Украинцев хотят избавить от "пережитка прошлого" - бумажных трудовых книжек.

Информацию о карьерном продвижении и трудовом стаже будут учитывать в специальном электронном реестре. По нему Пенсионный фонд станет автоматически назначать пенсии - обращаться с личной подачей документов не потребуется. За более поздний выход на пенсию украинцам обещают увеличивать выплаты на 0,5-0,75% за каждый "лишний" год.

Такие нововведения прописаны в законопроекте №3626, который в июне подал в Раду Кабмин. Проект продвигается в ускоренном режиме.

Он уже получил одобрение профильного комитета по социальной политике. Глава этого комитета Галина Третьякова на днях зарегистрировала в парламенте постановление о принятии законопроекта за основу.

Стоит отметить, что идея отказаться от традиционных трудовых книжек в Украине не нова - она обсуждается уже несколько лет. Но до ее реализации дело так и не дошло — наладить бесперебойную работу электронного реестра с данными о трудовом стаже миллионов граждан не так легко, как кажется на первый взгляд. Плюс - на это нужны немалые деньги.

С электронным учетом в Украине пока особо ничего не изменилось - базы по-прежнему дают сбой. Поэтому Главное научно-экспертное управление Рад предупреждает: высоки риски, что стаж украинцев будет просто "теряться". Что в итоге отразится на размере пенсий.

Эксперты также говорят, что станет проще "подчищать" трудовую биографию. Скажем, при наличии связей можно будет договориться, чтобы из реестра пропали данные о выговорах или запрете занимать определенную должность по статье. Ведь защита данных в проекте особо не прописана. Точно также можно вообще стереть всю трудовую биографию. И как потом доказывать, что ты вообще работал - непонятно.

"Страна" разбиралась как украинцы будут работать без трудовых книжек.

Работа плюс личное

От бумажных трудовых книжек власти хотят отказаться уже не первый год.

"Над похожим проектом начинали работать Минэкономики и Минсоцполитики еще при Гройсмане. Но тогда его так и не решились подать в Раду", — говорит заместитель главы Федерации профсоюзов Богдан Оверковский.

Как указано в пояснительной записке к новому законопроекту, сейчас учет трудовой деятельности идет еще по законодательству 60-70 годов прошлого века, что не соответствует "стремительному развитию цифровых технологий".

Поэтому трудовые книжки нужно "осовременить". Для этого предлагается постепенно отказываться от бумажных трудовых книжек, а все данные вносить сразу в электронный реестр. Это позволит решить сразу несколько задач: уменьшить затраты работодателей на бумажный документооборот, получить актуальную статистику по рынку труда и трудовым ресурсам, а также автоматически назначать пенсии - без участия самих пенсионеров.

Полностью перейти на электронный учет предлагается в течение пяти лет. В этот период будут действовать как обычные трудовые книжки, так и электронный реестр. Но в приоритете будет последний. В обычную трудовую книжку информацию предлагают вносить по требованию работника.

Стоит отметить, что электронные трудовые книжки в Украине уже есть. Их ведет Пенсионный фонд и предлагает воспользоваться ими, скажем, если утеряна обычная книжка и нужен дубликат.

Но новый реестр - это не просто электронная трудовая книжка.

В него станут вносить все данные, касающиеся работы - различные справки, информацию о премировании, судебные решения по увольнению или восстановлению на должности, о запрете занимать определенную должность и пр. При этом хотят отменить действующее сейчас требование о выдаче "чистого" дубликата трудовой книжки, если человек был незаконно привлечен к уголовной ответственности и книжку ему "испортили" нежелательной записью.

Но, помимо рабочих моментов, в реестре также будут данные об образовании, семейном положении, миграции украинцев. "Это настоящие досье на большую часть населения страны. Сохранность такого реестра — это вопрос национальной безопасности. Но, как видно из проекта, особой защиты данных не предусмотрено", — говорит глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Интересно, что для некоторых категорий работников государственных органов трудовые книжки вообще "потеряли". Скажем, их исключили из списка документов, которые нужно подавать на отбор в Нацполицию . Но при этом в проекте не указано, что будут использоваться данные электронного реестра. То есть, данные о предыдущей карьере кандидатов вообще могут не учитываться.

Забыл сообщить, что хочешь на пенсию - работай дальше

По новому реестру затем будут начислять и пересчитывать размер пенсии. В проекте указано, что назначение пенсии по возрасту будет происходить автоматически - без обращения пенсионера.

