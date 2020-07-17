В четверг, 16 июля, на заседании парламентской фракции "Слуги народа" путем праймериз определили кандидата от партии на выборах мэра Киева, которые состоятся 25 октября 2020 года.

Партию будет представлять действующий нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.



Как команда власти хочет выиграть выборы в Киеве с Ириной Верещук, и какой у них запасной план, анализирует "Страна".

Победа Верещук

Победительницу праймериз представил лично президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после заседания фракции, и заявил, что именно Верещук получила три балла из трех, выиграв внутрипартийные праймериз (по одному баллу кандидаты получали за поддержку фракции, поддержку главы государства и поддержку избирателей согласно социологии).

Внутри фракции "Слуга народа" - Ирина Верещук - одна из самых известных и авторитетных депутатов. И опыт работы городским головой у нее уже есть. В 30 лет она победила на выборах мэра приграниченного города Рава-Русской во Львовской области, став самой молодой женщиной-мэром в Украине.

У Верещук серьезный послужной список (подробнее о ней можно прочитать здесь).

Она закончила Военный институт "Львовская Политехника" по специальности "Международная информация", Львовский национальный университет им. Франко по специальности "Правоведение" и Львовский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Также закончила магистратуру в Варшавском университете и Краевую школу публичной администрации. PhD и кандидат наук по государственному управлению.

Была мэром приграничного с Польшей города Рава-Русская.

Пройдя в парламент по спискам "Слуги народа", она вошла в комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, став председателем подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны. В течение двух месяцев представляла Кабинет Министров в Верховной Раде, уйдя с этого поста после того как проголосовала против законопроекта о рынке земли.

А летом нынешнего года Верещук заявила о своих амбициях побороться за должность мэра столицы и накануне выиграла партийные праймериз.

"Еще не было прецедента, чтобы мэром Киева становилась женщина, и чтобы им становился бывший мэр другого города. Поэтому конкуренцию Кличко Верещук составить может, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - Но важен не только пост мэра Киева, власти нужно еще и показать хороший результат на выборах в Киевраду, и потом добиться того, чтобы в Киевраде коалиция Кличко была со "Слугами народа", а не с "Европейской солидарностью", поэтому сейчас ставка делается на всё".

Последний опрос, проведенный социологической службой Центра Разумкова, показал, что если бы в ближайшее время проходили выборы в Киевраду, то в лидерах оказались бы партии "Слуга народа" и "Европейская солидарность". При проходном барьере 5% семь партий могут попасть в Киевраду.

А что касается выборов мэра, то там в лидерах Кличко, хотя Ирины Верещук в числе кандидатов в опросном листе не было.

Выборы мэра:

Виталий Кличко - 36% всех опрошенных или 44% тех, кто определился и придет голосовать

Андрей Пальчевский - соответственно 9% и 11%

Виктор Ляшко - соответственно 8% и 6%

Игорь Смешко - соответственно 4% и 5%

Александр Омельченко - соответственно 4% и 4%

Сергей Притула соответственно - 4% и 4%

Александр Попов соответственно - 3% и 4%

Алексей Гончаренко соответственно - 4% и 3%

Евгений Червоненко соответственно - 3% и 3%

Андрей Ильенко соответственно - 2% и 3%

Александр Дубинский соответственно - 2% и 3%

Борислав Береза ​​соответственно - 2% и 2%

Виталий Нестор соответственно - 2% и 2%

Николай Томенко соответственно - 2% и 2 %

Юрий Левченко соответственно - 1% и 1%

Выборы в Киевраду:

"Слуга народа" - 18% всех опрошенных, или 19% тех, кто определился и придет голосовать

"Европейская солидарность" - 14% и 20%

"УДАР" - соответственно 11% и 12%

"Оппозиционной платформа - За жизнь" - 8% и 11%

ВО "Батькивщина" - 6% и 8%

"Победа Пальчевского" - 6% и 6%

"Сила и честь" - 5% и 5%.

При такой разношерстности фаворитов киевских выборов, для Зеленского очень важно, чтобы "Слуга народа" показала сильный результат. Иначе партия власти попросту может оказаться в оппозиции к власти в столице.

