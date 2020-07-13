Сфера услуг начала выходить из жесткого карантина еще в мае, торговые центры заработали в июне, а с июля украинцам доступны походы в кинотеатры.

Впрочем, бизнес, ни тот, что работает уже почти два месяца, ни тот, кто только начал принимать посетителей, пока никак не может даже приблизится к докарантинным показателям. Предприниматели говорят: не факт, что в таком режиме удастся долго протянуть. А стандартные методы привлечения клиентов - скидки и различные акции - фактически не работают и воспринимаются, скорее, как должное, чем как бонус. В то же время постоянно появляются дополнительные условия от контролирующих органов, выполнят которые все сложнее. По итогу, контролеры выписывают штрафы либо приходится решать вопрос за взятку.

Впрочем, есть и те, кто уже забыл о кризисе и вовсю зарабатывает деньги. К примеру, в курортных и загородных ресторанах сейчас - не протолкнуться.

"Страна" разбиралась как сейчас работают рестораны, торговые центры, салоны красоты, спортклубы и кинотеатры.

"Кормим только контролеров"

О перипетиях с ресторанами "Страна" уже не раз писала. Вначале им разрешили работать только на доставку, потом дали добро на летние площадки и только недавно официально открыли внутренние залы. Причем, сразу же начались новые ограничения, в частности, в некоторых регионах (в том числе в Киевской области) ограничили время работы до 22 часов. В Киеве работу ресторанов ограничили до 23.00.

Это сделано в рамках ужесточения карантина из за ухудшения статистики по заболеваемости. Хотя непонятно, как работа ресторанов после 22-23.00 повышает риски заразиться коронавирусом.

Но все эти этапы сопровождаются жестким контролем - рестораторы жалуются, что не успевают отбиваться от проверяющих, причем, нередко они их сами провоцируют на нарушения (скажем, в дождь контролерша под видом посетительницы попросилась в туалет, а когда ее пустили, выписала штраф).

"Рестораны чувствуют себя так, вроде попали в компьютерную игру. Только прошел один уровень, попадаешь на новый и опять пытаешься выжить. Что удается не всем. Что мы имеем сейчас. Первое - ограничения по количеству гостей и времени работы, втрое — дополнительные затраты на дезинфицирующие и защитные средства, третье - нагнетание паники, что мешает росту посещаемости, четвертое — уменьшение среднего чека. В то же время рестораны платят аренду, коммуналку, налоги, зарплаты. Но при этом оборот - только 40-60% от докарантинного. Плюс - массовые проверки. Причем, если за столиком не 4 человека, а шесть, то оштрафуют, даже если все эти люди живут в одной квартире. суммы штрафов могут довести до банкротства большинство ресторанов", — рассказала "Стране" соучредитель ресторанов Under Wonder и "Вино и Люди" Галина Фрунзе.

По словам главы компании "Ресторанный консалтинг" Ольги Насоновой, большинство ресторанов отмечает снижение посещаемости, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 20-30%.

"Связано это по-первых с тем, что есть часть людей все еще не ходят в рестораны. По разным причинам: некоторые все еще боятся заразиться, у кого-то нет денег. На выходные же часть платежеспособной аудитории уезжает либо за город, либо в Одессу и на другие курорты. Поэтому как раз у них проблем с клиентами нет, а городские рестораны сидят на голодном пайке", — говорит Насонова.

По ее словам, в загородных ресторанах и комплексах со своими отелями и домиками под сдачу - настоящий ажиотаж. "Вот сейчас похолодало немного, есть надежда, что люди все же вернутся в городские рестораны", - говорит Насонова.

При этом проверяющие как раз атакуют рестораны в городах.

"Проверки как были интенсивными, там и остались. Например, в Киеве после разрешения Кличко работать после 22-00 (с 6 июля) распоряжения издано не было, в итоге штрафовали еще несколько дней киевские рестораны за работу после 22-00. Сейчас в Киеве действует правило работы до 23-00 - это губительно для всех баров, да и для многих ресторанов, у которых основная посадка поздно вечером", — говорят Насонова.

