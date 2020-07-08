В “Квартале 95” объявили о начале масштабного сотрудничества с телеканалом “Украина”. Студия работает сразу над четырьмя сериалами для вещателя. Премьеры запланированы на 2020 год.

“Страна” разбиралась, что значит сотрудничество продакшена президента Владимира Зеленского с телеканалом Рината Ахметова, и значит ли это, что вскоре все проекты "Квартала 95" перейдут с канала "1+1" на "Украину".

1. Почему “Квартал 95” начал работать с телеканалом "Украина"?

В “Квартале” утверждают, что это была инициатива телеканала “Украина”.

"Изначально это было предложение канала, который хотел побаловать свою аудиторию чем-то новеньким, - говорит руководитель студии «Квартал 95» Борис Шефир. - И хотя наша студия в основном специализируется на комедиях, в других жанрах нам тоже всегда интересно проявлять свой потенциал. К тому же, это далеко не первая наша попытка совместить несколько жанров в одном. Кстати, мы планируем, что весь цикл из четырех телефильмов снимет один режиссер - Андрей Силкин. Именно он снял первый наш сериал для "Украины" - "Семья на год", который с успехом прошел в телеэфире в конце прошлого года".

"Серию комедийных мелодрам мы задумали с коллегами из студии "Квартал 95" еще в прошлом году и бросили пробный шар - фильм "Семья на год", который более чем оправдал наши ожидания, - говорит Наталья Стрибук, главный продюсер департамента киносериального производства телеканала "Украина". - Так что теперь, уже понимая, как реагирует наш зритель на более легкий жанр в эфире телеканала, с вдохновением начали работу над следующими историями".

Глава НОТУ (Национальной общественной телерадиокомпании Украины - Ред.) Зураб Аласания говорит, что у "Украина" есть достаточно ресурса для того, чтоб оплачивать производства сериалов “Кварталом”.

“Телеканал в последний год показывает хороший рост и является рекордным по дотациям. Речь идет о финансировании на уровне 120-130 млн долларов в год, и эта цифра была увеличена, поскольку был запуск нового канала и нескольких шоу - а это дорого. По моим оценкам, сумма могла быть поднята до 150 млн”, - сказал "Стране" Зураб Аласания.

2. Что будет снимать “Квартал 95”?

В прошлом году "Квартал 95" уже дебютировал в эфире канала "Украина" с комедийным мини-сериалом "Семья на год". В этом году эксперимент решили продолжить.

На днях в Киеве уже начались съемки четырехсерийной комедии "18-летний олигарх".

По сюжету, главный герой сериала - 45-летний олигарх, жизнь которого рушится после того, как он узнает об измене жены и серьёзных проблемах со здоровьем. Тогда он решает передать свою компанию и имущество наследнице - внебрачной 18-летней дочери. Правда, он ее никогда не видел. А его дочь, как оказалось, живет в глуши, в маленьком селе. У главного героя есть месяц, чтобы установить контакт с наследницей и не дать бизнесу попасть в чужие руки.

Названия и сюжет остальных трех сериалов в студии не раскрывают.

Более подробные комментарии о творческом процессе пресс-служба “Квартала 95” предоставлять “Стране” отказалась.

3. Почему “Квартал 95” переключился на сериалы?

До недавнего времени основной деятельностью “Квартала” считались концерты. Однако из-за карантина массовые мероприятия оказались под запретом: “Квартал” снимал свои ТВ-шоу в пустом зале без зрителей. В нынешних условиях упор на производство сериалов - логичная диверсификация бизнеса, когда концертная деятельность не приносит прежнего дохода.

В то же время, медиаэксперты называют и другие причины.

"Сериальный продукт сейчас крайне популярен в мире. Много платформенных решений, таких как Netflix, требуют все больше качественного продукта. Именно сериального. Сейчас это просто повальное модное увлечение. И “Квартал” очень точно попадает в этот глобальный тренд”, - говорит медиаэксперт Михаил Подоляк.

Снижение же концертной активности, вызванное пандемией, по мнению эксперта, только дополнительный фактор, но не главный.

Того же мнения придерживается и Зураб Аласания: “Концертная деятельность и производство сериалов - несопоставимые вещи, это совершенно разный бизнес. Сериалы намного выгоднее и приносят больший доход, чем любые концерты”.

К тому же, студия “Квартал 95”, по его мнению, показывает высокий уровень сериального производства в Украине.

“Такую возможность имеет сейчас только “Квартал 95”. Они продвинутые ребята, хорошо работают. Сколько я смотрел, коллектив в своем творчестве максимально старается дистанцироваться от президента Зеленского, своего бывшего руководителя, и работать самостоятельно. Но как это обычно бывает, имя Зеленского работает за них. “Квартал 95” в любом случае получает преференции по сравнению с другими продакшенами, хотят они того или нет”, - полагает Зураб Аласания.

4. Сколько стоят сериалы “Квартала 95”?

Ни в “Квартале 95”, ни на телеканале “Украина” не разглашают стоимости сериалов, ссылаясь на коммерческую тайну.

Но по мнению опрошенных “Страной” экспертов, если исходить из средних цифр по рынку, математика складывается так.

“Насколько я знаю, средняя стоимость за серию на ТВ-рынке Украины сегодня может варьироваться от 15 до 40 тысяч долларов. Все зависит от качества продукта и условий сотрудничества. Кстати, в производстве серия часто обходится гораздо дороже и окупается только за счет дистрибуции на разные территории и платформы”, - говорит Михаил Подоляк.

Зураб Аласания называет порядок цифр еще выше. “Квартал 95”, по его словам, даже для такого богатого канала, как “Украина”, довольно дорогой проект.

“На украинском рынке очень хорошо, если одна серия дотягивает до 100-120 тысяч долларов. Но так работает только студия “Film.ua”, они тратят и больше. В среднем эпизод стандартного сериала обходится в 30-40 тысяч. У “Квартала 95“ сумма может быть больше. Если они добьются бюджета от телеканала, смогут делать каждую серию за 200-300 тысяч долларов. Тогда это будет качественный продукт”, - анализирует Аласания.

По его словам, “кварталовцы” делают одни из самых дорогих проектов на украинском телевидении.

5. Перейдет ли “Квартал 95” полностью на “Украину”?

По медиарынку уже пошел слух, что это - только начало. А вскоре и другие проекты "Квартала 95" могут перейти на телеканал "Украина".

Впрочем, пока опрошенные "Страной" эксперты и заинтересованные лица эту информацию не подтверждают.

Михаил Подоляк считает, что это вряд ли произойдет. “Зачем добровольно попадать в монопольную зависимость? Тем более, что сейчас Квартал делает большой пакет продуктов для “1+1”. Были проекты и для “Нового канала”, - рассуждает эксперт.

Зураб Аласания полагает, что если “Квартал” полностью перейдет на Украину, это будет большая потеря для “плюсов”.

"Но не в бизнесовом смысле, а в имиджевом. Это скажется на лояльности аудитории. "Украина" сейчас держит по рейтингам свои 12-13% телесмотрения, “1+1” рядом с рейтингом 11-11,5%. Если "Квартал" уйдет, то через какое-то время “плюсы” скатятся до 10%", - прогнозирует Зураб Аласания.