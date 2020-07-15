Впервые за год с лишним правления Владимира Зеленского на повестке дня у партии власти оказался законопроект, направленный на снижении дискриминации русскоязычного населения Украины - об отсрочке украинизации школ с русским языком обучения до 2023 года.

До сих пор новая власть по языковому вопросу действовала в русле Петра Порошенко.

Чего только стоило принятие в январе нынешнего года законопроекта о среднем образовании, который в части языков обучения полностью повторил так называемый закон о тотальной украинизации, принятый Радой предыдущего созыва, и который подвергался критике Венецианской комиссией.

Поэтому появление в повестке проекта, который может отложить на три года переход русскоязычных школ на украинский язык преподавания, уже само по себе - событие выдающееся.

Хотя, безусловно, речь не идет о каком-то прорыве или кардинальном решении проблем с дискриминацией в области образования. В законопроекте прописана лишь отсрочка вступления в силу нормы о ликвидации русских школ на три года.

Но даже эти, очень скромные подвижки, вызвали жесткое сопротивление как со стороны националистов и Порошенко, так и внутри самой фракции "Слуга народа".

Какова перспектива принятия этого законопроекта, учитывая, что оппоненты власти уже грозят новым, "языковым", майданом, анализирует "Страна".

Закон разделил украинцев на три сорта

На сегодня украинское законодательство об образовании фактически предполагает деление украинских граждан на три группы.

Для каждой из них предусмотрена своя языковая модель.

Так, "коренные" народы Украины (к ним относятся крымские татары) могут учиться на родном языке с 1 по 11 (12) класс наряду с изучением украинского языка.

Вторая группа - нацменьшинства, для которых родным является один из официальных языков Евросоюза. В ЕС 23 официальных языка, среди которых, болгарский, греческий, польский, венгерский, румынский, словацкий и другие (русского среди них нет).

Они могут на материнском языке, наряду с изучением государственного, учиться в начальной школе. С 5 класса не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском языке с постепенным увеличением, чтобы в 9 классе не менее 40% предметов преподавались на государственном языке. А в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени должно читаться на украинском.

При чем эти нормы заработают для них с 1 сентября 2023 года.

Третья группа - это все остальные национальные меньшинства, в том числе русскоговорящие украинцы. В школах с русским языком обучения уже с 1 сентября нынешнего года на родном языке дети смогут получать образование только в начальной школе, наряду с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебных программ будет читаться на государственном языке.

Скриншот действующего закона о полном общем среднем образовании

Напомним, эти языковые нормы в закон "О полном общем среднем образовании" целиком перекочевали из того законодательства, которое принималось при прошлой власти. В частности, закона "Об образовании", принятого Верховной Радой Украины 5 сентября 2017 года.



И эти нормы были еще в декабре 2017 года полностью раскритикованы Европейской комиссией за демократию через право (Венецианской комиссией). Выводы Венецианской комиссии по-прежнему доступны на ее официальном сайте.



"Этот пункт не предусматривает решения для языков, не являющихся официальными языками ЕС, в частности для русского, как наиболее широко используемого в Украине языка после государственного. Менее благоприятное отношение к этим языкам сложно оправдать, и поэтому оно поднимает вопрос о дискриминационности нормы. С учетом этих соображений, корректным решением было бы внесение поправок в статью 7, которые заменили бы это положение более сбалансированным и четко сформулированным. Вопрос дискриминации языков других меньшинств, языки которых не являются официальными в ЕС, также должен быть решен во время такого пересмотра", - говорится в выводах Венецианской комиссии.

Отметим, что выводы Венецианской комиссии являются рекомендациями, но Украина не раз имплементировала в законы нормы, на которых настаивала комиссия.

В данном случае эти выводы проигнорировала как предыдущая власть, так и монобольшинство "Слуг народа", которое проголосовало за закон о среднем образовании.

Последний шанс на изменения

Исправить дискриминационные положения закона об образовании и должен законопроект, который подал в Раду нардеп Максим Бужанский (фракция "Слуга народа"). Депутат это сделал еще осенью прошлого года, но все это время его проект "мариновался" в комитете по гуманитарной политике, который возглавлял нынешний министр культуры Александр Ткаченко.

Несмотря на то, что документ выписан полностью в духе рекомендаций Венецианской комиссии, комитет сперва отдал проект автору на доработку, а затем, когда депутат его переподал заново, и вовсе отклонил.

