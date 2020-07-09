Запись телефонного разговора, где предположительно пятый президент Украины Петр Порошенко в разгар конфликта на Донбассе довольно любезно разговаривает с российским коллегой Владимиром Путиным, нанесла ущерб его тщательно выстроенному имиджу фанатичного "патриота" и борца с Кремлем.

Станет ли лидер “Европейской солидарности” Порошенко теперь объединителем националистических сил, сможет ли вывести их осенью на акции протеста - большой вопрос. Вторая запись с голосами, похожими на голоса Порошенко и Джозефа Байдена, ранее – вице-президента США, по мнению экспертов “Страны”, чревата для первого частичной потерей западной поддержки, а для второго - возвращением внимания к опасной для него теме Украины.

Подробности - в материале “Страны”.

Поздравление с Первомаем и выволочка за Крым

В четверг, 9 июля, народный депутат Андрей Деркач (внефракционный) обнародовал записи двух телефонных разговоров, на которых звучит голос, похожий на голос экс-президента Порошенко. Один разговор проходил с президентом России Владимиром Путиным, другой - с тогдашним вице-президентом США Байденом. Расшифровки обеих записей вы можете прочитать здесь и здесь.

Если вкратце, эта беседа с Путиным, по словам нардепа Деркача, состоялась 30 апреля 2015 года, то есть спустя два месяца после кровопролитных боев за Дебальцево. В Украине в это время во многом с подачи власти разворачивается антироссийская истерия. Порошенко в речах клеймит “врага”, “агрессора", правда, все еще по возможности избегая прямо обвинять Россию и лично Путина (это он будет делать позже).

"Год, который уходит, был самым тяжелым за последние семь десятилетий, с 45-го года. Лютый враг посягнул на наши жизни, территорию, свободу, независимость. Но вся страна, от малого к старому, стала на защиту Родины. Эту Отечественную войну мы обязательно выиграем, поскольку она для нас - справедливая. На нашей стороне - правда! С нами - Бог!" - говорил Порошенко в поздравлении с новым 2015 годом.

Однако по разговору украинского президента с Путиным на записи Деркача и не скажешь, что разговаривают лидеры противоборствующих стран, одна из которых обвиняют другую в вооруженной агрессии.

Беседа ведется на русском языке и в довольно дружественном ключе на темы миротворцев на Донбассе, экономических проблем региона. Порошенко внес предложения по налаживанию работы контактной группы в Минске. И Путин ответил, что передаст эти рекомендации своему министру иностранных дел Сергею Лаврову. Украинский президент поздравил коллегу с 1 мая, и они обменялись шутками о празднике и планами на ближайшее время.

Путин участливо спросил о внутриполитической ситуации в Украине, справляется ли Порошенко. "Справляюсь. Чем дальше, тем легче, потому что уже выстраивается какая-то вертикаль. Потому что, когда я пришел, было непросто”, - поделился Порошенко. В конце они очень тепло попрощались.

Разговор Порошенко и Байдена произошел, по данным Деркача, 19 августа 2016 года и касался задержания в Крыму украинских граждан, названных Федеральной службой безопасности России диверсантами. Киев тогда опроверг эту версию. Но, судя по всему, Байден отчитал Порошенко за то, что Украиной планировалась диверсионная операция против военных объектов на территории России, хотя Вашигтон послал четкий сигнал ничего не предпринимать, чтобы не провоцировать Путина. При этом заявление о том, что Киев действительно собирался послать диверсантов в Крым звучит достаточно утвердительно. То есть Байден в этом убежден, но его интересовало - знал ли об этом лично Порошенко?

Порошенко заявил, что он ни причем: его вообще не было в момент инцидента в Украине. Байден предупреждает, что не надо провоцировать Кремль, о чем якобы твердят Германия и Франция, и что Вашингтону сложно удерживать их от возложения вины за произошедшее на Киев.

По словам Байдена, на Россию нужно давить за счет политико-дипломатический усилий, то есть, санкциями а не путем военных и диверсионно-подрывных операций.

Линия для порохоботов и "слуг народа"

Реакция на запись разговора с Путиным вышла острее судя по всему, из-за контраста тона беседы с филиппиками Порошенко, где к месту и не очень упоминается Россия и ее лидер. В соцсетях по адресу лидера "Евросолидарности" посыпались обидные шутки и коллажи.

Активно их распространяют и депутаты от "Слуги народа" (причем из самых разных групп). На фоне не очень, мягко говоря, удачного с информационной точки зрения вчерашнего суда над Порошенко (экс-президента отпустили вообще без меры пресечения) это своего рода "медийный реванш". Который, к слову, напрочь перебил еще один скандал, на который делал ставку экс-президент: заявления на сегодняшней пресс-конференции следователя ГБР Олега Корецкого о давлении, которое на него оказывала Венедиктова по делам Порошенко.

Также фактически выиграла заочный политический спор Ирина Верещук, которая цитировала сообщение пресс-службы Кремля о том, что Порошенко поздравил Путина с Днем России, а экс-президент пытался это отрицать. Теперь очевидно, что, скорее всего, действительно поздравлял.