"Как бы там ни было, в "Слуге народа" всегда был жесточайший кадровый голод. Чисто на бренде Зе уже не проедешь, прошли те времена, когда люди выбирали кого попало, увидя зеленые флаги "Слуги народа" или фамилию Зеленского. Ни Тищенко, ни Дубинский на роль того, кто ведет президентскую команду на выборы в Киеве не годились. Поэтому была сделана ставка на Верещук, как на кандидате, которые имеет наименьший негатив, а значит имеет потенциал к росту. При этом речь идет не столько о выборах мэра, сколько о Киевраде и борьбе за Киев", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

В тоже время источник в "Слуге народа" сказал, что задача ставится выйти во второй тур.

"Если Ирина выйдет во второй тур, а это реально, то тогда шансы на ее победу во втором туре 50 на 50. Так что еще посмотрим чем выборы закончатся", - говорит источник.

Многое будет зависеть от того, насколько партия будет единой в поддержке Верещук.

Кандидаты, которые проиграли ей праймериз, уже высказались в поддержку.

Но будут ли все группы внутри "Слуги народа" ей помогать - вопрос открыт.

План "Б" для Киева от "слуг народа"

Весьма символично, что параллельно с праймериз на мэра Киева, которые организовали Офис президента и фракция "Слуг народа", в поле зрения Рады оказался законопроект "О столице - Городе-герое Киеве", принятый в первом чтении еще прошлой осенью.

Этот документ полностью изменит субординацию власти в городе, упрочит позиции президента и подстрахует власть на случай, если выборы мэра выиграет нынешний градоначальник Виталий Кличко. Если законопроект примут, то кто бы не выиграл осенние выборы, но править Киевом будет креатура Зеленского.

Законопроект "О столице - Городе-герое Киеве" ускоренно пытается провести профильный комитет - по вопросам организации государственной власти. В среду буквально за 20 минут на заседании комитета депутаты успели обсудить тысячу поправок к этому документу и рекомендовали Раде принять его в целом.

Локомотивом продвижения проекта стал киевский мажоритарщик Дмитрий Гурин.

Он избрался в Раду от Оболонского района. До избрания занимался архитектурными проектами, был членом экспертного совета, который выбирал проект мемориала Небесной сотни, а по некоторым объектам сотрудничал со строительной компанией "Сага", руководителем которой является Андрей Ваврыш – бывший чиновник КГГА, из-за чего Гурина и стали причислять к орбите влияния Ваврыша.

Еще этот депутат знаменит тем, что в середине 2000-х работал в студии Артемия Лебедева в Москве дизайнером. А при предыдущей власти был советником Ульяны Супрун и продвигал ее в соцсетях. В общем, послужной список очень красноречивый.

Гурин изначально был одним из главных авторов проекта о Киеве. Правда, первой в списке авторов шла фамилия теперь уже министра культуры Александра Ткаченко, который весь прошлый год не скрывал своих амбиций стать первым лицом в столице. Сам же Гурин еще осенью откровенно надсмехался над Ткаченко, который презентовал этот проект в Раде, заявляя, что тот "не в теме", а сам документ - это "40 страниц сатанизма" и "сплошной лол".

Теперь, когда Ткаченко уже оказался в кресле министра и на Киев больше не претендует, "сплошным лолом" заведует именно Гурин. Правда, не без поддержки руководства профильного комитета и вообще партии.

Вот только один из показательных примеров его обсуждения на комитете. Изначально Гурин предлагал, чтобы все несущественные правки к проекту были утверждены комитетом в "пакете", а 6 правок, касающихся важных изменений к документу, прошли полноценную дискуссию на комитете. Спустя 15 минут уже изменил свою позицию, и просто скопом зачитал список правок, которые надо принять, а какие нужно отклонить. На возражения других депутатов, что это важный проект, и так не годится его обсуждать, за Гурина вступился глава комитета Андрей Клочко и лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко, которые призвали ставить решение по вынесению в зал на голосование членов комитета.

И через пару минут этот проект уже был рекомендован Раде к принятию. Причем сам проект оказался "котом в мешке" - полного нового текста этого документа ко второму чтению нет даже у членов профильного комитета. И уже по "славной" традиции этого созыва - его нет на сайте Рады.

