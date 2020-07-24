Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в последнее время дает понять, что будет вести себя в политике более независимо от мнения Офиса президента Владимира Зеленского.

Куда эта линия может вывести бывшего первого номера избирательного списка "Слуги народа" (СН), разбиралась "Страна".

Спикерская автономия

Ряд последних действий спикера Разумкова показали: он видит себя на особом положении в структуре нынешней власти и готов защищать свои позиции от любых посягательств — даже Банковой.

Накануне первой годовщины выборов в Раду нынешнего созыва Разумков провел прямо в сессионном зале масштабную пресс-конференцию, которая стала не только разговором о достижениях и неудачах парламента за три прошедшие сессии, но и бенефисом самого спикера.

Перед этим он добился согласия Рады на увольнение нелояльного главы аппарата Рады Вячеслава Штучного, которого президент демонстративно-оперативно назначил первым заместителем начальника Управления государственной охраны. Ранее в СМИ ходили слухи, что Штучный был "смотрящим" от Офиса президента за Разумковым.

"Первый год этой Рады без малого прошел. Разумков решил, что ему пора выходить из тени Зеленского", - комментирует политолог Анатолий Октисюк "Стране".

То, что между Банковой и спикером сложились непростые отношения, говорят уже давно, хотя публичных конфликтов не случалось.

По отзывам собеседников во фракции СН, на Банковой имеется собственное мнение, как должна работать Рада, и оно порой расходится со взглядами Разумкова.

Якобы бывали случаи, когда в ОП хотели, чтобы процедура принятия закона была сокращена, но спикер от этого отбивался, ссылаясь на регламент Рады.

"Подобные идеи — в стиле Богдана (предыдущий глава ОП Андрей Богдан - Ред.). По моим наблюдениям, Ермак (нынешний руководитель ОП Андрей Ермак — Ред.) таким грешит меньше — если вообще грешит", - утверждает собеседник издания во пропрезидентской фракции.

Во фракции считают, что Разумков неслучайно оставлял председательское кресло в ключевые моменты рассмотрения ряда важных законопроектов, демонстрируя таким образом то ли протест, то ли нежелание быть причастным к происходящему (а, может, и то, и другое).

Одновременно по кулуарам расходятся слухи, что Ермак копает под Разумкова, но пока дело не идет дальше прощупывания настроений в парламенте.

Не исключено, что целью было только предупредить Разумкова, хотя различные собеседники во фракции СН утверждают, что голосов за снятие спикера в парламенте все равно нет.

На Банковой обвиняют Разумкова в отколе от Зе-команды, благодаря которой он попал во власть и получил нынешний пост.

"Конфликта как такового нет. Есть, скорее, некоторое недопонимание поведения и позиции Разумкова. Он пришёл в качестве одного из ключевых членов команды, а затем занял позицию, что-де профиты я готов делить, а вот за сложности отвечайте без меня...", - говорит собеседник издания в Офисе президента.

Ермак же, по словам источников, "просто хочет получить более слаженную работу правящей фракции", чему препятствуют якобы действия спикера.

"Он явно пытается усидеть на двух стульях и далеко не всегда играет честно", - говорит собеседник, с манерой спикера связывая разговоры о якобы конфликте того с главой ОП.

Впрочем, в самой фракции симпатии скорее на стороне Разумкова. "На Банковой нас, депутатов, видят какими-то бессловесными винтиками, которые должны не читая голосовать за те законопроекты, который кто-то написал. У спикера же другая позиция и она встречает больше понимания во фракции, чем давление Офиса президента", - сказал один из нардепов "Стране".

Сам спикер на пресс-конференции заявил: "Я никогда не держался за кресло и никогда держаться не буду. Верховная Рада определится – это право Верховной Рады. Команда определится – это право команды... Таких просьб от президента (покинуть пост — Ред.) не поступало. Если будут, то будем говорить".

То есть, другими словами, дал понять, что не собирается сразу же по команде оставлять свой пост, а намерен еще "поговорить".

И с учетом достаточно весомой поддержки Разумкова во фракции и среди депутатов вообще, у Банковой пока нет четкого понимания как заставить его уйти помимо его воли (если такая необходимость возникнет).

