До конца текущей сессии Верховная Рада вряд ли успеет принять репрессивный законопроект "О медиа". Однако "слуга народа" и одна из авторов законопроекта Евгения Кравчук не исключила, что его примут за основу до сентября - "если летом будут внеочередные".

Напомним, в законопроекте "О медиа", который предлагается к принятию, прописана ускоренная блокировка СМИ, ужесточения санкций против журналистов и медиа, а также практически неограниченные полномочия Национального совета по телерадиовещанию, который получает право блокировать онлайн-СМИ.

Подробный анализ законопроекта читайте в материале "Страны".

Профильный комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики уже рекомендовал парламенту принять документ за основу в первом чтении. Несмотря на то, что, как уже писала “Страна”, против него выступили многие представители журналистского и экспертного сообщества. И даже подписали коллективное обращение к президенту и главе Верховной Рады с требованием закон не принимать.

Впрочем, в ответ на это депутаты “Слуги народа” быстро нашли других экспертов и "представителей медиа", которые дружно выразили законопроекту свою поддержку.

“Страна” решила разобраться, что это за медиа-организации, которые выступили “за” репрессивный законопроект.

И обнаружили, что авторы закона солгали общественности минимум дважды.

Чем занимались авторы закона “О медиа” до парламента

Интересно, что среди авторов законопроекта “О медиа” и тех депутатов, которые его поддерживают, нет ни одного, кто работал бы в независимых медиа по законам свободного рынка. И теперь пытаются этот рынок регуировать.

Зато авторы закона долгое время работали на олигархические СМИ или же были политтехнологами олигархов.

Три ключевых автора законопроекта “О медиа” - Александр Ткаченко, Никита Потураев и Евгения Кравчук. Рассмотрим коротко биографию каждого из них по отдельности.

Александр Ткаченко уже не является депутатом - он возглавил Министерство культуры Украины. Но даже из этого кресла продолжает высказываться в поддержку закона “О медиа”.

До политической карьеры Ткаченко работал в дотационном олигархическом медиа - возглавлял холдинг Игоря Коломойского “1+1”.

По итогу работы Ткаченко во главе "плюсов" и его общения на этом посту с Коломойским сохранилась богатая коллекция прослушек его разговоров с олигархом, где последний отдает медиа-менеджеру различные указания.

В Раде Александр Ткаченко возглавил новосозданный комитет по гуманитарной политике, который занимался широким спектром вопросов, связанных с культурой и идеологией. И именно гумкомитет начал продвигать законы о регулировке СМИ. Ткаченко даже предлагал обложить налогами YouTube и Netflix, заставив их попутно вещать на украинском языке.

В целом же Ткаченко примеряет на себя роль борца за "чистоту информационного пространства". Естественно, со свободой слова это никак не связано.

Никита Потураев был журналистом в 1990-е годы, но потом сменил профиль деятельности и стал политтехнологом. Работал на Юлию Тимошенко, потом участвовал во второй предвыборной кампании Леонида Кучмы, долгое время сотрудничал с олигархом Виктором Пинчуком.

Во время президентских выборов 2009-2010 годов Потураев занимается пиаром партии Арсения Яценка "Фронт змін", которая позже объединилась с "Батькивщиной" Юлии Тимошенко, а после Майдана переродилась в "Народный фронт". Позже Потураев активно сотрудничал с днепропетровскими “регионалами”.

А в 2014 году работал во время выборов президента и парламента на Сергея Тигипко.

В 2015 году Потураев стал одним из политтехнологов партии УКРОП – проекта Игоря Коломойского. А в 2019 году занялся раскруткой партии Владимира Зеленского. Как видим, спектр работодателей очень многогранный.

А стиль работы со СМИ Никиты Потураева заключался, по его собственным словам, в том, что он “покупал и продавал журналистов пачками”.

После назначения Александра Ткаченко в Минкульт, Потураев занял его должность и стал главой Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Евгения Кравчук начинала карьеру как журналист, но потом перешла в пиар. До избрания в парламент работала вместе с Никитой Потураевым на Сергея Тигипко. А позже стала руководителем пресс-службы партии "УКРОП", в 2015 году даже баллотировалась от этой политсилы в депутаты Киевсовета.

