энергоемким заводам Коломойского нужна дешевая электроэнергия. Плюс традиционно хотел насолить Ахметову, у которого есть интересы в зеленой энергетике", — рассказал наш источник.

"Мои юристы очень хорошо описали проблематику законопроекта 3658 о "зеленом тарифе", который сегодня попытаются протолкнуть через Раду Слуги, Ахметов и ко", — написал в Фейсбуке нардеп Александр Дубинский (его считают близким к Коломойскому) накануне голосования.

По его словам, проблемы на рынке электроэнергии, которые сейчас пытаются исправить, начались после голосования законопроекта 8449-д о поддержке производителей электроэнергии из альтернативных источников.

"Во втором чтении он принимался 25 апреля 2019 года, когда уже были известны результаты второго тура президентских выборов. Именно в этот день принимался проект закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (второе чтение). В этом весь цинизм той власти, простым украинцам - язык, и под шумок олигархам - преференции на миллиарды", — написал Дубинский.

"Мой прогноз - этот закон ничего не решит. Потому что нельзя впихнуть невпихуемое. Наши зеленые тарифы на 100-200% выше, чем в Германии, очевидно, что урезание на 7,5% и 15% - это имитация. Мои правки были об урезании на 12,5% и 30% существующих плюс урезание на 30-50% для будущих (чтобы уменьшить объемы строительства). Как компенсатор дополнительные три года зеленого тариф после 2030 года и три года льготы по налогу на прибыль. А также погашение долгов перед зелеными через ОВГЗ и возможность дофинансирования платежей из госбюджета", — написал в Фейсбуке глава профильного комитета ВР Андрей Герус (которого также считают человеком Коломойского).

Но в итоге его правки не прошли.

Очевидно, более сильным в Раде оказалось влияние Рината Ахметова и других крупных "зеленых" инвесторов (среди которых немало иностранных бизнесменов).

"Новый закон выгоден для крупных "зеленых" производителей. Уменьшение тарифов до 15% - не такое уж существенное. В то же время требование по компенсации за небалансы уберет с этого сегмента мелких конкурентов, у которых нет денег на аккумулирующие мощности. У лидеров рынка такие мощности уже преимущественно есть, и им не придется вкладываться дополнительно", — говорит аналитик института Growford Алексей Кущ.

Впрочем, не исключено, что Коломойский получит дешевую электроэнергию по другой схеме. Буквально на следующий день после принятия закона по зеленым тарифам "Энергоатом" начал экспорт электроэнергии в Беларусь.

Объемы небольшие. "До конца июля запланирована поставка 12 тысяч МВт-часов, а в августе ожидается увеличение таких экспортных поставок до почти 290 тысяч Мвт-часов на общую сумму более 27 млн гривен", - написал на своей странице в Фейсбуке Андрей Герус.

Впрочем, эксперты подозревают, что готовится новая схема. Ссылаясь на возможности экспорта электроэнергии в Беларусь, в Раде попытаются продвинуть также импорт из этой страны (что автоматически открывает импорт электроэнергии из России, на котором до недавнего времени сидели предприятия Коломойского).

Сам Герус косвенно подтвердил эти подозрения.

"Этот экспорт "Энергоатома" в Республику Беларусь - одна из главных причин, почему я не поддержал правительственный законопроект о запрете импорта электроэнергии из Беларуси. Ведь в Беларуси нет таких запретов на уровне закона, и такой закон сорвал бы наши экспортные поставки в Беларусь", - пояснил Герус.

Также неожиданно в финальном тексте закона по зеленым тарифам появилась правка о так называемой зеленой металлургии. Ее подал нардеп от СН Дмитрий Кисилевский, выходец из компании "Интерпайп" Виктора Пинчука. Он предложил, чтобы металлургические компании, которые обеспечивают "зеленое" производство своей продукции, не платили за передачу электроэнергии в течение 10 лет. Но на данный момент "зелеными" технологиями может похвастаться только "Интерпайп", то есть, по-сути, это бонус для Пинчука.

"На целых 10 лет. И это тот тариф, который, по мнению НКРЭКУ, должен улучшить финансовую ситуацию на энергорынке. Получается, с августа все предприятия должны будут платить тариф на передачу в 1,5 раз больше, но одна единственная компания будет иметь привилегии его не платить совсем, еще и до 2030 года. Цена экономии для куратора Кисилевского — 12-15 миллионов долларов ежегодно. И это те средства, которые недополучит государственное "Укрэнерго“, — отметил нардеп Алексей Кучеренко.

Интересно, что эта правка прошла, хотя изначально все называли ее откровенно лоббистской.

Впрочем, по словам нашего источника во фракци "Слуга народа", это бонус не столько для Пинчука, сколько для новых потенциальных собственников "Интерпайпа", переговоры с которыми уже несколько месяцев якобы ведет Пинчук. "Это группа бизнесменов из США. Они имеют влияние на наших "соросят". Своего рода приятный бонус для будущих собственников", — говорит наш источник.

По его словам, большая группа лоббистов осталась за кадром. Это прежде всего представители западного бизнеса, который изрядно вложился в украинскую зеленую энергетику в расчете на высокие тарифы, в том числе потратили кредитные средства. Поэтому резкого снижения зеленых тарифов изначально не планировалось.

Что будет с тарифами

Разборки в зеленой энергетике мало интересуют рядовых пользователей, пока они не бьют по тарифам. Но в этот раз избежать повышения цен на электроэнергию не удастся. Ведь даже после снижения зеленые тарифы остаются нереально высокими, плюс нужно будет уже до 2021 года погасить миллиардные долги перед производителями. Деньги на все это можно найти разве что в карманах у потребителей.

"Напрямую новый закон никак не отразится на тарифах для людей и промышленных потребителей. Но, чтобы обеспечивать погашение долгов по зеленым тарифам, придется повышать тариф на передачу "Укрэнерго" (недавно он уже был увеличен более чем на 50%- Ред). А эта надбавка уже не может не влиять на ценник на электричество", — говорит соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Цены на электроэнергию будут в любом случае расти. Динамика зависит от ситуации на энергорынке в целом, в том числе какие будут тарифы на газ, уголь и другие энергоресурсы. Атомщики, которые сейчас заявляют о себестоимости киловатта в 60 копеек, планируют повысить планку до 1 гривны. Примерно в таких же пределах вырастут и отпускные цены", — говорит Рябцев.

По словам Алексея Куща, есть несколько вариантов грядущего повышение тарифов. Первый — наиболее щадящий — отмена льготного потребления для населения (первые 100 киловатт по сниженному тарифу в 90 копеек), но сохранения ПСО до конца 2020 года (1,68 гривен за киловатт). Второй — отмена ПСО уже с осени и переход полностью на рыночные тарифы. В этом случае ценник для населения вырастет примерно до 2 гривен за киловатт. Третий - наиболее радикальный вариант — тариф для мелких потребителей (в том числе населения) будут на 20-30% выше, чем для крупных потребителей (бизнеса). В этом случае тариф для людей уйдет далеко за 2 гривны за киловатт.

Впрочем, по словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, повышение цен для населения, скорее всего, не будет резким и пройдет в несколько этапов (так как придется автоматически увеличивать и субсидии). "Скорее всего, повысят тариф в среднем в 2 раза, но в 2-3 этапа", — говорит эксперт.

И, скорее всего, это случится уже после местных выборов, которые намечены на конец октября.