На последней пленарной неделе текущей сессии Рады "слуги народа" могут выставить на голосование в первом чтении репрессивный законопроект о медиа, против которого выступило практически все журналистское сообщество. Поспешность в принятии этого решения заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук пояснила тем, что рассмотреть проект в первом чтении от Украины якобы требуют западные посольства и Совет Европы.

Действительно, часть посольств западных стран призвали Украину принять документ в первом чтении в ближайшее время.

При том, что большинство европейских экспертов в сфере медиа и международные организации раскритиковали документ.

Почему посольства стран Запада поддерживают принятие законопроекта, который резко ухудшает ситуацию со свободой слова в Украине, анализирует "Страна".

Не все посольства едины

На минувшей неделе часть западных посольств и институций выступили за принятие законопроекта о медиа в первом чтении.

"Принимая во внимание значительный прогресс, считаем очень важным воспользоваться позитивной динамикой и окном возможностей, чтобы рассмотреть законопроект "О медиа" №2693-д в первом чтении во время текущей сессии Верховной Рады Украины", - говорится в заявлении Офиса Совета Европы в Украине.

С подобным тезисом вышло заявление посольства Канады в Украине.

"Важен прогресс в переговорах относительно законопроекта о СМИ, который нужно продолжать, чтобы принять закон о первом чтении на этой сессии Верховной Рады", - говорится на странице канадского посольства.

Ближайшая календарная неделя станет последней на текущей пленарной сессии. В следующий раз "слуги" соберутся только осенью, если, конечно, не будут созывать внеочередные заседания.

Таким образом, в Раде рассматривают именно эту пленарку, как "окно возможностей" для принятия законопроекта в первом чтении. Правда пока в проекте повестки на неделю документа нет, но его туда могут внести в понедельник, а попытаться проголосовать после принятия закона об игровом бизнесе.

"Считаем очень важным воспользоваться позитивной динамикой и "окном возможностей", чтобы рассмотреть законопроект "О медиа" первом чтении во время текущей сессии Верховной Рады Украины, - написала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook, тегнув для пущей убедительности Офис Совета Европы, канадское посольство, Посольство Германии в Киеве и Посольство Швеции.

"И несмотря на многочисленные манипуляции и кампанию настоящей "демонизации" законопроекта, которая разворачивается сегодня, мы видим мощную поддержку со стороны международной общественности. Надеюсь получить ее и от коллег в сессионном зале", - подытожила Кравчук.

Впрочем, не все посольства едины в своем мнении.

Например, Посольства Германии и Швеции, на которые ссылаются в "Слуге Народа", ничего не говорили о необходимости срочного принятия проекта. Их позиция крайне осторожная, что следует продолжать консультации по этому проекту.

Например, посольство Германии сообщило, что "важным остается продолжение широкого обсуждения проекта с привлечением всех заинтересованных сторон".

А это никак не вяжется с планами монобольшинства включить "зеленый принтер" при прохождении этого законопроекта.

В том же духе высказывается и посольство Швеции в Twitter.

"Мы приветствуем прогресс в проекте закона о СМИ и его согласование с Соглашением об ассоциации и Стандартами Совета Европы. Надеемся на консультации с заинтересованными сторонами и принятие закона", - говорится в сообщении.

Запад интересует только Директива ЕС

Между тем, в монобольшинстве скрывают истинные причины, почему посольства некоторых стран Запада выступают за принятие этого документа.

Дело в том, что законопроект "О медиа" по своей сути состоит из двух частей.

Первая - это регулирование аудиовизуальных услуг. В Европе давно настаивают на том, что украинское медиа-законодательство должно соответствовать положениям Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

При разработке этого законопроекта соответствующие нормы Директивы были вписаны в документ.

Источники "Страны" в дипломатическом корпусе говорят о том, что поддерживая принятие законопроекта, посольства имеют в виду исключительно имплементацию этой Директивы.

"Главное, что сегодня хочет Европейский союз, его дипломаты и чиновники, - это утверждения Директивы ЕС об аудиовизуальных медиа. Украина давно взяла на себя эти обязательства. Имплементация этих норм в украинское законодательство шла со скрипом. В предыдущем созыве Рады они нарабатывались в комитете Виктории Сюмар. Шли консультации с европейскими экспертами, дипломатами, на это расходовались миллионы евро. Поэтому теперь для дипломатов принципиально важно, чтобы эти наработки стали реальностью. Будет принят этот закон - соответственно, будет понимание, что вся эта работа велась не зря. Если обнулится этот закон - соответственно, обнулится их многолетняя работа, ее сочтут не эффективной и получится, что деньги выбросили на ветер. Поэтому украинская власть специально присовокупила к чисто репрессивным нормам законопроекта имплементацию Директивы ЕС, чтобы заручится поддержкой европейцев, по сути вводя их в заблуждение. В идеале следовало бы принять отдельный закон в рамках этой Директивы. Но тогда через зал никак бы не прошло блокирование медиа и прочие карательные функции Регулятора, которые сейчас у вас, журналистов, вызывают огромное непринятие и сопротивление", - поясняет "Стране" собеседник в дипломатическом корпусе.