Сейчас в парламенте она - заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. То есть - заместитель Никиты Потураева.

Если эти трое соавторов закона хотя бы косвенно были связаны с журналистикой на каком-то этапе своей карьеры, то большинство нардепов-членов профильного Комитета ВР (по гуманитарной и информационной политике), которые поддержали "доработанный" проект закона "О медиа", до избрания в парламент также были мало причастны к деятельности профессиональных СМИ.

В частности, "за" голосовали (деятельность до избрания):

Организатор праздников (свадьбы, крестины, корпоративы) и участник "Лиги смеха" (Андрей Боблях, мажоритарщик из Полтавы)

Предприниматель, который занимается аттракционами (Дмитрий Налетов, мажоритарщик из Полтавы)

Сценарист "Квартал 95" (Александр Кабанов)

Сценарист и основатель кинокомпании "Прайм Стори Пикчерз" (Павел Сушко)

Учительница младших классов и директор лагеря отдыха КП "Дорремстрой" (Татьяна Рябуха, мажоритарница из Сум)

Безработная общественная активистка и блогер (Елизавета Богуцкая)



Кто на самом деле поддерживает закон “О медиа”

Столкнувшись с непринятием закона в журналистской среде, нардепы попытались заручиться поддержкой представителей медиа-индустрии искусственно.

На днях Евгения Кравчук написала победоносный пост на Фейсбуке, где поблагодарила целый ряд медийных организаций, а также европейское сообщество за поддержку.

“Мы ориентируем наш законопроект именно на украинских участников рынка и украинских потребителей информации. Поддержка Европы имеет огромное значение, но именно нам с вами жить по этим законодательством. И сегодня мы ждем положительной реакции именно от представителей индустрии и украинского медиасообщества, медиаэкспертов. И мы ее получаем!”, - написала нардеп.

И выразила благодарность целому ряду структур: Ассоциации "Укртелесеть", Независимой медийной рады, Ассоциации правообладателей и поставщиков контента, Медиаруху "Медиа за осознанный выбор", Телекомуникационной палате Украины, а также Национальной ассоциации медиа (НАМ).

“Страна” задалась вопросом - что это за организации, которые выступили “за” закон “О медиа”? При том что большинство известных украинских журналистов и медиаменеджеров выступили "против".

Ассоциация "Укртелесеть" вообще не имеет отношения к журналистской работе. Это объединение операторов кабельного телевидения Украины. Сайт Ассоциации содержит информацию для кабельных операторов и предоставляет помощь в заключении договоров с телеканалами. Но это не помешало ей горячо поддержать закон "О медиа". Вероятно это объясняется тем, что телевизионный рынок очень сильно зависит от Нацсовета, а потому кабельные операторы всегда предпочитают быть лояльны властям.

Независимая медийная рада - общественный орган, который проводит экспертизы на заказ все того же Нацсовета по несоблюдению журналистских стандартов в СМИ. Сама организация пишет о себе так: "дает рекомендации органам власти и другим заинтересованным лицам для совершенствования ими регулирования в медийной сфере". В нее входят, к примеру, представители Института массовой информации (ИМИ) (подробнее об избирательном подходе этой организации к журналистам "Страна" уже писала). И журналист Отар Довженко, который пишет статьи-доносы для коллег ИМИ - "Детектор медиа" (организации, которая системно делит журналистов на "своих" и "чужих").

Ассоциации правообладателей и поставщиков контента также не связана напрямую с журналистской деятельностью. Указанная на сайте цель организации - создание благоприятных условий для развития бизнеса правообладателей и поставщиков контента в Украине и (!) дерегулирование деятельности хозяйствующих субъектов телеинформационной сферы.

Тем не менее, ассоциация выступила "за" усиление регуляции рынка онлайн-медиа.

