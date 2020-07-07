Украинцам придумали новый налог на землю.

Соответствующий законопроект за авторством "слуг народа" появился в парламенте еще в феврале этого года. Но сейчас его начали активно продвигать. Профильный комитет рекомендовал Раде принять проект за основу, и он даже был внесен в повестку для на 16 июня. Но тогда у депутатов до земли не дошли руки.

Впрочем, как стало известно "Стране" из своих источников, проект будет рассмотрен в ближайшее время.

Задумка авторов проекта проста - вынудить владельцев земельных паев или арендаторов платить налог (примерно 1,5 тысячи гривен с гектара в год). Также придется светить доход - деньги от продажи урожая. Причем, их будут учитывать при назначении различных социальных выплат, в том числе, субсидии. Это, якобы, позволит ликвидировать теневой сельскохозяйственный рынок.

Впрочем, не исключено, что все делается под открытие рынка земли.

"Новые налоги - это хороший способ вынудить селян и мелких фермеров задешево продать свои паи, чтоб не платить налоги", — считает аналитик института Growford Алексей Кущ.

"А как быть, если урожая нет. Скажем, сгорел от засухи, как в этом году на юне страны. Получается, что тогда мы еще и доплачивать будем", — удивляется руководитель хозяйства "Ива" (Одесская область) Артем Табалов.

В законопроекте такие риски не учтены. Поэтому платить новый налог придется всем - и тем, кто собрал богатый урожай, и тем, кто по итогам сезона получил одни убытки. А в этом случае фермеры могут оказаться в ловушке - чтобы рассчитаться с государством, многим действительно придется продавать черноземы.

"Страна" разбиралась, зачем в Украине хотят ввести новый налог на землю.

По 6 тысяч за пай и условие по субсидии

Законопроект №3131 подала в Раду группа депутатов. В числе подписантов есть, в том числе, глава профильного парламентского комитета Николай Сольский (один из авторов закона о рынке земли), глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, Олег Кулинич, Марьян Заблоцкий и другие.

Как указано в пояснительной записке, главная цель новой законодательной инициативы — вывести рынок земли из тени.

По данным авторов проекта, сейчас в тени — до 25% рынка земли, а это больше 12 млн гектар. В официальной аренде только 25 млн гектар с 42 млн. Оборот теневого рынка - от 19 млн до 69 млн гривен, а бюджет недополучает налоговых поступлений от платы за аренду до 22 млн гривен в год.

Якобы, от этого страдают и сами селяне - арендаторы платят им "в черную" копейки. "Около 1,6 млн паев принадлежит пенсионерам, для которых каждая копейка не будет лишней", - говорится в законопроекте.

Всего в Украине, по данным налоговой службы, 3,6 млн пайщиков, которые в общей сложности владеют 16,4 млн земли (средний размер пая - 4,1 гектар).

2,3 млн пайщиков обрабатывают свои угодья сами, а 1,4 млн сдают их в аренду (больше 6 млн гектар). Большинство арендаторов - это сельхозпредприятия и фермеры, работающие на упрощена системе налогообложения (то есть, сельскохозяйственные ФОПы, которые платят только единый налог).

Но в реальности тех, кто сдает паи намного больше.

Многие селяне и фермеры скрывают доходы, которые они получают от аренды паев и продажи урожая. И, соответственно, никаких налогов за это не платят.

"То есть, честные производители оказываются в неравных условиях с "минимизаторами" налогов", — отмечается в пояснительной записке.

Чтобы решить эту проблему, предлагается установить новую систему налогообложения земли.

В законопроекте прописана следующая схема. На каждый пай будет выставляться минимальная налоговая нагрузка - 5% от нормативно-денежной оценки земли. На сегодняшний день последняя составляет в среднем порядка 30 тысяч за гектар, следовательно, налоговая нагрузка - до 1,5 тысячи с гектара в год или чуть больше 6 тысяч со среднестатистического пая.