Действительно, как вторая часть законопроекта касается непосредственно регулирования работы СМИ в Украине, с системой высоких штрафов, которые единолично будет назначать Нацсовет по вопросам телерадиовещания, и возможностью блокировать онлайн-медиа в считанные часы.

Об этом в Директиве ЕС ничего не говорится. Наоборот - как раз этот блок международные эксперты жестко критикуют.

Например, в пятницу, 10 июля, в ходе онлайн-дискуссии о скандальном законе о медиа, эксперт Совета Европы Криштина Розгони рассказала об опыте Германии и Франции, в которых попытка регулирования онлайн-платформ подверглась серьезной критике или признавалась неконституционной. Первой страной, которая приняла закон о регулировании онлайн-платформ, была ФРГ (там был принят закон о мерах в отношении социальных сетей - Ред.). По ее словам, этот закон сейчас находится под серьезной ревизией, его изучает рабочая группа.

Второй страной, которая приняла отдельный такой закон, стала Франция. Он предусматривал довольно строгие требования к контенту (соцсети и другие сайты должны были удалять относящийся к терроризму контент в течение часа после его появления, иначе компаниям грозили штрафы в размере до 4% от глобальной выручки - Ред.)

"Этот закон признал неконституционным Верховный суд Франции. Также Еврокомиссия признала, что он идет вразрез с европейскими нормами. Поэтому я пытаюсь сказать вам, что в сфере регулирования онлайн-медиа и онлайн-платформ нужно быть особенно внимательными сейчас. Чтобы избежать ловушек в этой области, нужно попытаться подождать, какие решения будут, какая практика. И быть очень осторожными в вопросе расширения медиарегулирования", - сказала Криштина Розгони.

Об этом же на минувшей неделе рассказывал журналист Сергей Лямец, принявший участие в одной из рабочих групп по этому законопроекту, проходивших на платформе Zoom, при участии его авторов, а также международных медиа-экспертов. Когда Лямец спросил у европейских экспертов, чья была идея по введению жесткого регулирования медиа, в частности, онлайн-СМИ - Европы или украинской власти, он получил исчерпывающий ответ от старшего советника Центра регулирования — специального европейского органа по контролю за цифровой индустрией Жан-Франсуа Фюрнемона (он также эксперт Еврокомиссии, Совета Европы и ОБСЕ.

"Обычно в Европе не практикуется включать онлайн-медиа в одно целое с регулированием аудио-визуальных медиа, - заявил Фюрнемон. - Поэтому я бы посоветовал не делать этого. Если это сделано, я думаю, регулирование должно быть ограничено до строгого минимума, который может сводиться к простой регистрации, кто несет ответственность за эту публикацию и эти незаконные действия. Конечно же, не должно быть дальнейших обязательств по контенту, которые налагаются на онлайн-медиа. Потому что это не является европейской практикой и это выходит за пределы, очерченные … директивами, которые предписывают применять [нормы] только к аудиовизуальным медиа".

"Я понял ответ так: "закрутить гайки" на рынке онлайн-медиа придумали украинские чиновники и депутаты. Европа этого от нас не требовала", - подчеркнул Сергей Лямец.

Как же так получилось, что за имплементацией в законопроекте о медиа положений Директивы об аудиовизуальных услугах в посольствах не заметили внедрение репрессивных механизмов против медиа?

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в разговоре со "Страной" поясняет это недостаточной информированностью.

"Мы бы хотели, чтобы была общая позиция у посольств, журналистского сообщества и власти при формировании медийного законодательства. Но сейчас то, что мы наблюдаем, происходит, возможно, из-за отсутствия достаточной коммуникации. Мы знаем, что иностранные посольства за последние годы привыкли коммуницировать с определенным пулом журналистов, медийных и общественных организаций, экспертов. Возможно, определенная часть дипломатов оказалась в каком-то информационном мыльном пузыре и получают информацию от экспертов, которые сегодня заинтересованы в этом медиа-законе, которым он выгоден, и соответственно, поэтому посольства в недостаточной мере изучили мнение журналистов и реальных медиа", - поясняет он "Стране".

Напомним, в случае принятия этого законопроекта, заблокировать любое онлайн-СМИ можно будет всего лишь в течение 2 суток.

Но еще быстрее, за 1 рабочий день, можно будет прекратить вещание любого телеканала.

Об этом риске пишет на своей странице Facebook медиаюрист Татьяна Котюжинская.

"Я утверждаю, что в случае принятия законопроекта "О медиа" можно будет прекратить вещание до окончания избирательного процесса любого крупного телеканала в течение одного рабочего дня. Максимум, без "своего" судьи, на это уйдет 16 календарных дней. Я вижу этот механизм, опираясь на свой опыт консультирования СМИ с 1997 года и опыт избирательных кампаний с 1994 года. Большинство технологий, заложенных в этом законопроекте, активно применялись как раз в 90-х... Вы можете эмоционально верить мне или другим юристам, но проверить вы сможете только эмпирически, то есть уже тогда, когда на основании этого закона заблокируют ваше сообщение в сети о местных выборах и местных кандидатах или замолчит телеканал, который вы смотрите, или исчезнет сайт, который вы читаете, или вам не принесут газету, на которую вы подписаны", - написала Котюжинская.