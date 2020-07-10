В начале июля в Берлине прошла встреча представителей Нормандского формата по Донбассу. Украину в столице Германии представляли глава ОП Андрей Ермак и вице-премьер Алексей Резников.

От Кремля прибыл замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

Накануне стало известно, что Россия потребовала от Киева как можно скорее представить проект изменений в Конституцию по особому статусу Донбасса. Это краеугольный камень Минских соглашений, который позволяет выйти на политическое урегулирование конфликта на востоке Украины.

Однако, как видим, уже прошли первые после Берлина заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске. А Украина никаких законопроектов еще не вынесла.

В распоряжении "Страны" оказался проект Берлинского соглашения, которое было в итоге принято. Однако буквально сегодня, 10 июля, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дезавуировала договоренности.

Как и почему произошло - выясняла "Страна"

Что приняли в Берлине 3 июля

В проекте решения, который был утвержден и оказался в распоряжении "Страны", есть несколько пунктов. Разберем их по порядку.

1. Меры по восстановлению экономических связей. Говорилось о том, что нужно выполнить достигнутые ранее договоренности по оплате "ЛНР" за воду и восстановлению работы оператора "Водафон" на территории обеих "республик".

Наиболее интересен здесь пункт 1.1.4., в котором говорится, что Украина отказывается обсуждать "дорожную карту" по восстановлению экономических и социальных связей с ОРДЛО.

Единственное, о чем договорились - создать рабочую группу по состоянию окружающей среды на прифронтовых территориях с обеих сторон.

2. Прекращение огня. Говорится, что ОРДЛО готовы на ближайшем заседании ТКГ подписать список дополнительных мер по прекращению огня. Украина же заявила, что будет их лишь обсуждать. Причем не постатейно, а либо утвердит предложенный список, либо нет.

"Страна" уже рассказывала об этих мерах: это взаимное обнародование приказов о прекращении огня (иначе непонятно, отдавались ли они вообще), запрет на диверсионные операции, а также - право ВСУ и сепаратистам созваниваться, если началась эскалация насилия.

Украина отказалась подписывать эти нормы еще в апреле. Однако, судя по переписке Киева и Москвы ниже по тексту, они снова будут вынесены на заседание ТКГ.

Судя по тому, что Украина отказывается обсуждать эти меры постатейно, ей сложно объяснить, почему, к примеру, нельзя показать приказ об остановке огня. Поэтому и заявляется, что Киев либо в целом согласует список мер, либо вообще ничего не согласует.

3. Разведение войск. Киев предложил развести войска в четырех пунктах: Славяносербск, Петровка, Нижнетеплое и Григоровка. Сепаратисты выразили согласие, если предложенные Украиной координаты не вызовут протестов. Постановили после обсуждения в ТКГ внести указанные пункты в Рамочное соглашение о прекращении огня.

4. Разминирование. Здесь договорились согласовать координаты и на заседании ТКГ 8 июля действительно утвердили 12 точек для разминирования.

5. Освобождение удерживаемых лиц. Здесь говорится, что "ДНР-ЛНР" готовы представить списки людей на обмен, а Киев - нет.

Речь о четырех категориях списков: "установленные и желающие обмена", "желающие и готовые к обмену", "установленные - не желающие идти на обмен", "не установленные".

То есть видимо Украина отказывается подавать списки именно в таком формате, который усложняет изменение списков в последний момент, что часто делает Киев. Правда, устно заявляется, что Украина не хочет согласовывать списков с "ДНР" и "ЛНР", а передаст их в Красный крест.

Также Украина отказалась проводить для обмениваемых процедуру процессуального очищения - что усложняет дальнейшее уголовное преследование, если эти люди возвращаются домой (удерживаемые со стороны Киева - это как правило граждане Украины, которые ранее не проживали ни в России, ни в "ДНР-ЛНР").

То есть выдывавая их на обмен, Украина просто закрывает им въезд в страну.

6. Открытие КПВВ в Золотом и Счастье. Украина предложила открыть указанные пункты 25 июля в любом виде. В "ЛНР" говорят, что к 26 июля только смогут представить сроки окончания строительных работ на этих КПВВ. А в целом им понадобится до 4 месяцев для оборудования КПВВ.

То есть когда они откроются - станет понятно в лучшем случае в конце месяца.

7. Политические договоренности. Утверждается, что есть два варианта изменений в закон об особом статусе Донбасса: украинский и со стороны ОРДЛО. Речь идет об имплементации туда "формулы Штайнмайера" (о предоставлении статуса в первый день выборов на территории "ДНР-ЛНР").

Украина свой вариант правок в закон представила еще в июне. При этом она никак не прокомментировала встречных предложений от Донецка и Луганска, с которыми, по букве Минских соглашений, должна согласовывать законы, касающиеся этих территорий.

