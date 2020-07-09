В Одессе команда президента Владимира Зеленского безуспешно ведет поиск кандидата на пост городского головы. Без сильной кандидатуры для борьбы с “ресурсным” мэром Геннадием Трухановым остается уповать на некое нестандартное кадровое решение, каким в свое время стал сам Зеленский.

Во всяком случае, под это определение подпадают те потенциальные кандидаты, которые по слухам рассматриваются для выдвижения.

Ситуация осложняется закулисной борьбой групп влияния за своих людей, которая наложилась и на отбор в избирательные списки пропрезидентской партии “Слуга народа” (СН) на выборах в горсовет Одессы и областной совет. Усиливается конкуренция и со стороны других рейтинговых партий, где не считают СН уже фаворитом и готовятся дать бой и партии власти, и мэру Труханову.

Подробности - в материале “Страны”.

Неуловимый кандидат

Найти достойного кандидата на пост мэра Одессы оказалось сложной задачей для команды Зеленского. Из своих рядов никто, видимо, так и не подошел, поэтому упорно ищут на стороне. Ранее высокопоставленный источник в пропрепрезидентской фракции “Слуги народа” (СН) допускал, что выбор остановится на члене фракции из числа одесских мажоритарщиков Алексее Леонове, который открыто говорит о желании участвовать в кампании.

Однако, как рассказал изданию сам мэр Труханов, в качестве кандидатов также рассматривались одесский шоумен и экс-КВНщик Дмитрий Шпинарев и бывший председатель Одесского облсовета и Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий, которые формально не имеют отношения к СН.

Поиск в этом направлении продолжается. По словам трех народных депутатов, в том числе, с одесской “пропиской”, предложение баллотироваться также поступило еще одному известному выходцу из КВН и шоу-бизнеса, а ныне предпринимателю Олегу Филимонову.

“Их кадровую логику (команды Зеленского - Ред.) мне сложно понять. Складывается впечатление, что они ищут нестандартное решение. Таковым им кажется, например, Филимонов”, - комментирует народный депутат-одессит.

"Слуги" Олега точно "меряли", - вторит другой одесский нардеп, имея в виду непубличный соцопрос, где упоминался бывший КВНщик.

Правда, в политике даже на городском уровне Филимонов себя особо не проявляет.

“Он не ассоциируется у меня с активной политической фигурой. Системного участия в общественной деятельности тоже нет. Но это - популярный в городе человек, часть культурной элиты”, - говорит изданию руководитель Одесской областной ячейки Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко.

Стоит сказать, что в свое время Филимонов активно поддерживал Евромайдан. Его называет другом экс-руководитель Одесской области, глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили. Вместе с тем, собеседник издания во фракции СН утверждает, что Олег Филимонов ответил Офису президента отказом.

“А, значит, кандидатом в кандидаты остается Леонов”, - утверждает источник.

Интересно, что в шорт-листе, по заверениям одного из одесских депутатов, якобы фигурирует еще и телевидущий и продюсер Александр Андросов. Он хотя бы имеет отношение Зе-команде. На победных для Зеленского президентских выборах он был его официальным представителем в Одессе. Во время так называемого “пресс-марафона” Зеленский признался, что хотел бы, чтобы Андросов шел на мэра, но тот якобы не хочет совсем в политику.

“Он нормальный, честный, интеллектуальный, он – лицо Одессы, он из Одессы. Очень нравится”, - подчеркнул тогда президент, призвав одесситов уговорить того баллотироваться.

Изменилось ли отношение Андросов к выборам, по его высказываниям и действиям не видно.

Кстати, в одесской политтусовке ходят упорные слухи, что Саакашвили сам пойдет в мэры.

“Если его поддержит Зе, и он будет баллотироваться от “Слуги народа”, это серьезно. Под него выстроят одесский бизнес, впрочем, бизнесмены сами с удовольствием встанут строем. Тогда он сможет реально побороться с Трухановым - хотя бы попьет крови. А без поддержки “зеленых” это не вариант. Со своей партией (“Движение новых сил” - Ред.) Михо, опираясь на Кивана (украинский бизнесмен сирийского происхождения, владелец Kadorr Group Аднан Киван, с которым у Саакашвили сложились партнерские отношения в Одессе - Ред.) наверное, сможет пройти в горсовет, но точнее - проползти”, - говорит собеседник издания в руководстве облорганизации “Евросолидарности”.

Высокопоставленный источник в областной ячейке “Оппоплатформы” признает “определенную популярность” экс-президента Грузии в Одессе.