Рестораторы жалуются, что контролеры вошли во вкус и уже с со старта прямым текстом намекают, что готовы закрыть глаза на нарушения (которых пока даже не выявили) за 6-7 тысяч гривен (штраф составляет 17 тысяч). Поэтому зачастую платят даже те, кто накануне вложился в карантинные мероприятия и формально выполняет все правила.

Маникюр научились делать сами

В салонах красоты всплеск посещаемости был только сразу после карантина, а затем клиенты пропали. До сих пор ситуация не стабилизировалась.

"Основная причина - люди все же хотят в отпуск. Все устали от карантина, стрессов и паники, И, даже если долго сидели дома, все равно хотят в отпуск. Некто орле уже уехали, некоторые планирую. А так как денег стало ощутимо меньше, экономят на всем «лишнем», в том числе, салонах красоты. К примеру, некоторых заданных областях женщины не то что перешли на услуги домашних мастеров маникюра, а за время карантина научились делать маникюр сами. Поэтому с салоны с ногтями вообще не ходят", - рассказал нам эксперт бьюти- и фитнес-индустрии Влад Вавилов.

Со стрижками и покраской, понятно, на самообслуживание перейти не удастся. Но можно максимально растянуть время между процедурами.

Поэтому даже скидки и акции далеко не всегда привлекают украинцев, нацеленных на то, чтобы вообще не платить "за красоту".

"Почему-то салоны решили играть с ценами, упуская из виду сервис. В итоге, размывается целевая аудитория, но по-сути клиентов больше не становится. Между тем, с обслуживанием у нас не так все хорошо. Недавно сам ходил приводить в прок голову и бороду. Счет - тысяча гривен, а сервиса ноль. Повторно туда не запишусь даже за скидку", - говорит Вавилов.

Спорт вместо моря

С фитнес-клубами ситуация неоднозначная. С одной стороны, премиальные клубы страдают, так как их клиенты массово уезжают с отпуска. Формально переживать нечего, так как карты они уже купили. Но клубы ничего не зарабатывают на дополнительных услугах (а каждый клиент за счет допуслуг оставляет в клубе, как минимум, еще одну стоимость годовой карты). Плюс - без денег остались тренеры, зарабатывающие на индивидуальных тренировках.

С продажей новых абонементов, по утверждению самих клубов, все хорошо. Так, в одном из "Спортлайфов" нам рассказали, что в первый же день после карантина каждый менеджер продавал абонементов на 100 тысяч гривен. В то же время эта сеть рекламирует переход с годовых карт на помесячные. То есть, идет попытка привлечь менее платежеспособную аудиторию.

С другой стороны, в клубы эконом- и среднего класса, наоборот, пришло даже больше клиентов, чем раньше.

"У них поток вырос на 10-15%. В основном, з счет тех, кто в этом году не может позволить себе отпуск на море и хочет за 500-600 гривен в месяц организовать фитнес-досуг. То есть, клубы стали своего рода заменителями полноценного отпуска", — говорит Вавилов.

Сколько салоны красоты и спортклубы смогут проработать в таком режиме - пока неясно.

"Все ждут осени. Сценарии по многом будут зависеть как от ситуации с коронавирусом, так и от общей ситуации в стране. Скажем, если дети с сентября останутся дома на дистанционке, не знаю как будут работать многие мастера и тренеры, одинокие мамы без бабушек", - говорит Вавилов.

Убыточное кино

Кинотеатры открылись только в начале июля и пока похвастаться им особо нечем.

Как рассказал "Стране" совладелец "Планеты кино" Дмитрий Деркач, посещаемость сейчас очень низкая.

"Она раза в 2-3 ниже, чем в аналогичный период до карантина. Мы уже отработали 2 уикенда. Второй был немного лучше, поэтому надеемся, что ситуация будет постепенно улучшаться", — говорит Деркач.

По его словам, людей так мало, что кинотеатр даже не ощущает ограничения по посадке (занято должно быть не больше 50% зала).

Основные сложности – это отсутствие ожидаемых фильмов.

