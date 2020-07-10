Вокруг "наследства Курченко" - Украинского медиа-холдинга, активы которого были переданы АРМА в рамках уголовного расследования по делу против "младоолигарха", и недавно выставлены на конкурс на право управления — разгорается скандал.

Самого конкурса еще не было - АРМА только закончила прием документов от потенциальных претендентов. Тем не менее, сразу несколько медиа-групп (в том числе, сам УМХ и Медиа группа Украина (контролируется Ринатом Ахметовым) заявили, что готовится не столько конкурс, сколько передел крупного медиахолдинга.

"Руководство группы компаний Украинского Медиа Холдинга рассматривает конкурс АРМА по поиску управляющего активами УМХ как аферу. Проанализировав Специальный закон об АРМА, конкурсные требования к участникам и подаваемым документам, мы пришли к выводу: действия АРМА, как и конкурс, не могут считаться правомерными и нарушают законодательство Украины", — утверждают в УМХ.

"Пр сути, такой конкурс является скрытой внеконкурсной передачей лицензий на вещание, что прямо запрещено законом", - говорится в заявлении Медиа группы Украина.

Главным претендентом на УМХ в медиа сообществе считают Игоря Коломойского ("1+1" официально подтвердила участие в конкурсе, кроме того, документы подали другие компании, которые связывают с олигархом).

Но есть и другие.

По одной из версий, холдинг хочет заполучить заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко (якобы, его интересы в конкурсе представляет несколько участников). Причем действует он не от себя, а в интересах Зе-команды.

При этом нынешнюю ценность УМХ как бизнес-актива эксперты считают весьма сомнительной. И считают, что основная цель нового управителя - заполучить информационную площадку накануне местных выборов.

В Украинский медиа холдинг входит несколько десятков изданий ("Корреспондент", "КП в Украине", "Аргументы и факты в Украине", "Теленеделя", "Деньги", интернет-ресурсы bigmir.net, tochka.net, vgorode.ua, i.ua, korrespondent.net и др.). Также компания является владельцем радиостанций ("Авто радио", NRJ, Retro FM, Джем FM и прочие) и имеет больше 140 лицензий на радиочастоты), типографии "Укрполиграфмедиа" и прочего добра.

Поэтому может предоставить доступ к широкой аудитории. По данным холдинга, их интернет-ресурсы охватывают больше 37% украинской интернет-аудитории, а радиостанции слушает треть населения страны.

"Страна" разбиралась, кто получит контроль над УМХ.

От Курченко - Коломойскому?

Холдинг УМХ создал на базе газеты "Теленеделя" бизнесмен Борис Ложкин (позже он был руководителем Администрации президента Петра Порошенко).

В 2013 году Борис Ложки продал свой медиа-бизнес Сергею Курченко. Сумма сделки составляла около 400 млн долларов. Причем, по оценке отраслевых экспертов, она была явно завышенная, так как к тому времени бизнес значительной части холдинга, связанный с печатными СМИ, шел по нисходящей.

"Сделка была осуществлена исключительно по политическим причинам. "Семья" Януковича тогда пыталась нарастить свои медиа-мускулы, но олигархи ей свои телеканалы продавать не очень хотели. Поэтому "Семья" и взяла единственный крупный медиа-актив в Украине, который выставлялся на продажу - УМХ. Тем более, что в него входил журнал "Форбс", который написал в 2012 году расследование о Курченко. Ложкин, естественно, с большущим удовольствием продал холдинг за гигантскую сумму, которую он вряд ли бы смог получить при других обстоятельствах", - рассказывает "Стране" один из участников переговоров о продаже актива в 2013 году.

После смены власти Курченко и представители "Семьи" бежали из Украины, а УМХ начал сдавать позиции. Он лишился лицензии на выпуск украинской версии журнала Forbes, о банкротстве заявил издательский дом "Популярная пресса", который курировал издания УМХ в России. Также у холдинга начались проблемы с лицензиями на радиовещание (Нацсовет лишил компанию ряда частот).

