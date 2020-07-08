Президент Владимир Зеленский попал в очередной скандал. Он оказался причастным к неоднозначной схеме заработка на облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которую даже депутаты в пропрезидентской фракции “Слуги народа” (СН) называют пирамидой на финансовом рынке.

И при этом еще и нарушил антикоррупционное законодательство. Правда, сам же в этом и признался.

Подробности - в материале “Страны”.

Признание президента

Как сказано в официальном сообщении Офиса президента (ОП), опубликованном вечером 7 июля, президент Зеленский "лично проинформировал" Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК), что не внес вовремя поправки в декларацию, как того требует закон.

В 2019 году семья Зеленского заработала на погашении стоимости ранее купленных ОВГЗ 5,1 млн грн и приобрела еще облигаций на сумму 5,2 млн грн, однако президент не отразил этого в декларации.

"Согласно законодательству, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения. Владимир Зеленский подчеркивает, что все граждане Украины равны перед законом, и готов нести ответственность за нарушение в соответствии с действующим законодательством", - говорится в заявлении в Офиса президента.

В НАПК отреагировали оперативно: в тот же день глава агентства Александр Новиков составил и вручил президенту два протокола в соответствии со статьей 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Зеленскому грозит штраф от 100 до 200 необлагаемых налогами минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 грн).

Подоплека ошибки

Ситуация вызвала много вопросов. На первый взгляд, Зеленский поступил честно, признав вину и согласившись понести положенное наказание. На это упирает, например, народный депутат Святослав Юраш ("Слуга народа").

"Есть ситуация, когда президент сразу признает ошибку, если она есть, и будет ее исправлять в рамках закона. Если бы президент что-то скрыл, и об этом бы рассказали в антикоррупционной программе, вроде той, что открыла "Петра Инкогнито" (псевдоним Петра Порошенко во время поездки на Мальдивы - Ред.), тогда бы мы об этом говорили", - комментирует Юраш "Стране".

Но все-таки странно, что человек с его историей и нынешним положением вообще допустил такую оплошность.

“Человек, который якобы создал успешный бизнес, имеет диплом правоведа, имеет в подчинении юридический директорат целого Офиса президента, не удосужился подать в НАПК сообщение об изменении имущественного положения?! Элементарная процедура, для которой необходимы компьютер, интернет, флэшка с цифровой подписью и 10 минут времени”, - комментирует на своей странице в Фейсбуке бывший руководитель Комитета избирателей Украины, народный депутат восьмого созыва Александр Черненко.

Он задается вопросом: "Интересно: они просто провтыкали или хотели спрятать, что президент у нас участвовал в "финансовой пирамиде" и является "спекулянтом" (именно так называют ОВГЗ депутаты-"слуги").

В тоже время, источники в парламенте допускают, что Зеленский мог признаться в нарушении не просто так, а когда узнал, что эта информация будет обнародована и решил действовать на опережение.

Подозрительные вещи

Причастность к играм с гособлигациями действительно поставила президента в неловкое положение. Ранее считалось, что Зеленский настороженно относится к ОВГЗ.

Во всяком случае, так утверждал экс-премьер Алексей Гончарук на скандальной записи разговора с главными финансистами страны. Зеленский якобы не мог понять, почему в тот момент укреплялась гривна. И, по словам Гончарука, в президентской голове существовала версия о “пирамиде” облигаций госзайма, что курс удерживался высоким ради прибылей держателей ОВГЗ - то ли международных спекулянтов типа Ротшильдов, то ли Порошенко, то ли тогдашний министр финансов Маркарова с “коррупционерами”.

И вот теперь выясняется, что несмотря на подозрения, президент сам зарабатывал на гособлигациях, как его предшественник. За 2019 год Порошенко задекларировал, помимо прочего, в качестве прибыли возврат стоимости ОВГЗ в размере почти 109 млн грн и сам инвестиционный доход - 4 млн 609 тысяч гривен.

И это в то время, когда “пирамиду” клеймит во фракции СН, например, заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский.

Правда, сторонники схемы ОВГЗ объясняют такие нападки влиянием бизнесмена Игоря Коломойского, с которым связывают группу депутатов в Раде и которому, дескать, выгодно понижение курса гривны, что сделало бы продукцию его предприятий более конкурентспособной.

"Покупки ОВГЗ начались в мае. Президент (Зеленский - Ред.) стал президентом в мае. Совпадение?:)", - намекает на своей странице в Фейсбуке инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Незамазанных нет"

Выиграв, похоже, финансово от операций с облигациями, Зеленский может понести политические потери.

"Избиратель надеялся, что новый президент не из политико-бизнесового класса, где привыкли зарабатывать на таких вещах, как ОВГЗ, за счет обладания инсайдерской информацией и влияния на решения контролирующих органов - в случае с облигациями это Нацбанк и Минфин. А получается, бывший президент, которого Саакашвили (экс-президент Грузии Михаил Саакашвили - Ред.) называл барыгой вот из-за таких историй, и нынешний не сильно-то отличаются. У Зеленского тоже конфликт интересов. Он также знает, наверное, много об этом вопросе и может оказывать влияние на ситуацию с облигациями. Поэтому для него это моральная авария. Он дал еще один повод избирателям в нем разувериться”, - объясняет политолог Вадим Карасев.

Это мнение разделяет и экономист Алексей Кущ.

“Инсайд касательно ОВГЗ разливался полноводной рекой в киевский ресторанах, банях, загородных клубах и конюшнях, а аффилированные связи между чиновниками и спекулянтами превратились в змеиный клубок капитализацией в 120 млрд. грн… Казалось бы, приход Зеленского - это шанс на формирования новых, “незамазанных” элит. Но оказалось, что его семья “забыла” задекларировать за 2019-й год доходы от ОВГЗ на 5 млн. грн. и покупку облигаций на такую же сумму. В 2019-м году Зе в пылу предвыборной борьбы не забывал о том, что деньги “должны работать”. Так что все “замазаны” в схему. Это, кстати, объясняет живучесть на посту известного министра финансов (Оксаны Маркаровой - Ред.), доставшегося Зеленскому по наследству и неприятие президентом идеи реструктуризации государственных долгов. Какая такая реструктуризация! Пять “лямов” кровных вложил…” - написал Кущ на своей странице в Фейсбуке.