За что будут голосовать

Что же будут принимать депутаты? Напомним, в первоначальной версии законопроекта основные новации были следующие.



Во-первых, всю полноту власти в столице получит глава КГГА. Законопроект предполагает разделение должностей мэра и главы администрации. А это значит, что мэр не сможет быть главой администрации. А сам глава администрации станет "супермэром". Его будет назначать и увольнять президент по представлению Кабмина.

В функции главы КГГА войдет приостановка актов органов местного самоуправления Киева, если они будут противоречить интересам громады или нарушают законы и Конституцию, также он будет координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти



А вот народно избранный мэр будет возглавлять Киевский магистрат – исполнительный орган Киеврады, к которому перечет большая часть нынешних функций КГГА. Но, по сути, он будет полностью зависим от главы администрации, который сможет блокировать его любое решение.

Во-вторых, законопроект восстанавливает районные рады. Это была одна из самых спорных идей, которая осталась в проекте целиком. Почему спорная - как минимум потому, что число и границы этих районов - до сих пор неизвестны. Но уже понятно, что в каждой из них будет по 20 депутатов.

По задумке, в каждом районе появится своя Ратуша, депутаты которой будут решать вопросы дошкольного и среднего образования, медицины, озеленения, торговли на рынках и другие. При этом райрады наделят правом использования бюджета и создания исполкомов.

А райадминистрации превратятся в префектуры, которые будут управляться главой КГГА.



На практике это означает то, что все местное самоуправление в Киеве, в случае принятия законопроекта, будет разделено между Киеврадой и райрадами, а контролировать их будет "супермэр" от президента и префекты, которых он назначит.



Интересно, что автор законопроекта Дмитрий Гурин эти положения называет децентрализаций.

"Сегодня районы Киева не объединены общими интересами, разрезанные территориально и не имеют своего самоуправления в виде районных советов. Мы делаем децентрализацию столицы и отдаем в районы полномочия и бюджеты. Что это значит? После обязательного по закону исследование, учтет финансы, население и - главное - мнения жителей, появится новый раздел на районы. Ведь район - это не территория. Район - это люди, объединенные общими интересами. А там, где есть люди, есть и самоуправления. У каждого жителя появится Ратуша - место, где можно решить все проблемы горожанина. Там должно быть все необходимое: ЦНАП, офисы коммунальных служб, возможность оформить паспорт, открыть бизнес, получить социальную помощь, попасть на прием к депутату, узнать новое строительство и проекты развития в районе", - написал депутат на своей странице в Facebook.

Киевраду трогать не будут

Из новаций ко второму чтению - отказались от идеи урезать количество депутатов в Киевраде. Принятый за основу законопроект сокращал число депутатов Киеврады со 120 до 84.

То есть, количество депутатов в Киевраде пока трогать не будут. Логика этого решения в том, что если "Слуги" выборы в Киеве проиграют, то хотя бы распорошат голоса. При нынешнем рейтинге они могут получить 33 депутата из 120, а это чуть меньше, чем половина от кворума в Киевраде.



Кроме того, из закона исчезнет механизм запуска досрочных выборов - эта идея с прошлой осени давно потеряла свою актуальность, а выборы в Киеве и так состоятся 25 октября, одновременно с очередными выборами в местных советах.

Еще одну новацию также решили не проводить. Так, в проекте предлагалось дополнить Земельный кодекс статьей, в которой прописать особенности изменения целевого назначения земельных участков в Киеве. Предлагалось, что в случае, если Киеврада решит внести изменения в Генеральный план столицы и изменит функциональное назначение территории, то собственник участка, который расположен на этой территории, также может поменять целевое назначение участка, при чем согласовывает это только Магистрат, а решение Киеврады не нужно.



Этот пункт был одним из наиболее спорных в первоначальном проекте. По сути, таким образом, могла запустить массовая легализация всех скандальных застроек. В нынешнем законодательстве менять целевое назначение земли без решения Киеврады нельзя. Если бы проект приняли в том виде, в котором предлагали изначально, то в итоге огромное количество земельных участков, которые изначально выдавались под объекты социальной инфраструктуры, можно было бы одним решением Магистрата превратить в земельные участки под многоэтажные дома. Но в итоге от такой формулировки было решено отказаться.