Тем временем, против Курченко расследовалось несколько уголовных дел, в рамках которых власти и положили глаз на УМХ.

Еще экс-генпрокурор Юрий Луценко в интервью СМИ заявлял, что УМХ нужно конфисковать в пользу государства.

Но процесс шел туго.

Лишь в прошлом году активы компании были переданы АРМА. А в июне этого года был объявлен конкурс на управителя УМХ. В конкурсном объявлении указано, что актив включает корпоративные права 72 юридических лиц (без детализации), акции 7 компаний, 283 свидетельства на товары и услуги. Среди имущества - 5 нежилых помещений и один нежилой дом, земельный участок и два гаражных бокса, 20 единиц полиграфического оборудования.

К конкурсу допускались физические и юридические лица, "целью деятельности которых является получение прибыли". Также необходимо было подтвердить специализацию в сфере рекламы и СМИ, производства интернет и радио-контента. То есть, приглашали исключительно медийщиков.

Претенденты должны были предоставить прогнозированный доход от управления (вплоть до ежемесячных поступлений и размера налогов в бюджет). По налогам есть условие: если бизнес-показатели УМХ не позволят платить названную сумму, управителю придется возмещать их со своего кармана. Также потребовали детальную программу развития холдинга с учетом "последних тенденций медиа-рынка, в частности в части стагнации печатных СМИ, а также спада деловой активности из-за карантинных ограничений".

"Отбор управителей АРМА - это конкуренция не только ценовых предложений, а именно содержания программ управления", — заявили в Агентстве.

Прием документов истек 3 июля.

В АРМА не раскрыли списка потенциальных участников отбора, сообщив лишь, что поступило шесть пакетов документов.

В участии в конкурсе призналась в "1+1 Медиа" (подконтрольна Коломойскому), подразделение которой "1+1 Интернет" и подало документы АРМА.

"С учетом опыта управления масштабными проектами в сфере медиа, мощную команду специалистов и показателей, который демонстрируют проекты компании, что подтверждено многочисленными индустриальными признаниями, ООО "1+1 Интернет" чувствует готовность и потенциал для успешного управления перечисленными активами УМХ", — заявил в пресс-службе компании.

На рынке сразу же заговорили о том, что готовится передача УМХ Коломойскому.

В пользу этой версии, по мнению источников "Страны" говорят и имена других предполагаемых участников конкурса.

В конкурсе, якобы, заявилась компания экс-главного юриста "Плюсов" Максима Варламова (в 2018 году он стал собственником радиостанции УМХ "Пятница"). Также на рынке заговорили, что с АРМой, якобы, о передаче медиа-холдинга в пользу 1+1 договаривается Александр Ткаченко, бывший гендиректор "плюсов" и нынешний министр культуры.

По мнению экспертов, Коломойскому УМХ нужен из политических соображений, а не как бизнес.

"Пресса, интернет-издания и радио сейчас не приносят серьезного дохода, но позволят дополнить возможности телевизионного ресурса Коломойского и усилить присутствие олигарха в медиа-пространстве", - сказал "Стране" топ-менеджер одного из украинских медиа-холдингов.

Список от Зе и другие

Впрочем, есть и другие претенденты. На конкурс подало заявку также издательство еkonomika+ (delo.ua, mmr.ua, womo.ua) днепропетровского бизнесмена Константина Першина. Он стал издателем совсем недавно, купив еkonomika+ у Ирины Рубис. Среди прежних проектов Паршина — общественная платформа "Хартия будущего" и "Центр подготовки Patriot", "Приднепровская аграрная группа" и юридическая компания "Приднепровье".

Интересно, что в СМИ всплыли записи телефонных разговоров заместителя главы АРМА Павленко с топ-менеджером "еkonomika+" Ильей Чудновским. Якобы, они вели переговоры по поводу УМХ еще с осени прошлого года и еще тогда Павленко предложил Чудновскому подготовить программу и обещал помощь.

А в январе этого года к переговорам, якобы, подключился министр юстиции Денис Малюська, который заявил, что "УМХ хочет себе Кирилл Тимошенко" (замглавы ОП, который отвечает у Зеленского за информационную политику).

