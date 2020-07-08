Конституционный суд начал рассмотрение в открытом режиме скандального закона о функционировании украинского языка как государственного.

Этот закон, который предусматривает тотальную украинизацию всех сфер общественной жизни, кроме сферы личного общения и религиозных обрядов, был принят 25 апреля 2019 года, спустя 4 дня после второго тура президентских выборов, на котором победил Владимир Зеленский.

Сам закон подписывал аутсайдер прошлогодних президентских выборов Петр Порошенко.

Сам Зеленский еще во время избирательной кампании намекал на то, что языковые нормы нужно смягчать, но за год с лишним представители власти не сделали ни единого шага в этом направлении. Более того, инициативы отдельных депутатов, в том числе от провластной партии, по поводу внесения частичных изменений в языковое законодательство, игнорируются первыми лицами страны.

В Конституционном суде оспорили этот закон депутаты еще прошлой каденции ("Оппозиционный блок", а сейчас многие из подписантов прошли в Раду по спискам "Оппоплатформы За жизнь").

Как стартовало открытое рассмотрение этого закона в Конституционном суде, анализирует "Страна".

Каминг-аут президента

Объявление Конституционного суда о старте рассмотрения в открытом режиме закона о госязыке для многих стало сигналом возможной реформы языкового законодательства, принятого при власти Порошенко.

Из всей нынешней властной команды открыто говорит о том, что это законодательство нуждается в поправках, только спикер Рады Дмитрий Разумков. Остальные предпочитают либо не замечать проблем, либо их игнорировать.

Например, уже менее, чем через два месяца все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык. Осталась только одна пленарная неделя, на которой мог бы быть принят проект закона (авторства депутата Максима Бужанского, фракция "Слуга народа") об отсрочке этого перехода для русскоязычных школ на три года. Но гарантий, что депутаты успеют его рассмотреть, вообще нет. Вот и получается, что избиратели Зе, голосовавшие за него в том числе в знак протеста против языковой политики Порошенко, фактически оказались обманутыми.

Поэтому когда КС перешел к открытой части рассмотрения закона о госязыке, у многих сложилось впечатление, что какие-либо подвижки в этом направлении будут сделаны. По крайней мере, казалось, что без отмашки Банковой суд вообще отложил бы это дело в долгий ящик.

Авторы обращения в суд считают, что закон не соответствует ряду предписаний Конституции, поскольку он направлен на дискриминацию русского, других языков нацменьшинств Украины, дискриминацию граждан по языковым признакам. В частности, по их мнению нарушается статья 24 Конституции, которая запрещает давать привилегии кому-либо по языковым признакам.

Кроме того, депутаты считают, что при принятии закона не была соблюдена процедура, и голоса "За" закон отдали депутаты, которых физически не было в зале. Например, депутат от "Батькивщины" Борис Тарасюк находился в служебной командировке, "радикалка" Валерия Заружко и уже покойный Валерий Давиденко пребывали на больничном, но их карточки также проголосовали "за" закон.

"Мы считаем, что закон нарушает права национальных меньшинств, Конституцию Украины, Европейскую хартию региональных языков, а также процедура его принятия была прямо нарушена, - пояснил "Стране" один из авторов обращения Вадим Новинский. - Были зафиксированы случаи неперсонального голосования, за закон голосовали депутаты, которых не было в зале, и даже те, которые находились за границей. Поэтому этот закон следует отменить".

Но надежды на какие-либо перемены в языковом законодательстве уже в самом начале процесса развеял представитель президента в Конституционном суде, депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский. Он прямо заявил, что позиция президента в этом вопросе однозначная: оснований для отмены закона о тотальной украинизации нет.

"Это представление (в Конституционный суд) много в чем искусственное. Предметом правового регулирования закона является обеспечение функционирования украинского языка. Речь идёт исключительно об украинском языке. Предметом правового регулирования этого закона не является статус других языков. Никакого неравенства статуса языков национальных меньшинств в этом законе нет и быть не может", - сказал Вениславский.

Позднее депутат в суде поразил присутствующих душещипательной историей из собственной жизни, как ущемлялись в Украине права украиноязычных граждан. Так, он рассказал, что будучи студентом в Харькове (согласно официальной биографии депутата, он поступил в Харьковскую Национальную академию имени Ярослава Мудрого в 1989 году), пытался снять жилье, но ему отказывали из-за того, что он говорил на украинском языке.

"Я пытался снять жилье и спрашивал по-украински - сам я выходец из Западной Украины (на самом деле он родился на Волыни). И получил ответ: "Мы бандеровцам жилье не сдаем". Поэтому русскоязычный город Харьков был ярким примером незащищенности украинского языка в самой Украине".

На аргументы Вениславского с одобрением кивал головой докладчик по этому вопросу в Конституционном суде Сергей Головатый. До своего назначения в Конституционный суд Головатый был депутатом шести созывов и отметился многими яркими языковыми инициативами, в том числе он лично разрабатывал закон об особенностях функционирования украинского языка как государственного.