Медиарух "Медиа за осознанный выбор" - это движение среди представителей медиа. Инициаторы создания Медиаруха - все те же структуры, связанные с грантовыми организациями: Независимый медийный совет, "Общественное радио", ОО "Детектор медиа", Институт массовой информации, ОО "Интерньюз Украина", Центр демократии и верховенства права, Фонд "Общественность", Независимая ассоциация телерадиовещателей, ОО "Донецкий институт информации", ОО "Институт демократии имени Пилипа Орлика".

Ассоциация "Телекомуникационная палата Украины" - это объединение участников индустрии услуг Digital Communication. В нее входят юридические лица, действующие в сфере телекоммуникаций: операторы телекоммуникационных сетей, провайдеры программной услуги, а также другие юридические лица, занимающиеся родственными видами деятельности. Как видим, тоже никакой связи с чисто журналистской работой.

Национальная ассоциация медиа (раньше называлась "Независимая ассоциация телерадиовещателей") создана по инициативе представителей национальных и региональных теле- и радиокомпаний Украины в мае 2000 года. Проводит конкурс "Честь профессии" и представляет интересы членов НАМ в государственных органах - Верховной Раде Украины, Национальном совету по вопросам телевидения и радиовещания, Государственном комитете по вопросам телевидения и радиовещания и других - в частности, в процессе подготовки нормативных актов.

То есть, помогает писать законы.

Источник "Страны" среди общественников объясняет на уловиях анонимности, что у этих организаций - свой, вполне понятный мотив: эксперты этих организаций помогали депутатом писать законопроект.

В частности, в законопроекте “О медиа” прописано так называемое совместное регулирование - Нацсовета и общественного совета, который будет создан при нем. В этот общественный совет смогут войти представители зарегистрированных в Нацсовете СМИ и ощественных организаций для предоставления своих экспертных выводов по тем или иным нарушениям в медиа. Собственно, что некоторые из перечисленных структур уже и так делают.

“Фактически руководство ассоциации НАМ и разработало эту норму в законе, - объясняет наш собеседник. - Понятно, что у представителей реальных работающих медиа, как ваше, просто нет времени и нет желания входить в какой-то совет и проводить некие экспертизы на своих коллег. Вы, к примеру, не будете претендовать на лидерство в этом общественном совете при Нацсовете. А они будут. И руководство НАМ хочет этот совет возглавить, а потом - получать гранты на свою деятельность. Понятно, что они поддержали этот законопроект. Но это по сути лоббисты, грантовые организации, которые сидят на донорском финансировании, и которые свои “хотелки” сами и зашили в законопроект”.

При этом Евгения Кравчук не упоминает о том, что ведущие журналисты, которые работают в конкурентном рынке медиа, подписались против этого законопроекта.

И ни слова не говорит о том, что те организации, которые показательно поддержали законопроект, участвовали в разработке закона. По сути, они являются соавторами этого закона, в который и зашили свои интересы. А подает это Евгения Кравчук так, вроде общественный сектор поддерживает усиление регулирования медиа - что по сути является манипуляцией.

Авторы закона о медиа пытаются искусственно создать видимость его поддержки среди журналистов. В этом и заключается первая ложь, которую распространяют нардепы.

Теперь - ко второй лжи.

Что на самом деле говорят зарубежные эксперты про закон “О медиа”

Авторы закона утверждают, что и международное сообщество, и украинские журналисты “за” закон “О медиа”. А вся критика в сторону документа - это “кремлевская пропаганда”.

"Со стороны защитников кремлевской пропаганды в украинском информационном пространстве пошла очередная дезинформация о европейской критике законопроекта "О медиа", которая якобы звучала сегодня (9 июля - Ред.) во время публичного обсуждения, которое мы провели вместе, и при поддержке Совета Европы и ЕС, которым мы в очередной раз за это большое спасибо. Хочу уменьшить оптимизм врагов законопроекта. Вот настоящая реакция наших европейских друзей", - написал нардеп Никита Потураев и опубликовал скриншоты из Твиттера Евросоюза и Швеции в Украине, в которых приветствуется прогресс в законотворчестве в отношении СМИ.

Евгения Кравчук также ранее уже пыталась доказать, что закон на самом деле не плохой - просто его “демонизируют” в ряде СМИ.