Налог может платить либо владелец земли, либо ее фактический пользователь, то есть, арендатор.

Что, по мнению авторов проекта, будет стимулировать селян заключать официальные договоры аренды. Эта норма распространяется на всех, в чьем распоряжении больше гектара земли. То есть, владельцы бесплатных 2 гектаров от государства, на которые по закону имеет право каждый украинец, в том числе, и горожане, тоже будут платить.

От нового налога освободят только тех, кто уже заплатил другие налоги от полученного с земли дохода (скажем, продажи урожая) больше, чем выставленная минимальная налоговая нагрузка. Если же вы урожай утаили и не заплатили с него 18% НДФЛ (или другой налог, согласно выбранной системе налогообложения), то придется отдать государству по 1,5 тысячи с каждого гектара.

Также есть нюанс по субсидиям. В доходы домохозяйства доходы от земли и реализации выращенного на ней урожая при расчете субсидии будут включаться только если их сумма превышает 50 минимальных зарплат в год. Что на сегодняшний день составляет 235 тысяч гривен. Понятно, что если в семье один пай в 4 гектара, то заработать такие деньги вряд ли удастся. Но если паев несколько - сума вполне подъемная.

Скажем, как рассказал Артем Табалов, в центральных областях Украины в хорошие годы заработок с гектара может достигать 30 тысяч гривен. То есть, чтобы выйти на 235 тысяч гривен, нужно около 9 гектар или два пая. И в этом случае, субсидия селянам, скорее всего, не светит.

Впрочем, по словам заместителя главы всеукраинской аграрной рады Дениса Марчука, в большинстве случаев на земле все же зарабатывают меньше — до 9 тысяч гривен. В этом случае слететь с субсидии могут владельцы 26 гектар или 6 средних паев.

Бой с тенью или земельная схема?

По словам заместителя Дениса Марчука, проблема теневого рынка земли в Украине действительно есть.

"Из 33 млн гектар, которые сейчас обрабатываются (без учета Крыма и неподконтрольной части Донбасса) больше 13,2 млн гектар обрабатывается полностью в черную. И эта цифра каждый год увеличивается. С этим нужно бороться. Государство недополучает налоги, собственники нелегально сдают землю в аренду, а хозяйства продают урожая за наличку и тоже ничего не платят в бюджет. Это искажает конкурентную среду для тех хозяйств, которые работают честно. К примеру, законопослушные фермеры платят налогов до 2 тысяч гривен за гектар, а теневые фермеры, многие из которых - миллионеры, не платят ничего", — говорит он.

Но с тем, как именно будут тянуть рынок земли из тени, многие не согласны.

"Почему-то государство напоминает о себе как только нужно платить налоги. А как быть с убытками от неурожая, почему на эту случай в законопроекте ничего не прописали. Скажем, в этом году юг Украины выгорел от засухи. Мы если соберем по 300-500 килограмм зерна с гектара - это будет за счастье. Многие хозяйства уже в минусе. Откуда им брать деньги на налоги", - недоумевает Артем Табалов.

Также он говорит, что многие их пайщики (у хозяйства земля в аренде) не собираются заполнять никаких деклараций и платить налогов. "Они, скорее, будут избавляться от земли - начнут массово продавать", — добавил эксперт.

"Возьмем среднестатистическое фермерское хозяйство с земельным банком в 500 гектар. В год ему нужно будет заплатить налога 750 тысяч гривен. Но не факт, что эти деньги будут, ведь сельскохозяйственный бизнес крайне рискован. Что делать, если погибнет урожай, упадут цены и пр.? Плюс - как быть, скажем, с землей под паром (когда угодья оставляют "отдохнуть" на год) или под сенокосом, с которых нет дохода. Все эти риски в проекте не учитываются", — отметил Кущ.