При чем все эти манипуляции с проектом Бужанского затянулись аж до последней недели этой сессии. Затем Рада уйдет на перерыв, а вернется к пленарным заседаниям только в сентябре, когда дискриминационные нормы для русскоязычных школ уже вступят в силу.

Поэтому предложение главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко внести проект на повестку дня в последние дни сессии является последним шансом что-то изменить.

О чем идет речь в проекте Бужанского. По сути, в нем три новых нормы.

Во-первых, перенести полную украинизации русских школ с 2020 на 2023 год, когда должны будут украинизироваться школы с обучением на языках Евросоюза.

Во-вторых, дать право русскоязычным детям учиться на украинском языке в том же объеме, что и школьникам других национальных меньшинств, которые являются носителями официальных языков Евросоюза (то есть, 60%, а не 80% украинского языка).

И в-третьих, позволить школам вводить в образовательную программу одну или несколько дисциплин на языках национальных меньшинств.

Важный момент, что эти идеи одобрило Главное научно-экспертное управление Верховной Рады, которое анализирует все проекты законов.

Как говорится в выводе ГНЭУ, "Установление единого переходного периода для учеников всех коренных народов или национальных меньшинств Украины будет соответствовать положениям Конституции Украины относительно провозглашения Украиной правовым государством (ст. 1), обеспечит соответствие законов Основному Закону Украины (ст. 8), обеспечит равенство конституционных прав и свобод граждан Украины (ст. 24)".

У Порошенко грозят "языковым" майданом

Между тем, оппоненты принятия этого законопроекта уже развернули настоящую травлю. Фракции "Европейской солидарности" и "Голоса" пытаются созвать "языковой" майдан под стенами Рады, чтобы не допустить уравнивание прав русскоязычных детей с венграми и румынами.

"Изменением этих положений во многом уничтожается и суть закона о языке, и содержание закона об образовании", - заявили в "Евросолидарности".

Его партия собирается при поддержке улицы не допустить не только принятия документа, но даже рассмотрения.

"Многие из "Слуги народа" говорят о переносе этого закона на пятницу. Если будет перенос на пятницу, мы останемся здесь, возле Верховной Рады, как 8 лет назад на языковом Майдане, будем ждать ночи и стоять до тех пор, пока этот закон не будет снят с рассмотрения Верховной Рады Украины", - заявили в "Европейской солидарности".



А бывший страховой брокер Наталья Пипа (ныне депутат от "Голоса", секретарь комитета по вопросам науки и образования) написала в Facebook, что план по внесению в повестку дня этого законопроекта "Слугам народа" надиктовывал лично Путин. И поэтому "все проукраинские силы" должны сказать категорическое "Нет" реваншу "русского мира".

К слову, Пипа проигнорировала вопрос журналиста "Страны", как в "Голосе" оценивают тот факт, что уравнять в правах русскоязычных детей с венграми, болгарами и румынами рекомендовала Украине Венецианская комиссия. Тем более, что фракция "Голос" сама неоднократно заявляла о необходимости направлять на экспертизу те или иные проекты законов. То есть, тут налицо двойные стандарты. Когда выводы Венецианской комиссии сходятся с политическими взглядами "Голоса", они важны. Когда не сходятся - их можно игнорировать. Ну и заодно грозить майданом.



Важен и тот момент, что уже сейчас многие оппоненты этого законопроекта в обоих фракциях, упреждая обвинение их в дискриминации русскоязычных детей, говорят о том, что они, наоборот, их облагодетельствовали. Дескать, в школах с русским языком обучения дети плохо знают украинский язык, а поэтому нужно их украинизировать как можно скорее.

Но даже на примере Киева эти умовыводы выглядят очень спорными.

Например, в школе №85 с русским языком обучения по результатам ВНО за 2019 год (данные за текущий год пока не появились), 24% выпускников сдали тесты по украинскому языку выше 180 баллов, еще 31% выпускников получили от 160 до 180 баллов, а 24% выпускников - от 140 до 160 баллов.

В нескольких минутах ходьбы от этой школы расположена специализированная школа №110 с украинским языком обучения. Там ни один выпускник в прошлом году не набрал более 180 баллов, 27% выпускников сдали украинский язык от 160 до 180 баллов, 20% - от 140 баллов до 160, а 13% вообще не преодолели 100-балльный минимальный порог по ВНО по украинскому языку.

