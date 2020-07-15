Второе внеочередное заседание Верховной Рады во вторник, 14 июля, продлилось считанные минуты и окончилось конфузом.

Депутаты не стали рассматривать законопроект, который считается опасным для директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника, хотя ради него заседание и собиралось.

Как глава фракции "Слуги народа" (СН) Давид Арахамия сорвал это голосование и какая в этом роль Банковой, читайте в материале "Страны".

Как Порошенко и Арахамия Сытника спасали

Мы уже писали, что проект № 3133 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах" уточняет для сотрудников ряда правоохранительных органов последствия за привлечение к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией.

Считается, что этот законопроект, если он будет принят, может стать роковым для директора НАБУ Артема Сытника. Так как он имеет вступивший в силу протокол о коррупции за незадекларированный роскошный отдых за чужой счет. По этому поводу он даже вполне официально угодил в реестр коррупционеров.

Законопроект был вынесен на внеочередное пленарное заседание, за что подписались 150 депутатов. И то, что ему не нашлось места в текущей повестке дня, как мы увидим, было неспроста.

В целом, появление проекта в повестке дня несомненно было поводом для группы поддержки Сытника в Раде поволноваться. Необходимые для проведения внеочередного пленарного заседания подписи депутатов, по информации "Страны", были собраны задолго до этого. И, значит, организаторы голосования выжидали удобного момента. По идее раз вопрос вынесен под купол Рады — голоса под него есть. Можно также вспомнить, что в феврале под проектом постановления об увольнении Сытника подписались 216 депутатов — иными словами, солидный запас голосов был.

По версии одного из соавторов законопроекта №3133, голосовать были готовы депутатские группы "За будущее" и "Доверие", фракции "Батькивщина" и "Оппоплатформы", а также значительная часть депутатов от СН.

"По состоянию на утро на вторник голосов было с избытком - 235-240. Однако с утра началось движение. Депутатов от "Слуги народа" обрабатывали их "соросята" во главе с Радиной (народный депутат Анастасия Радина — Ред.) целый день. Активно отговаривал голосовать и лично глава фракции Давид Арахамия. По итогу часть "слуг народа" начали колебаться. Говорили, что их раздражает докладчик по законопроекту нардеп от "Евросолидарности" Гончаренко (первый в списке соавторов и завзятый критик команды Зеленского — Ред.). Мол, даже его появление на трибуне отбирает голоса. Ладно: вместо него выступит Лубинец (соавтор Дмитрий Лубинец из группы "За будущее", считается близким к Авакову - Ред.) Потом стали говорить, а кто будет вместо Сытника, а если его сменщик окажется еще хуже. В общем, стало понятно, что в СН массового голосования не будет", - утверждает источник.

Известный противник Сытника Александр Дубинский (СН) добавляет: против законопроекта выступил даже глава пропрезидентской фракции Давид Арахамия. Как написал Дубинский на своей странице в Фейсбуке, руководитель фракции СН "с самого утра методично обходил депутатов, и сообщал, что голосов под этот законопроект нет, и он лично будет голосовать "красной кнопкой". Таким образом, глава фракции "Слуг народа" встал на сторону не только коррупционера Артема Сытника, а и любых других правоохранителей и чиновников, которые теперь могут числиться в антикоррупционных органах и спокойно брать взятки — опираясь на "кейс" Сытника, который внесён в государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, но при этом остаётся главой одного из ключевых антикоррупционных органов".

Также Дубинский отвечая на вопрос в эфире телеканала 112 о том, действовал ли Арахамия по своей инициативе или по согласованию с Зеленским сказал, что глава фракции может иметь американскую грин-карту или гражданство. И, следовательно, могу выполнять указания из Ващингтона, где влиятельное лобби Демпартии США благоволит к Сытнику и постоянно защищает его от нападок.

Еще один фактор, который сыграл в пользу переноса - позиция "Евросолидарности". Партия Порошенко, несмотря на наличие Гончаренко в числе соавторов, отказалась давать голоса за отставку Сытника. Как сказал "Стране" собеседник во фракции, такое решение исходило от самого экс-президента и обусловлено некоей сделкой с главой НАБУ.

Даже если и так, Порошенко это на руку, ведь он сейчас пытается заручиться поддержкой на Западе, чтобы не дать ходу многочисленным уголовным делам, открытым против него в Украине.

Так или иначе, но в виду отсутствия голосов инициаторы отставки Сытника решили отозвать законопроект.

Игра Офиса президента

Впрочем вопрос о том, действовал ли Арахамия по своей инициативе (или, точнее, в кооперации с западными структурами), либо по согласованию с Зеленским и Офисом президента остается открытым.

Часть экспертов полагают, что первоначально Банковая давала понять, что поддержит отставку Сытника, благодаря чем и удалось собрать голоса для созыва внеочередного заседания для голосования за проект №3133. Однако затем резко поменяла позицию.

Как подозревает экс-нардеп Игорь Попов, который в Раде восьмого созыва был замглавы комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, у Зеленского обменяли ситуацию с Сытником на некое выгодное для себя решение Запада, например, по линии МВФ.

"Это игра Офиса президента с нашими западными партнерами. Ее смысл - в создании проблемы, а потом ее решении с выгодой для себя. Возможно, из-за того, что законопроект против Сытника не дошел до рассмотрения, Украина быстрее получит очередной транш по новой программе с МВФ", - комментирует бывший парламентарий "Стране".

Он также допускает, что группа влияния бизнесмена Игоря Коломойского, которая считается заинтересованной в скорейшем увольнении Сытника, несмотря на возмущение по поводу законопроекта, могла подыграть ОП.

"В конце-концов они получили отставку Смолия (бывший глава НБУ — Ред.)", - рассуждает он.

Политолог Руслан Бортник соглашается на счет подковерных действий Банковой.

"Очевидно, что Офис президента дал команду не голосовать. Вопрос законопроекта зависнет до осени, когда Рада вернется с каникул", - допустил он.

Один из нардепов "Слуги народа" также полагает, что речь идет об игре Офиса президента.

"Изначально у Зеленского давали понять, что не против голосования за законопроект по Сытнику. Но с утра вторника концепция резко поменялась. То ли снова позвонили с посольства, то ли Банковая "продала" Западу не голосование за закон в обмен на какую-то важную для себя позицию. Подозреваю, что речь идет о кандидатуре главы НБУ. Впрочем, это не означает, что Сытник может спать спокойно. К вопросу о его увольнении Офис президента еще вернется. Потому что там хотят поставить своих людей на силовые структуры. Но это будет чуть позже. Скорее всего уже осенью. Если к тому времени у "слуг народа" будут силы вообще что-то и кого-то менять", - сказал нардеп.