Президентская перспектива

Самое популярное объяснение такой линии поведения Разумкова — собственные политические амбиции. "Они президентские" - написала на своей странице в Фейсбуке политтехнолог, народный депутат Виктория Сюмар ("Европейская солидарность".

Это мнение разделяет и политолог Октисюк.

По его мнению, у Разумкова в обществе существует довольно серьезная поддержка.

По крайней мере по балансу доверия/недоверия из всех политиков он уступает только Зеленскому.

Согласно последнему опросу социологической группы "Рейтинг", работой главы Верховной Рады Разумкова довольны 25% респондентов, недовольны — 57%. Это немногим хуже, чем у президента, чью деятельность положительно оценивают 37% опрошенных, а негативно — 59%.

При этом целым 17% респондентов было сложно дать оценку достижениям спикера, а в случае президента колеблющихся только 3%. Уровень поддержки Разумкова может за счет них как значительно вырасти, так и упасть.

По замерам Центра социального мониторинга в июне, баланс доверия-недоверия у спикера был 21,6%-49,1%. Зато 29,2% респондентов не смогли оценить деятельность председателя Рады.

"Свои рейтинги Разумков подкрепляет демонстрацией самостоятельности в Раде, таким образом "предлагая себя" финансово-промышленным группам. И, судя по его сопротивляемости инициативам Банковой, с кем-он то уже договорился", - называет эксперт Октисюк еще одну причину.

Кроме того, спикер, благодаря посту и связям, хорошо знает ситуацию в Зе-команде.

"Разумков наверняка в курсе внутренних конфликтов, видит усталость президента, расшатанность системы при "слугах". Местные выборы, вполне вероятно, тоже будут провальными для СН. Центробежные тенденции в партии власти могут после кампании усилиться. Спикер решил сыграть на опережение и заявить о желании побороться за звание преемника Зе", - полагает Октисюк.

Свою субъектность он усиливает за счет неординарных заявлений.

При этом он подчеркнуто стремится держаться в русле предвыборной риторики самого Зеленского, от которой президент в последнее время сильно отступает, что и приводит к разочарованию в нем избирателей.

Так, спикер единственный из топ-политиков, который публично выступает хотя бы за осторожный пересмотр украинизации.

По другим моментам его позиция также куда более взвешенная, чем у Банковой. Например, по поводу репрессивного закона о медиа, который Разумков комментирует очень скептически.

В общем, он старается быть куда больше похож на Зеленского образца начала 2019 года, чем сам Зеленский.

Сторонники экс-президента Петра Порошенко, часто оппонирующими Разумкову в сессионном зале, уже прогнозируют, что Разумкова будут двигать в президенты.

"Я целиком могу предположить, что именно он (Разумков — Ред.) будет претендовать на должность президента от так называемой "пророссийской" части страны, и снова под лозунгом ее, страну, "сшить", - написала на своей странице в Фейсбуке нардеп от "Евросолидарности" Виктория Сюмар.

Отвечая на вопрос о президентском кресле на пресс-конференции, Разумков ответил, что видит себя в спикерском кресле "сегодня". "И пока что планирую работать именно там", - ответил он на вопрос.

Однако нынешний пост еще нужно сохранить.

И шансы на это неплохие, если сохранится нынешнее монобольшинство. В таком случае тактика спикера будет прежней - не бить горшки с Зеленским, не разрывать с ним отношения, но постоянно отстаивать право на свою позицию и усиливать собственную политическую субъектность. Такой путь может быть перспективен с учетом того, что рейтинг "слуг народа" и Зеленского будет падать и Разумков может стать новым центром притяжения и для ориентирующихся ныне на Зе политиков и бизнесменов, и для значительной части избирателей президента.

Но это, повторимся, инерционный сценарий. В случае роспуска Рады и новых выборов перед Разумковым станет дилемма. Идти ли вновь со "Слугой народа" (при весьма туманных перспективах вновь занять кресло спикера или иной пост), создавать свою собственную парти или же объединятся с другими политсилами.