"Обязанность государства - действовать так, чтобы не нарушались права титульной нации - украинцев", - вещал тогда бывший депутат, а ныне судья Конституционного суда.

Да и вопросы Головатого к истцам по этому делу, казались целиком заангажированными.

Например, он требовал привести конкретный пример норм закона, которая прямо нарушает права русскоязычных граждан. Разумеется, в самом законе таких прямых фраз нет. Там о русском языке вообще ничего не упоминается. Суть в том, что через обязательность использования украинского языка в публичных сферах естественно ущемляет права любых национальных меньшинств.

Но еще дальше во время обсуждения пошел судья Игорь Слиденко, назначенный в Конституционный суд по квоте Верховной Рады в 2014 году. "Известно ли вам, что термин "русскоязычные граждане" - это часть доктрины Путина", - спрашивал Слиденко у депутата 8 созыва Александра Долженкова, который являлся одним из авторов обращения по этому вопросу. А на негативный ответ Долженкова принялся цитировать высказывания Путина.

На фоне подобных выступлений оказалось, что самая объективная позиция - у постоянного представителя Верховной Рады в КС Ольги Совгири. Она подчеркнула, что при вынесении решения по вопросу конституционности положений языкового закона следует учитывать заключение Венецианской комиссии по этому закону, а там речь прямо идёт о недопустимости предоставлении привилегий языкам ЕС.

Кроме того, Совгиря просила Суд обратить внимание на нарушение процедуры принятия закона как в части предварительного рассмотрения на профильном комитете, так и в части неперсонального голосования в сессионном зале при принятии закона.

"Что я могу сказать, позиция части судей Конституционного суда откровенно предвзятая, - поделился со "Страной" Долженков после заседания. - Но это ещё не означает, что КС однозначно решит, что закон целиком конституционный. Пока что мы видим, что в этом деле больше политики, чем правовой позиции. Но борьба продолжается".

"Больше всего удивило выступление представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского. Неужели он не понимает, что 73% украинцев проголосовали на выборах президента против той политики, и языковой в том числе, которую проводил Порошенко и его партия. Люди выступили против этого деления, против искусственных запретов веры, языка, культуры. Украина - это многонациональное государство, и нельзя всех грести под одну гребенку", - сказал Долженков.

"Слугам народа" не с чем идти на выборы

Между тем, выступление Вениславского в суде все же означает, что даже если теперь Конституционный суд и отменит закон или какие-либо его нормы, то это будет сделано вопреки позиции Зеленского. А устами его представителя в КС, сам Зеленский подтвердил, что политику украинизации, начатую своим предшественником Петром Порошенко, менять не намерен.

То есть в суде произошел предельно откровенный каминг-аут.

Который неизбежно ударит по рейтингам и позиции самого Зеленского, особенно в тех регионах Украины, которым изначально было чуждо насаждение тотальной украинизации.

А это означает, что "слугам народа" просто не с чем будет идти на местные выборы в юго-восточных регионах.

"Теперь отмена этого закона проблематична. Мы увидели, что Зе боится агрессивного воинственного меньшинства порохоботов больше, чем снижения собственного рейтинга, особенно в юго-восточных регионах Украины. Очевидно, он надеется на то, что рейтинг будет по чуть-чуть снижаться, но не упадет. Или что проект "Большая стройка" закроет эти гуманитарные провалы. Видимо, в окружении президента полагают, что имиджевые потери в случае отмены этого закона были бы больше, а угрозы со стороны националистических сил - сильнее, чем недовольство русскоязычных граждан Украины", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

По мнению эксперта, сам Зеленский в этом вопросе находится в информационном вакууме, и не знает, с какими конкретными проблемами могут столкнуться люди, если закон будет в нынешнем виде действовать и дальше.

"А кто ему скажет, что русскоязычные школы закрываются через полтора месяца? Вот кто конкретно ему скажет об этом? Кулеба, Мандзий, Вениславский? Я не думаю, что он эти все детали понимает лично. А его окружение - Ермак, Трофимов, Тимошенко - им просто комфортно во власти, такой, какая она есть. Зачем им, чтобы были митинги возле администрации президента? И они и сам Зеленский боятся тех, у кого в руках улица. И поэтому считают так, что оставить все как есть - пока вариант менее рискованный, чем выступать против этого закона", - считает Карасев.

"Это плевок в лицо всем русскоязычным гражданам, - комментирует политолог Андрей Золотарев. - Это будет работать на то, чтобы дробить партию Зеленского и его рейтинг. Для тех, кто голосовал против Порошенко во 2 туре, столь четкая позиция Зеленского в пользу закона о тотальной украинизациибудет достаточно серьезным маркером, чтобы не поддерживать его в будущем. Вениславскому нужно было хорошо подумать, прежде, чем так четко заявлять подобные вещи. Потому что теперь партии Зеленского просто будет не с чем идти на выборы, особенно в юго-восточных регионах".

Между тем, следующее заседание Конституционного суда по этому закону состоится уже 9 июля. Затем суд перейдет в режим закрытого заседания, на котором должен поставить точку в вопросе, отменять или нет закон о тотальной украинизации.