В самой же партии Порошенко традиционно назвали обе записи смонтированной фальшивкой, разглядев за ней, как водится, "руку Кремля".

"В течение 6 лет фейки являются одним из постоянных инструментов российской гибридной войны против Украины, равно как и против лично пятого президента страны, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко", - говорится в официальном заявлении ЕС.

Для блогеров и комментаторов, традиционно отражающих позицию окружения президента Порошенко (то есть порохоботов) была выбрана другая линия защиты. Дескать, опытный дипломат Порошенко имел право на такой тон в беседе с Путиным, ведь ему же надо было договариваться об освобождении пленных и другим вопросам. Зато в это время он работал, чтобы сделать Украину сильнее в военном плане и на международной арене, и тут у него одни достижения.

"Пленка" с Байденом вообще укладывается в эту канву: там же обсуждаются диверсии против России, которые бы состоялись, если бы не союзники.

Акции Порошенко на правом фланге падают

Эксперты "Страны" сходятся во мнении, что эти записи, несмотря на линию защиты "порохоботов", нанесут вред Порошенко. Прежде всего — соглашательский разговор с российским лидером.

Так, политолог Вадим Карасев прогнозирует ослабление "политико-моральные позиций" экс-президента. "Я всегда говорил о колоссальной политической выживаемости Порошенко. Он еще тот политический хищник, но сегодня его "подстрелили". Дальше зависит от того, будут ли благородными "охотники" или доведут охоту до логического конца", - полагает политолог, допуская, что недоброжелатели хранят и записи и других нелицеприятных для экс-президента разговоров.

По мнению политолога Руслана Бортника, особенно серьезным будет ущерб имиджу Порошенко в правом политическом сегменте, что чревато любопытными политическими последствиями. "Записи не позволят Порошенко объединить вокруг себя разрозненную праворадикальную оппозицию, с которой он мог бы создать проблемы для власти осенью в виде массовых протестов. Правые не простят Порошенко любезничанья с Путиным", - полагает эксперт.

Он ожидает, что ситуация актуализирует интерес к былым претендентам на "корону" вроде командира "Украинской добровольческой армии" Дмитрия Яроша и главы "Национального корпуса" Андрея Билецкого. А могут вперед выйти новые фигуры, например, типа режиссера, бывшего заключенного в России Олега Сенцова и радикала Сергея Стерненко.

"Но это произойдет не сразу. Информацию общество и сами праворадикалы еще должны "переварить". Проявляться глубинные процессы в этом политическом сегменте, думаю, начнут с началом политического сезона осенью. Возможно, мы это увидим по формированию новых правых платформ, обострению конкуренции между Порошенко и почувствовавшими момент другими лидерами в этой идеологической среде", - прогнозирует Бортник.

В принципе тем силам на Западе, которые ставят на правых в Украине, ослабление Порошенко даже выгодно из-за открывающихся возможностей для нового поколения политиков. "Однако у Порошенко есть деньги на своих депутатов, телеканалы, "порохоботов", а у других претендентов на лидерство нет. И это может затормозить их выход на авансцену", - возражает Карасев.

Источник "Страны" в среде националистов говорит, что записи с Путиным могут повлиять на расклад на этом фланге. "Большинство лидеров правых сил не хочет видеть ситуацию, что есть "гетьман Порошенко", а все остальные - его вассалы. Он сам хочет именно так. Но все остальные хотят по другому. Чтоб была координация по каким-то акциям, но без начальников и подчиненных. И эти записи, безусловно, добавят аргументов тем, кто против вождизма Порошенко. И против того, чтоб объединятся конкретно под него", - сказал источник.

Что же касается новой "пленки" с Байденом, то она, по мнению Бортника, может лишить Порошенко “части европейской поддержки”, ведь запись показывает, что тот в какой-то момент решил действовать по Крыму (или санкционировал эти действия) в нарушение договоренностей с США, Германией и Францией о дипломатическо-санкционном давлении на Москву.

В свою очередь, народный депутат восьмого созыва Игорь Попов, входивший в группу по межпарламентским связям с США, считает, что запись с голосом бывшего вице-президента будет замечена и за океаном. "Линия "У Байдена сомнительные друзья в Украине" будет продолжена и нанесет урон не только Байдену, но и Украине", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

В нашей стране последствия от появления "пленок" он ожидает глобальные. "В самой Украине десакрализация власти образца 2014-2019 годов нужна не для борьбы с персоналиями, а для подготовки к отмене решений той власти в направлении международных отношений, языка и безопасности", - резюмирует он.

Речь идет о том, что записи разговоров в целом дискредитируют стратегический курс, которым шла Украина последние шесть лет - с опорой на поддержку Запада в конфронтации с Россией и с упор на национализм во внутренней политике. Тренд на признание неправильным этого курса в обществе усиливается и публикация разговоров Порошенко может его лишь усилить.