“Поэтому его участие в выборах от “Слуги народа” можно допустить. Но я не исключаю, что Михо станет просто VIP-агитатором за кандидата от Зе, как он водил за собой на прошлых выборах Сашу Боровика”, - говорит собеседник.

Однако собеседник издания в окружении экс-президента Грузии говорит, что Саакашвили вряд ли прельстит идея участия в тамошних выборах в любом качестве.

“Сомневаюсь, что это реально (баллотироваться самому Михо - Ред.). Он занят работой в Исполнительном комитете реформ. А насчет агитации: если бы предложение исходило от самого Зеленского, и они бы вместе шли на эти выборы, то, наверное, это было бы возможно. Но по своей инициативе он не будет ввязываться”, - говорит источник.

В качестве кандидата от СН предлагает себя Офису президента, по неофициальной информации, совладелец крупнейшего частного грузового порта в Украине ТИС Андрей Ставницер. Он близок к демократическим кругам в США и вхож в ОП, с которым сблизился во время эпидемии коронавируса (Ставницер занимался организацией помощи из-за рубежа для борьбы с заболеванием в Одесской области). Правда, наш источник в "Слуге народа" не называет эту кандидатуру в числе вероятных.

Фактор Труханова

Впрочем, кого бы "Слуги народа" не выдвинули бы кандидатом, все равно пока, по всем опросам, в лидерах остается действующий мэр Геннадий Труханов.

Он, в отличие, от большинства других потенциальных конкурентов, уже начал подготовку к избирательной кампании. Хотя, судя по недавним обыскам НАБУ в рамках уголовного производства о присвоении средств городского бюджета, успеха мэру Одессы желают не все.

“Судьба кресла мэра Одессы зависит от двух людей. Один - это Геннадий Труханов, другой - Владимир Зеленский. Даст ли президент пойти на выборы Труханову, учитывая все уголовные производства, по которым тот проходит? Если мэр участвует в кампании, всем остальным кандидатам придется очень непросто, даже если они будут баллотироваться от Зе. Или же Труханова остановят “органы”: против лома же нет приема. Без Труханова это будут совсем другие выборы. Но применят ли лом - вот вопрос”, - комментирует эксперт Анатолий Бойко.

Еще проблемный вопрос для мэра - отношения со своим некогда близким бизнес-партнером Владимиром Галантерником. Они, как уже писала "Страна", испортились еще в прошлом году.

Однако, как рассказали нам источники в одесских бизнес-кругах, окончательного разрыва не произошло.

"Сдерживает сильная взимозависимость, а также фактор Ангерта (известный одесский бизнесмен - Ред.), в обойме которого они оба находятся. Кроме того, Галантерник мог бы сыграть в свою игру, если б против Труханова был сильный кандидат в мэры. Но так как такого не просматривается пока, то какой смысл Галантернику лезть на рожон. Другой вопрос, что он может попробовать сыграть с рядом партий. Вообще борьба за горсовет будет куда интереснее, чем борьба за пост мэра", - говорит источник.

Очередь желающих

Помимо Труханова и потенциального кандидата от "Слуги народа" к выборам мэрам примеряются и другие политики.

Например, поговаривают об амбициях экс-нардепа от БПП Дмитрия Голубова. Одно время он был союзником Труханова, но сейчас отношения между ними напряженные.

“С подачи мэра, например, снесли приморское кафе Дениса Григорьева (депутат облсовета от БПП, который, по данным одесским СМИ, входит в неформальную группу Голубова - Ред.) Но на самом деле это следствие конфликта по линии Труханов - Галантерник (влиятельный бизнесмен Владимир Галантерник - Ред.) Голубов взял сторону второго”, - говорит собеседник издания среди одесских мажоритарщиков.

Источник “Страны”, близкий к Голубову, утверждает, что тот действительно будет баллотироваться.

Выборы мэра также могут заинтересовать главу Морской партии, экс-нардепа Сергея Кивалова, но в чисто политтехнологических целях - чтоб завести свою партию в горсовет.

“Кивалов, вероятно захочет завести свою политситу в советы. Однако завести избирательный список Морской партии в горсовет без кандидата в мэры — утопия”, - говорит нардеп из Одессы, знакомый с Киваловым.

Одна из главных интриг выборов, кто пойдет в мэры от одной из наиболее популярных партий в Одессе - "Оппозиционной платформы За жизнь".