Киев, напомним, утверждал, что согласует документ со "своими" представителями отдельных районов, которых ввел в украинскую делегацию: Сергеем Гармашем и Денисом Казанским.

В берлинском документе заявляется, что стороны должны прийти к единому варианту обновленного закона об особом статусе - на основании предложений Киева и ОРДЛО. Также от Украины ждут проект закона о внесении особого статуса Донбасса в Конституцию.

Результаты этого стороны договорились обсудить на заседании ТКГ 8 июля.

Уже известно, что согласовать удалось лишь две статьи (2 и 3) обновленного закона об особом статусе (об этом 8 июля сообщали в "ДНР"). Неизвестно, поменялось ли в них что-то, но на данный момент эти пункты выглядят вот так:

При этом проект конституционных изменений Киев не предоставил.

Также в Берлине было заявлено, что Украина отказывается разрабатывать процедуру согласования с ОРДЛО указанных законов. Поэтому с кем именно согласовала Украина статьи 2 и 3 закона об особом статусе 8 июля - доподлинно неизвестно. Сам Киев этого факта никак не комментирует.

8. Доступ ОБСЕ на территории "ДНР" и "ЛНР". Сепаратисты обязались облегчить доступ наблюдателей на неподконтрольные территории, что, кстати, уже сделано.

9. Процедурные вопросы. Договорились продолжить консультации по вопросу о правах делегации ОРДЛО в рамках Трехсторонней контактной группы.

Этот вопрос потребовал разъяснения после того, как Украина ввела в ТКГ свою "делегацию" из Гармаша и Казанского. И появилось как бы два представительства отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В связи с чем РФ и "ЛДНР" потребовали уточнить статус сепаратистов и их права в ТКГ.

Удается ли воплотить договоренности?

Первое после Берлина заседание ТКГ состоялось 8 июля.

Выше мы говорили, что часть договоренностей уже сорвана. Хотя некоторые и продвигаются - например, решение о разминировании на 12 новых участках или допуск ОБСЕ в "ДНР-ЛНР".

Но это не определяющие вещи. Что же до важных процессов, то, как мы уже видели, крайне скромный прогресс есть по особому статусу Донбасса (обсудили две статьи из давно принятого Украиной закона).

Что же до конституционных предложений Украины, то их просто нет. И неизвестно, покажут ли из на заседании политической подгруппы 14 июля.

Нет и списков людей на обмен, которые Украина отказалась согласовывать с сепаратистами.

В России уже заявили, что Украина полностью сорвала Берлинские договоренности. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, замглавы АП Дмитрий Козак направил послание коллегам по "нормандскому формату", в котором заявил, что Киев дезавуировал достигнутые на встрече соглашения.

"На недавней встрече помощников лидеров нормандского формата в Берлине, которая была весьма продуктивной, был достигнут ряд договоренностей - и в том, что касается очередной фазы обмена удерживаемыми лицами, и в том, что касается - это очень важно - достижения договоренности в контактной группе о вопросах безопасности, включая согласование текстов приказов, которые должны быть приняты воюющими сторонами - Киевом, Донецком и Луганском - с подробным изложением тех действий, которые будут этими приказами запрещены. Это было согласовано", - сказал Лавров.

По его словам, в Берлине также был согласован такой вопрос, как "представление Украиной своего видения документа, который будет содержать поправки в конституцию для целей отражения особого статуса районов Донбасса в полном соответствии с минскими договоренностями".

"По всем этим трем направлениям было достигнуто понимание, эти понимания должны были быть формализованы в решениях контактной группы, которая на днях закончилась. По всем трем договоренностям украинская делегация в Минске дезавуировала все то, что было согласовано в Берлине. Мы обратили на это внимание. Дмитрий Козак соответствующее послание направил свои коллегам", - отметил Лавров.

Не менее отчетливые сигналы о полном тупике в переговорах звучат и в Украине.

На следующий день после заседания ТКГ представитель Украины в Минске Алексей Резников заявил, что Минские соглашения устарели и призвал Запад пересмотреть их. Что было уже явным сигналом того, что исполнять ничего Киев не будет. А в более прикладном смысле означало, что прорывов на ТКГ после Берлина не произошло.

Почему так - видно из обмена мнениями Киева и Москвы, который предшествовал Берлинской встрече. "Страна" ознакомилась с документами на этот счет из которых видно, что главным образом процесс тормозится неготовностью украинской стороны согласовывать ключевые вопросы с "ДНР/ЛНР".

Переписка накануне Берлинской встречи

В июне нынешнего года представитель Украины в ТКг Леонид Кучма через ОБСЕ передал письмо, в котором предложил перечень мер, которые, как считает официальный Киев, должна выполнить Российская Федерация в целях урегулирования конфликта.

1. Вернуться в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

2. Обеспечение надежного и безопасного доступа для Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на всю территорию Донецкой и Луганской областей, создание зоны безопасности в приграничных районах, мониторинг ОБСЕ на украинско-российской границе.

