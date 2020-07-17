Парламентская партия “Голос” теперь считает себя оппозицией к команде президента Владимира Зеленского.

О переходе в это качество было объявлено с парламентской трибуны в последний день третьей сессии Рады. По поводу этого заявления много шутили в соцсетях, однако эксперты говорят о его политических последствиях.

Подробности — в материале "Страны".

Конструктива больше нет

Выступая в сессионном зале в окружении коллег по фракции "Голоса", глава партии Кира Рудык обрушилась с обвинениями на монобольшинство, состоящее из пропрезидентской партии "Слуга народа" (СН), и вообще нынешнюю власть.

"За год мы увидели, что монобольшинство предало задекларированные ценности. Мы увидели президента, который стыдится сказать, что Россия — это агрессор. Мы увидели назначения, которые не тянут даже на руководителей отделов, которых никакая компания не взяла бы к себе начальником отдела, а их назначают министрами. Любой плохой закон можно хорошо назвать — и его проголосуют в турборежиме", - заявила Рудык.

По ее словам, "Голос" пришел в Раду "защищать свободу и проводить реформы". "Но вместо этого сейчас мы постоянно боремся с ложью. Ложью, что существует кадровый голод, что в Украине существует вопрос государственного языка. Ложью, что постоянно уничтожает любой конструктив. Мы поняли что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять. Пришло время ее изменить", - настаивает лидер "Голоса".

Любопытно, что буквально сразу после этого "Голосу" припомнили плодотворное сотрудничество с властью.

"Хорошо так перейти в оппозицию после того как помогли "слугам народа" проголосовать за все зашкварные законы", - сказал с трибуны Рады депутат от группы "За будущее" Антон Поляков, имея в виду, видимо, голосование "Голоса" за закон о продаже земли и за многие другие.

К слову, до сих пор в "Голосе" и не скрывали, что в части решений власть поддерживают.

В интервью общественной организации "Честно" народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин назвал линию поведения фракции в парламенте "конструктивной критикой власти", которая не исключает совместных голосований с монобольшинством за важные для власти законы. "Возможно, она (такая позиция- Ред.) не такая "хайповая" и громкая, как у других, но дает возможность достигать результатов, как это показали голосования за рынок земли и пакет антикризисных законопроектов", - объяснял депутат Юрчишин ("Голос").

В принципе можно говорить о некоем подобии коалиции между СН и "Голосом", неоформленной официально, но реально существующей.

"О коалиции с "Голосом" шла речь перед выборами, но в ней отпала необходимость после получения "Слугой народа" монобольшинства в Раде. Тем не менее, командой Зеленского фракция Вакарчука до последнего времени рассматривалась как партнер, подстраховка на случай, если не будет хватать своих голосов, как в случае антиколомойского закона", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

Интересно также, что по количеству принятых собственных законов "Голос" - второй после СН. По подсчетам портала "Слово и дело" депутаты монобольшинства с начала текущего созыва внесли в Раду 1029 законопроектов, из которых 149 было одобрено, а также 776 проектов постановлений — 367-мь принято. У фракции "Голоса" было 215 законодательных инициатив (меньше, чем у других оппозиционных фракций и депгрупп), однако из них принято 36 проектов законов — больше, чем у остальных.

Из 73 проектов постановлений от "Голоса" Рада проголосовала за 45-ть — это четвертый результат среди фракций и депгрупп.

"Теряет поддержку части западных элит"

Таким образом, "Голос", продекларировав переход в оппозицию, показывает, что на его депутатов теперь не стоит надеяться "Слуге народа".

Впрочем, в последних знаковых голосованиях фракция и так не поддерживала монобольшинство. "Голос" отказался голосовать, например, за новое деление на районы, изменения в Избирательный кодекс, нового главу Нацбанка, хотя менее резонансный закон, скажем, об оборонных закупках фракция поддержала вместе с СН.

Почему так произошло?

Отчасти, как полагают эксперты, это объясняется приближением местных выборов, на которых "Голосу" выгоднее позиционировать себя как "100% оппозиция" (особенно учитывая, что его избиратель и так активно перетекает к партии Порошенко).

"От Зеленского сейчас откалывается электорат, который не приемлет Порошенко (экс-президент Петр Порошенко — Ред.), раз он за него не голосовал на президентских выборах. "Голос" может за этих людей побороться и выцарапать себе какие-то шансы на местные выборы", - полагает политолог Руслан Бортник.

В тоже время, само заявление "Голоса" знаковое.

"Это означает, что команда Зеленского теряет поддержку части западных элит и группы влияния бизнесмена Виктора Пинчука, поддерживающих партию Вакарчука (экс-депутат и бывший глава политсилы Святослав Вакарчук — Ред.)", - считает Бортник.

В свою очередь политолог Анатолий Октисюк считает, что серий громких заявлений и протестов "Голос" надеется привлечь внимание спонсоров, в которых нуждается на старте избирательной кампании. "Для этого нужно агрессивно заявить о себе, чтобы те, кто обижен на власть или считает, что та его притесняет, пришли к ним", - рассуждает эксперт.

Однако в хороший результат "Голоса" на местных выборах он не верит, говоря, со ссылкой на свои источники, о неготовности партии к борьбе за голоса.

Меж "соросятами" нет солидарности

Но есть еще одна интрига: последуют ли за "Голосом" в оппозиционность идеологически близкие депутаты из "Слуги народа"?

Не секрет, что по многим вопросам "Голос" и так называемые "соросята" из фракции президента выступали единым фронтом. Говорили, что между ними была налажена постоянная координация.

Устроят ли теперь "соросята" демарш внутри "Слуги народа"?

Собеседник "Страны" во фракции в этом сомневается.

"Не секрет, что наши "соросята" с "Голосом" общаются. Интересно, не от них ли в "Голос" попадают скрины переписки в наших чатах? Но публично поддерживать эту ритуальную оппозиционность "Голоса" они не будут, тем более дергаться из фракции. Большинство из них — списочники: за это их сразу выгонят из парламента. К тому же, они неоднородны. Будут дальше гнуть свою линию, насколько им будет позволять руководство фракции и Офис президента", - полагает народный депутат из "Слуги народа".

В политтусовке существует даже определение для той части "соросят", которая вступила на путь сотрудничества с командой Зеленского - "реестровые соросята". И сейчас они по многим вопросам имеют совсем другую позицию, чем "соросята" из "Голоса" или из орбиты Петра Порошенко.

Типичный пример - голосование за нового главу Нацбанка Кирилла Шевченко, которого активно поддержали "реестровые соросята", однако "забраковали" партии "Голос" и "Евросолидарности".

По данным "Страны" линия раскола прошла по отношению к прежнему руководству НБУ. Кирилл Шевченко обязался, как и предыдущие руководители НБУ, согласовывать политику Нацбанка с МВФ (что устраивает "реестровых соросят"), но при этом, по согласованию с президентом, пообещал провести чистку правления НБУ от кадров Гонтаревой и Рожковой, что не устроило "Евросолидарность" и "Голос".

Не исключено, что теперь раскол будет углубляться.