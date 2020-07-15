На последней перед летними каникулами пленарной неделе Верховная Рада наконец-то назначила выборы в органы местного самоуправления, запланированные на 25 октября этого года. Фактически это официальный старт избирательной кампании (подспудно она уже идет).

Но ситуация с выборами остается нервной. До сих пор не готово новое деление страны на увеличенные районы, поэтому выборы объявлены для существующей сетки, но с возможностью уточнения после пересмотра границ. А это сейчас предмет бурных споров и в парламенте, и в регионах. И главное — правила самого избирательного процесса до конца неясны. Депутаты не могут согласовать окончательную редакцию изменений в Избирательный кодекс.

Подробнее — в материале "Страны".

Выборам - да

Парламент принял проект постановления №3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" на пленарном заседании в среду.

За него проголосовали 326 народных депутатов. Львиная доля голосов - 225 — это фракция "Слуги народа" (СН), остальные разделили между собой другие фракции, депутатские группы и ряд внефракционных депутатов.

Против была только "Оппозиционная платформа — За жизнь". Ее позиция объясняется тем, что Рада отказалась назначать выборы в облсоветы Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, в постановлении отдельно указано, что выборы не будут проходить на неподконтрольной территории Донбасса до выполнения ряда условий, включая передачу Украине контроля над границей, что прямо противоречит Минским соглашениям (подробнее об этой проблеме читайте здесь).

Впрочем, проблемы есть и с выборами на мирной территории Украины.

Кампания, как говорят в парламенте, должна состояться, в том числе, во всех объединенных территориальных общинах (ОТО), а также на районном уровне.

Но оба эти случая особенные. Если в ОТО уже проходили местные выборы, тогда голосование 25 октября у них действительно будет очередным. Однако в недавно созданных общинах должны состояться первые выборы, которые по закону назначает не Рада, а Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

С районами вообще возникла проблема. В рамках децентрализации к старту избирательной кампании их сетку должны перекроить, сделав из 490 ныне существующих единиц 129, в которых и планировалось провести выборы. Но процесс этот до сих пор не завершен, и потому вопрос: с упором на какое административное деление вообще назначать выборы?

После долгих дискуссий, Рада поступила следующим (и не самым удачным) образом: в постановлении было прописано указание Центризбиркому назначить первые выборы в новых ОТО и на уровне районов (судя по всему, уже после укрупнения) одновременно с очередными по всей стране.

Двусмысленный компромисс

Исходя из количества депутатов, поддержавших такой вариант, это был компромисс в сессионном зале. И он точно оказался не по нраву партии власти. Там хотели сперва получить районы в новых границах, а уже потом в них проводить выборы. Но из-за сопротивления с разных сторон процессу укрупнения районов, решили пойти на попятную.

"Местные выборы будут повсеместно, на всей территории Украины. В областные советы, в районные советы, к сожалению, я говорю это, и во все советы объединенных территориальных общин по всей территории Украины", - заявил перед голосованием за проект с парламентской трибуны, председатель СН и первый заместитель главы ее фракции Александр Корниенко.

Однако споров вокруг нового новом деления на районы столько, что непонятно когда обо всем договорятся и удастся ли это сделать вообще.

Постановление №3650 о новых районах вообще сняли из-за разногласий с рассмотрения.

Член профильного комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алена Шкрум ("Батькивщина") допускает, что выборы вообще состоятся по старой схеме районов.

"В комитете сейчас полный бедлам. Они ("слуги народа" - Ред.) опять хотят все (сетку районов — Ред.) пересмотреть, а это значит снова открыть ящик Пандоры, ведь недовольные делением все равно останутся.

Даже если вынесут некий документ, маловероятно, что голоса найдутся", - комментирует она "Стране".

Более того, принятие нового деления, по ее мнению, загонит Центризбирком в юридическую коллизию.

"По Конституции Рада должна назначить очередные выборы, и мы это сделали. Избирательный процесс начат, в том числе, на уровне нынешних районов. И в ЦИК, думаю, это понимают. Если будет новое деление, они (СН — Ред.), конечно, будут давить на комиссию, чтобы та объявляла повсеместно первые выборы. Но как юридически поменять, кто по какому району избирается, я как юрист не знаю. И не исключаю, что на двояком толковании попробуют сыграть в суде", - настаивает Шкрум ("Батькивщина").

Против укрупнения районов выступили и в "Оппозиционной платформе За жизнь".

"Это будет пощечина обществу и людям, когда без их ведома проходит создание новых громад и районов. Мы будем голосовать против, - говорит сопредседатель фракции Юрий Бойко. - Это как будто нарочно против людей придумано. Скажем, жители села Киевской области привыкли ездить, например, в Бородянку, где больница, социальные службы, школы. Это недалеко от их села, им удобно туда доехать. При укрупнении они будут вынуждены ездить в другой город, который за 40-50, а в некоторых районах даже за 150 км. Перекраивая по живому границы районов, власть не учитывает, как людям добраться до райцентра".

Член комиссии Юрий Мирошниченко в комментарии "Стране" обращает внимание, что о выборах на районном уровне идет речь только в той части, где дается указание ЦИК огласить первые выборы. А значит, комиссия будет ждать решения парламента о новом административно-территориальном устройстве, чтобы запустить в новых районах и ОТО избирательный процесс.

"Очередные выборы Рада обозначила в пункте 1 постановления. Это выборы в областные советы и выборы сельских, поселковых и городских голов. На этих уровнях изменений не предусмотрено и выборы сохраняют статус очередных. А все остальное отнесено к первым выборам, в том числе в новых объединенных территориальных общинах и районах. Их и будет, в соответствии с избирательным кодексом, объявлять ЦИК",- сказал Мирошниченко.

Вместе с тем, в повестке дня работы Рады в четверг же стоит проект №3650, но самым последним пунктом. Времени на него у депутатов может не хватить — это обычная история в парламенте. Член ЦИК Мирошниченко, впрочем, считает, что постановление по районам будет принято в крайнем случае в пятницу.

"Вероятность иного сценария стремится к нулю. В пятницу закрывается сессия Рады. Не принять это постановление нельзя. Без него мы (ЦИК — Ред.) не сможем огласить выборы в районах и терробщинах", - сказал член комиссии.

Партийный минимум

Но даже интереснее, что вторым по счету пунктом в повестке — проект изменений в Избирательный кодекс (ИК), за который, по всей видимости, тоже будет сломано в четверг много копий.

Важный момент — порог так называемой партизации, то есть с какого количества избирателей будет применяться пропорциональная избирательная система, выгодная партии власти, да и остальным парламентским политсилам.

Сейчас граница - это населенные пункты с количеством избирателей не менее 90 тысяч. Как написал на своей странице в Фейсбуке член комитета Рады по вопросам "местного самоуправления" Виталий Безгин, в СН до какого-то времени рассматривались шесть вариантов барьера для "пропорционалки", но сейчас "приоритетными" остались только от 10 тысяч и 35 тысяч избирателей.

"С небольшим перевесом лидирует пока вариант 10 тысяч", - сказал нардеп.

Также, как уже писала "Страна", изменения в Избирательный кодекс дают право на приоритетные квоты в избиркомах не только партиям, имеющим фракции, но и партиям, у которых есть свои группы в Раде. Подробнее о том, в каком виде изменения были приняты в первом чтении можно прочитать здесь.