“И несмотря на многочисленные манипуляции и кампанию настоящей "демонизации" законопроекта, которая разворачивается сегодня, мы видим мощную поддержку со стороны международного сообщества”, - заявляла Кравчук.

В целом, депутаты утверждают, что в Европе поддерживают и одобряют их детище - законопроект "О медиа". Однако это ложь. Такая же, как тезис о том, что закон поддерживает украинский общественный медиа-сектор.

На самом деле, та “международная поддержка”, которой кичатся авторы законопроекта, не такая однородная.

Действительно, часть посольств западных стран призвали Украину принять документ в первом чтении в ближайшее время. Но Большинство европейских экспертов в сфере медиа и международные организации раскритиковали документ именно в той части, где идет речь об упрощении блокировки онлайн-медиа через суд, о штрафах и о регулировании контента.

К примеру, в ходе того самого публичного обсуждения, о котором писал Потураев, европейский эксперт разнес законопроект в пух и прах.

Эксперт Совета Европы Жан-Франсуа Фурнемон заявил, что предлагаемое законом регулирование онлайн-СМИ не соответствует европейской практике.

"Что касается онлайн-медиа, то, согласно европейской практике, их контент не регулируется", - отметил он. И добавил, что регистрация онлайн-медиа должна быть предельно легкой. В связи с этим Фурнемона возмутил пункт об отказе в продлении или аннулирование лицензии СМИ.

"Общие принципы, цель которых - защитить и укрепить свободу выражения мнений и информации, должны быть усилены. Больший акцент должен быть сделан на свободе слова, меньший - на ограничения и санкциях", - сказал Жан-Франсуа Фурнемон.

Другими словами, из этого следует, что Европа не поддерживает попытки украинских властей закрутить гайки на рынке онлайн-медиа.

Офис Совета Европы в Украине также потребовал гармонизировать законопроект "О медиа" со стандартами Совета Европы и положениями Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах в соответствии с Соглашением об ассоциации. Другими словами - законопроект в нынешнем виду Совет Европы не устраивает - его нужно доработать.

А эксперт Совета Европы Криштина Розгони предупредила о том, что решения о регулировании онлайн-платформ необходимо быть особенно внимательными, и привела примеры Германии и Франции, в которых подобные законы подвергаются серьезной критике или признаются неконституционными.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир также раскритиковал законопроект "О Медиа" и заявил, что его нужно изменить для того, чтобы он больше соответствовал международному законодательству. "Правовой анализ также вызвал обеспокоенность из-за возможности наложения штрафов на определенные средства массовой информации, запретив их распространение на основе очень широких и размытых формулировок", - говорится в отчете Арлема Дезира. По его мнению, этот документ снизит свободу средств массовой информации и негативно повлияет на свободу выражения мнений и доступ к информации в Украине.

То есть, вторая ложь заключается в том, что якобы в Европе законопроект не вызывает возмущений, а весь скандал вокруг документа создается искусственно рядом украинских медиа.

"На самом же деле международное сообщество поддерживают доктрину о регуляции аудио-визуальных услуг, а не тот репрессивный способ регулирования онлайн-медиа, который авторы “под шумок” вписали в законопроект. С одной стороны, там содержатся нормы по имплементации Директивы ЕС об аудиовизуальных медиа, чего давно от Украины добивается Евросоюз в рамках Соглашения об ассоциации. И когда посольства говорят о поддержке норм законопроекта, они имеют в виду именно этот момент. Но никто и никто со стороны европейцев не поддерживал ужесточение регулирования украинских медиа. Авторы законопроекта специально сделали такой гибридный документ, чтоб получить видимость поддержки европейских организаций. Но обман. Причем обманывают не только украинское общество, но и европейских партнеров. Ведь если бы хотели имплементировать нормы Директивы ЕС, то под это приняли бы отдельный закон. А так, этой Директивой хотят прикрыться ради внедрения откровенно репрессивных норм в отношении медиа, которые к требованиям Евросоюза не имеют никакого отношения", - говорит источник "Страны" среди медийных общественных организаций.