Генеральный директор ekonomika+ Илья Чудновский сообщил "Стране": "Мы действительно подались на конкурс на общих основаниях. Мы считаем, что наш холдинг единственный в стране, который не отстаивает интересы бизнес и политических элит, который способен объективно отображать картину дня и вернуть УМХ былой уровень доверия. Касательно "договорились". с АРМой невозможно договориться, по крайней мере мы не знаем никого, у кого бы это получилось, с АРМой можно только обсудить свое видение участников и перспектив рынка".

Также Илья Чудновский сказал, что они "рассматривают УМХ сугубо как бизнес-актив, в отличии от остальных участников конкурса, для которых это инструмент давления. Мы не собираемся ничего закрывать, только развивать". При этом подробности программы, которую издательство подало на конкурс Чудновский не раскрывает. "Суть развития мы не можем раскрыть, пока не будут объявлены результаты конкурса", — сказал он.

Впрочем, в медиа-среде всерьез обсуждают версию с передачей УМХ под контроль Кириллу Тимошенко в интересах Зе-команды.

"У Зеленского по сути нет своего медиа-ресурса. Телеканалы ему лояльны только до тех пор пока он дружен с их владельцами. Если между ними пробежит черная кошка, то дружба закончится. Поэтому логично, что президент и его команда ищут возможность получить под свой контроль крупное медиа. И УМХ для них идеальный вариант, так как не требует крупных вложений на покупку. По крайней мере не таких крупных, как покупка медиа-холдинга у частного собственника. Нужен лишь административный ресурс влияния на АРМА", - сказал "Стране" один из медиа-экспертов, работающий с Банковой.

У Кирилла Тимошенко, якобы, для подстраховки сразу несколько участников. В частности, по слухам, у него есть договоренности с собственником радиохолдинга "Бизнес Радио групп" ("Шансон", Бизнес FM) Анатолием Евтуховым. "От Тимошенко", как говорят источники, заявилось также ООО "Зручно", которая, якобы, связана с Малюськой.

По данным You Control, ООО "Зручно" зарегистрировано в 2016 году с уставным капиталом чуть больше миллиона гривен. В перечне видов деятельности указаны производство фильмов, реклама, туризм, веб-порталы и пр. Уполномоченным лицом является Татьяна Сергеевна Лиева, полная тезка жены Александра Лиева, экс-исполнительного директора "Национальной общественной телерадиокомпании Украины".

В списке других участников конкурса называют также "Эра-медиа" внефракционного нардепа Андрея Деркача. Заявку подала также компания УМД, которую связывают с самим "Украинским медиа-холдингом" (то есть, с Курченко).

"Не конкурс, а афера"

На днях конкурс на УМХ открыто раскритиковала Медиа группа Украина.

"Конкурс не отвечает нормам закона "О телевидении и радиовещании". По сути, такой конкурс является скрытой внеконкурсной передачей лицензий на вещание, что право запрещено законом, Кроме того, конкурс на управление активами Украинского Медиа Холдинга не учитывает другие требования и ограничения, предусмотренные законом "О телевидении и радиовещании", в частности, о структуре собственности телерадиорганизации. То есть, конкурс претендует на статус альтернативного, не предусмотренного законодательством предоставления прав на вещание. Считаем, результаты конкурса и сам конкурс должны быть отменены. Передача имущества, имущественных и корпоративных прав, ценных бумаг Украинского медиа холдинга должна происходить в рамках действующего законодательства. Медиа Группа Украина оставляет за собой право обратиться в суд", — говорится в заявлении.

В компании нам пояснили, что лицензии на вещание ( в частности, на использование радиочастот) не может передаваться, а должны быть выставлены на конкурс Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

При этом на конкурс АРМА Медиа Группа "Украина" заявку не подавала. То есть, пока непонятно, отстаивают ли у Ахметова стандарты медийного бизнеса просто потому что "за державу обидно", или чтоб актив не достался конкурентам из группы Коломойского, или же добиваются возможности посоревноваться за УМХ, но в другом формате.