"К сожалению, все громкие премьеры перенесены. Например, "Тенет" и "Мулан" будут в августе. Мы очень сильно зависим от ситуации в США, Китае, Великобритании. Студии ориентируются на крупные страны и на количество нормально работающих кинотеатров в них. Несмотря на это, у нас все же выходят новые фильмы. Также мы сейчас показываем много очень популярных старых фильмов, которые раньше не могли получить от студий", — говорит Деркач.

Тем не менее, зрители не спешат в кинозалы даже несмотря на скидки.

"Мы сейчас работаем с такими ценами, которые до карантина устанавливали для непремьерных фильмов. То есть можно сказать, что цены немного снижены", — рассказал Деркач.

При этом затраты кинотеатров из-за карантинных мероприятий выросли.

"Мы сделали финансовый прогноз до конца месяца на основе результатов первой недели. У нас точно будут убытки. Но они должны быть раза в 2 ниже, чем убытки, когда кинотеатры были полностью закрыты на карантин. Надеюсь, что на этой неделе мы сможем открыть все наши кинотеатры. Так наши два кинотеатра во Львове до сих пор не разрешают открыть (хотя во Львове уже открыли даже церкви, в которые ходит много посетителей). Наш кинотеатр в Харькове закрыли на второй день после открытия (после карантина) и разрешили открыть только в эту субботу. Если мы сможем работать всеми кинотеатрами и в августе все-таки будут премьеры фильмов "Тенет" и "Мулан", может быть, нам удастся выкарабкаться из убытков", - говорит Дмитрий Деркач.

Приоделись и ушли

Торговые центры начинали работать с "выключенной" зоной развлечений и фуд-кортами. Именно на это ритейлеры списывали снижение посещаемости на 20%.

При этом, по словам руководителя "Украинской торговой гильдии" Евгении Локтионовой, с самими продажами особых проблем нет. Есть даже товарные категории, по которым зафиксирован рост.

"За три недели июня, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост продаж электроники в среднем составил 50%, товаров для спорта 30%, одежды 20%, товаров для детей 18%, косметики и парфюмерии 10%, обуви 5%. При этом продажи товаров для животных упали на 20%", — рассказал нам Локтионова.

Сейчас в ТРЦ работает уже все или почти все - и рестораны, и кинотеатры и боулинг. "По результатам открытия развлекательных зон пока рано говорить, выводы можно сделать через три недели", - говорит Локтионова.

Но сами продавцы говорят, что разниц пока не заметили - людей по-прежнему мало.

"Посещаемость слабая, подозреваем, что люди разъехались со столицы в отпуск. Продажи соответственно слабые, меньше, чем в прошлом году на 20-30%. Пока все ждут, может, что улучшиться. Но уже просят скидок по аренде, потому что с такими ценниками бизнесе не выживет", — рассказала нам руководитель агентства MPR Communications Group и пространства украинских дизайнеров Designer's Room в ТРЦ Art Mall Лидия Маркова.

По словам Евгении Локтионовой, многие арендаторы получают дисконт в 30% до конца лета

"Но учитывая, что практически все ТРЦ работают по схеме база + товарооборот, а товарооборот вырос, то торговые центры, предоставившие скидку по базе ничего не теряют", - добавила Локтионова.

То есть, дешевле платят только те, кто реально потерял в продажах.

Директор по коммуникациям Arricano Елена Обухивская рассказала "Стране", что посещаемость ТРЦ зависит от локации и позиционировании.

"У нас в портфеле есть торговые центры городского значения и, например, ТРЦ РайON, который расположен на Троещине. Учитывая новый стиль жизни, когда киевляне теперь предпочитают оставаться в том районе, где проживают и минимизировать передвижения по столице, трафик данного ТРЦ вырос, по сравнению с прошлым годом. Если же говорить о других ТРЦ, то посещаемость после возобновления работы показывает разную динамику: от проседания на 10-15%, до пиковых визитов в отдельные дни по будням. В целом видно, как трафик выравнивается, особенно после открытия кинотеатров и разрешения работы фудкортов. Ожидаем официального разрешения на открытие детских развлекательных центров", - подытожила Обухивская.