По его мнению, особенно сложно придется мелким фермерам, у которых 5-6 гектаров своих паев и до 10 гектар они берут за небольшую плату (а часто и за часть урожая) в аренду у соседей.

"Они сейчас немного платят, поэтому не выжимают из земли максимальную добавочную стоимость и последние соки. Но новый закон в случае его принятия оставит для таких фермеров только два варианта - разориться или продать землю", — говорит эксперт.

Придется задуматься и владельцам паев по 2 гектара, а среди них и немало горожан. Просто пустовать такая земля сможет разве что за деньги - придется платить 3 тысячи гривен в год нового налога. То есть, нужно либо обрабатывать ее самому, либо искать арендатора, либо продавать. Для горожан последний вариант может оказаться предпочтительным.

"Но нужно учитывать, что в селе, как правило, один или максимум 2-3 арендатора, и они выставляют свой ценник. Если ты с ним не согласен - твои проблемы. Сейчас "несогласные" выращивают на своей земле траву или вообще ее забросили. Но если придется платить, то ситуация изменится, и люди будут продавать. Не исключено, что этот налог специально придумали под открытие рынка земли, чтобы вынудить часть землевладельцев продавать угодья и не слишком завышать ценник. То есть, как раз под открытие земли появится недорогое предложение для потенциальных покупателей", — считают Кущ.

"Если селяне будут напуганы новыми налогами, то, вполне возможно, начнут продавать по сниженным ценам", — считает и Артем Табалов.

В то же время большие агрохолдинги нововведение не затронет, так как они и сейчас платят налогов больше, чем предусматривает минимальная налоговая нагрузка, — добавил эксперт.

"Принуждение к продаже земли, безработица и подорожание еды"

В непонятной ситуации окажутся средние хозяйства. Новый налог - это плюс к себестоимости.

"Но цены на урожай устанавливаем не мы, они формируются на мировых биржах. То есть, повысить ценник просто так, потому что мне нужно платить новый налог, я не смогу. Значит, будут вымываться оборонные средства, следовательно, мы не сможем вкладывать в развитие, поставить те же оросительные системы и пр. Если бы власти предусмотрели хоть какие -то меры поддержки для аграриев, с этим можно было бы смириться. Но ведь реальной помощи нет. То есть, получается, или плати, или умри", — подытожил Табалов.

Стоит отметить, что проект раскритиковали и в Главном научно-экспертном управлении Рады. Как говорится в его выводах, налоговая нагрузка на физлиц, личные сельские хозяйства и малых фермеров существенно вырастет. Также непонятно, почему налогом решили облагать владельцев участков от одного гектара, хотя такие земли, как правило, используются для ведения приусадебного хозяйства (часто урожай вообще не продают). А если урожай съедают сами - то за что тогда платить налог.

Главное научно-экспертное управление указало и на нюанс, о котором выше уже упоминали фермеры и эксперты: доход от земли — только условный.

"Предложенный подход не учитывает особенностей сельскохозяйственного производства, таких как сезонность, зависимость от погодных и биологических факторов, специфики отдельных видов сельскохозяйственного производства, к примеру, их убыточность и потребности в государственном субсидировании", — говорится в выводах к законопроекту.

Все это может привести к формированию больших долгов по налогам и, как следствие, повысит градус социального напряжения на селе.

Также указано, что усиление налоговой нагрузки на селян может привести к продаже или передаче в аренду земли и привести к росту безработицы, оттоку трудовых мигрантов за границу, монополизации сельскохозяйственного производства и росту цен на продовольствие в Украине.

Впрочем, неизвестно, прислушаются ли народные депутаты к этим замечаниям.

"У нас в стране так получается, что начинание, по-сути, хорошее, но деталями из него делают жупел. Не удивлюсь, что новый проект "затачивают" именно на то, чтобы подтолкнуть собственников что-то делать с землей. Экономически это правильно, а по-человечески, нет", - подытожил руководитель одной из аграрных ассоциаций.