В самом УМХ также заявили, что будут оспаривать конкурс в суде. Претензий несколько.

"Первое. В условиях конкурса нет конкретного перечня того, что АРМА предлагает передать будущему управителю. По сути, АРМА не владеет информацией о том, что именно входит в активы УМХ. Но ведь она обязана провести их оценку, иначе победитель конкурса не сможет сохранить экономическую стоимость активов, поскольку банально ее не знает.

Второе. Каким образом претендент от АРМА будет управлять недвижимым имуществом, которое, согласно решению Печерского райсуда города Киева от 09.09.2019, находится в населенных пунктах на неподконтрольной территории Украины (например, в городах Стаханов, Первомайск и Антрацит Луганской области)?

Как будет проведен аудит, определена стоимость этого имущества, гарантирована его безопасность и прочее?

Как будет определяться стоимость имущественных прав интеллектуальной собственности?

Отсутствие вразумительных ответов на эти вопросы дает нам право полагать - конкурс претендентов направлен не на приумножение и сбережение активов УМХ. В нашем понимании, АРМА дискриминирует часть конкурсантов в угоду неким лицам или группам лиц, с которыми у него уже есть определенная договоренность о передаче активов Медиа Холдинга.

Кто эти лица или группы, можно легко узнать, взглянув на список из пяти претендентов на активы УМХ и обнаружив там представителей конкурирующих медиагрупп Украины. Все вышесказанное вызывает большие подозрения - вплоть до того, что новый управитель и АРМА не будут выяснять стоимость имущества УМХ, потому что не собираются его сохранять.

Мы не будем стоять в стороне, молча наблюдая за тем, как злоумышленники уничтожают достижения холдинга и как от их действий страдают участники трудовых и творческих коллективов, сотрудники УМХ. Мы намерены оспаривать как сам конкурс, так и его результаты, действия руководства АРМА и договор на управление в суде", - говорится в заявлении "Украинского Медиа Холдинга".

"АРМА, которая зашла в УМХ в прошлом году, так и не провела аудит и ее представители ни разу тут не появились. Сейчас мы узнаем о каких-то участниках с непонятными программами, которых нет в свободном доступе. Между тем, хотелось бы понимать планы будущих управителей - какие направления они будут развивать, станут ли закрывать отдельные проекты и увольнять журналистов", — рассказал нам один из сотрудник УМХ.

"Несмотря на то, что медиа-империя Курченко за последние годы фактически разрушена, это все равно достаточно ценный актив, включающих интернет-площадки, радио, печатные СМИ, типографию. Кроме того, что он может генерировать определенный доход, это еще и медиа-ресурс, важность которого накануне местных выборов сложно переоценить. Поэтому АРМА должна провести максимально прозрачный конкурс, дать обществу максимум информации, чтобы была уверенность, что это действительно конкурс, а не дерибан имущества. Тем более, что методы отчуждения активов от АРМА на медиа-рынке уже известны. Стоит вспомнить хотя бы историю с "Радио Вести" , когда Агентство действовало рейдерскими методами. Отдельный вопрос - соблюдения прав журналистов и гарантии невмешательства в редакционную политику. Будут ли эти требования озвучены новому управителю - пока неясно", — сказал "Стране" глава НСЖУ Сергей Томиленко.

По словам президента Украинской ассоциации медиа бизнеса Алексея Погорелова, "конкурс на управления активами УМХ - даже по своему определению должен был предусматривать прозрачную процедуру, открытую для всех желающих принять участие. Любые другие механизмы выглядят непрозрачными (аа, возможно, таковыми и являются). Это плохая практика - и для украинского медиарынка, и для его инвестиционной привлекательности".

Он также добавил, что в последние годы компания утратила свои лидерские позиции как на радио так и на издательском рынках.

"Но у УМХ и сейчас есть сильные проекты, и, конечно люди, а это 75% капитализации любого медиа-бизнеса. Поэтому это интересный актив, за который точно будут желающие побороться", — подытожил Погорелов.