Еще одна школа по соседству №319, также с украинским языком преподавания, демонстрирует такие же результаты. 22% выпускников 2019 года не смогли преодолеть 100-балльный порог, а выше 180 баллов получил только 1 выпускник из 69. Еще двое 11-классников (это 3% от общего количества) набрали от 160 до 180 баллов.



Таким образом, выбор родителями обучения на русском языке для своих детей никак не мешает детям в итоге сдавать ВНО на украинском языке на самые высокие баллы.

Будут ли голоса

Впрочем, принятию этого закона может помешать не столько тандем "ЕС" и "Голоса" вместе с их попытками созвать майдан, а позиция самой фракции "Слуга народа".

Часть депутатов, которых относят к так называемым "соросятам" уже заявили, что голосовать не будет.

Но если "Слуги народа" дадут хотя бы 180-200 голосов, то остальное обеспечит "Оппозиционная платформа" и часть внефракционных депутатов из юго-восточных регионов.

Автор законопроекта Максим Бужанский в разговоре со "Страной" отмечает, что по его ощущениям, в "Слуге народа" найдется до 180 голосов за этот проект.

То, что "Оппозиционная платформа" поддержит этот проект, подтвердил народный депутат Олег Волошин, который, в свою очередь, в соавторстве с Бужанским также подавал проект об изменениях к закону "Об образовании", в котором предлагалось гарантировать права национальным меньшинствам получать образование на их родных языках. Но этот проект комитет по образованию отправил на доработку. Во фракции ОПЗЖ 44 депутата.



Собеседники "Страны" в двух группах "Доверие" и "За будущее" сообщили, что за проект могут проголосовать отдельные депутаты из регионов, где эти изменения поддерживают избиратели.

Также большой вопрос как будут принимать закон. Если на этой неделе примут его только в первом чтении, то толку от этого будет немного - ко второму чтению (которое вряд ли вынесут на внеочередную сессию летом) оппоненты его могут завалить тысячами поправок, и, в конечном итоге, в сентябре русскоязычные школы все равно будут вынуждены перейти на украинский язык.

Поэтому более правильно было бы рассмотреть вариант с принятием закона в целом за одно заседание, чтоб он к 1 сентября уже вступить в силу.

Хотя понятно, что сопротивление этому будет жесткое.

Впрочем, даже если закон и успеют принять до 1 сентября, то кардинально он проблему для русскоязычных граждан не решает. А только откладывает уничтожение русских школ на три года.

"Вы знаете, мое ощущение, что все это похоже на определенную игру "Слуги народа" как партии в преддверие выборов. Если они ничего не попытаются сделать, чего ждут от них русскоязычные избиратели, это обернется полным крахом на юго-востоке. Поэтому предпринимаются такие вялые попытки, якобы, что-то принять. Но даже в этом случае сегодня "Слуги народа" готовы только с большим скрипом идти на встречу русскоязычным гражданам. Если президент сам не вмешается, то вряд ли закон будет принят окончательно. Скорее, он просто станет еще одной темой для раскачки. Но вы обратите внимание как обнищал языковой дискурс при этой власти. Даже при Порошенко еще шли дискуссии о правах регионов в рамках децентрализации выбирать региональный язык. Сегодня же мы говорим только о том, чтобы русскоязычные школы уничтожили не через полтора месяца, а просто немного позже - через 3 года", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

С другой стороны, даже отсрочка на три года это лучше, чем ничего.

Кроме того, голосование (или не голосование) "слуг народа" за законопроект станет важным политическим маркером - готова ли власть делать хотя бы такие мелкие шаги в сторону запросов русскоязычного населения или же намерена их полностью игнорировать. И в случае провала голосования или не вступления закона в силу с 1 сентября, политические последствия для партии президента на местных выборах могут быть очень тяжелые.

Об этом предупреждает "слуг народа" и сам Максим Бужанский в своем телеграм-канале: "коллеги, вопрос не в языке, о котором в моем законе не идёт речь, не в школах, и даже не в учениках с родителями. Вопрос в том, мы меняем то, во что превратил страну Порошенко или нет? Если да, ничего не бойтесь, страна за нас. Если нет, завтра люди начнут искать тех, кто возьмётся менять".