Но затем следует пункт, который этому противоречит. Указано, что если человек не подаст данные о трудовом стаже (которые на тот момент уже будут в реестр) за 3 месяца до выхода на пенсию по возрасту, то будет считаться, что он согласен работать дальше.

То есть, изначально создается некая законодательная путаница. Неясно - будут назначать пенсию автоматически или все же нужно контролировать этот процесс. В итоге человек может "согласиться" поработать дольше, даже если сам об этом не подозревает. Для тех, кто выйдет на пенсию позже положенного, предусмотрены бонусы - пенсия затем вырастет на 0,5-0.75% за каждый "лишний год".

"Понятно, что эта прибавка - ни о чем. Это не те деньги, которые станут аргументом для украинцев продолжать работу. Но человек может банально не сориентироваться и забыть сообщить о своем желании выйти на пенсию. И будет вынужден работать дальше", - говорит Оверковский.

Очевидно, такую модель "стимулирования более позднего выхода на пенсию" имели в виду власти в Меморандуме с МВФ.

"Предлагается так называемый механизм молчаливого согласия, что вряд ли уместно в вопросах пенсий", — говорит Ростислав Кравец.

Но трудовые книжки - это не только пенсии. На основании данных из реестра можно будет, к примеру, вступить в права на наследство земли, получить пай (если будет указано, что человек ранее работал в сельхозпредприятиях).

"Доказать, что ты вообще работал, будет непросто"

Главное научно-экспертное управление Рады уже раскритиковало новый законопроект.

Во-первых, экспертов смутил слишком обширный объем информации, который хотят вносить в новый реестр.

Формально он создается для учета уплаты ЕСВ, но при этом будут собирать информацию об образовании, миграции, семейных отношениях и пр. То есть, речь идет о сборе настоящих досье на украинцев. "Что не отвечает цели создания реестра", - говорится в выводах Главного научно-экспертного управления.

Также указано, что полномочия ПФ не предусматривают обеспечение сохранности и актуализации информации в реестре.

"Отметим также, что часть информации может быть конфиденциальной, ее сбор , хранение и использование без согласия физлица в соответствии со статьей 32 Конституции Украины, не допускается", — написано в отчете по проекту.

Кроме того, неясно, как такие массивы информации (а в реестр попадут данные о большей части населения страны) собираются хранить и защищать, к примеру, от кибератак. В проекте об этом ничего не говорится.

Открытыми остаются вопросы доступа к информации лиц, которые не будут иметь электронного ключа, а также возможности личного контроля корректности заполнения, - указывает Главное научно-экспертное управление.

То есть, получается, сам работник никак не сможет проконтролировать - правильно ли работодатель внес его данные.

А нарушений может быть немало.

"Как показывает практика, даже сегодня работник иногда только при увольнении и получении трудовой книжки может узнать, что зачисляя на работу, например, на месяц позже, чем начал работать или на другую должность, поэтому формально получает совсем другую квалификацию", — отмечается в выводах Главного управления. Особенно много неразберихи может быть с данными работе до 2000 года, в сельской местности и т.д.

Случаи, когда теряются годы стажа — сплошь и рядом. "Человеку приходится самому контролировать. Но если книжка на руках, можно доказать, что допущена ошибка. С реестром такой возможности может и не быть", - отмечает Оверковский.

"В проекте не прописано никакой ответственности за внесение неполной или неправдивой информации, за разглашение или несанкционированный доступ. Следовательно, по любому человеку одним нажатием кнопки можно вообще стереть весь стаж. И идите потом доказывайте, что вы вообще в этой жизни работали. То, что это технически возможно, доказывает практика работы других реестров, в частности, недвижимости. Когда рейдеры попросту переписывают имущество на других людей", — говорит Ростислав Кравец.

При этом в проекте указано, что создание и функционирование нового реестра не потребует дополнительных средств из госбюджета. Хотя запуск такой системы - это сотни миллионов если не миллиарды гривен, — добавил Кравец.

Он также обращает внимание на следующий нюанс: как быть с гражданами, которые сейчас не работают и трудовые книжки хранятся не у работодателей, а у них на руках. "Кто и как будет вносить данные по этим людям. Или они просто "пропадут" и пенсии им платить не будут", - удивляется юрист.

"Вопросов остается очень много, а риски существенные. Если новый реестр "слетит" - Украине грозит коллапс всей пенсионной системы. Люди банально могут остаться без средств к существованию", - подытожил Оверковский.