Вообще по законопроекту меняется процедура планирования территории города. Для того, чтобы утверждать ДПТ (детальные планы территорий) отдельных микрорайонов, сперва будут проводиться консультации в новообразованных районах, а затем на конкурсе избираться лучший из предложенных планов. Каждый район будет разрабатывать концепцию интегрированного развития на 10 лет. Из этих концепций будет формироваться стратегия Киева.



Отметим важный момент, что в подготовке этого законопроекта "слуги народа" решили не опираться на мнение европейских коллег. Дело в том, что в феврале депутаты договорились окончательный драфт проекта направить на анализ в Совет Европы и Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианскую комиссию).

Член комитета Татьяна Плачкова (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь!") говорит, что на комитете договаривались, что законопроект сперва пройдет согласование европейских экспертов, а только после этого будет выноситься в зал на голосование. "Это скандальный проект, и изначально речь шла о том, что нужно узнать, как его оценивают эксперты Совета Европы и Венецианской комиссии. Но с февраля никто даже не попытался отправить проект на экспертизу. Это, похоже, уже никого не интересует", - говорит она.



Когда Плачкова напомнила коллегам на комитете об этих договоренностях, слово взял Дмитрий Гурин и заявил, что Плачкова пытается сорвать принятие закона.



Чтобы сгладить накал страстей, глава комитета Андрей Клочко (также фракция "Слуга народа") все же пообещал, что драфт закона отправят европейцам, правда, при этом ушел от ответа - произойдет это после голосования за документ или все же до голосования.

Когда будут голосовать за закон?

Когда состоится само голосование, мнения также разделились. Нардеп Александр Качура спрогнозировал "Стране", что в ближайшее время.

"Есть идея вынести его на обсуждение в сессионный зал на одном из ближайших внеочередных заседаний. Точное решение пока не принималось, но этот закон нужен до того, как начнется избирательная компания", - говорит он.

Лидер партии Александр Корниенко считает, что скорее всего, проект появится на одном из первых заседаний в сентябре.



"Похоже, что "Слуги народа" запускают план Б на выборы. Сильная КГГА, слабый городской голова, "балканизация" через районы. Рейтинги расстроили", - комментирует "Стране" первый мэр Киева Леонид Косаковский.

По его словам, в провластной партии не верят, что смогут выиграть выборы в Киеве, поэтому хотят максимально ослабить Кличко, если тот вновь станет мэром.

"Это очень опасная игра Офиса президента. Они просто рискуют настроить против себя Киев и киевлян. Ну поставят наместника управлять в городе, и что будет? Будет оппозиционный мэр и оппозиционная Киеврада. В этой ситуации они вообще потеряют Киев. Кроме того, рейтинг Зе и "Слуг" и дальше будет падать, серьезных административных ресурсов у них нет. Поэтому тут было бы оптимальным вариантом смириться с выбором людей и сейчас не раскалывать горожан принятием этого закона, а сделать все, чтобы самим не проиграть на выборах", - считает Карасев.



С такой логикой у "Слуг народа" действительно есть резон отложить принятие закона на сентябрь, когда уже будет более понятна социология по Киеву. И если у Верещук будут хорошие шансы на победу, то вообще отказаться от принятия законопроекта.

"У них нет какой-то модели, что делать с Киевом, что будет с выборами, выиграет их кандидат или опять Кличко. Таким образом, этот закон нужен, как предохранитель от Кличко. Если он договорится сформировать коалицию не со "Слугой народа", а, например, с Европейской солидарностью, то его полномочия просто переполовинят по этому закону. Если же он будет сговорчивым, то могут его и не трогать и закон не принимать. То есть, это просто дамоклов меч для Кличко, если киевские дела пойдут не по плану Банковой, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - Поэтому сегодня понять, что делать с этим проектом, им сложно. Да, они провели праймериз, выбрали Ирину Верещук, но они выбрали не просто кандидата от своей партии в мэры, они выбрали лицо партии на выборах в Киеве, лидера киевской команды, ту, кто поведет "слуг" на выборы в Киеве. А дальше уже будут смотреть на рейтинги свои, смотреть на рейтинги Кличко, и там уже решать, какие у них шансы выиграть выборы и использовать ли запасной план по ослаблению Кличко".