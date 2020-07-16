Верховная Рада утвердила новую редакцию Избирательного кодекса (ИК) — свод законов о выборах разных видов. С этим документом страна пойдет на ближайшие местные выборы 25 октября этого года и, если не будет изменений, на следующие парламентскую и президентскую кампании.

Сам законодательный акт получился неоднозначным.

По каким правилам пройдут ближайшие выборы разбиралась "Страна".

Гибридная "пропорционалка"

Мы уже разбирали основные особенности системы выборов, которая теперь функционирует в Украине.

Если вкратце, то выборы в парламент, совет АРК Крым, областные советы и большинство горсоветов будут проходить по пропорциональной системе с открытыми списками. Избирателю предложат проголосовать и за партию (обязательно, иначе бюллетень недействителен), и за одного из ее кандидатов в региональном списке.

Чем популярнее кандидат, тем выше он поднимается в региональном списке и тем больше у него шансов избраться. Однако, чтобы попасть в "проходную" часть списка, надо собрать 25% избирательной квоты голосов.

Избирательная квота равна количеству голосов, которое необходимо собрать для получения одного мандата.

Определяется оно с помощью специальной формулы - число избирателей, проголосовавших за партии, которые в масштабах страны преодолевают барьер, будут делить на 450 - количество депутатских мест в парламенте или на число депутатов в каждом представительном органе (горсовет, облсовет), избираемом по открытым спискам.

Из-за того, что все в итоге будет определять популярность кандидата, у него может возникнуть желание добиться благосклонности избирателей привычным для наших выборов способом — "засеять" определенную территорию. Чтобы завести своих кандидатов, партии преодолевают 5%-й проходной барьер.

Для советов малых городов и сельсоветов оставили многомандатную "мажоритарку". У избирателя только один голос, но победителей на округе будет 2-3, которые ранжируются по количеству набранных голосов.

Так было изначально.

Но теперь в этой двуединой системе появились новые детали, из-за которых меняется расклад перед местной кампанией.

Партизация всей страны

Начнем с того, что порог "пропорционалки" опустили с городов с количеством избирателей 90 тысяч и более до населенных пунктов с числом избирателей от 10 тысяч.

Это означает, что советы даже небольших городках и даже крупных поселках будут избирать по партийным спискам.

На политическом жаргоне такой шаг прозвали партизацией. "Слуга народа" продавала ее под "соусом" развития партий. Но многими воспринято это нововведение как желание парламентских партий — и прежде всего пропрезидентской политсилы — укрепиться в регионах, заставив силой закона местные кланы присоединяться к ним хотя бы ради участия в выборах.

При этом выдвигать кандидатов на всех уровнях будут областные парторганизации, и, как подозревает экс-нардеп Александр Черненко (один из авторов первоначальной версии Избирательного кодекса), где-то на этом попытаются заработать — проще говоря, будут продавать места в партийных списках.

"На уровне маленькой общины покупать ради выдвижения известный партийный бренд у областного штаба может быть дорого. Легче договориться с раскрученным областным брендом, который наверняка преодолеет 5%-й барьер. У популярных региональных партий наступает время сбора урожая", - комментирует бывший глава Комитета избирателей Украины, народный депутат восьмого созыва Игорь Попов "Стране".

Вместе с тем, партии на местном уровне получат императивный мандат. То есть за выход из фракции их депутатам грозит лишение полномочий.

Эксперт Черненко называет ее "антидемократической нормой, которая призвана окончательно загнать местное самоуправление в партийное стойло".

"Это перечеркивает саму идею "открытых списков", как механизма строительства партий снизу", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Следующий важный момент: правила двух туров для избрания мэров распространили на города с числом избирателей свыше 75 тыс. Кандидатами в мэры могут быть и самовыдвиженцы. Можно баллотироваться сразу и на пост сельского/поселкового/городского головы и в совет этой же общины.

Например, мэр Киева Виталий Кличко может снова побороться за свою должность и возглавить поход в Киевсовет по партийному списку.

Также примечательно, что избирательную квоту для местных выборов оставили 25%. Хотя предлагалось 5% и 50%.

По мнению многих экспертов по избирательному законодательству, квота 5% упростила бы продвижение кандидатов по списку.

Поясним, что имеется в виду. Списки составляют партии, которые размещают кандидатов в порядке, обычно приоритетном для партийного начальства.

Чтобы надеяться на мандат, кандидату нужно набрать голосов не менее 25% от избирательной квоты (о ней читайте выше). Такие участники выборов перемещаются на начало списка, а под ними будут кандидаты, не набравшие 25% от квоты, в порядке, установленном партией при формировании избирательного списка. Например, в партии, претендующей на получение 5 мандатов по результатам голосования за список, единственные 2 кандидата набрали больше положенной квоты, и они автоматически поднимутся на первые места в списке, независимо от того, какое место они занимали изначально.

Изберутся, таким образом, эти два кандидата, а также те три, у которых были первых три места в первоначальном партийном списке. Естественно, при квоте 5% список популярной партии хорошо бы перетасовался избирателями, что невыгодно партийным бонзам и их ставленникам в начале списка.

"Барьер 25% от избирательной квоты делает открытость списков довольно условной", - признает экс-нардеп Черненко. С этим мнением согласны также эксперты Игорь Попов и Ольга Айвазовская, глава правления гражданской сети ОПОРА. "Очевидно, почему депутаты были против 5%", - написала она в комментариях к своему посту об изменениях в ИК.

Важно, что залог для участия в выборах снижен в 9 раз. Это в плюс кодексу. Однако ввели залог для кандидатов в малых общинах.

"Хотя залог и относительно невелик, но для жителей сел он может стать препятствием или демотивирующим фактором для участия в выборах",- отмечает эксперт Черненко.

Также сохранили в ИК квоту в избиркомах для депутатских групп в парламенте — гарантированное одно место в избирательных комиссиях. Черненко считает это "политической взяткой".

"Депутатские группы — это аморфные существования, а такая норма существенно снизит возможность представительства в комиссиях для непарламентских субъектов избирательного процесса", - утверждает эксперт.

Впрочем, в данном случае вполне понятно, для чего эта взятка давалась - ради голосов близкой к Коломойскому и Авакову группы "За будущее", которая уже преобразовалась в партию.

Как уже писала "Страна", система остается довольно сложной и запутанной. Первой проверкой для нее будут местные выборы, а с изменениями в канун кампании парламент только все усложнил: Центризбиркому еще нужно будет подготовить комиссии.

Тут еще вопрос: когда закон вступит в силу.

Как прогнозирует Игорь Попов, это произойдет в течение недели.

"Но потом разработка Центризбиркомом нормативных актов, инструкций, на что уйдет уйма времени. В итоге это скажется на подготовленности комиссий и, вполне вероятно, на установлении результатов выборов", - резюмирует эксперт.