3. Обеспечение доступа Международному комитету красного креста к местам содержания под стражей на временно неподконтрольных территориях.

4. Полное и всеобъемлющее прекращение огня и строгое соблюдение за этим со стороны СММ ОБСЕ.



5. Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников под наблюдением СММ ОБСЕ.



6. Начало процесса разоружения незаконных вооруженных формирований.



7. Обеспечение вывода тяжелого оружия от линии соприкосновения, согласованного 19 сентября 2014 года (тогда был подписан минский меморандум, который предусматривал отвод средств поражения калибром свыше 100 миллиметров от линии соприкосновения на расстояния не менее 15 километров с каждой стороны, в том числе из населенных пунктов, что дает возможность создать зону прекращения применения оружия шириной не менее 30 километров – зону безопасности. При этом отвести на линии соприкосновения сторон артиллерийские системы калибра свыше 100 миллиметров на удаление их максимальной дальности стрельбы, - Прим. Авт.), а также организация эффективного мониторинга ОБСЕ.

8. Согласиться с расширенным мандатом СММ ОБСЕ.



9. Разъединение сил и техники на определенных участках.

10. Противоминная деятельность с помощью международных партнеров.

11. Взаимное освобождение задержанных по принципу "все на всех".

Как говорится в письме Кучмы, выполнение пунктов по немедленному прекращению огня, выводу тяжелого вооружения и отвода от линии соприкосновения "является предпосылкой для восстановления полного доверия и практической реализации других положений минских соглашений".

"В частности, это относится к подготовке к законным местным выборам на территориях, которые временно не контролируются правительством Украины и принятию украинского законодательства, обеспечивающего реализацию политической части минских соглашений, в том числе Закона об особом порядке местного самоуправления на основе децентрализации, особого порядка функционирования судебной и правоохранительной системы, амнистии и другого", - сказано в сообщении.

То есть это старые тезисы Киева о том, что сначала разоружите "ДНР" и "ЛНР", а потом поговорим о политических мерах.

В дальнейшем в переписку вступил глава ОП Андрей Ермак. В письме, адресованном участникам предстоящей встречи он тезисно отвергает обвинения о затягивании переговоров и пишет, что Украина готова поддержать прекращение огня, но мешают представители ОРДЛО, которые продолжают настаивать на необходимости их согласия на подписание новых мер для контроля за соблюдением режима прекращения огня.

То есть, проще говоря, Ермак считает, что стреляет в них Россия, и поэтому хочет, чтобы она и подписывала прекращение огня. Но это послание ушло в пустоту, потому что, как известно, Москва себя стороной конфликта не считает.

Также Ермак заявил, что списки пленных подадут не сепаратистам, а Красному Кресту.

Одним из самых важных политических пунктов, о которых идет речь в письме Ермака, это обсуждение правовых аспектов особого порядка местного самоуправления. По словам главы ОП, Киев заранее предоставил свои предложения по внесению изменений в закон о порядке местного самоуправления и в проект закона о недопустимости преследования и наказания участников событий в Донецкой и Луганской областях (то есть амнистии).

По его словам, другая сторона отвергла эти проекты и настаивает на ознакомлении с проектом изменений к Конституции Украины относительно особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. На что Украина идти не хочет.

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов на это ответил в адрес той же ОБСЕ, что Киев предпринимает "нахальные попытки" искажения содержания и значения минских соглашений, и не учитывает тот факт, что "ни один документ в пакете минских соглашений не содержит упоминаний об обязательствах Российской Федерации как стороны конфликта".

Также Грызлов обращается к Хайди Грау и просит ее, чтобы ОБСЕ во время модерации очередных встреч напомнила о своей позиции, которая заключается в том, что пакет минских соглашений является единственной политико-правовой базой для работы ТКГ.

В дальнейшем в подобном духе высказывается и Дмитрий Козак, который в письмах на имя всех будущих участников Берлинской встречи прямо обвинил Украину в нежелании разрешить конфликт на Донбассе.

"Дипломатическая неопределенность" или "конструктивная неопределенность" как стиль работы представителей Украины не позволяют достичь какого-либо прогресса в ТКГ по всем вопросам деэскалации и урегулирования конфликта в течение всей своей работы, - пишет Козак, - Украинская сторона настойчиво и можно сказать навязчиво стремится провести в кратчайшие сроки саммит в нормандском формате. Это довольно возможно, тем более, что повод для такой встречи назрел... Но проведение саммита в нормандском формате на высшем уровне имеет смысл только для принятия решений, которые будут безусловно выполняться. Украинская сторона должна подготовить и согласовать со всеми участниками проект финального коммюнике саммита, который должен содержать прямой и честный ответ, когда и как Украина намеревается начать выполнение Минских соглашений".