Причем, это прямо влияет на расклад сил и в горсовете, так как сильный кандидат в мэры даст плюс и партийному списку, а слабый может сыграть в минус.

По информации из парламентской фракции ОПЗЖ, сейчас рассматриваются две кандидатуры - нардеп Николай Скорик (бывший глава Одесской облгосадминистрации) и нардеп Татьяна Плачкова.

"Судя по всему будет Скорик. Его рейтинг заметно выше, не говоря уже об узнаваемости в городе", - полагает источник.

Что касается партии Порошенко, то, как утверждает источник в местной “Европейской солидарности”, предварительный вариант от этой партии на городского голову - общественный деятель и блогер Петр Обухов.

Во время последней рабочей поездки Зеленского в Одесскую область он сумел пробиться к президенту и задать вопрос о "политических преследованиях", имея в виду, конечно, экс-президента Петра Порошенко, который проходит по ряду уголовных производств.

Что касается бывшего мэра Одессы Эдуарда Гурвица, то он, как говорят в его окружении, скорее всего пойдет в мэры от партии Кличко "Удар".

Городской и областной расклады

Как говорилось выше, наиболее интересная борьба развернется в горсовет.

Здесь все совсем неоднозначно.

Сегодня у партии Труханова “Доверяй делам” (ДД) самая большая фракция в городском совете - 27 депутатов. Но далеко не факт, что так будет и в следующем созыве.

В прошлом году, после убедительной победы "Слуги народа" на выборах в Раду в регионе, казалось, что партия президента точно возьмет большинство или около того.

Однако с тех пор рейтинг "слуг" обвалился. Зато сильно вырос рейтинг "Оппоплатформы За жизнь". Во фракции сказали "Стране", что ставят задачу взять первое место как на выборах в горсовет, так и на выборах в облсовет.

В общем-то как раз в этой тройке партий - "Доверяй делам", ОПЗЖ и "Слуга народа" и развернется борьба за лидерство. И одна из этих фракций и станет центром для формирования большинства в горсовете.

В облсовете будет примерно тот же расклад. Но только у "Оппоплатформы", вполне возможно, будет больший процент, чем в горсовете, а у "Доверяй делам" меньший.

“Сегодня рейтинг партии Труханова в области ниже, чем пять лет назад. Плюс их структура в области была завязана на Прессмане (экс-нардеп Александр Прессман - Ред.) не в лучшем состоянии после его проигрыша в округе. Думаю: если они пройдут - прежде всего, за счет самой Одессы, то это будет минимальное представительство. Второй по численности фракции (сейчас 12 депутатов - Ред.) у Труханова в облсовете уже не будет”, - спрогнозировал собеседник издания в Одесском облсовете.

По его мнению, выборы не станут легкой прогулкой для партии власти.

“Для "Слуги народа" будет круто взять 20%, как БПП в 2015 году, которая стала второй по численности фракцией, но за счет союзников отобрала у “Оппоблока” кресло председателя. Но если рейтинг СН продолжит падать, у них и этого не будет”, - комментирует источник.

В партии Порошенко надеются превысить свой результат на досрочных парламентских выборах 2019 года (4,19% в области).

"Считаю, что меньше не будет. Я поставил себе задачу на выборах в облсовет 8%", - говорит "Стране" бывший глава облсовета и руководитель избирательного штаба ЕС в Одесской области Михаил Шмушкович.

Как говорит другой источник в одесской "Евросолидарности", "вытягивать" будут за счет мажоритарного округа нардепа от ЕС Алексея Гончаренко на севере области, привлечения популярных, в том числе в Одессе, людей в списки и перетока электората идеологически близкой партии "Голос", которая якобы отказалась от участия в областной кампании.

"Большая проблема у нас с районами на юге области. Но раз Турчинов возглавил центральный штаб партии, то, возможно, их возьмет на себя влиятельный там Дубовой (бывший нардеп Александр Дубовой, близкий к Турчинову по линии баптистской церкви — Ред.)" - говорит собеседник.

Примечательно, впрочем, что глава Одесской "Евросолидарности" Алексей Гончаренко на выборах нацелился на Киев, а не Одессу, хотя официально его кандидатом в столичные мэры его партия еще не объявила, хотя о том упорно говорят.

"Это ли не свидетельство, как они (в ЕС — Ред.) на самом деле относятся к своим перспективам в Одессе. В области дела у них чуть получше, но это больше не их битва. Поэтому Гончаренко ретировался заранее", - резюмирует собеседник среди одесских мажоритарщиков.